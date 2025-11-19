Digital Humans Maker for Realistic AI Videos

HeyGen の AI 動画ジェネレーターを使って、明瞭で人間らしい動画コミュニケーションを行うデジタルヒューマンを作成しましょう。テキストや画像から、カメラや俳優、制作コストなしで、自然な話し方や表情、多言語対応を備えたプロフェッショナルなデジタルヒューマン動画を生成できます。

115,822,233生成された動画
89,720,239生成されたアバター
15,982,222翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

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Lip sync applied after generation
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任意の言語で入力してください
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Customer facing guidance

Customer facing guidance

Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.

ブランド表現とストーリーテリング

ブランド表現とストーリーテリング

Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.

Employee training programs

Employee training programs

Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.

公共部門向けコミュニケーション

公共部門向けコミュニケーション

Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.

教育とコース提供

教育とコース提供

Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.

社内ナレッジの共有

社内ナレッジの共有

Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.

Why HeyGen is the Best Digital Human Maker

HeyGen は、デジタルヒューマンを実際のビジネスで使える形にします。チームは、一貫性がありコントロール可能な人間の動画プレゼンターを作成し、ライブ撮影の制約にとらわれることなく、あらゆるチャネル・言語・オーディエンスに対して、わかりやすく説明し、案内し、コミュニケーションを行うことができます。

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一貫した人間らしい存在感

デジタルヒューマンは、毎回同じ顔・声・話し方でメッセージを届けます。これにより、ライブのプレゼンターによるばらつきがなくなり、キャンペーンや地域、チームをまたいで一貫性のあるコミュニケーションを実現できます。

Script governed accuracy

すべてのデジタルヒューマンは、承認済みのスクリプトとコンテンツに従って話します。これにより、メッセージは常に正確でコンプライアンスに準拠し、ビジネス目標と整合しつつ、予測不能な応答を避けることができます。

エンタープライズ対応のスケーラビリティ

デジタルヒューマンを大規模に生成・更新・ローカライズ。1つのスクリプトから、追加の撮影や制作作業なしで、メタヒューマンが登場する数百本の動画を制作できます。

永続的なデジタルプレゼンターのアイデンティティ

あなたのブランド、製品、組織の長期的なプレゼンターとして活躍するデジタルヒューマンを作成しましょう。同じデジタルヒューマンを動画やアップデート、キャンペーンなどあらゆるコンテンツに登場させることで、ライブの出演者に依存することなく、視聴者との親近感と信頼感を築くことができます。

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Smiling woman shown with interface elements for brand fonts, brand colors, and 'Safety & Security' text.

テキスト主導のパフォーマンス配信

Digital humans are driven entirely by text. Adjust pacing, emphasis, and structure directly in the script, and HeyGen generates the corresponding animation performance without re-recording or manual editing.

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Three smiling people in video windows with a "Video Agent" and script UI overlay.

高精細な顔の表情表現

デジタルヒューマンは、音声に合わせてリアルな顔の動きを再現します。繊細な表情や視線、口の動きまで正確に同期されるため、重要なコミュニケーションにもふさわしい、洗練されたプロフェッショナルな動画を制作できます。

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Voice cloning

Global language continuity

Create digital humans that speak in 175 plus languages while maintaining the same visual identity. Video translation ensures consistent delivery across regions without hiring presenters or producing separate videos, thanks to digital human technology.

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A man speaking in a video frame with a "Translate to any language" banner showing international flags, and several stacked images of the same man.

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"これのおかげで、私がビジュアルストーリーテリングの媒体で発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソーリー, ラーニングメディアデザイナー
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ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週撮影していた番組があったときです。あるとき突然、台本を書いて送るだけで、もう二度と自分がカメラの前に立つ必要はないと気づいたのです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
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Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
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ご利用の流れ

AIデジタルヒューマンメーカーの使い方

テキストからビデオコミュニケーションへと変換する、わかりやすい4ステップのワークフローでデジタルヒューマンを作成しましょう。

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ステップ1

デジタルヒューマンを選択

デジタルヒューマンの外見とプレゼンテーションスタイルを選択します。デジタルヒューマンアバターの言語、話し方のトーン、コミュニケーションの目的を設定しましょう。

ステップ 2

スクリプトを書きましょう

メッセージをテキストとして入力します。HeyGen が構成や話すペースを解析し、自然で聞き取りやすい話し方になるよう準備します。

ステップ3

プレゼンテーションをカスタマイズ

声のスタイル、字幕、レイアウト、ブランディングを調整し、デジタルヒューマンがあなたのオーディエンスやユースケースに合うよう最適化します。

ステップ4

生成して配信

最終的なデジタルヒューマン動画を生成し、Webサイトや各種プラットフォーム、社内システムなどで共有します。テキストを編集するだけで、リアルタイムの変更内容をいつでも反映できます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

デジタルヒューマンとは何ですか？

デジタルヒューマンとは、AIによって生成された人間の動画プレゼンターで、リアルな映像を通じて音声コンテンツを届ける存在です。ライブのプレゼンターを使わずに、情報や案内、メッセージを伝えるために活用されます。

デジタルヒューマンはビジネスでどのように活用されていますか？

デジタルヒューマンは、顧客案内、トレーニング、教育、ブランドコミュニケーション、そして一貫性とスケーラビリティが求められる社内メッセージングの場面で活用されています。

デジタルヒューマンは複数の言語に対応していますか？

はい。HeyGen のデジタルヒューマンは、多言語動画生成とvideo translatorを使用することで、同じビジュアルアイデンティティを保ったまま、175 を超える言語で話すことができます。

撮影や制作のための機材は必要ですか？

いいえ。デジタルヒューマンは、すべてテキストから生成されます。カメラ、マイク、スタジオ、またはライブ収録セッションは一切必要ありません。

デジタルヒューマン動画の内容を更新するのはどれくらい簡単ですか？

更新は簡単で、より高いエンゲージメントのためにアニメーションを付けることもできます。スクリプトを編集して動画を再生成するだけで、再収録やコンテンツの作り直しは一切不要です。

ブランディングやプレゼンテーションは自分でコントロールできますか？

Yes. You can customize voice style, captions, layouts, colors, and visual presentation to match your brand requirements.

HeyGenのデジタルヒューマンはどれくらいリアルですか？

HeyGen は、プロフェッショナルおよびエンタープライズ向けのコミュニケーションに適した、自然な話すペース、同期した口の動き、そして表情豊かな顔の動きを生成します。

コンテンツの所有権とセキュリティは保証されていますか？

はい。HeyGen はエンタープライズレベルのセキュリティ対策に準拠しており、すべてのスクリプトと生成されたデジタルヒューマン動画はお客様の管理下に置かれます。これにより、バーチャルヒューマンコンテンツの完全性が確保されます。

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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