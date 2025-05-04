ドキュメントを、スピード・分かりやすさ・スケーラビリティに特化したドキュメントから動画へのコンバーターで、洗練された動画に変換しましょう。テキストファイルから始めて、メッセージを自動で構成し、カメラ撮影やタイムライン編集、手作業の編集なしで、プロ品質の動画コンテンツを生成できます。
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Written training documents are often skipped or skimmed. A document to video converter turns manuals into clear, watchable lessons, helping employees absorb information faster and reducing repeated explanations from trainers.
Lengthy reports are hard to review quickly. Convert documents into concise video overviews that highlight insights, context, and outcomes, making it easier for stakeholders to understand key points without reading pages of text.
Text-heavy help articles can frustrate users. By converting documentation into video walkthroughs, teams create clearer support resources that improve comprehension and reduce support requests.
Static study materials can limit engagement. Turning documents into videos helps learners follow concepts step by step, combining structured narration with visuals that reinforce understanding.
Policy documents often go unread. Video versions ensure updates are seen and understood, improving alignment and reducing confusion across teams.
Complex proposals or onboarding documents can overwhelm clients. Converting them into guided videos delivers clarity, builds trust, and shortens decision cycles.
HeyGen が文書から動画への変換で業界をリードする理由
HeyGen は、チームが静的なドキュメントを、精度とコントロールを保ったまま魅力的な動画コンテンツへと変換できるよう支援します。高速な AI 動画生成、わかりやすいビジュアル構成、多言語での出力を組み合わせることで、ドキュメントを「見やすく・理解しやすく・共有しやすい」動画へと生まれ変わらせます。
HeyGen はドキュメントを解析して重要なセクションを特定し、長文テキストをわかりやすい動画用ナラティブに変換します。これにより、台本を書き直す手間がなくなり、すべての動画が最初から最後まで一貫した流れで進行するようになります。
ビジュアル、音声、字幕、テンポまで自動で処理し、完成された動画を生成します。ドキュメントから動画へのコンバーターにより、社内向け、教育用、顧客向けなど、あらゆる用途に適した一貫性のあるプロフェッショナルな動画を作成できます。
ソーステキストを編集し、セクションを更新したりローカライズしたりするだけで、動画を即座に再レンダリングできます。チームはコンテンツを一から作り直すことなく、ドキュメントベースの動画ライブラリを大規模に維持・運用できます。
インテリジェントなドキュメント理解エンジン
レポート、ガイド、PDF、プレゼンテーションなどをアップロードすると、HeyGen が構成や見出し、強調箇所を自動で読み取り、理解します。プラットフォームは、その文章コンテンツを、テンポの良さや明確な情報の優先順位づけを備えたシーンに変換し、理解を妨げるのではなく、理解を助けるビジュアルとして表現します。
スクリプトベースのAI動画ジェネレーター
タイムラインを編集する代わりに、テキストを直接操作します。言い回しを調整したり、セクションの順番を入れ替えたり、トーンを整えたりすると、AI動画ジェネレーターがビジュアル・ナレーション・字幕を自動で更新し、動画制作をシンプルかつ効率的に保ちます。
多言語ナレーションとローカライズ
1つのドキュメントを、世界中の視聴者向けの動画に変換しましょう。言語・声質・タイミングを自動で調整するビデオ翻訳機能を使って、元の意味や構成を保ったまま、各地域向けにローカライズされた動画バージョンを生成できます。
一貫したブランディングとビジュアル管理
ブランドカラー、レイアウト、再利用可能なスタイルを、あらゆるドキュメントベースの動画に適用できます。これにより、トレーニングコンテンツ、解説動画、ナレッジアップデートなど、どのようなコンテンツを作成する場合でも、すべての成果物が一貫性のあるプロフェッショナルな印象になります。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
ドキュメントから動画へのコンバーターの使い方
シンプルなテキストベースのワークフローで、ドキュメントからわずか4ステップで動画を作成できます。
PDF、DOC、またはプレゼンテーションファイルを追加すると、HeyGen が構成を解析してセクションを特定し、自動動画生成用にコンテンツを準備します。
スクリプト画面で、文言の編集、セクションの並び替え、強調したいポイントの調整が自由に行えます。変更内容は、最終的な動画の流れに即座に反映されます。
レイアウト、ナレーションスタイル、字幕、ブランディングを選ぶだけで、あとはお任せ。プラットフォームが自動的にタイミングやリップシンク、画面全体のバランスを最適化します。
最終動画をレンダリングし、Web、研修プラットフォーム、または社内共有用に書き出します。更新は元のテキストを編集するだけで、簡単に行えます。
ドキュメントから動画へのコンバーターは、文章ファイルの構成と内容を解析し、完成された動画へと変換するツールです。撮影や編集を手作業で行う代わりに、AI がテキストからビジュアル、ナレーション、テンポなどを自動生成します。この仕組みにより、専門的な制作スキルがなくても、ドキュメントを一貫性のあるプロフェッショナルな動画に簡単に変換できます。
レポート、PDF、プレゼンテーション、マニュアル、テキストファイルを変換できます。明確なセクションや見出しがあるコンテンツは特に効果的ですが、長文ドキュメントでもシーンごとに構成することで、動画としてより理解しやすい形に整理できます。
HeyGen は、自然なナレーション、バランスの取れたテンポ、そして鮮明なビジュアルを備えた、本番利用にそのまま使えるクオリティの動画を生成します。動画は洗練され一貫性のある見た目になるよう設計されており、トレーニング、教育、社内コミュニケーション、さらには顧客向けコンテンツとしても最適です。
はい。編集はテキストレベルで行えます。文章を修正したり、セクションの順序を入れ替えたり、強調箇所を調整してから、動画を再生成してください。シーンを一から作り直したり、手動で再構築する必要はありません。
はい。多言語生成機能とビデオ翻訳機能を使ってコンテンツをローカライズできます。これにより、チームは1つのドキュメントを、意味や構成を保ったまま、各地域向けの動画に変換することができます。
このコンバーターは、書面のドキュメントと連携して機能します。チームはドキュメントを唯一の情報源として維持し、必要に応じていつでも動画を生成できるため、時間の経過とともにテキストと動画の内容を常に一致させることができます。
動画は標準的なMP4形式で書き出されるため、追加の変換を行うことなく、学習プラットフォーム、ウェブサイト、社内ツール、ソーシャルチャネルなどへ簡単にアップロードできます。
HeyGen はプロフェッショナル向けに設計されており、アップロードされたドキュメントや生成された動画を保護するための安全対策が施されています。コンテンツは、作成から書き出しまでのすべてのプロセスにおいて、常にお客様の管理下にあります。
撮影よりもスピード、分かりやすさ、一貫性が重要な場合にご利用ください。既存の資料を大量に動画化したいとき、コンテンツを頻繁に更新する必要があるとき、または正確で理解しやすい情報を伝える必要があるときに最適です。
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あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変換しましょう。