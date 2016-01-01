どんな写真でも、リアルで表情豊かな、あるいはアニメーションするAIアバターに変換できます。ショート動画を作成したり、あなたのデジタルツインを構築したり、あなたの個性やブランドを反映したカスタムルックをデザインしたりできます。 写真をアップロードし、スクリプトまたは音声を追加するだけで、AIがあなたのアバターに命を吹き込みます。数分で完了します。
このツールを使えば、1枚の写真から、実際の表情・動き・ライティングを反映したリアルなAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。
AIトーキングヘッド動画の作り方
HeyGen プラットフォームがあれば、専門的なスキルがなくても、アバターをすばやく簡単に作成するために必要なすべてが揃っています。
HeyGen があなたの顔の特徴を正確に捉えられるよう、正面からはっきり写った画像から始めてください。
リアル風、カートゥーン風、3D、アニメ風、または完全カスタムの見た目から選びましょう。
服装、髪型、アクセサリー、背景、シーン、性格を調整します。
テキストまたは音声を追加し、アバターを生成して、高画質のアバター動画をダウンロードしましょう。
アバター外見ジェネレーターの機能
どんな写真でも話すアバターに変換し、リアルからスタイライズまで好みの見た目を選び、自然な音声を追加し、シーンや背景も自由にカスタマイズできます。撮影や編集なしで、表情豊かなアバター動画を数分で作成できます。
人々がHeyGenアバタールックスジェネレーターを選ぶ理由
HeyGen は、技術的なスキルがなくても、アバターをすばやく作成するために必要なすべてを提供します。マーケティング、トレーニング、イントロ、チュートリアル用のアバター動画を作成したり、HeyGen の Text to Video Tool を使って、スクリプトからフル動画を生成することもできます。あなたのアバターは、自然に笑ったり話したりリアクションしたりでき、数分で動画を作成できます。リアル、カートゥーン、3D などのスタイルから選び、視聴者に合った声・言語・トーンを自由に組み合わせましょう。
最高の結果を得る方法
まずは、明るい場所で撮影した、正面を向いたはっきりした写真を用意しましょう。目標に合ったスタイルを選びます。たとえば、プロ向けの動画にはリアルなスタイル、SNSにはカートゥーン風、クリエイティブなプロジェクトには3Dスタイルが適しています。スクリプトは短く自然な文章にしておくと、口の動きとの同期がスムーズになります。アバターをさまざまなシーンでテストし、いくつかバリエーションを試して、最も自然に見えるものを見つけてください。
HeyGenで写真に命を吹き込もう
あなたの写真を、自然なリップシンクと豊かな表情で話すアバターに変換しましょう。リアル風、カートゥーン風、アニメ風、3Dアバターなどを作成し、さまざまなシーンに配置して、SNS・学習・ビジネス向けの短い動画を生成できます。写真に歌を歌わせたり、継続的なプレゼンテーション用のデジタルツインを作成することも可能です。
より洗練されたプレゼンター風の動画を作成したい場合は、HeyGen のAI スポークスパーソンツール
正面からはっきり写った写真をアップロードし、好みのスタイルを選んで、服装や背景などの細かい部分をカスタマイズするだけです。AIが自動的にあなたの写真を、動画制作やブランディングにすぐ使えるリアルまたはスタイライズされたアバターに変換します。「AIアバタージェネレーター」で今すぐ作成を始めましょう。
はい。テキストを追加するか音声をアップロードすると、AI がスムーズなリップシンクや表情、タイミングを生成し、アバターが自然に話せるようになります。プレゼンター形式の動画には、AI スポークスパーソンツールもお試しいただけます。
はい。コンテンツのスタイルに合わせて、リアル調、カートゥーン調、アニメ調、3Dアバターを作成できます。どのオプションもフルカスタマイズに対応しているため、ブランドの個性やクリエイティブな目的、SNSの世界観にぴったり合うアバターを作成できます。
もちろん可能です。多くのクリエイターや企業が、イントロ、チュートリアル、解説動画、トレーニング動画、LinkedInブランディング、デジタルペルソナなどにアバターを活用しています。台本から本格的なアバター動画を作成するには、AI Video Script Generatorと組み合わせてお使いください。
はい。このツールには、必要に応じて写実的になりすぎないよう配慮された、子ども向けのアバタースタイルや遊び心のある見た目が含まれています。これらのオプションにより、家族向けのプロジェクトや学校の授業、若年層向けコンテンツに適した、安全で楽しいアバターを作成できます。
高解像度で鮮明な画像やフル動画をエクスポートできます。アバターをゲーム配信チャンネル、リール、ブランディング、トレーニング、またはソーシャルコンテンツに使う場合でも、ダウンロードしたデータは常にくっきりとした高品質のままで、すぐに公開できます。
はい。HeyGen には、安全で子ども向けのアバターオプションが含まれています。
ほとんどのアバターは、スタイルや話すアニメーションを追加するかどうかによって数分以内に準備が完了します。処理はすべてブラウザ上で行われるため、ソフトウェアをインストールせずに、複数のバージョンのアバターを素早く作成できます。
