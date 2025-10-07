HeyGen은 제품 페이지, 랜딩 카피, 그리고 간단한 입력을 분석하여 광고 스토리보드를 처음부터 끝까지 구축합니다. 인공지능 광고 제작기는 핵심 이점, 이미지, 그리고 사양을 추출한 다음, 짧은 스크립트를 작성하고, B롤과 매치하며, 전환과 주의를 최적화하기 위해 장면들을 순서대로 구성합니다. 이 링크-투-애드 워크플로우는 수동 자산 처리를 제거하고 테스트를 위한 다양한 변형 개념을 생산합니다.