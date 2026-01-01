비디오 아바타를 위한 AI 얼굴 교체 앱
HeyGen의 1,000개가 넘는 아바타를 ai face swap으로 나만의 맞춤형 프레젠터로 바꿔 보세요. 내 사진 한 장만 업로드하면, 전문 아바타에 내 얼굴을 바로 입혀서 카메라 앞에 서지 않고도 나와 똑같이 보이고 들리는 영상 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 몇 분 만에 내 얼굴이 등장하는 교육 영상, 소셜 콘텐츠, 팀 공지 영상을 제작해 보세요.
AI 얼굴 스왑 기능
단 한 장의 사진으로 즉시 얼굴 매핑
선명한 사진 한 장만 업로드하면 HeyGen의 AI 페이스 스왑 엔진이 라이브러리에 있는 어떤 아바타에도 당신의 얼굴 특징을 정밀하게 매핑합니다. 시스템은 골격 구조, 피부 톤, 비율을 분석해 모든 프레임에서 당신의 정체성을 유지하는 자연스러운 합성을 만들어 냅니다. 스튜디오 촬영도, 여러 각도의 촬영도, 수동 보정도 필요 없습니다. 당신의 얼굴은 아바타의 몸, 의상, 제스처와 자연스럽게 어우러져 첫 렌더링부터 진짜 당신 같은 결과물을 제공합니다. 이 결과물은 어떤 text to video 워크플로를 구축하더라도 그대로 활용할 수 있습니다.
자연스러운 표정과 제스처 보존
교체된 얼굴은 아바타의 원래 움직임 전체를 그대로 유지합니다. 눈썹 올리기, 미묘한 미소, 고개 기울이기, 대화 제스처까지 모두 포함됩니다. HeyGen의 렌더링 엔진은 당신의 얼굴 특징을 모든 미세한 표정과 동기화하여, 최종 영상이 실제로 촬영한 퍼포먼스처럼 자연스럽게 느껴지도록 합니다. 즉, 당신의 개인화된 영상이 실제 촬영 콘텐츠와 동일한 감정 표현 범위와 시각적 신뢰성을 갖게 된다는 뜻입니다. 여기에 AI lip sync 기술이 더해져, 모든 단어가 입 모양과 정확히 일치해 자연스럽고 설득력 있는 전달을 구현하며, 시청자의 집중을 끝까지 유지시켜 줍니다.
1,000개 이상의 프로페셔널 아바타 이용 가능
다양한 인종, 연령대, 직업 스타일, 캐주얼 룩을 아우르는 1,000개 이상의 스톡 아바타 중에서 선택하세요. 정장 차림의 임원, 캐주얼한 크리에이터, 브랜드 대변인 등 원하는 스타일의 아바타에 내 얼굴을 입히고 자유롭게 전환할 수 있습니다. 각 아바타에는 미리 설정된 제스처, 의상 옵션, 장면에 바로 쓸 수 있는 포즈가 포함되어 있어, 교체된 얼굴과 자연스럽게 어우러집니다. 전체 AI avatar generator 라이브러리를 둘러보며, 인재를 섭외하거나 촬영 일정을 잡을 필요 없이 브랜드, 캠페인, 사내 커뮤니케이션에 딱 맞는 스타일을 찾아보세요.
음성 매칭을 통한 다국어 제공
얼굴이 교체된 아바타에 175개 이상의 언어와 방언으로 된 내레이션을 더해 보세요. 스크립트를 영어로 작성한 뒤, 어떤 시장이든 정확한 발음과 타이밍을 갖춘 현지화 버전으로 생성할 수 있습니다. HeyGen의 AI voice cloning 기능을 사용하면 자신의 목소리를 클론해 여러 언어에 적용할 수 있어, 대상 지역과 상관없이 개인화된 아바타가 항상 당신의 톤으로 말하게 됩니다. 이를 통해 각 video translator 결과물마다 별도의 녹음, 더빙 세션, 외부 번역 업체가 필요하지 않습니다.
API를 통한 확장 가능한 대량 제작
HeyGen의 API와 배치 워크플로 도구를 사용해 하나의 템플릿으로부터 수백 개의 개인 맞춤형 페이스 스왑 영상을 생성하세요. 이름, 스크립트 또는 커스텀 변수를 목록 형태로 입력하면 수동 렌더링 없이도 대량의 고유한 영상을 제작할 수 있습니다. 각 결과물은 단일 수작업 영상과 동일한 품질, 얼굴 일관성, 그리고 완성도 높은 프로덕션 퀄리티를 유지합니다. 이를 통해 ai face swap은 개인화된 아웃리치, 온보딩 시퀀스, 그리고 마케팅 영상처럼 수천 명의 개별 수신자에게 도달해야 하는 캠페인을 위한 강력한 엔진이 됩니다.
사용 사례
대규모 개인 맞춤형 영업 아웃리치
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With ai face swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI video ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
직원 교육 및 온보딩 영상
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With ai face swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
촬영 없이 진행하는 임원 커뮤니케이션
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With ai face swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI spokesperson avatar.
여러 형식으로 제작하는 크리에이터 콘텐츠
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With ai face swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a reel generator, and maintain a personal presence everywhere.
글로벌 캠페인을 위한 현지화 마케팅
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With ai face swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
브랜드 프레젠터가 등장하는 제품 데모 영상
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With ai face swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
작동 방식
단 한 장의 사진만으로 시작해 네 단계만 거치면, 당신의 얼굴이 자연스럽게 합성된 맞춤형 영상을 완성하고 바로 공유할 수 있습니다.
사진을 업로드하세요
정면이 잘 보이는 선명한 본인 사진 한 장을 제공하세요. HeyGen의 AI가 얼굴 특징을 분석해 자연스러운 아바타 연동을 준비합니다.
아바타 선택
1,000개가 넘는 전문 아바타를 둘러보고, 내 콘텐츠에 가장 잘 맞는 아바타를 선택하세요. 내 얼굴은 자동으로 선택한 아바타의 모습에 적용됩니다.
스크립트를 작성하세요
스크립트를 편집기에 입력하거나 붙여넣으세요. 목소리를 선택하고 속도를 조절한 뒤, 영상 내레이션에 사용할 언어를 선택하세요.
생성하고 공유하기
몇 분 안에 동영상을 렌더링하세요. 최종 파일을 HD로 다운로드하고, 바로 공유하거나, 어떤 플랫폼이든 게시용으로 내보낼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 얼굴 바꾸기란 무엇이며, 일반적인 얼굴 교체 도구와는 어떻게 다른가요?
HeyGen의 AI 얼굴 바꾸기 기능을 사용하면 1,000개가 넘는 전문 아바타에 자신의 얼굴을 적용해 개인화된 동영상 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 단순히 정지 이미지나 짧은 클립을 재미로 만드는 일반 얼굴 바꾸기 앱과 달리, 이 도구는 대본을 기반으로 한 전체 길이의 영상에 입 모양 동기화, 자연스러운 표정, 비즈니스용으로 적합한 전문적인 제작 품질을 제공합니다.
얼굴을 교체한 영상이 전문적인 용도로 사용해도 될 만큼 자연스럽게 보이나요?
네. HeyGen의 렌더링 엔진은 아바타의 제스처와 표정을 프레임 단위로 정밀하게 매칭하면서도 사용자의 얼굴 구조, 피부 톤, 비율을 그대로 유지합니다. 이 결과물은 시각적 신뢰도가 중요한 비즈니스 커뮤니케이션, 세일즈 아웃리치, 브랜드 콘텐츠에 최적화되어 있습니다. 자연스러운 lip sync와 음성 매칭이 결합되어, 전통적인 방식으로 촬영한 프레젠터 영상과 구분하기 어려운 수준의 결과를 제공합니다.
얼굴 스왑 아바타에 제 목소리를 사용할 수 있나요?
물론입니다. 짧은 오디오 샘플만으로도 자신의 목소리를 복제해, 제작하는 모든 영상에 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 얼굴을 바꾼 아바타가 외형뿐 아니라 목소리까지도 실제 당신과 똑같이 들리게 됩니다. 복제된 목소리는 175개가 넘는 지원 언어 전반에서 사용할 수 있어, 다시 녹음할 필요 없이 당신만의 톤으로 각 언어에 맞춘 현지화 콘텐츠를 전달할 수 있습니다.
제 얼굴을 몇 개의 아바타에 적용할 수 있나요?
HeyGen의 1,000개가 넘는 스톡 아바타 라이브러리 어디에든 당신의 얼굴을 적용할 수 있습니다. 사용할 수 있는 아바타의 개수에는 제한이 없으며, 프로젝트 간에도 자유롭게 아바타를 변경할 수 있습니다. 각 아바타는 고유한 의상, 자세, 스타일 옵션을 제공하므로, 다양한 콘텐츠 형식과 타깃 시청자에 맞춰 완전히 자유롭게 창의성을 발휘할 수 있습니다.
여러 언어로 얼굴 합성 영상을 제작할 수 있나요?
네. 초기 영상을 생성한 후에는 HeyGen의 video translator를 사용해 175개 이상의 언어로 번역할 수 있습니다. 입 모양은 정확하게 동기화되고 목소리 톤도 그대로 유지됩니다. 모든 현지화 버전에서 얼굴은 일관되게 유지되며, 내레이션은 각 언어의 말하기 속도와 발음에 맞춰 자동으로 조정됩니다.
얼굴 합성 영상은 생성하는 데 얼마나 걸리나요?
대부분의 영상은 스크립트와 아바타 선택을 완료한 후 5분 이내에 렌더링이 끝납니다. HeyGen은 얼굴 매핑, 음성 합성, 입 모양 동기화, 시각적 렌더링을 동시에 처리합니다. 여러 장면으로 구성된 긴 영상은 약간 더 시간이 걸릴 수 있지만, 사진 업로드부터 완성된 영상 생성까지의 전체 작업 흐름은 보통 한 번의 세션 안에 마무리됩니다.
AI 얼굴 합성은 수백 개의 영상이 필요한 대규모 캠페인에도 적합한가요?
네. HeyGen은 API를 통해 대량 제작을 지원하여, 하나의 템플릿에서 수백 개에서 수천 개까지 서로 다른 얼굴 합성 영상을 생성할 수 있습니다. 각 결과물은 일관된 얼굴 품질과 완성도 높은 제작 수준을 유지합니다. 개인화 아웃리치, 온보딩 시퀀스, 지역별 캠페인을 운영하는 팀들은 이 기능을 활용해 제작 리소스를 늘리지 않고도 규모를 확장하고 있습니다.
최상의 결과를 얻으려면 어떤 종류의 사진을 업로드해야 하나요?
정면을 향한 단일 사진으로, 조명이 밝고 고르며, 표정은 중립적이고 선글라스나 짙은 그림자 같은 가려지는 요소가 없는 것이 가장 좋습니다. 이미지는 최근에 촬영한 고해상도 사진이어야 합니다. HeyGen의 AI가 나머지를 처리하여, 얼굴을 아바타의 동작과 표정 범위에 맞게 매칭해 주므로 추가적인 각도 사진이나 동영상은 필요하지 않습니다.
HeyGen의 AI 얼굴 합성 기능은 무료로 사용할 수 있나요?
HeyGen은 신용카드 없이도 사용할 수 있는 무료 플랜을 제공하여, 플랫폼을 체험하고 동영상을 생성해 볼 수 있습니다. 얼굴 교체 기능은 모든 플랜에서 제공되며, 월 24달러부터 시작하는 유료 플랜에서는 더 긴 영상 제작, 음성 클로닝, 전체 아바타 라이브러리 이용이 가능합니다. 엔터프라이즈 플랜에는 대량 제작을 위한 API 접근과 팀 협업 기능이 포함됩니다.
AI 얼굴 합성은 카메라 앞에 출연자를 직접 섭외하는 것과 어떻게 비교되나요?
프레젠터를 고용하려면 캐스팅, 일정 조율, 스튜디오 대관, 촬영, 편집, 그리고 업데이트나 새로운 언어가 필요할 때마다 재촬영까지 거쳐야 합니다. 이 과정은 보통 며칠이 걸리고, 영상 하나당 수천 달러의 비용이 듭니다. AI 얼굴 합성을 사용하면 사진 한 장만 업로드하고, 스크립트를 입력한 뒤 몇 분 만에 훨씬 저렴한 비용으로 완성된 영상을 제작할 수 있습니다. 업데이트가 필요할 때도 텍스트만 수정해 다시 렌더링하면 되며, 재촬영은 전혀 필요하지 않습니다.
HeyGen으로 만들기를 시작하세요
HeyGen의 1,000개가 넘는 아바타를 AI 얼굴 합성으로 나만의 아바타로 만들어 보세요. 사진을 업로드하고 몇 분 만에 개인 맞춤형 동영상 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.