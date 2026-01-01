スクリプトや画面録画から、数分で洗練されたソフトウェアデモ動画を作成できます。カメラも編集ソフトも撮り直しも不要。ナレーションや字幕を追加し、175以上の言語に対応した動画を作成して、どこにでも共有できます。
ソフトウェアデモ動画メーカーの主な機能
プロ仕様デモのためのスピーチクリーンアップ
デモは一度録画するだけでOK。Speech Cleanupが自動的に言い淀みや無音、言い直し、撮り直し部分を取り除き、AIが見えないトランジションで映像のつなぎ目を自然に補完します。プロ品質のデモ動画が完璧な仕上がりになるので、編集スキルがなくてもAIビデオエディターで大幅な時間短縮ができます。
画面を素早く、かんたんに録画しましょう
画面、ウェブカメラ、マイクを同期させて、実際に動いているあなたのプロダクトをキャプチャしましょう。プラットフォーム上で実際のワークフローを簡単に録画できるので、プロダクトの魅力や使い方をわかりやすく見せられます。録画したクリップは、数分でプロダクトデモ動画のシーンに組み込めます。
AI搭載のボイスオーバーとアバター
Paste your script and get natural, AI-powered voiceovers in seconds. Pick from hundreds of voices or clone your own, or add a lifelike avatar to present. The script to video workflow keeps every scene and your clear call to action on message.
自動キャプションと動画テンプレート
Add engaging visuals, stock media, and captions that generate automatically as your video renders. Start from demo video templates, then export polished video content built for social media platforms. The subtitle generator makes features and benefits easy to follow.
175以上の言語でデモをローカライズ
Reach global users by translating any software demo into 175+ languages with accurate lip-sync and your original voice preserved. Launch one walkthrough, then localize your product videos for every market. Built-in AI dubbing replaces slow, traditional video production with an afternoon of work.
ソフトウェアデモ動画のアイデアと活用事例
Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.
Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.
Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.
Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.
Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.
Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.
ソフトウェアデモ動画メーカーの仕組み
Create a software demo video in four steps that take you from raw idea or recording to a polished, share-ready walkthrough.
テンプレートを選ぶかスクリプトを貼り付ける、または内蔵の画面録画機能で実際の製品画面をキャプチャします。
Write or paste your walkthrough text. The system structures scenes, pacing, and emphasis.
ナレーション、字幕、ブランディングを追加できます。Speech Cleanup を使えば、不要な言葉や不自然な間を自動で取り除けます。
HDまたは4Kでレンダリングし、あらゆるプラットフォーム向けにサイズを調整してから、完成したデモをダウンロードするか、どこにでも共有できます。
ソフトウェアデモ動画メーカー、またはプロダクトデモ動画メーカーは、スクリプトや録画素材を、ナレーションと字幕付きの完成したデモ動画に変換するツールです。このAIデモメーカーは、プラットフォームのテキストから動画へのエンジンを使って音声、タイミング、編集を自動化するため、デモ動画を数分で作成できます。
はい。画面を録画して実際のインターフェースを映し、その上にナレーションやズームを加えて、製品の使い方を見せましょう。グリーンスクリーンのプレゼンターや顔出しなしの動画を使うことで、視聴者が製品とガイドの両方を確認できるようにします。
録音が終わると、HeyGen の Speech Cleanup 機能が自動的に不要なつなぎ言葉や無音、言い直し、撮り直し部分を取り除きます。いわゆるジャンプカットではなく、AI がベストなテイク同士を自然なトランジションでつなぎ合わせるので、毎回完璧に収録したかのような、印象的なデモ動画に仕上がります。
Clipchamp のようなタイムラインエディターは、ドラッグ＆ドロップのトラック操作と手動でのカットに依存しています。この AI ツールはデモ用のプロダクト動画を作成するのに適しており、ビデオスクリプトジェネレーターを使えばデモ動画を作成して素早くプロダクトデモを作れます。その後、ワンクリックでブランドを追加して、ブランドキットを反映させることができます。
デモ動画は効果的なセールスツールです。優れたプロダクトデモ動画とは、製品の主要な機能を的確に伝え、強力なCTA（行動喚起）を盛り込み、コンバージョンを高める動画のことです。AIリップシンクエンジンにより、プレゼンターの話し方や口の動きが自然に保たれます。
はい。代表的なデモ動画を作るだけでなく、各ウェブページ向けの価値あるコンテンツを制作し、公開し、あらゆるページにインタラクティブなプロダクトデモや動画へのURLを埋め込むことができます。分析データを確認してコンバージョンにつながる要素を把握し、顧客管理ツールと連携させることで、デモ動画があなたのプロダクトの魅力をしっかりと伝えられるようにしましょう。まずは無料トライアルから始めてください。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
AI を活用して、製品ウォークスルーをプロフェッショナルなデモ動画に変換しましょう。