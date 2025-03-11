写真をアップロードするか画像リンクを貼り付けるだけで、すぐに完成度の高い歌唱動画を作成できます。HeyGen が顔をアニメーションさせ、音声に合わせてリップシンクし、自然な表情や字幕を追加し、各プラットフォーム向けの書き出しまで自動で行うので、カメラ撮影や手作業のアニメーションなしで、すぐにシェアできるクリップを作成できます。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.
Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.
Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.
Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.
Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.
Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.
HeyGen が写真を歌わせる最高のツールである理由
HeyGen は、高度な顔アニメーション、高品質なボイスとリップシンク、そしてプラットフォーム向けのプリセットを組み合わせることで、クリエイターやチームがバズる歌唱クリップを素早く安定して制作できるようにします。多数のバリエーションを生成し、音声をローカライズして、各種ソーシャルチャネルで共有しましょう。
Our system models subtle blinks, mouth shapes, and head movement so singing photos look natural and emotionally expressive without frame-by-frame editing.
鮮明な画像をアップロードし、音声を選択またはアップロードするだけで、HeyGen が自動で顔検出・リップシンク・レンダリングを行います。アニメーションの経験がないクリエイターでも、プロ品質の結果を得ることができます。
ビデオ翻訳機能と一括書き出しを使って、多数のローカライズ版を生成し、フックや言語、フォーマットをさまざまなオーディエンスやプラットフォームでテストできます。
スマート顔検出による画像から歌唱ビデオ生成
HeyGen detects facial landmarks and maps audio to realistic mouth shapes and expressions. The image to video pipeline reconstructs subtle motion paths and lighting continuity so your output feels alive and convincing on first view.
正確なリップシンクと豊かな表情タイミング
Our lip sync engine matches audio at syllable level and adds natural pauses, breaths, and micro-expressions to create an engaging AI singing experience. The result is a singing portrait that holds rhythm, emotion, and viewer attention while sounding authentic, making your photo come alive.
Flexible audio options and voice support
アップロードした任意の楽曲やボイストラックを使ったり、高品質なボイスモデルから選択したり、複数の言語で歌唱可能なオーディオを生成できます。HeyGen は多言語の発音に対応しているため、キャラクターにさまざまな言語で、自然で説得力のある歌声を届けさせることができます。
Platform-ready exports and presets
縦型・正方形・横型など、さまざまな配置に最適化されたMP4クリップを、キャプションオーバーレイと安全なテキスト配置付きで書き出せます。プリセットにより、クリップが各種SNSプラットフォームのガイドラインを満たし、フィードのプレビューやストーリーズでも美しく表示されるようにします。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作を拡大し、成長を加速させているかをご覧ください。
How to Use the Make Photo Sing Tool
画像から動画への歌う写真クリップを、4つの簡単ステップで作成しましょう。
正面を向いたはっきりした画像を選ぶか、画像のURLを貼り付けてください。HeyGen が自動的に顔を検出し、リップシンクに最適なフレーミングを提案します。
Upload a song, voice clip, or choose from voice models. Select language and timing; HeyGen analyzes rhythm and maps phonemes to mouth movement.
生成されたドラフトを確認し、表現を微調整したり、字幕を追加したり、タイミングを変更したりできます。別バージョンを生成したり、バリエーションを出すために別の声を適用することも可能です。
Export MP4 files optimized for Reels, TikTok, or Stories with captions and safe text placement. Batch export multiple versions for A/B testing or multi-language campaigns.
写真を歌わせるとは、静止した顔写真をアニメーション化し、選んだ音声トラックに合わせて口の動きや表情豊かなジェスチャーを同期させて再生することを意味します。HeyGen は顔認識、音素マッピング、モーション合成を組み合わせることで、音声にぴったり合ったリアルな口の形、まばたき、そして微妙な頭の動きを生成し、説得力のある仕上がりを実現します。
正面から撮影され、明るく照らされていて、顔があまり隠れていないヘッドショットが最も良い結果を生みます。極端な横向きの角度、顔を大きく覆うもの、または非常に低解像度の画像は避けてください。そうすることで、AI写真を最もきれいに仕上げることができます。もし斜めからの写真しかない場合は、顔にフォーカスした、よりはっきりしたトリミングを試してみると、リップシンクや表情が改善されます。
Yes, you can upload songs or voice tracks within the platform’s supported length and format limits. Be mindful of copyright when using commercial music. HeyGen also offers licensed sounds and voice models for safe commercial use and quick prototyping.
HeyGen’s lip sync operates at the phoneme level and adds timing adjustments, breaths, and micro-expressions to enhance realism. Results are highly convincing for short social clips and personalized messages; extreme closeups or cinematographic shots may reveal limits of the current synthesis.
Most tools optimize for one animated face at a time. If a photo contains multiple faces you can generate separate clips for each face or upload a grouped image and select which face to animate where supported.
はい。プラットフォームは多言語の音声および発音モデルに対応しており、さまざまな言語であなたの写真に歌わせることができます。写真を歌わせるにはビデオ翻訳機能を使って音声トラックとキャプションを再生成し、AIの歌唱クリップがどの言語でも自然に聞こえるようにしましょう。
HeyGenで生成されたクリップおよび提供されたライセンス済みアセットは商用利用が可能であり、あらゆる画像を歌わせることができます。AI写真を使用する際にアップロードするサードパーティの音声や画像については、権利およびプラットフォームポリシーへの準拠を確保するため、必ずライセンスを確認してください。
はい。ドラフトをプレビューし、表情の強さ、字幕テキスト、別オーディオトラックなどを編集できます。さまざまな声・言語・タイミングを試すために、バリエーションをすばやく再生成しましょう。
短いクリップであれば、長さや内容の複雑さにもよりますが、数秒から数分程度でレンダリングされるため、オンラインで無料の歌う写真をすばやく作成できます。書き出しは、縦型・正方形・横型の配置向けに最適化されたMP4ファイルとして提供され、必要に応じて字幕を焼き付けることも可能です。
HeyGen encrypts uploads and follows strict privacy controls. You retain ownership of the content you create. Check platform terms for details on storage, retention, and sharing permissions.
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