선명한 사진 한 장만 업로드하면 HeyGen의 AI 페이스 스왑 엔진이 라이브러리에 있는 어떤 아바타에도 당신의 얼굴 특징을 정밀하게 매핑합니다. 시스템은 골격 구조, 피부 톤, 비율을 분석해 모든 프레임에서 당신의 정체성을 유지하는 자연스러운 합성을 만들어 냅니다. 스튜디오 촬영도, 여러 각도의 촬영도, 수동 보정도 필요 없습니다. 당신의 얼굴은 아바타의 몸, 의상, 제스처와 자연스럽게 어우러져 첫 렌더링부터 진짜 당신 같은 결과물을 제공합니다. 이 결과물은 어떤 text to video 워크플로를 구축하더라도 그대로 활용할 수 있습니다.