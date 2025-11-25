UGC広告メーカー：高コンバージョン広告を即座に作成

撮影や長い制作期間なしで、本物のユーザー投稿のように見える、思わずスクロールを止めてしまうUGC広告を作成しましょう。HeyGenは、リアルなタレント、自然なボイスオーバー、各プラットフォームに最適化されたフォーマットを使って、ブランドが口コミ動画、スキット広告、商品デモ、ネイティブ感のあるUGCコンテンツを制作できるよう支援します。より多くのクリエイティブをテストし、スピーディーにスケールしながら、成果の“本物らしさ”を保ちましょう。

116,153,288生成された動画
90,001,073生成されたアバター
16,016,476翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

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ソーシャルプルーフとお客様の声広告

ソーシャルプルーフとお客様の声広告

Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.

製品デモと簡単な使い方ガイド

製品デモと簡単な使い方ガイド

Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.

2人組の寸劇やインフルエンサー風のショート動画

2人組の寸劇やインフルエンサー風のショート動画

Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.

ポッドキャスト風のネイティブ広告枠

ポッドキャスト風のネイティブ広告枠

Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.

動的クリエイティブ最適化とA/Bテスト

動的クリエイティブ最適化とA/Bテスト

Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.

ローカライズされた多言語キャンペーン

ローカライズされた多言語キャンペーン

Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.

HeyGen が選ばれる UGC 広告生成ツールである理由

HeyGen はリアルさとスピードを両立させ、クリエイティブ戦略を市場のスピードに合わせて展開できるようにします。スクリプトを生成するかブリーフをアップロードし、実在感のあるタレントを選ぶか、スポークスパーソンをクローンして、各シーンをプラットフォームごとの特性に合わせて細かく調整できます。これにより、より多くの広告バリエーションを素早くテストでき、オーセンティシティを損なうことなく、測定可能な成果向上を実現します。

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本物の人が話しているような広告を作成しましょう

自撮り風の動画やポッドキャスト、レビュー形式のコンテンツを、あえて小さな“ゆらぎ”や自然なリアクション、等身大のテンポ感とともに作成し、視聴者にメッセージを信頼してもらえるようにしましょう。

コントロールと精度を両立してクリエイティブを拡大

バッチ生成でバリエーションを作成し、声やキャプションを差し替えたり、コピーやビジュアルをローカライズしてどれが響くかをテストしつつ、台本とタイミングに対するクリエイティブコントロールは維持できます。

制作時間とコストを削減

撮影の予約や出張、タレント契約はすべて省いて、AI広告の制作に集中しましょう。HeyGen がキャスティング、ボイスオーバー、字幕、編集まで対応するので、チームは数週間ではなく数時間でUGC動画キャンペーンを作成できます。

リアルなタレントとアバターの選択肢

台本を読む俳優ではなく、本物のクリエイターのように感じられる、多様で信頼感のあるアバターを幅広く取り揃えています。短い動画クリップをアップロードして、あなた自身のオンカメラの存在感をクローンすることもでき、すべてのUGC広告でブランドボイスの一貫性を保てます。

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Three people in separate video frames: a man, a woman with blue hair, and another man, all with open mouths as if speaking or singing.

精密なスクリプト管理とプロンプト編集

UGC広告のあらゆる瞬間を、秒単位のスクリプト指示でコントロールしましょう。言い回しやタイミング、リアクション、間の取り方、強調したいポイントまで細かく調整し、UGCならではのカジュアルで自然な雰囲気を保ちながらも、意図の伝わる動画に仕上げられます。撮り直しや最初からの作り直しをせずに、素早く編集できます。

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A woman demonstrates a pink jade roller, with overlaid text 'Create a 30-sec make-up tutorials' and '+ Add product'.

自然な音声ナレーションとローカライズされた字幕

人間の声のようなナレーションを複数の言語とアクセントで生成し、追加の制作コストなしで世界中の視聴者にリーチできます。サイレント再生向けに自動でキャプションを追加し、その場でテキストを微調整して、各種プラットフォームやアクセシビリティ要件に対応できる字幕ファイルとして書き出せます。

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Voice cloning

生成メディアとライセンス済みストックライブラリの融合

AI 生成の B ロールと、数百万点におよぶライセンス済みのストック動画・画像を組み合わせて、視覚的にリッチな UGC 広告を制作しましょう。この組み合わせにより、コンテンツの新鮮さと多様性を保ちながら、すべてが著作権的に安全で、大規模な有料配信にもそのまま使える状態になります。

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A vibrant digital interface displaying a grid of project cards with titles like 'Product launch', 'Concept proposal', and 'Sales pitch', with a pink cartoon cursor pointing at the 'Sales pitch' card.

品質、手軽さ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

私は〜のように見えます
"このツールのおかげで、ビジュアルストーリーテリングの分野で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
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ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週撮影していた映像があったときです。あるとき突然、台本を書いて送るだけで、もう二度とカメラの前に立つ必要がないと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
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Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
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1,300+ reviews
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ご利用の流れ

UGC広告ジェネレーターの使い方

いくつかのわかりやすいステップでUGC広告を作成しつつ、クリエイティブの“本物らしさ”を保てるコントロールも備えています。

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ステップ1

アイデアを簡潔に書くか、ここに貼り付けてください

HeyGen に商品、ターゲットオーディエンス、希望するトーン、配信プラットフォームを伝えて、AI広告を生成します。スクリプトを貼り付けるか、AI に複数の短いフック案を作成させましょう。

ステップ2

タレントと形式を選択

リアルな俳優、セルフィースタイル、またはポッドキャスト用レイアウトから選択します。声や字幕を設定し、手ブレ感のあるハンドヘルド風か、安定したフレーミングにするかを選びましょう。

ステップ3

バリエーションを生成して洗練させる

UGCコンテンツ向けに、異なるフックやCTA、高品質な音楽を使った複数のカットを作成しましょう。特定のセリフを編集したり、リアクションを差し替えたり、シーンのタイミングを調整して、理想的なテンポに仕上げることができます。

ステップ4

エクスポートしてテスト

プラットフォーム対応のファイルをダウンロードするか、広告プラットフォームやアナリティクス向けのホストリンクを利用しましょう。パフォーマンスデータに基づいて素早く改善を重ねられます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

UGC広告とは何ですか？

UGC広告は、レビューや短いテスティモニアルなど、実際のユーザーコンテンツに見える形式で信頼感を高め、コンバージョン向上につなげる手法です。HeyGenを使えば、リアルなタレントと自然な話し方で、こうしたフォーマットの動画を素早く制作できます。

UGC広告を作るのに、自分で動画を撮影する必要はありますか？

いいえ。HeyGen は、AI タレント、ボイスオーバー、ストック素材を使って、スクリプトやプロンプトからUGCスタイルの広告を生成できます。既存のクリップをアップロードして、生成したシーンと組み合わせることも可能です。

スクリプト内容やタイミングを細かく制御できますか？

はい。HeyGen では、スクリプトを秒単位で細かくコントロールできるため、リアクションやセリフ、テンポを自在に演出しつつ、最終的な仕上がりの自然さを保つことができます。

音声や字幕はローカライズされていますか？

はい。多くの言語、アクセント、字幕スタイルから選択できます。再撮影することなく、ビデオ翻訳ツールを使ってローカライズ版をすばやく制作できます。

広告のバリエーションは何パターンまで作成できますか？

バッチ生成を使えば、フックやCTA、画像などを入れ替えながら、一度に何十ものバリエーションを作成でき、動画広告のA/Bテストを大幅に加速できます。

生成されたコンテンツはブランドセーフですか？

はい。お客様はクリエイティブ面での完全な裁量権を保持しつつ、HeyGen がコンテンツの安全性と利用ガイドラインを徹底することで、出力される広告が常に高品質でブランド基準を満たすようにしています。

実在のインフルエンサーやお客様の動画クリップを使うことはできますか？

はい。アップロードしたインフルエンサーの映像や実際の顧客クリップを生成したアセットと組み合わせたり、許可を得たうえでスポークスパーソンをクローンして、AI を使った広告内のシリーズコンテンツを一貫した形で制作できます。

どのような書き出し形式が利用できますか？

TikTok、Instagram、Facebook、YouTube、プログラマティック配信向けに最適化されたMP4ファイルをエクスポートし、キャプション用のSRTなどの字幕ファイルをダウンロードできます。

これらの広告は各プラットフォームの広告ポリシーに準拠しますか？

HeyGen はコンプライアンスに準拠したコンテンツ作成を支援しますが、最終的な確認責任はお客様にあります。特定のクリエイティブや広告文に関する要件については、各プラットフォームのポリシーを確認することをおすすめします。

広告のパフォーマンスに基づいてどのように改善を重ねればよいですか？

高速な生成サイクルで新しいフックやビジュアルを作成し、成果の高い要素を新しいバリエーションに入れ替えましょう。HeyGen のバッチモードを使えば、反復検証を素早く、かつデータドリブンに行えます。

チームでUGCプロジェクトに共同参加できますか？

はい。チームメイトを招待し、プロジェクトを共有し、レビュー用のメモを残すことで、クリエイティブ、マーケティング、アナリティクスの各チームが、AI を活用した広告運用で常に足並みをそろえられます。

私の映像やデータの安全性はどの程度確保されていますか？

アップロードしたファイルや生成されたアセットは、安全に保存され、アクセス制御が行われ、プライバシー保護のベストプラクティスに従って処理されます。

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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