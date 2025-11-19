AIで長尺動画をショート動画に変換

長尺動画をAIで自動的に短尺動画へ変換。字幕、スマートなリフレーミング、高速書き出しで、バズを狙えるクリップを簡単に作成できます。

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ポッドキャストのエピソードを短いクリップに変換

ポッドキャストのエピソードを短いクリップに変換

Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.

ウェビナーをソーシャル向けハイライト動画に変換

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Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.

製品デモを機能紹介ショート動画に変換

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Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.

教育動画を短いレッスンに変換

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Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.

クリエイターコンテンツで継続的に投稿

クリエイターコンテンツで継続的に投稿

Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.

マーケティング動画をキャンペーン用アセットに変換

マーケティング動画をキャンペーン用アセットに変換

Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.

HeyGen がロング動画からショート動画を作成するトップクラスのツールである理由

HeyGen は、クリエイターやチームが長尺コンテンツを、より高速かつ高いコントロール性をもって高パフォーマンスな短尺動画へ再利用できるよう支援します。インテリジェントなクリップ検出、洗練されたビジュアルフォーマット、そしてプロダクションレベルの出力を組み合わせることで、常に高品質なショート動画を安定して制作できます。

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自動ハイライト検出

HeyGen は高度な AI ツールを使って長尺動画を解析し、効率的にクリップ化するために価値のある瞬間を自動検出します。重要な発言やリアクション、自然な区切れ目に注目することで、長尺から短尺への変換でも、ランダムに切り取られた印象ではなく、意図を感じるショート動画に仕上げます。

プラットフォーム対応のフォーマット

すべてのショート動画は、Shorts、Reels、各種フィード向けに最適化されたフォーマットで生成されます。アスペクト比やテンポ、キャプションは自動で調整されるため、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにすぐ公開できるクリップが完成します。

1人から多数までスケール可能

1本の長尺動画を、AIクリッピング技術を活用したクリップメーカーで一度に複数のショート動画へ変換できます。これにより、同じ素材を何度も編集し直すことなく、短尺コンテンツを継続的に配信しやすくなります。

AI搭載のクリップ抽出

HeyGenは、話し方の内容・テンポ・構成を解析し、長尺動画を文脈とわかりやすさを保ったまま短尺クリップへと変換します。どこでカットすべきかを勘で判断するのではなく、システムがそれぞれ独立して成立し、視聴者の注意を引きつけるフォーカスされたセグメントを自動生成します。

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Three overlapping video call windows featuring a red-haired woman, a Black woman, and a blurry man.

ショートフォーム動画のためのスマートなリフレーミング

長尺の横向き動画は、自動的に縦型または正方形レイアウトにリフレームされます。AIが話者や重要なビジュアルを常に中央に保つことで、不自然なトリミングを防ぎ、クリップが各種SNSフィードに最初から最適化されているかのような自然な仕上がりになります。

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Three smiling people in video frames, with a "Video Agent" control panel and script options visible.

視聴維持率を高めるキャプション

各ショート動画には、正確なタイミングで自動生成された字幕が含まれます。キャプションを付けることでアクセシビリティが向上し、特にモバイル端末で音声をオフにして視聴している場合でも、視聴者の関心を維持できます。

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A smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text.

テキスト操作で素早く編集

動画から短尺動画を自動生成するAIを使えば、フレームを手作業でトリミングするのではなく、テキストとタイミングを調整するだけでクリップを編集できます。このテキスト主導のワークフローにより、フックを磨き上げ、話のテンポを引き締め、同じ元動画からクリップを素早く再生成できます。

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品質、手軽さ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、私がビジュアルストーリーテリングの媒体で発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソーリー, ラーニングメディアデザイナー
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ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週撮影していた番組があったときです。あるとき突然、「自分で台本を書いて送るだけで、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだ」と気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
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Workday
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、これまで以上に多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
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仕組み

ロング動画からショート動画を作成するジェネレーターの使い方

長時間の録画から、4つの簡単なステップでショート動画を作成できます。

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ステップ1

長尺動画をアップロード

動画ファイルを追加するか、既存のコンテンツをインポートしてください。HeyGen が録画全体を解析し、構成、テンポ、話されている内容を理解します。

ステップ 2

AIに最適な瞬間を見つけさせる

このシステムはハイライトを自動検出し、長尺動画を無料のAIソリューションで、わかりやすく魅力的なシーンに焦点を当てた短尺クリップへ自動変換します。

ステップ3

クリップをカスタマイズ

ソーシャルメディアで最大限のエンゲージメントを得られるよう、キャプション、レイアウト、クリップの長さを自在に調整できます。スマートなリフレーミング機能により、縦型やスクエア形式でも自然に見えるショート動画を自動生成し、TikTok をはじめとする各種プラットフォームに最適化します。

ステップ4

エクスポートして公開

ソーシャルプラットフォーム向けに最適化された短尺動画をダウンロードしたり、AI を活用した動画を使って複数のキャンペーンで再利用したりできます。動画から短尺動画を生成する AI を使えば、同じ元動画から簡単に更新版を再生成していくことができます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

ロング動画からショート動画への変換とはどういう意味ですか？

ロング動画からショート動画への変換とは、フル尺の録画コンテンツを、SNSやモバイル視聴向けの短いクリップに編集することを指します。AIがハイライト部分を自動で見つけ、不要な箇所をカットし、視聴・シェアしやすい形式にクリップを整えることで、効果的なAI動画ツールとして活用できます。

HeyGen はどのようにしてクリップする瞬間を選んでいるのですか？

HeyGen は AI を用いて、話し方のパターンや強調、話すスピードなどを分析し、自然なハイライトとなるシーンを自動で抽出します。このアプローチにより、不自然に途中で切られた印象ではなく、内容が完結していて意味の伝わるショート動画を生成できます。

短尺動画の長さを自分で設定できますか？

はい、AIツールを活用することで、このプロセスを効率化できます。クリップの長さを調整したり、別バージョンを自動生成したりすることが可能です。こうした柔軟性により、特にクリップメーカーを使う場合、さまざまなプラットフォームや視聴者の好みに合わせてショート動画を最適化できます。

ショート動画はソーシャルプラットフォーム向けに最適化されていますか？

ショート動画は、人気のプラットフォームに最適なアスペクト比、字幕、テンポでフォーマットされており、TikTok向けの動画コンテンツに理想的です。これにより、公開までの時間が短縮され、追加の編集作業もほとんど必要なくなります。

生成されたクリップを後から編集できますか？

テキストやタイミングの調整による編集は、ビデオエディターの機能によってさらに強化されます。これにより、複雑なタイムライン編集を行わなくても、フックや文言を簡単にブラッシュアップできます。

どのような種類の長尺動画が最も効果的ですか？

トーキングヘッド動画、ポッドキャスト、ウェビナー、デモ、教育系の録画コンテンツは、特に TikTok のようなソーシャルメディアプラットフォームとの相性が抜群です。話し方が明瞭で構成がしっかりしているほど、AI はより質の高い短尺クリップを生成しやすくなります。

これは手動で行う動画編集の代わりになりますか？

ほとんどのリパーパス（再利用）ワークフローでは、はい。AI がカット、フレーミング、字幕付けを自動で行うため、チームは手作業の編集ではなく、コンテンツ戦略に集中できます。

1本の長い動画から複数の短い動画を作成できますか？

はい。1本の長尺動画から、1つのワークフロー内で複数の短尺動画を生成できるため、継続的なショート動画配信に最適です。

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