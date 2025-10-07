HeyGen의 인공지능 광고 제작기를 사용하여 스크립트, 제품 링크 또는 간단한 설명에서 성능이 뛰어난 비디오 광고를 만드세요. 귀하의 카피를 붙여넣고, 스타일과 대상 청중을 선택한 다음, 목소리, 시각적 요소, 타이밍이 있는 여러 광고 변형을 생성하세요—카메라, 스튜디오, 복잡한 편집 없이도 가능합니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
제품 URL이나 카탈로그 항목을 짧고 설득력 있는 제품 광고로 변환하세요. 인공지능 광고 제작기는 특징, 가격, 리뷰를 강조한 후, 최대 ROAS를 위해 A/B 테스팅에 사용할 수 있는 여러 광고 버전을 생성합니다.
한 세션에서 수십 가지 개념 변형을 생산함으로써 광고 창작 주기를 가속화하세요. HeyGen의 최적화 도구는 생산 부담을 늘리지 않고 우승작을 확장하고 부진한 성과를 내는 제품을 퇴출하는 데 도움을 줍니다.
주목을 끄는 앱 설치 동영상을 강력한 훅과 데모 클립으로 제작하세요. 플랫폼별 형식과 빠른 변형을 사용하여 모바일 CTR 및 CPI 지표를 향상시키세요.
브리핑에서 시네마틱 브랜드 티저와 히어로 스팟을 제작하세요. AI 비주얼, 맞춤 음악, 내레이션을 결합하여 감정적으로 울림이 있는 작품을 만들어 고강도 광고 캠페인에 적합하게 준비하세요.
지역에 맞게 번역된 스크립트, 음성 녹음, 자막이 포함된 광고를 만드세요. HeyGen의 비디오 번역기는 언어에 관계없이 타이밍과 입모양 동기화가 자연스럽게 유지되어 일관된 글로벌 스토리텔링이 가능하도록 합니다.
클라이언트 작업을 위한 창의적인 사이클 시간을 아이데이션, 제작, 그리고 변형 테스팅을 자동화함으로써 줄이세요. HeyGen은 같은 팀으로 더 많은 결과물을 생산하면서 비용을 절감할 수 있도록 에이전시를 돕습니다.
HeyGen이 최고의 AI 광고 제작자인 이유
HeyGen은 자동화된 창의적 생성, 데이터 기반 최적화, 그리고 확장 가능한 내보내기를 결합하여 성과를 내는 광고를 제작합니다. 팀들은 광고 제작 과정을 간소화하기 위해 우리의 AI 광고 생성기를 사용합니다. AI 비디오 생성기는 전통적인 작업 흐름보다 더 빠르게 제작 시간을 단축시키고, 테스트 속도를 높이며, 시장별 캠페인을 더 빠르게 현지화할 수 있습니다.
몇 분 안에 다양한 광고 컨셉과 플랫폼 버전을 생성하세요. HeyGen은 스크립팅, 장면 순서, 음성 녹음, 그리고 렌더링을 자동화하여 빠르게 창의적인 아이디어를 테스트하고 우수한 결과물에 대해 반복 작업을 할 수 있게 해줍니다.
AI 광고 제작 도구를 사용하여 테스트 및 최적화를 위해 구조화된 광고 변형을 만드세요. 통찰력 기반 템플릿을 사용하여 클릭률과 전환을 개선하기 위한 훅, CTA 및 A/B 변형을 자동 생성하세요.
비디오 번역기와 음성 복제를 사용하여 수백 개의 현지화된 광고를 일괄 제작하세요. API를 통해 광고 플랫폼과 통합하여 배포를 자동화하고 일관된 글로벌 캠페인을 진행하세요.
광고 크리에이티브 생성 링크
HeyGen은 제품 페이지, 랜딩 카피, 그리고 간단한 입력을 분석하여 광고 스토리보드를 처음부터 끝까지 구축합니다. 인공지능 광고 제작기는 핵심 이점, 이미지, 그리고 사양을 추출한 다음, 짧은 스크립트를 작성하고, B롤과 매치하며, 전환과 주의를 최적화하기 위해 장면들을 순서대로 구성합니다. 이 링크-투-애드 워크플로우는 수동 자산 처리를 제거하고 테스트를 위한 다양한 변형 개념을 생산합니다.
음성 동기화를 포함한 AI 스크립트 및 훅 작성자
플랫폼 형식(15초, 30초, 60초)에 맞춰 AI를 사용하여 흥미로운 광고 콘텐츠를 보장하는 헤드라인, 훅, 짧은 스크립트를 자동 생성하세요. HeyGen은 자연스러운 음성 오버를 생성하고 아바타를 사용할 때 정확한 립싱크를 적용합니다; 시스템은 또한 광고에서 유지율을 극대화하기 위해 CTA와 장면 비트의 타이밍을 조절합니다. 브랜드 톤을 유지하기 위해 보이스 클로닝을 사용하거나 지역 시장을 위한 스튜디오 목소리 카탈로그에서 선택하세요.
창의적 최적화 및 테스팅 도구
내장된 테스트 스위트는 변형 생성, 분할 테스팅, 그리고 성능 분석을 자동화합니다. HeyGen은 각 요약별로 5–20개의 변형을 생성하고 체계적인 인사이트를 제공함으로써, 가장 효과적인 훅, 비주얼, 그리고 페이싱을 식별하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 대상 청중 선정과 예산 배정을 안내합니다.
플랫폼 사전 설정 및 일괄 내보내기
피드, 스토리 또는 인스트림 배치를 위한 최적화된 MP4를 내보내고 TikTok, Reels, YouTube, 유료 소셜을 위한 프리셋을 선택하세요. 배치 모드 또는 API를 사용하여 수백 개의 광고 변형을 제작하고, 관객이나 지역별로 개인화하여 최종 자산을 광고 관리자나 CDN에 자동으로 푸시하세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 광고 제작기 사용 방법
브리핑에서 론칭까지, 네 단계로 광고 준비 비디오를 만드세요.
AI 광고 제작자가 효과적인 광고 문안을 생성할 수 있도록 제품 URL, 간단한 요약, 또는 스크립트를 제공하세요. HeyGen은 핵심 세부 사항을 추출하고 주목을 끌고 전환 지점에 초점을 맞춘 광고 스토리보드를 준비합니다.
플랫폼 프리셋, 비주얼 톤, 그리고 목소리를 선택하세요. 캠페인 목표와 일치하도록 AI를 사용하여 광고를 맞춤 설정할 수 있는 UGC, 시네마틱 또는 데모 스타일과 같은 성능 지향 템플릿을 선택하세요.
후크, CTA, 비주얼 및 음악을 조정하세요. 이미지를 비디오로 또는 얼굴 교체를 사용하여 제품 샷이나 인재를 포함시키세요. 립싱크와 타이밍 조정을 적용하여 전달을 개선하세요.
자동으로 다양한 광고 버전을 생성하세요. 배치 내보내기 또는 API를 사용하여 플랫폼에 최적화된 파일을 전송하고 광고 관리자 업로드 또는 자동 게시를 위한 웹훅을 트리거하세요.
인공지능 광고 제작기는 자동화된 스크립트 생성, 장면 구성, 음성 녹음, 렌더링을 사용하여 브리핑, 스크립트 또는 제품 URL을 제작 준비가 된 비디오 광고로 변환합니다. HeyGen의 엔진은 훅을 구성하고 시각적 요소를 연속적으로 배치하며 CTA를 시간에 맞춰 만들어 전통적인 촬영이나 편집 없이 단편 및 장편 광고를 만듭니다.
HeyGen은 하나의 브리핑에서 여러 가지 변형(훅, 페이싱, 비주얼)을 생성하여 창의적인 테스팅을 가속화하고 구조화된 인사이트를 제공합니다. 더 빠른 반복과 데이터 기반 최적화는 테스트 속도를 높이고, 승리하는 창의적 요소를 발견하며, 시간이 지남에 따라 CTR과 ROAS를 향상시킵니다.
네, AI를 사용하면 마케팅 전략의 효과를 높일 수 있습니다. 이 플랫폼은 UGC 스타일 편집과 리얼한 아바타를 지원합니다. 자연스러워 보이는 아바타를 선택하여 스크립트를 전달하거나, 소셜 피드에서 잘 통하는 진정한 크리에이터 콘텐츠를 모방하기 위해 생성된 UGC 미학을 사용하세요.
아니요. HeyGen은 AI가 생성한 시각 자료와 라이선스가 부여된 스톡 영상을 사용하여 링크나 스크립트에서 전체 광고를 생성할 수 있습니다. 또한 자산이나 제품 사진을 업로드하여 AI 이미지에서 비디오 파이프라인을 통해 더 진정성 있는 제품 샷을 만들 수도 있습니다.
번역된 스크립트, 음성 녹음, 그리고 자막이 있는 현지화된 광고 버전을 만들기 위해 비디오 번역기를 사용하세요. HeyGen은 전 세계적으로 일관된 메시징을 위해 대상 언어로 자연스러운 전달을 재창조하면서 페이싱과 입 모양 동기화를 유지합니다.
피드, 수직 릴/스토리, 인스트림, 데스크탑 배치를 위한 최적화된 MP4를 내보내세요. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook 및 프로그래매틱 플랫폼을 위한 프리셋이 제공되어 올바른 종횡비와 코덱을 보장합니다.
네. HeyGen은 API, 웹훅 알림, 그리고 일괄 생성 도구를 제공하여 광고 변형을 수백 개 프로그래밍 방식으로 생성하고, 세그먼트별로 개인화하며, 자산을 직접 광고 관리자나 스토리지 버킷으로 전송할 수 있습니다.
대부분의 짧은 형태의 광고 변형은 길이와 복잡성에 따라 몇 분 안에 생성됩니다. 배치 작업은 볼륨에 따라 확장되며 병렬로 처리될 수 있습니다; API는 상태 업데이트를 반환하여 팀이 효율적으로 출판 워크플로를 조율할 수 있습니다.
생성된 모든 자산에 대한 완전한 소유권을 유지합니다. HeyGen은 귀하의 광고에 대한 권리를 주장하지 않습니다. 광고 캠페인에서 문제가 발생하지 않도록 창작물에 포함된 제3자 콘텐츠에 대한 권리를 확보해야 합니다.
네. HeyGen은 암호화, 역할 기반 접근 제어, 규제된 산업을 위한 준수 옵션을 포함한 기업 수준의 보안 관행을 따릅니다. 개인 저장소 통합과 작업 공간 제어를 사용하여 자산 접근을 관리하세요.
스크립트 편집, 비주얼 교체, 음악 조정, 보이스오버 다듬기, 브랜드 키트 적용이 가능합니다. 이 도구는 장면별 편집과 프롬프트 기반의 전역 변경을 지원하여 전통적인 타임라인 편집기를 사용하지 않고도 반복 작업을 할 수 있게 해주며, 강력한 AI 기반 솔루션입니다.
네. HeyGen은 API 및 웹훅을 통해 생성된 자산과 메타데이터를 귀하의 캠페인 스택으로 전송합니다. CDN, 광고 플랫폼 또는 분석 시스템에 내보내기를 연결하여 출시 및 측정을 간소화하세요.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.