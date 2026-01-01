営業チームに、ブランドに沿ったテンプレートとリアルなプレゼンターのライブラリを提供し、カメラなしで動画を作成できるようにしましょう。AIスピーカーを選び、ブランドボイスやカラーを反映させることで、あらゆる提案を自社のスタイルに統一し、マーケターや営業担当がすべての顧客接点で一貫性のあるプロフェッショナルな印象を与えられるようにします。