HeyGen のインスタントアバターで、再利用可能なあなた自身のデジタル版を作成しましょう。一度だけ短い動画を撮影すれば、あとはそのアバターが自然で明瞭かつ一貫した話し方でスクリプトを読み上げる AI 動画を、無制限に生成できます。
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Create training content that feels personal without repeated filming sessions. Instant avatars allow you to update lessons quickly as policies or processes change while keeping a consistent instructor presence.
Explain workflows, tools, or features using a familiar on screen face. Instant avatars help reduce confusion by delivering information clearly and consistently across multiple explainer videos with the aid of a personalized avatar.
Deliver leadership messages without scheduling recordings each time. Instant avatars allow executives to stay visible while saving time and maintaining message clarity.
Use your own digital presence to build trust in marketing and sales videos. Instant avatars make it possible to personalize outreach without increasing production effort.
Reuse the same avatar while translating scripts into multiple languages. This allows global communication without re-recording or hiring additional presenters.
Create help and FAQ videos that feel human and approachable. Update answers quickly without returning to camera.
HeyGen が選ばれる理由：最高のインスタントアバターメーカー
インスタントアバターは、カメラの前に立つことへの心理的ハードルを取り除きつつ、人間らしいつながりはそのままに、パーソナライズされたコンテンツをより簡単に作成できるようにします。HeyGen では、一度あなたの外見と話し方を収録しておけば、そのアバターをトレーニング、マーケティング、セールス、社内コミュニケーションなどあらゆる用途で再利用でき、オーセンティシティやスピードを損なうことなく活用できます。
作成したインスタントアバターは、あらゆる数の動画で使い回せるビデオアセットになります。これにより、何度も撮り直す必要がなくなり、さまざまなコンテンツであなたの顔と声の一貫性を保つことができます。
録画から実際に使えるアバターができるまで、プロセスは意図的にシンプルかつスピーディーに設計されています。チームは、制作の遅延や技術的な負担なく、アイデア段階から完成した動画までスムーズに進めることができます。
インスタントアバターを使えば、完璧な照明も、何度もの撮り直しも、カメラへの苦手意識もなく、画面上に自分を登場させることができます。いつでも洗練された、プロフェッショナルな話しぶりを保てます。
高速なセルフ録画アバター作成
スマホやウェブカメラで短いセルフ録画をするだけで、すぐにインスタントアバターを作成できます。システムがあなたの顔の構造、姿勢、自然な雰囲気を素早く捉え、あなたの個性を反映したカスタムアバターを生成します。これにより、複雑なセットアップや機材を用意することなく、アバターを使った動画制作をすぐに始められ、簡単に自分専用のアバターを作成できます。
自然な顔の動きと表情
インスタントアバターは、あなたのスクリプトを話す際のリアルな顔の動きを生成します。細かな頭の動きや視線、表情まで再現されるため、カスタムアバターがぎこちなくなったり、不自然に見えたりするのを防ぎます。これにより、視聴者は動画を見ながら本物の人間とつながっているように感じることができます。
声に合わせたスピーチ配信
あなたのアバターは、映像のタイミングに合った、明瞭で自然な話し方でスクリプトを読み上げます。発音や話すスピードは、特にトーキングアバターを使用する場合でも聞き取りやすいよう最適化されています。これにより、音声を手動で編集することなくスムーズな視聴体験が得られ、プレゼンテーションでAIアバターを活用できるようになります。
再収録なしでスクリプトを更新
情報が変わったら、スクリプトを編集して動画を再生成するだけでOKです。アバターはそのままに、メッセージだけが即座に更新されます。これにより、再撮影や同じ内容の録り直しは不要になります。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
インスタントアバターメーカーの使い方
4つの簡単なステップで、インスタントアバターを作成して活用しましょう。
明るい環境でスマホやウェブカメラを使って、短い動画を撮影してください。スタジオやプロ用機材は必要ありません。
HeyGen が録画データを処理して再利用可能なデジタルアバターを作成し、魅力的な動画を手軽に制作できるようにします。使用前に内容を確認し、承認してください。
アバターに話させたいテキストを入力または貼り付け、言語と話し方の設定を選択します。
動画を作成し、ウェブサイトや社内ツール、ソーシャルプラットフォームなどでダウンロードまたは公開しましょう。
インスタントアバターとは、短い録画から作成される、あなた自身の再利用可能なデジタル版です。これを使うと、再度撮影を行わなくても、AI が生成した動画の中にあなたが画面上に登場できるため、個人の存在感を保ちながら、動画制作をより迅速に行うことができます。
インスタントアバターの作成には、短い録画とわずかな処理時間だけが必要です。ほとんどの場合、長い制作サイクルを待つことなく、同じ日にAI動画ジェネレーターを使って動画の生成を開始できます。
特別な機材は必要ありません。明るい環境で撮影できるスマートフォンやウェブカメラがあれば、ほとんどのビジネスや教育用途に適した高品質なインスタントアバターを作成できます。
はい。アバターが一度作成されれば、スクリプトを変更して、いつでも動画を再生成できます。コンテンツを更新するために、改めてご自身を録画し直す必要はありません。
はい。あなたのインスタントアバターはあなたのワークスペース内に限定されており、他のユーザーがアクセスすることはできません。これにより、あなたの身元とコンテンツは常に保護された状態に保たれます。
インスタントアバターは、トレーニング、オンボーディング、セールス、マーケティング、社内向けアップデート、サポートコンテンツなどに効果的です。同じアバターを複数のフォーマットで再利用できます。
はい。同じアバターを使って複数の言語で動画を生成できます。これは、video translatorを使うことで実現できます。追加の収録を行わずに効率的にローカライズできるため、さまざまな視聴者に向けて魅力的なコンテンツを作成しやすくなります。
インスタントアバターを使って作成した動画の所有権は、すべてお客様にあります。お客様のコンテンツは、常にお客様の完全な管理下にあります。
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