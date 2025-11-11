動画を撮り直したり再編集したり、声優を手配したりすることなく、数十の言語にローカライズできます。HeyGen の動画ローカライズは、AI を活用して翻訳・吹き替え・字幕・シンクロを自動化し、あらゆる市場であなたのメッセージが自然に伝わるようにします。ブランドの一貫性・明瞭さ・信頼性を保ちながら、グローバルな視聴者へより速くリーチしましょう。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.
Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.
Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.
Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.
Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.
Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.
HeyGen が動画ローカライズに最適なツールである理由
動画ローカライゼーションは、成長の足かせになったり、制作予算を圧迫したりすべきではありません。HeyGen は、ボイスオーバーや画面上のテキストを活用し、あらゆる言語とフォーマットにおいてスピード・正確性・一貫性を実現する AI 搭載システムによって、分断された翻訳ワークフローを置き換えます。
HeyGen を使えば、既存のワークフローを変えることなく、1本から数千本までの動画をローカライズできます。グローバルキャンペーンの立ち上げでも、トレーニングコンテンツの更新でも、ローカライズを常に高速かつ再現性の高いプロセスとして維持できます。
ローカライズされた動画は、話し手本来の声のトーンや話すペース、映像との同期を自然な形で保ちます。これにより、視聴者はその動画が自分たちのために作られたと感じられ、機械的に翻訳されたものだとは思わなくなります。
コンテンツが進化しても、ローカライズ版をすぐに再生成できます。これにより、各地域でメッセージが古くなるのを防ぎつつ、運用を効率的に保てます。
複数言語に対応したAI動画翻訳
HeyGen は、話されたコンテンツを元の意図と意味を保ったまま複数の言語に翻訳します。言語の検出と翻訳は自動的に処理されるため、手作業を減らすことができます。これにより、チームは翻訳者を雇ったり複雑なワークフローを管理したりすることなく、リーチを拡大できます。
自然なAI音声吹き替え
ローカライズされた音声は、自然な話し方と抑揚を備えたAI音声で生成され、質の高いナレーションを提供します。声は機械的ではなく、人間らしく親しみやすい印象になるよう設計されています。これにより、各市場における視聴者の信頼感と理解度が向上します。
リップシンクの調整
翻訳された音声は、画面上の話者の動きと視覚的に同期されます。口の動きやタイミングが調整され、違和感のあるずれを最小限に抑えます。これにより、各言語に自然になじむ、シームレスな視聴体験が実現します。
多言語の字幕とキャプション
HeyGen は必要に応じて、吹き替え音声と同時に正確な字幕を生成します。キャプションはアクセシビリティの向上、モバイルでの視聴体験の改善、コンテンツの発見性向上に役立ちます。字幕は編集して、複数のプラットフォームで再利用することができます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AI動画ローカライズツールの使い方
わずか4つの簡単なステップで、動画を複数の言語に変換できます。
既存の動画をアップロードするか、HeyGen を使って新しく生成します。システムが話されている言語と構成を自動的に検出します。
ローカライズしたい言語を1つまたは複数選択します。音声、字幕、リップシンクの設定は自動的に適用されます。
HeyGen が各バージョンを翻訳し、吹き替え、リップシンクと字幕付けを行います。必要に応じて内容を確認し、調整してください。
効果的なコミュニケーションのベストプラクティスに沿って、マーケティング、学習、サポートなどのあらゆるチャネル向けにローカライズされた動画をダウンロードまたは公開しましょう。
ビデオローカリゼーションとは、動画コンテンツをさまざまな言語や地域向けに最適化することです。翻訳、吹き替え、字幕、ビジュアル要素の調整などを行い、単なる翻訳ではなく、現地のコンテンツとして自然に感じられるようにします。
翻訳は、テキストや音声を別の言語に変換することです。ローカリゼーションは、各地域の視聴者が自然に動画を視聴するスタイルに合わせて、トーン、話し方、タイミング、アクセシビリティなどを調整することです。
いいえ。HeyGen では、1 本の元動画から複数のローカライズ版を video translator を使って生成できます。これにより、制作を一元管理し、品質を一貫させることができます。
HeyGen は、多言語の音声パターンで学習された高度な AI モデルを使用しています。精度は、ほとんどのビジネス、教育、マーケティング用途において高く、必要に応じて編集オプションも利用できます。
はい。HeyGen は複数話者の検出とローカライズに対応しており、新しいオーディエンスとのエンゲージメントをより簡単にします。各話者は、明瞭さと整合性を保つために正確に処理されます。
ローカライズされた動画は、視聴時間、理解度、そしてエンゲージメントを高めます。視聴者は、自分の母語で届けられたコンテンツのほうが、より信頼しやすく、行動にもつながりやすくなります。
はい。元のコンテンツが変更されると、すべてのローカライズ版を即座に再生成できます。これにより、地域ごとにメッセージが古くなるのを防げます。
はい。HeyGen は大量のローカライゼーション、一貫したブランド表現、そしてグローバルチーム向けの安全なワークフローをサポートしています。
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。