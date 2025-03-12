AIムービーメーカー：どんなアイデアも映画のような物語に

スクリプトやちょっとしたアイデアを、AIでシネマティックな映画に変えましょう。HeyGen は、キャラクター、シーン、ボイスオーバー、モーションをひとつの場所で作成できるツールを提供します。カメラも編集タイムラインも不要。あなたの想像力を主役にする AI 映画メーカーで、映画制作を思いのままに。

116,977,053生成された動画
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世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

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短編映画とインディーズストーリーテリング

短編映画とインディーズストーリーテリング

Create entire story arcs using AI characters, voiceovers, and motion. Produce professional short films for festivals or online audiences without a large crew.

アニメ映画とシリーズ作品

アニメ映画とシリーズ作品

Design animated stories with different visual styles and characters. Explore new genres without learning complex animation tools.

教育用動画とトレーニングコンテンツ

教育用動画とトレーニングコンテンツ

Turn lessons and how-to materials into cinematic videos using an AI video generator that boost engagement. Visual learning helps audiences understand faster through engaging AI video content.

マーケティングおよびプロモーション用ビジュアル

マーケティングおよびプロモーション用ビジュアル

Show product stories or brand narratives with clear visuals and narration. Create launch videos, story driven ads, and product demos.

ソーシャルコンテンツとバイラルストーリーテリング

ソーシャルコンテンツとバイラルストーリーテリング

Produce quick cinematic stories that capture attention on social channels. Experiment with styles and formats designed for rapidly growing platforms.

絵コンテと企画提案資料

絵コンテと企画提案資料

Visualize movie concepts to present ideas confidently. Share scenes that help secure approvals or greenlights faster.

HeyGen が選ばれる理由：最高の AI ムービーメーカー

HeyGen は、ストーリーテラーがコンセプト段階から完成したシーンまでを数分で仕上げられるよう支援します。洗練されたビジュアル、自然な声、音楽や効果音を組み合わせて、物語全体を作成できます。その結果は、撮影や複雑なソフトウェアを使わずに制作されたとは思えない、映画のようなシネマティックな作品になります。

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シンプルな入力で壮大なストーリーを伝えよう

スクリプト、プロンプト、または絵コンテのアイデアから始めて、HeyGen がキャラクターや環境に命を吹き込む様子を体験しましょう。物語に集中しながら創造性を保ち、映画制作をこれまでよりも速く進めることができます。

すべてのシーンを思いどおりに演出

動画編集の過程でテンポやビジュアル、パフォーマンスを素早く変更し、何度でも改善を重ねることができます。カメラワークやナレーション、サウンドはあなたが指示し、重い制作作業はAIに任せましょう。

オーディエンスと共有して改善する

完成した映画シーンを書き出して、あらゆるプラットフォームで共有できます。各バージョンを確認・改善しながら、あなたの目指すストーリーテリングに一歩ずつ近づけます。

スクリプトからシーンを自動生成

スクリプトやアイデアを貼り付けるだけで、HeyGen がシーンやキャラクター、ナレーションを自動生成します。そこから素早く洗練された映像シーケンスへと仕上げていくための出発点が手に入ります。

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A content creation interface with text input, a "Q3 Result Overview" slide featuring a man, and a pop-up PDF summary.

映画のようなカメラワークと演出

各シーンでキャラクターやカメラの動きを演出し、ムードやテンポにぴったり合うようにコントロールしましょう。プロのディレクションのようなビジュアル調整を、すぐに適用できます。

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Smiling woman with blue hair and goggles skydiving.

ボイスオーバーと完全なサウンドデザイン

キャラクターの個性やトーンに合った声を選び、効果音や音楽を加えて、あらゆる瞬間が感情と臨場感にあふれるようにしましょう。

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Voice cloning

即座に動画を生成して書き出し

シーンを素早く制作し、すぐに共有できるムービーファイルとしてダウンロードできます。各書き出しを何度でもブラッシュアップして、最高のシネマティックな仕上がりを追求しましょう。

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A smiling man next to a software dialog box showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

品質・使いやすさ・スピードを重視する 100,000 社以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、あなたのビジネスのような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

Miro
"それによって、私がビジュアルストーリーテリングの媒体で発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
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ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週撮影していた番組があったときです。あるとき突然、台本を書いて送るだけで、もう二度と自分がカメラの前に立つ必要はないと気づいたのです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
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Workday
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
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仕組み

AIムービーメーカーの使い方

HeyGen は、編集の制約にとらわれずに動画を制作できるワークフローを提供します。制作のあらゆるステップを加速させ、ストーリーテリングに集中し続けられるようにします。

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ステップ1

アイデアや用意した原稿から始めましょう

コンセプトを入力し、キャラクター、スタイル、ストーリー展開に関するメモをAI動画ジェネレーターに追加します。これらの詳細が、あなたの映画の最初のバージョンを形作ります。

ステップ2

シーンのスタイルとキャラクターのビジュアルを選択する

あなたのストーリーに合ったアート風のルックや動きを選び、思い描く世界観にふさわしいキャストを作り上げましょう。

ステップ3

各シーンをプレビューして微調整する

ストーリーの展開に合わせて、タイミングや演技、背景環境などを素早く調整できます。動画制作のプロセス全体を通して、クリエイティブな判断は常にあなたの手の中にあります。

ステップ4

ムービーをエクスポートして共有する

共有やプレゼン用にムービーをダウンロードしましょう。あなたのアイデアが映画のような形で命を吹き込まれる瞬間をお楽しみください。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AIムービーメーカーとは何ですか？

AIムービーメーカーは、アイデアや脚本から自動的にシーン・映像・ナレーションを生成するツールです。映像制作のスピードを大幅に高め、クリエイターが物語や演出に集中できるようにします。

撮影やアニメーションのスキルは必要ですか？

いいえ。HeyGen がカメラワークやキャラクターの動き、演技まで処理するので、あなたはクリエイティブな部分に集中できます。シネマティックな仕上がりを得るために、編集や制作の専門知識は必要ありません。

映画を作るのにどれくらい時間がかかりますか？

ほとんどのシーンは AI 動画ジェネレーターによって数分で生成されるため、制作が大幅にスピードアップします。複数のバージョンを素早く試し、最適な方向性をすぐに見つけることができます。

シーンの見た目や動きを自分でコントロールできますか？

はい、利用可能な無料のAIツールを使えば、創造性は無限に広がります。AI動画ジェネレーターを使って、カメラアングル、テンポ、キャラクターの動き、シーンの照明などを細かく調整できます。動画制作のサイクルの中で素早く修正できるため、改善のサイクルをスムーズかつクリエイティブに保つことができます。

自分の動画を商用利用できますか？

はい。HeyGen で作成したコンテンツは、共有・公開したり、収益化したりできます。アップロードするメディアについては、商用利用の権利がクリアになっていることを必ず確認してください。

チームで映画プロジェクトに共同作業できますか？

はい。複数のコラボレーターがアセットをレビュー、編集、共有できます。クリエイティブチームは効率的に作業し、最新の動画コンテンツ戦略に沿って制作を進めることができます。

複数のシーンを使って、より長いストーリーを作成できますか？

はい。テキストから動画へのアプローチを使って、複数のシーンや章を含む動画を作成できます。各シーンは、物語全体のタイムラインをしっかり表現できるように編集・更新することが可能です。

HeyGenは多様なビジュアルスタイルに対応していますか？

はい。シネマティックなルック、アニメ調のスタイル、リアルなシーンなどから選んで、さまざまなジャンルに合わせることができます。制作中にスタイルを切り替えて、自由にクリエイティビティを追求できます。

自分の音声や音楽を追加できますか？

はい。カスタムのオーディオトラック、サウンドデザイン、またはボイスオーバー音声をアップロードして、動画コンテンツを強化できます。これらの要素によって、感情的なインパクトやブランディング効果が高まります。

書き出した動画の画質は高品質になりますか？

はい。ムービーはソーシャルメディアやプレゼンテーションに適した高解像度形式で書き出され、動画コンテンツのクオリティを高めます。複数回の修正を行っても、高品質をしっかりと維持できます。

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あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変換しましょう。

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