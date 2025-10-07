ステップ1 プロンプトから始める あなたの製品、ターゲットオーディエンス、またはキャンペーンの目的を、数文で説明してください。HeyGen はその内容をもとに、あなたのマーケティング目標に合ったカスタマイズされたスクリプトと、最初のストーリーボードを自動生成します。

ステップ 2 スクリプトを見直して洗練させる 生成されたスクリプトと絵コンテを確認し、テンポに合わせてセリフを短くしたり長くしたりし、CTA（行動喚起）を調整して、ビジュアル制作に進む前にトーンやメッセージが自社ブランドに合っているか確認します。

ステップ3 ビジュアルと音声をカスタマイズ アバターやプレゼンターを選び、背景や画像を設定し、音楽や字幕を追加して、声を選ぶか自分の声を録音します。タイミングやシーンの順番を調整して、広告が自然な流れになるように仕上げましょう。