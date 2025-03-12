HeyGen が選ばれる理由：最高の AI ムービーメーカー

HeyGen は、ストーリーテラーがコンセプト段階から完成したシーンまでを数分で仕上げられるよう支援します。洗練されたビジュアル、自然な声、音楽や効果音を組み合わせて、物語全体を作成できます。その結果は、撮影や複雑なソフトウェアを使わずに制作されたとは思えない、映画のようなシネマティックな作品になります。