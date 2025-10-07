カメラも撮影クルーも複雑な編集ツールも不要で、スタジオ品質の動画広告を制作できます。HeyGen を使えば、シンプルなアイデアを、視線を惹きつけ実際のビジネス成果につながる、洗練された高インパクトな広告クリエイティブへと変換できます。より多くの広告を作成し、テストを高速化し、キャンペーンを簡単にスケールしましょう。
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Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.
Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.
Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.
Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.
Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.
Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.
動画広告にHeyGenを使う理由
HeyGen は、AI を活用した完全な動画制作ワークフローを提供し、あらゆるチャネルで成果につながる広告を簡単に作成できるようにします。スクリプトからビジュアル、アバターまで、すべてを動画広告ジェネレーター上で一貫した体験として完結。キャンペーンをより早く立ち上げ、リーチを最大化しましょう。
あらゆるプラットフォームで成果を出すために最適化されたスクリプト、ビジュアル、メッセージをAIで自動生成し、数分で魅力的な広告を作成しましょう。
各広告はエンゲージメントを高め、クリック率を向上させるよう綿密に設計されており、HeyGen のAI動画ツールを使うことで、あらゆるキャンペーンからより大きな価値を引き出せます。
バリエーションやローカライズ、新しい広告コンセプトを即座に制作し、追加のリソースを使わずにチームが一貫した成果を出し続けられるようにします。
AIスクリプト生成
シンプルなプロンプトから、商品価値を的確に伝える魅力的で説得力のある広告スクリプトを生成します。AIが視聴者の心をすばやくつかみ、行動へと導く構成でメッセージを自動的に組み立てます。
AIアバターとボイスオーバー
自然な見た目のアバターと表情豊かな多言語ボイスオーバーで、あなたのメッセージに命を吹き込みましょう。HeyGen の無料動画広告メーカーを使えば、撮影や出演者の起用をせずに、洗練された動画を簡単に作成できます。
マルチフォーマット書き出し
オンライン動画広告メーカーを使って、TikTok、Instagram、YouTube などのプラットフォーム向けに、縦型・正方形・横型フォーマットで広告をエクスポートできます。オーディエンスがどこにいても、一貫してブランドイメージに沿ったクリエイティブを届けましょう。
ビジュアル強化ツール
自動ライティング、テンポ調整、デザイン強化で広告の見た目を洗練させ、効果的な広告動画を作成しましょう。動画編集の経験がなくても、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルを簡単に制作できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
動画広告クリエイターの使い方
HeyGen を使えば、誰でも簡単にすぐに配信できる動画広告を制作できます。特別な機材や編集スキル、制作の経験がなくても、数分で動画広告を作成できます。
あなたの製品、ターゲットオーディエンス、またはキャンペーンの目的を、数文で説明してください。HeyGen はその内容をもとに、あなたのマーケティング目標に合ったカスタマイズされたスクリプトと、最初のストーリーボードを自動生成します。
生成されたスクリプトと絵コンテを確認し、テンポに合わせてセリフを短くしたり長くしたりし、CTA（行動喚起）を調整して、ビジュアル制作に進む前にトーンやメッセージが自社ブランドに合っているか確認します。
アバターやプレゼンターを選び、背景や画像を設定し、音楽や字幕を追加して、声を選ぶか自分の声を録音します。タイミングやシーンの順番を調整して、広告が自然な流れになるように仕上げましょう。
ソーシャル、Web、配信向けのプリセットを使って、プラットフォームに最適化されたバージョンをレンダリングするか、MP4ファイルとしてダウンロードしましょう。テスト用に複数のバリエーションを作成し、アップロードしてキャンペーンを開始できます。
動画広告クリエイターとは、AIによるスクリプト、アバター、テンプレート、ビジュアル効果などを使って、プロモーション動画を素早く作成できるツールです。広告制作のプロセス全体をシンプルにしてくれます。
AI動画ジェネレーターや各種ツールを使うのに、特別な経験は一切必要ありません。HeyGenが台本作成、ビジュアル、ナレーション、フォーマット調整まで自動で行うため、誰でも洗練された効果的な広告動画を制作できます。
はい、HeyGen の無料動画広告は使いやすく設計されています。スクリプト、ビジュアル、アバター、言語、話すスピードやテンポ、スタイルまで自由にカスタマイズして、ブランドやキャンペーンの目的にぴったり合った動画を作成できます。
あらゆるマーケティングチャネル向けに、商品プロモーション動画、UGCスタイル広告、ブランド動画、解説動画、パフォーマンス広告、顧客の声（テスティモニアル）など、さまざまなコンテンツを作成できます。
もちろん可能です。HeyGen では多言語のボイスオーバーとアバターに対応しており、数秒で世界中のオーディエンス向けに広告をローカライズできます。
はい。9:16、1:1、16:9 など主要なすべてのサイズで動画を書き出せるため、TikTok、Instagram、YouTube、Facebook など各種プラットフォームの広告フォーマットにぴったり合わせることができます。
はい。HeyGen で生成されたすべてのコンテンツは、有料・オーガニックを問わず、あらゆるチャネルで商用広告に利用できます。
ほとんどのユーザーは、数分で洗練された、すぐに公開できる動画広告を作成できます。AI が面倒な作業を引き受けるので、安心してより速く作業を進められます。
はい。広告ジェネレーターを使えば、新しいフック、スクリプト、スタイル、フォーマットを即座に生成してA/Bテストを実施し、マーケティング成果を最適化できます。
ダウンロードは一切不要です。HeyGen は完全にオンラインで動作するため、インターネット接続さえあれば、どのデバイスからでも動画広告を作成できます。
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