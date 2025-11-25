撮影や長い制作期間なしで、本物のユーザー投稿のように見える、思わずスクロールを止めてしまうUGC広告を作成しましょう。HeyGenは、リアルなタレント、自然なボイスオーバー、各プラットフォームに最適化されたフォーマットを使って、ブランドが口コミ動画、スキット広告、商品デモ、ネイティブ感のあるUGCコンテンツを制作できるよう支援します。より多くのクリエイティブをテストし、スピーディーにスケールしながら、成果の“本物らしさ”を保ちましょう。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.
Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.
Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.
Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.
Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.
Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.
HeyGen が選ばれる UGC 広告生成ツールである理由
HeyGen はリアルさとスピードを両立させ、クリエイティブ戦略を市場のスピードに合わせて展開できるようにします。スクリプトを生成するかブリーフをアップロードし、実在感のあるタレントを選ぶか、スポークスパーソンをクローンして、各シーンをプラットフォームごとの特性に合わせて細かく調整できます。これにより、より多くの広告バリエーションを素早くテストでき、オーセンティシティを損なうことなく、測定可能な成果向上を実現します。
自撮り風の動画やポッドキャスト、レビュー形式のコンテンツを、あえて小さな“ゆらぎ”や自然なリアクション、等身大のテンポ感とともに作成し、視聴者にメッセージを信頼してもらえるようにしましょう。
バッチ生成でバリエーションを作成し、声やキャプションを差し替えたり、コピーやビジュアルをローカライズしてどれが響くかをテストしつつ、台本とタイミングに対するクリエイティブコントロールは維持できます。
撮影の予約や出張、タレント契約はすべて省いて、AI広告の制作に集中しましょう。HeyGen がキャスティング、ボイスオーバー、字幕、編集まで対応するので、チームは数週間ではなく数時間でUGC動画キャンペーンを作成できます。
リアルなタレントとアバターの選択肢
台本を読む俳優ではなく、本物のクリエイターのように感じられる、多様で信頼感のあるアバターを幅広く取り揃えています。短い動画クリップをアップロードして、あなた自身のオンカメラの存在感をクローンすることもでき、すべてのUGC広告でブランドボイスの一貫性を保てます。
精密なスクリプト管理とプロンプト編集
UGC広告のあらゆる瞬間を、秒単位のスクリプト指示でコントロールしましょう。言い回しやタイミング、リアクション、間の取り方、強調したいポイントまで細かく調整し、UGCならではのカジュアルで自然な雰囲気を保ちながらも、意図の伝わる動画に仕上げられます。撮り直しや最初からの作り直しをせずに、素早く編集できます。
自然な音声ナレーションとローカライズされた字幕
人間の声のようなナレーションを複数の言語とアクセントで生成し、追加の制作コストなしで世界中の視聴者にリーチできます。サイレント再生向けに自動でキャプションを追加し、その場でテキストを微調整して、各種プラットフォームやアクセシビリティ要件に対応できる字幕ファイルとして書き出せます。
生成メディアとライセンス済みストックライブラリの融合
AI 生成の B ロールと、数百万点におよぶライセンス済みのストック動画・画像を組み合わせて、視覚的にリッチな UGC 広告を制作しましょう。この組み合わせにより、コンテンツの新鮮さと多様性を保ちながら、すべてが著作権的に安全で、大規模な有料配信にもそのまま使える状態になります。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
UGC広告ジェネレーターの使い方
いくつかのわかりやすいステップでUGC広告を作成しつつ、クリエイティブの“本物らしさ”を保てるコントロールも備えています。
HeyGen に商品、ターゲットオーディエンス、希望するトーン、配信プラットフォームを伝えて、AI広告を生成します。スクリプトを貼り付けるか、AI に複数の短いフック案を作成させましょう。
リアルな俳優、セルフィースタイル、またはポッドキャスト用レイアウトから選択します。声や字幕を設定し、手ブレ感のあるハンドヘルド風か、安定したフレーミングにするかを選びましょう。
UGCコンテンツ向けに、異なるフックやCTA、高品質な音楽を使った複数のカットを作成しましょう。特定のセリフを編集したり、リアクションを差し替えたり、シーンのタイミングを調整して、理想的なテンポに仕上げることができます。
プラットフォーム対応のファイルをダウンロードするか、広告プラットフォームやアナリティクス向けのホストリンクを利用しましょう。パフォーマンスデータに基づいて素早く改善を重ねられます。
UGC広告は、レビューや短いテスティモニアルなど、実際のユーザーコンテンツに見える形式で信頼感を高め、コンバージョン向上につなげる手法です。HeyGenを使えば、リアルなタレントと自然な話し方で、こうしたフォーマットの動画を素早く制作できます。
いいえ。HeyGen は、AI タレント、ボイスオーバー、ストック素材を使って、スクリプトやプロンプトからUGCスタイルの広告を生成できます。既存のクリップをアップロードして、生成したシーンと組み合わせることも可能です。
はい。HeyGen では、スクリプトを秒単位で細かくコントロールできるため、リアクションやセリフ、テンポを自在に演出しつつ、最終的な仕上がりの自然さを保つことができます。
はい。多くの言語、アクセント、字幕スタイルから選択できます。再撮影することなく、ビデオ翻訳ツールを使ってローカライズ版をすばやく制作できます。
バッチ生成を使えば、フックやCTA、画像などを入れ替えながら、一度に何十ものバリエーションを作成でき、動画広告のA/Bテストを大幅に加速できます。
はい。お客様はクリエイティブ面での完全な裁量権を保持しつつ、HeyGen がコンテンツの安全性と利用ガイドラインを徹底することで、出力される広告が常に高品質でブランド基準を満たすようにしています。
はい。アップロードしたインフルエンサーの映像や実際の顧客クリップを生成したアセットと組み合わせたり、許可を得たうえでスポークスパーソンをクローンして、AI を使った広告内のシリーズコンテンツを一貫した形で制作できます。
TikTok、Instagram、Facebook、YouTube、プログラマティック配信向けに最適化されたMP4ファイルをエクスポートし、キャプション用のSRTなどの字幕ファイルをダウンロードできます。
HeyGen はコンプライアンスに準拠したコンテンツ作成を支援しますが、最終的な確認責任はお客様にあります。特定のクリエイティブや広告文に関する要件については、各プラットフォームのポリシーを確認することをおすすめします。
高速な生成サイクルで新しいフックやビジュアルを作成し、成果の高い要素を新しいバリエーションに入れ替えましょう。HeyGen のバッチモードを使えば、反復検証を素早く、かつデータドリブンに行えます。
はい。チームメイトを招待し、プロジェクトを共有し、レビュー用のメモを残すことで、クリエイティブ、マーケティング、アナリティクスの各チームが、AI を活用した広告運用で常に足並みをそろえられます。
アップロードしたファイルや生成されたアセットは、安全に保存され、アクセス制御が行われ、プライバシー保護のベストプラクティスに従って処理されます。
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