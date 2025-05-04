ドキュメントから動画へのコンバーターは、文章ファイルの構成と内容を解析し、完成された動画へと変換するツールです。撮影や編集を手作業で行う代わりに、AI がテキストからビジュアル、ナレーション、テンポなどを自動生成します。この仕組みにより、専門的な制作スキルがなくても、ドキュメントを一貫性のあるプロフェッショナルな動画に簡単に変換できます。