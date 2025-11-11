本物らしさを追求した設計

ローカライズされた動画は、話し手本来の声のトーンや話すペース、映像との同期を自然な形で保ちます。これにより、視聴者はその動画が自分たちのために作られたと感じられ、機械的に翻訳されたものだとは思わなくなります。