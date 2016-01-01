まずは、明るい場所で撮影した、正面を向いたはっきりした写真を用意しましょう。目標に合ったスタイルを選びます。たとえば、プロ向けの動画にはリアルなスタイル、SNSにはカートゥーン風、クリエイティブなプロジェクトには3Dスタイルが適しています。スクリプトは短く自然な文章にしておくと、口の動きとの同期がスムーズになります。アバターをさまざまなシーンでテストし、いくつかバリエーションを試して、最も自然に見えるものを見つけてください。