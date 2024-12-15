AI에 의해 완전히 구동되는 스튜디오 품질의 음악 비디오를 만드세요. HeyGen의 무료 AI 음악 비디오 생성기는 여러분의 트랙, 가사 또는 창의적인 프롬프트를 몰입감 있는, 오디오 반응형 비주얼로 변환하여 리듬, 감정, 그리고 페이싱과 완벽하게 동기화합니다. 이 AI 생성 방식으로 카메라가 필요 없습니다. 이 AI 도구를 사용할 때 편집도 필요 없습니다. 그저 즉각적인 음악 주도 비디오 생성을 경험하세요.
HeyGen이 최고의 AI 음악 비디오 생성기인 이유
HeyGen은 고급 AI 비디오 생성기를 지능적인 오디오 분석과 결합하여, 음악가, 프로듀서, 창작자들이 동기화된 음악 비주얼을 생성하는 완벽한 파이프라인을 제공합니다. 가사 비디오부터 공연 루프, 티저 클립까지, 몇 분 안에 게시할 준비가 된 비디오를 만들어보세요.
트랙을 업로드하거나 가사와 컨셉을 제공하세요. HeyGen은 AI가 생성한 정밀함으로 곡의 구조를 따라 장면, 동작, 속도, 타이밍을 자동으로 생성합니다. 편집기를 건드리지 않고도 전체 길이의 비디오나 짧은 클립을 제작할 수 있습니다. 이는 무료 AI 음악 비디오 생성기 덕분입니다.
색상 테마, 애니메이션 동작, 모션 흐름, 카메라 방향, 그리고 시각적 에너지를 사용자화하세요. 비트 드롭, 느린 구축, 또는 전환에 맞춰 페이싱을 세밀하게 조정하세요. 스튜디오 전문 지식 없이 원하는 모양과 느낌을 달성하세요.
내장된 음성 안내, 번역, 자막 및 아바타 옵션을 사용하여 다국어로 음악 비주얼을 만드세요. 현지화된 가사 비디오, 프로모션 클립 및 발표를 전 세계 관객에게 즉시 공유하세요.
텍스트, 오디오, 그리고 뮤직 비디오 생성을 위한 프롬프트
HeyGen의 엔진은 트랙의 리듬, 구문, 그리고 다이내믹을 분석하여 매칭되는 장면과 모션을 생성합니다. 가사, 설명, 또는 창의적인 지시를 추가하면 시스템은 음악과 조화를 이루는 일관된 비주얼을 구축합니다. 가사 비디오, 애니메이션 루프, 프로모션 자산, 또는 컨셉 비주얼이 필요하든, HeyGen은 자동으로 음악 주도 비디오를 제작합니다.
오디오 반응형 모션 및 타이밍
당신의 음악이 페이싱을 결정합니다. HeyGen은 비트 패턴, 구간, 그리고 감정적 신호를 감지한 다음, 시각적 강도와 전환을 조절합니다. 노래의 에너지와 함께 뛰고, 변화하며, 발전하는 비디오를 만드세요.
지능적인 음성 생성 및 내레이션
출시 공지, 스토리텔링 세그먼트, 인트로 또는 비하인드 씬 콘텐츠에 음성 해설을 추가하세요. 타이밍을 유지하면서 즉시 여러 언어로 번역하세요. 음성 복제는 다양한 형식에서도 당신의 정체성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
정밀한 시각적 제어 및 스타일 사용자 정의
색상, 그라데이션, 모션 스타일, 오버레이, 타이포그래피를 조정하여 시각적 정체성을 구축하세요. 추상적이거나, 영화 같은, 애니메이션, 혹은 초현실적인 룩을 혼합하세요. 캐릭터 기반 컨셉에는 최고의 AI 뮤직 비디오 생성기와 함께 사용하세요. 이미지에서 비디오로 또는 시각적 연속성을 유지하기 위해 페이스 스왑을 적용하세요.
AI 음악 비디오 생성기 사용 방법
고급 인공지능 음악 비디오 생성기로 음악 비디오를 생생하게 만드세요. 작동 방식은 다음과 같습니다.
시각적 형식, 테마 또는 애니메이션 스타일을 선택하세요. TikTok, YouTube, Instagram 또는 공연 화면에 맞는 화면 비율을 설정하세요.
오디오를 업로드하고, 가사를 붙여넣거나, 아이디어를 설명하세요. HeyGen은 리듬, 문장, 그리고 감정적 톤을 분석하여 시각적 페이싱을 안내합니다.
색상 팔레트, 전환, 자막, 오버레이 또는 효과를 우리의 비디오 메이커를 사용하여 미세 조정하세요. 완벽한 동기화를 위해 비트, 분해, 또는 드롭에 맞춰 페이싱을 조정하세요.
HeyGen은 동기화된 움직임, 자막, 그리고 타이밍을 갖춘 전체 AI 음악 비디오를 렌더링합니다. HD 또는 4K로 내보내세요. 언제든지 텍스트나 오디오를 편집하여 업데이트된 버전을 생성하세요.
AI 음악 비디오 생성기는 촬영이나 애니메이션 없이 음악, 가사 또는 프롬프트로부터 완성된 비디오 비주얼을 만드는 도구입니다. HeyGen은 리듬, 감정, 곡 구조에 반응하는 동기화된, 영화 같은 비디오를 만들어냅니다. 이를 통해 가사 비디오, 프로모션, 루프, 대규모 콘텐츠 출시를 쉽게 제작할 수 있습니다.
HeyGen은 귀하의 트랙의 리듬, 템포, 구문 및 전체 구조를 분석하여 장면 전환과 동작 패턴을 안내합니다. 시스템은 고에너지 순간, 느린 부분 및 감정적 신호를 감지한 다음 시각적 요소를 자동으로 조정합니다. 이미지를 비디오로 변환하고 립싱크와 같은 추가 도구를 사용하면 더 표현력 있는 창의적 요소를 추가할 수 있습니다.
네, 무료로 음악 비디오를 만들 수 있습니다. 가사, 공지사항 또는 해설을 여러 언어로 번역하세요. HeyGen은 번역된 버전에서의 속도를 유지하고 나레이션 또는 자막 타이밍을 귀하의 트랙과 일치시킵니다. 음성 복제는 시장을 넘나들며 예술적 정체성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
아니요. HeyGen은 단순함을 위해 만들어졌으며, 사용하기 쉬운 비디오 제작 툴입니다. 오디오를 업로드하고, 가사나 아이디어를 추가한 다음, 시각적 스타일을 선택하세요. 시스템은 모션, 타이밍, 전환, 레이아웃을 자동으로 처리합니다. 세부 사항을 다듬을 수는 있지만, 기술적인 경험이 필요하지 않습니다.
네. 로고, 글꼴, 색상 구성표, 워터마크 또는 브랜드 템플릿을 추가하세요. 이것은 티저부터 가사 비디오에 이르기까지 전체 출시 주기에 걸쳐 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
YouTube, TikTok, Instagram, Spotify Canvas, LED 벽 또는 사용자 정의 화면 형식에 적합한 다양한 종횡비로 MP4로 비디오를 내보낼 수 있습니다. 짧은 클립과 전체 길이 콘텐츠에 걸쳐 고품질 렌더링이 유지됩니다.
네. 가사를 변경하고, 오디오를 교체하고, 장면 스타일을 업데이트하거나, 타이밍을 조정한 후 즉시 재생성하세요. 이러한 유연성은 리믹스, 편집, 다른 언어 버전 또는 창의적인 아이디어가 진화하는 데 이상적입니다.
네. 여러분의 업로드 및 생성된 비디오는 비공개이며 암호화되어 완전히 여러분의 소유입니다, 이로써 AI가 생성한 콘텐츠의 보안이 확보됩니다. 여러분은 음악, 가사, 시각적 자료를 포함한 모든 수출 자산에 대한 권리를 유지합니다.
HeyGen은 시각적 생성, 오디오 반응 타이밍, 번역 및 형식 지정을 자동화합니다. 이것은 전통적인 병목 현상을 제거하여 글로벌 플랫폼 전반에 걸쳐 음악 비디오를 창작하고 일관성을 유지하며 출시 전략을 확장할 수 있게 합니다.
네. 얼굴 바꾸기나 이미지를 비디오 워크플로우를 사용하여 캐릭터 요소를 추가할 수 있습니다. 이를 통해 내러티브 뮤직 비디오, 애니메이션 페르소나 또는 예술적 비전에 맞는 반복적인 시각적 모티프를 만들 수 있습니다.
