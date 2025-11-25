本物の人が話しているような広告を作成しましょう

自撮り風の動画やポッドキャスト、レビュー形式のコンテンツを、あえて小さな“ゆらぎ”や自然なリアクション、等身大のテンポ感とともに作成し、視聴者にメッセージを信頼してもらえるようにしましょう。