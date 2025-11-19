AIで長尺動画をショート動画に変換

ステップ1 長尺動画をアップロード 動画ファイルを追加するか、既存のコンテンツをインポートしてください。HeyGen が録画全体を解析し、構成、テンポ、話されている内容を理解します。

ステップ 2 AIに最適な瞬間を見つけさせる このシステムはハイライトを自動検出し、長尺動画を無料のAIソリューションで、わかりやすく魅力的なシーンに焦点を当てた短尺クリップへ自動変換します。

ステップ3 クリップをカスタマイズ ソーシャルメディアで最大限のエンゲージメントを得られるよう、キャプション、レイアウト、クリップの長さを自在に調整できます。スマートなリフレーミング機能により、縦型やスクエア形式でも自然に見えるショート動画を自動生成し、TikTok をはじめとする各種プラットフォームに最適化します。