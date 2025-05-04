AI搭載ドキュメントから動画へのコンバーター

ドキュメントを、スピード・分かりやすさ・スケーラビリティに特化したドキュメントから動画へのコンバーターで、洗練された動画に変換しましょう。テキストファイルから始めて、メッセージを自動で構成し、カメラ撮影やタイムライン編集、手作業の編集なしで、プロ品質の動画コンテンツを生成できます。

116,977,053生成された動画
90,714,138生成されたアバター
16,115,517翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください

無料で始める
アバターを選択
生成後にリップシンクが適用されます
スクリプトを入力してください
任意の言語で入力してください
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
トレーニングマニュアルを動画レッスンに変換

トレーニングマニュアルを動画レッスンに変換

Written training documents are often skipped or skimmed. A document to video converter turns manuals into clear, watchable lessons, helping employees absorb information faster and reducing repeated explanations from trainers.

レポートを経営層向けサマリーに変換

レポートを経営層向けサマリーに変換

Lengthy reports are hard to review quickly. Convert documents into concise video overviews that highlight insights, context, and outcomes, making it easier for stakeholders to understand key points without reading pages of text.

ナレッジベース記事をビジュアルガイドに

ナレッジベース記事をビジュアルガイドに

Text-heavy help articles can frustrate users. By converting documentation into video walkthroughs, teams create clearer support resources that improve comprehension and reduce support requests.

学習者向け教育コンテンツ

学習者向け教育コンテンツ

Static study materials can limit engagement. Turning documents into videos helps learners follow concepts step by step, combining structured narration with visuals that reinforce understanding.

社内アップデートとポリシーの周知

社内アップデートとポリシーの周知

Policy documents often go unread. Video versions ensure updates are seen and understood, improving alignment and reducing confusion across teams.

クライアント向けドキュメントのウォークスルー

クライアント向けドキュメントのウォークスルー

Complex proposals or onboarding documents can overwhelm clients. Converting them into guided videos delivers clarity, builds trust, and shortens decision cycles.

HeyGen が文書から動画への変換で業界をリードする理由

HeyGen は、チームが静的なドキュメントを、精度とコントロールを保ったまま魅力的な動画コンテンツへと変換できるよう支援します。高速な AI 動画生成、わかりやすいビジュアル構成、多言語での出力を組み合わせることで、ドキュメントを「見やすく・理解しやすく・共有しやすい」動画へと生まれ変わらせます。

無料で始める
自動コンテンツ構造化

HeyGen はドキュメントを解析して重要なセクションを特定し、長文テキストをわかりやすい動画用ナラティブに変換します。これにより、台本を書き直す手間がなくなり、すべての動画が最初から最後まで一貫した流れで進行するようになります。

本番環境ですぐ使える動画出力

ビジュアル、音声、字幕、テンポまで自動で処理し、完成された動画を生成します。ドキュメントから動画へのコンバーターにより、社内向け、教育用、顧客向けなど、あらゆる用途に適した一貫性のあるプロフェッショナルな動画を作成できます。

スケールと更新に対応した設計

ソーステキストを編集し、セクションを更新したりローカライズしたりするだけで、動画を即座に再レンダリングできます。チームはコンテンツを一から作り直すことなく、ドキュメントベースの動画ライブラリを大規模に維持・運用できます。

インテリジェントなドキュメント理解エンジン

レポート、ガイド、PDF、プレゼンテーションなどをアップロードすると、HeyGen が構成や見出し、強調箇所を自動で読み取り、理解します。プラットフォームは、その文章コンテンツを、テンポの良さや明確な情報の優先順位づけを備えたシーンに変換し、理解を妨げるのではなく、理解を助けるビジュアルとして表現します。

無料で始める →
A content creation interface showing a text draft, a 'Q3 Result Overview' slide with a man, and a generated summary pop-up.

スクリプトベースのAI動画ジェネレーター

タイムラインを編集する代わりに、テキストを直接操作します。言い回しを調整したり、セクションの順番を入れ替えたり、トーンを整えたりすると、AI動画ジェネレーターがビジュアル・ナレーション・字幕を自動で更新し、動画制作をシンプルかつ効率的に保ちます。

無料で始める →
Interface showing smiling video agents, with options for script and document uploads.

多言語ナレーションとローカライズ

1つのドキュメントを、世界中の視聴者向けの動画に変換しましょう。言語・声質・タイミングを自動で調整するビデオ翻訳機能を使って、元の意味や構成を保ったまま、各地域向けにローカライズされた動画バージョンを生成できます。

無料で始める →
Voice cloning

一貫したブランディングとビジュアル管理

ブランドカラー、レイアウト、再利用可能なスタイルを、あらゆるドキュメントベースの動画に適用できます。これにより、トレーニングコンテンツ、解説動画、ナレッジアップデートなど、どのようなコンテンツを作成する場合でも、すべての成果物が一貫性のあるプロフェッショナルな印象になります。

無料で始める →
Smiling woman in green with overlay graphics for "Safety & Security," brand fonts, and colors.

品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

Miro
"それによって、私がビジュアルストーリーテリングの媒体で発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週撮影していた番組があったときです。あるとき突然、「自分で台本を書いて送るだけで、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだ」と気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
仕組み

ドキュメントから動画へのコンバーターの使い方

シンプルなテキストベースのワークフローで、ドキュメントからわずか4ステップで動画を作成できます。

無料で始める
ステップ1

ドキュメントをアップロード

PDF、DOC、またはプレゼンテーションファイルを追加すると、HeyGen が構成を解析してセクションを特定し、自動動画生成用にコンテンツを準備します。

ステップ 2

テキストを見直して洗練させる

スクリプト画面で、文言の編集、セクションの並び替え、強調したいポイントの調整が自由に行えます。変更内容は、最終的な動画の流れに即座に反映されます。

ステップ3

ビジュアルと音声をカスタマイズ

レイアウト、ナレーションスタイル、字幕、ブランディングを選ぶだけで、あとはお任せ。プラットフォームが自動的にタイミングやリップシンク、画面全体のバランスを最適化します。

ステップ4

生成して共有

最終動画をレンダリングし、Web、研修プラットフォーム、または社内共有用に書き出します。更新は元のテキストを編集するだけで、簡単に行えます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

ドキュメントから動画へのコンバーターとは何ですか？また、どのように動作しますか？

ドキュメントから動画へのコンバーターは、文章ファイルの構成と内容を解析し、完成された動画へと変換するツールです。撮影や編集を手作業で行う代わりに、AI がテキストからビジュアル、ナレーション、テンポなどを自動生成します。この仕組みにより、専門的な制作スキルがなくても、ドキュメントを一貫性のあるプロフェッショナルな動画に簡単に変換できます。

どのような種類の文書を動画に変換できますか？

レポート、PDF、プレゼンテーション、マニュアル、テキストファイルを変換できます。明確なセクションや見出しがあるコンテンツは特に効果的ですが、長文ドキュメントでもシーンごとに構成することで、動画としてより理解しやすい形に整理できます。

動画のクオリティはどれくらいリアルでプロフェッショナルですか？

HeyGen は、自然なナレーション、バランスの取れたテンポ、そして鮮明なビジュアルを備えた、本番利用にそのまま使えるクオリティの動画を生成します。動画は洗練され一貫性のある見た目になるよう設計されており、トレーニング、教育、社内コミュニケーション、さらには顧客向けコンテンツとしても最適です。

生成された後に動画を編集できますか？

はい。編集はテキストレベルで行えます。文章を修正したり、セクションの順序を入れ替えたり、強調箇所を調整してから、動画を再生成してください。シーンを一から作り直したり、手動で再構築する必要はありません。

ドキュメントから動画へのコンバーターは複数の言語に対応していますか？

はい。多言語生成機能とビデオ翻訳機能を使ってコンテンツをローカライズできます。これにより、チームは1つのドキュメントを、意味や構成を保ったまま、各地域向けの動画に変換することができます。

既存のコンテンツ制作ワークフローにはどのように組み込めますか？

このコンバーターは、書面のドキュメントと連携して機能します。チームはドキュメントを唯一の情報源として維持し、必要に応じていつでも動画を生成できるため、時間の経過とともにテキストと動画の内容を常に一致させることができます。

動画はどのような形式で書き出せますか？

動画は標準的なMP4形式で書き出されるため、追加の変換を行うことなく、学習プラットフォーム、ウェブサイト、社内ツール、ソーシャルチャネルなどへ簡単にアップロードできます。

ドキュメントの内容を動画に変換しても、安全は守られますか？

HeyGen はプロフェッショナル向けに設計されており、アップロードされたドキュメントや生成された動画を保護するための安全対策が施されています。コンテンツは、作成から書き出しまでのすべてのプロセスにおいて、常にお客様の管理下にあります。

従来の動画制作ではなく、ドキュメントから動画へのコンバーターを使うのはどんな場合ですか？

撮影よりもスピード、分かりやすさ、一貫性が重要な場合にご利用ください。既存の資料を大量に動画化したいとき、コンテンツを頻繁に更新する必要があるとき、または正確で理解しやすい情報を伝える必要があるときに最適です。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGenで作成を始めましょう

あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変換しましょう。

Get started for free →
CTA background