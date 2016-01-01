AIアバタールック生成ツール

どんな写真でも、リアルで表情豊かな、あるいはアニメーションするAIアバターに変換できます。ショート動画を作成したり、あなたのデジタルツインを構築したり、あなたの個性やブランドを反映したカスタムルックをデザインしたりできます。 写真をアップロードし、スクリプトまたは音声を追加するだけで、AIがあなたのアバターに命を吹き込みます。数分で完了します。

  • 1100以上のAIトーキングヘッド
  • 175以上の言語と方言に対応
  • 数分でトーキングヘッド動画を生成
Tool featured image
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、実際の表情・動き・ライティングを反映したリアルなAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

アバター動画を作成

アバターを選ぶ

Tap to upload photo

For best results, choose a photo that's at least 720p with a clear view of a face.

or pick a preset

スクリプトを入力

0/200 文字
フル機能にアクセスするにはサインインまたは登録してください
既存のアバターを選択
Step 1:既存のアバターを選択
プロンプトを入力してください
Step 2:プロンプトを入力してください
生成された動画をクリック
Step 3:生成された動画をクリック
AIアバタールックジェネレーター

AIトーキングヘッド動画の作り方

HeyGen プラットフォームがあれば、専門的なスキルがなくても、アバターをすばやく簡単に作成するために必要なすべてが揃っています。

ステップ 1

写真をアップロード

HeyGen があなたの顔の特徴を正確に捉えられるよう、正面からはっきり写った画像から始めてください。

ステップ 2

アバタースタイルを選択

リアル風、カートゥーン風、3D、アニメ風、または完全カスタムの見た目から選びましょう。

ステップ3

アバターをカスタマイズする

服装、髪型、アクセサリー、背景、シーン、性格を調整します。

ステップ4

生成してダウンロード

テキストまたは音声を追加し、アバターを生成して、高画質のアバター動画をダウンロードしましょう。

HeyGen AI video creation dashboard with a URL-to-script generator and various video production tools.

アバター外見ジェネレーターの機能


どんな写真でも話すアバターに変換し、リアルからスタイライズまで好みの見た目を選び、自然な音声を追加し、シーンや背景も自由にカスタマイズできます。撮影や編集なしで、表情豊かなアバター動画を数分で作成できます。

AIアバタールックジェネレーター

人々がHeyGenアバタールックスジェネレーターを選ぶ理由

HeyGen は、技術的なスキルがなくても、アバターをすばやく作成するために必要なすべてを提供します。マーケティング、トレーニング、イントロ、チュートリアル用のアバター動画を作成したり、HeyGen の Text to Video Tool を使って、スクリプトからフル動画を生成することもできます。あなたのアバターは、自然に笑ったり話したりリアクションしたりでき、数分で動画を作成できます。リアル、カートゥーン、3D などのスタイルから選び、視聴者に合った声・言語・トーンを自由に組み合わせましょう。

Three versions of a bald man (3D animation, realistic photo, cartoon) above a script input field.
アバター外見ジェネレーター

最高の結果を得る方法

まずは、明るい場所で撮影した、正面を向いたはっきりした写真を用意しましょう。目標に合ったスタイルを選びます。たとえば、プロ向けの動画にはリアルなスタイル、SNSにはカートゥーン風、クリエイティブなプロジェクトには3Dスタイルが適しています。スクリプトは短く自然な文章にしておくと、口の動きとの同期がスムーズになります。アバターをさまざまなシーンでテストし、いくつかバリエーションを試して、最も自然に見えるものを見つけてください。

Two screens display the same man: a live-action video on the left, and an animated cartoon version on the right, both with subtitles.
AIアバタールックジェネレーター

HeyGenで写真に命を吹き込もう

あなたの写真を、自然なリップシンクと豊かな表情で話すアバターに変換しましょう。リアル風、カートゥーン風、アニメ風、3Dアバターなどを作成し、さまざまなシーンに配置して、SNS・学習・ビジネス向けの短い動画を生成できます。写真に歌を歌わせたり、継続的なプレゼンテーション用のデジタルツインを作成することも可能です。
より洗練されたプレゼンター風の動画を作成したい場合は、HeyGen のAI スポークスパーソンツール

A sepia-toned video player showing a man speaking, layered over other vintage photographs.

AIトーキングヘッド動画ジェネレーターに関するよくある質問

写真をAIアバターに変換するにはどうすればよいですか？

正面からはっきり写った写真をアップロードし、好みのスタイルを選んで、服装や背景などの細かい部分をカスタマイズするだけです。AIが自動的にあなたの写真を、動画制作やブランディングにすぐ使えるリアルまたはスタイライズされたアバターに変換します。「AIアバタージェネレーター」で今すぐ作成を始めましょう。

私のAIアバターは話したり、私の声と同期させたりできますか？

はい。テキストを追加するか音声をアップロードすると、AI がスムーズなリップシンクや表情、タイミングを生成し、アバターが自然に話せるようになります。プレゼンター形式の動画には、AI スポークスパーソンツールもお試しいただけます。

漫画風、アニメ風、または3Dアバターを作成できますか？

はい。コンテンツのスタイルに合わせて、リアル調、カートゥーン調、アニメ調、3Dアバターを作成できます。どのオプションもフルカスタマイズに対応しているため、ブランドの個性やクリエイティブな目的、SNSの世界観にぴったり合うアバターを作成できます。

ビジネス向けのコンテンツや個人ブランディングにも適していますか？

もちろん可能です。多くのクリエイターや企業が、イントロ、チュートリアル、解説動画、トレーニング動画、LinkedInブランディング、デジタルペルソナなどにアバターを活用しています。台本から本格的なアバター動画を作成するには、AI Video Script Generatorと組み合わせてお使いください。


子どもや若いユーザーも、安全にアバターを作成できますか？

はい。このツールには、必要に応じて写実的になりすぎないよう配慮された、子ども向けのアバタースタイルや遊び心のある見た目が含まれています。これらのオプションにより、家族向けのプロジェクトや学校の授業、若年層向けコンテンツに適した、安全で楽しいアバターを作成できます。


自分のアバターを高画質でダウンロードできますか？

高解像度で鮮明な画像やフル動画をエクスポートできます。アバターをゲーム配信チャンネル、リール、ブランディング、トレーニング、またはソーシャルコンテンツに使う場合でも、ダウンロードしたデータは常にくっきりとした高品質のままで、すぐに公開できます。


子どものアバターを作成できますか？

はい。HeyGen には、安全で子ども向けのアバターオプションが含まれています。


アバターの生成にはどのくらい時間がかかりますか？

ほとんどのアバターは、スタイルや話すアニメーションを追加するかどうかによって数分以内に準備が完了します。処理はすべてブラウザ上で行われるため、ソフトウェアをインストールせずに、複数のバージョンのアバターを素早く作成できます。


Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

CTA background