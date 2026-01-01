セールスピッチジェネレーターを使えば、どんなスクリプトでも数分で洗練された動画ピッチに変換できます。カメラも編集も不要。ピッチを書いて、プレゼンターを選ぶだけで、完成した動画を見込み顧客にすぐ送信できます。
AIセールスピッチジェネレーターの主な機能
AI搭載のセールスピッチ生成ツール
シンプルな入力から始めて、AIツールに数秒でセールスピッチを生成させましょう。商品とターゲットオーディエンスを指定するだけで、スクリプトから動画までを自動生成するエンジンが、わかりやすく魅力的なメッセージを作成します。その内容を調整して、数分以内に完成した動画へと仕上げることができます。
印象に残る効果的なセールス動画を届けましょう
ピッチを録画すると、Speech Cleanup が不要なつなぎ言葉や無音、言い直し、撮り直し部分を自動で取り除きます。ぎこちないジャンプカットの代わりに、AIビデオエディターがあなたのベストな瞬間だけをつなぎ合わせて、滑らかな一本の動画に仕上げるので、録り直しをすることなく、毎回のピッチを楽に高品質で仕上げられます。
あらゆるセールスピッチを、大規模にパーソナライズ
汎用的なメッセージを1本送るのではなく、見込み顧客一人ひとりに最適化された動画を届けましょう。AIフェイススワップを使えば、1つのスクリプトから異なる顧客セグメント向けにカスタマイズされた提案動画を量産できるため、大規模なパーソナライゼーションを実現しつつ、各バイヤーに合わせた営業トークを維持できます。
営業チーム向けブランドテンプレート
営業チームに、ブランドに沿ったテンプレートとリアルなプレゼンターのライブラリを提供し、カメラなしで動画を作成できるようにしましょう。AIスピーカーを選び、ブランドボイスやカラーを反映させることで、あらゆる提案を自社のスタイルに統一し、マーケターや営業担当がすべての顧客接点で一貫性のあるプロフェッショナルな印象を与えられるようにします。
心に響く多言語プレゼンテーション
どんな市場でも、買い手の言語でピッチ動画を届けて商談を勝ち取りましょう。ビデオ翻訳機能を使えば、1本のセールス動画を自然な声とリップシンク付きで175以上の言語に変換できるため、メッセージが各地域の課題にしっかり響き、撮り直しなしで営業活動をスケールできます。
セールスピッチ動画のアイデアと活用事例
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
AIセールスピッチジェネレーターの仕組み
最初のアイデアから送信準備が整った洗練されたピッチまで、4つの簡単なステップで勝てるセールスピッチ動画を作成しましょう。
あなたの製品、ターゲット層、伝えたいメッセージを明確にしましょう。ジェネレーターは、これらの情報をもとにあなたのピッチを作成します。
数秒でAIが営業トークスクリプトを作成。その後、文章やトーンを編集して自社ブランドにぴったり合うように調整できます。
Choose a presenter and a natural voice to deliver your pitch on camera, no filming required.
ロゴやブランドカラーを追加し、数分でどんな見込み顧客とも共有できる、洗練されたピッチ動画を書き出しましょう。
AIセールスピッチジェネレーターは、スクリプトやアイデアを完成した動画ピッチに変換するAIツールです。伝えたいメッセージを書き込み、AIで原稿を作成・ブラッシュアップし、プレゼンターを選べば、HeyGen のテキストから動画へのワークフローによって、数分で洗練された動画を出力できます。
1つのスクリプトから始めて、AIに名前・オファー・顧客データを差し替えさせることで、何百人もの見込み客それぞれに合わせたカスタム提案動画を自動生成できます。AIクローンで自分専用のプレゼンターを作成し、フルカスタマイズ機能で、各動画を購入者一人ひとりの好みに最適化しましょう。
はい。ジェネレーターはAIによるインサイトを使ってスクリプトを分析し、あなたがコントロールできるデータドリブンなピッチを作成します。専門用語をそぎ落とし、読みやすさを高め、AIリップシンクで話し方を同期させ、書き出す前にあらゆる調整を行うことができます。
撮影にはスケジュール調整、機材の準備、撮り直し、そして編集がつきものです。HeyGenなら、スクリプトを書くだけで数分で洗練されたピッチ動画が完成し、カメラなしで顔出し不要の動画を作成できます。リストごとに異なるセールスメッセージを送り分けることができ、チームはこれを活用して素早く売上向上を実現します。
AIが面倒な作業を引き受けるので、より速く魅力的なピッチを作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートから始めて、オーディエンスに合わせて文言を調整すれば、ビデオスクリプトジェネレーターが数分で撮影可能なドラフトを営業担当者に提供します。
はい。クレジットカード不要で動画ピッチを作成でき、準備ができたらスケールアップできます。有料プランは月額約29ドルから利用でき、AIボイスクローン、より長い動画、ブランディング管理機能、そしてすべてのプレゼンターとテンプレートライブラリが解放されます。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
AIを活用して、あなたのセールスピッチを成約につながるパーソナライズ動画へと変換しましょう。