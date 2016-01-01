HeyGen の AI 搭載パーソナライズ動画プラットフォームを使えば、名前や好み、オファー内容などをそれぞれの動画に組み込み、簡単にカスタマイズ動画を作成できます。視聴者一人ひとりに合わせたコンテンツを届けることで、エンゲージメントとコンバージョン率の向上を実現します。個人単位のアプローチでも、大規模なキャンペーンでも、
このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに再現する本物そっくりのAIアバターを作成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質の動画クリップをすぐに生成できます。
動画をもっと魅力的で印象的なものにしませんか？
HeyGen の AI 搭載パーソナライズド動画プラットフォームは、視聴者一人ひとりに合わせた動画を作成できるようにし、あなたのメッセージが個人的で関連性の高いものになるよう支援します。マーケティング、セールス、あるいは顧客エンゲージメントのいずれであっても、パーソナライズド動画はつながりを築く最良の方法です。HeyGen の高度な AI ツールを使えば、視聴者の注意を引きつけ、オーディエンスとの関係性を強化する動画を作成できます。
当社のAI機能を使えば、名前や好み、過去の購入履歴といった情報を簡単に動画に組み込むことができます。これにより、一本一本の動画が印象に残り、エンゲージメントが高まり、行動につながります。パーソナライズされた動画メールやマーケティング、カスタマーリテンションに最適です。
さらにインタラクティブな体験をお求めの場合は、ぜひ当社のAIトーキングヘッド動画をご覧ください。AIアバターがあなたのメッセージに命を吹き込み、視聴者とのつながりをより没入感のあるものにします。
パーソナライズ動画作成のベストプラクティス
パーソナライズされた動画の効果を最大限に高めるための重要なポイントは次のとおりです。
・オーディエンスを理解する：視聴者をよく理解しましょう。彼らのニーズ、好み、行動パターンを把握することで、共感を呼び、より高いエンゲージメントにつながるコンテンツを作成できます。
• 本物らしさを大切にしましょう：パーソナライズは自然に感じられることが重要です。やりすぎは避け、さりげなく取り入れることで、動画の信頼性と本物らしさを保ちましょう。
・バリエーションをテストする：名前、オファー、動画フォーマットなど、さまざまな種類のパーソナライゼーションを試してみましょう。これらのバリエーションをテストして、あなたのオーディエンスに最も効果的なものを見つけてください。
• 結果を測定する：クリック率やコンバージョンなどのエンゲージメント指標を追跡しましょう。これらのデータを活用して、時間をかけて動画やパーソナライゼーション戦略を改善していきます。
パーソナライズ動画でエンゲージメントを高める
パーソナライズされた動画は、視聴者の注目を集める効果的な方法です。視聴者一人ひとりに合わせてメッセージを最適化することで、その人の好みや関心を大切にしていることを伝えられます。その結果、エンゲージメントや顧客満足度、リテンション、コンバージョンの向上につながります。
HeyGen の高度な AI テクノロジーにより、パーソナライズされた動画を大規模に制作することがこれまでになく簡単になりました。特定のグループを対象にする場合でも、幅広いオーディエンスに向ける場合でも、パーソナライズ動画はあなたの伝えたいメッセージをより効果的に届けるのに役立ちます。
世界中の企業から信頼されている当社は、高品質な動画を作成し、ビジネス目標の達成に貢献します。使いやすいツールとシームレスなAI連携により、動画を簡単に制作でき、視聴者の共感を呼び、成果につなげることができます
4つの簡単ステップで自分だけのAIアバターを作成
HeyGen を使って、シンプルな動画をあなたそっくりに話すデジタルアバターへと変換しましょう。次の 4 つの簡単なステップに従ってください。
明るい環境で、用意されたスクリプトを読み上げている自分の映像を撮影してください。この動画が、あなた専用のAIアバターを作成するためのベースとなります。
動画の撮影が完了したら、同意書とあわせてHeyGenに安全な方法で提出してください。弊社の専門チームがその映像をもとに、あなたのスタイルや話し方を忠実に反映したパーソナライズドアバターを作成します。
アバターが作成されたら、メッセージやプレゼンテーション、チュートリアルなど、あらゆるコンテンツの配信に活用できます。あなたのアバターは、自然なジェスチャーやリップシンク、音声によって、まるで本物のように生き生きと表現します。
アバターの準備ができたら、ソーシャルメディアプラットフォーム、社内ツール、クライアント向けチャネルなど、さまざまな媒体でパーソナライズされた動画を公開できます。あなたのアバターは、大規模なコミュニケーションに対応し、効果的にオーディエンスへリーチする準備が整っています。
HeyGen のプラットフォームでは、名前やメッセージ、カスタム情報を自動的に追加することで、大量のパーソナライズ動画を作成できます。これにより、視聴者一人ひとりが「自分のためだけに作られた動画だ」と感じられるようになります。
名前やカスタムメッセージなどの動的なフィールドを追加すると、AI がそれらを各動画にシームレスに統合します。これにより時間を節約でき、大規模なキャンペーンでも手作業での編集が不要になります。
はい。パーソナライズされた動画は、アウトリーチ、オンボーディング、フォローアップでのエンゲージメントを高めます。よりインタラクティブな配信にするには、AI Talking Head Generatorと組み合わせてご利用ください。
ご利用いただける上限はご契約中の HeyGen プランによって異なり、上位プランほど大規模な動画生成に対応しています。プランの詳細確認やお申し込みは、いつでも HeyGen Signup から行えます。
はい。パーソナライズされた動画は、各学習者にとってレッスンをより身近で関連性の高いものにします。体系的な教育コンテンツには、当社のAIトレーニング動画ジェネレーターもご利用いただけます。
動画生成は高速です。テンプレートとデータをアップロードすると、大規模なリストであっても、AI が数分以内にそれぞれのパーソナライズ動画を生成します。
はい。HeyGen では、エンゲージメント、クリック率、コンバージョンを可視化できる分析機能を提供しています。これらのインサイトにより、今後のキャンペーンを改善し、パーソナライズ戦略をより洗練させることができます。
