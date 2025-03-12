スクリプトやちょっとしたアイデアを、AIでシネマティックな映画に変えましょう。HeyGen は、キャラクター、シーン、ボイスオーバー、モーションをひとつの場所で作成できるツールを提供します。カメラも編集タイムラインも不要。あなたの想像力を主役にする AI 映画メーカーで、映画制作を思いのままに。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Create entire story arcs using AI characters, voiceovers, and motion. Produce professional short films for festivals or online audiences without a large crew.
Design animated stories with different visual styles and characters. Explore new genres without learning complex animation tools.
Turn lessons and how-to materials into cinematic videos using an AI video generator that boost engagement. Visual learning helps audiences understand faster through engaging AI video content.
Show product stories or brand narratives with clear visuals and narration. Create launch videos, story driven ads, and product demos.
Produce quick cinematic stories that capture attention on social channels. Experiment with styles and formats designed for rapidly growing platforms.
Visualize movie concepts to present ideas confidently. Share scenes that help secure approvals or greenlights faster.
HeyGen が選ばれる理由：最高の AI ムービーメーカー
HeyGen は、ストーリーテラーがコンセプト段階から完成したシーンまでを数分で仕上げられるよう支援します。洗練されたビジュアル、自然な声、音楽や効果音を組み合わせて、物語全体を作成できます。その結果は、撮影や複雑なソフトウェアを使わずに制作されたとは思えない、映画のようなシネマティックな作品になります。
スクリプト、プロンプト、または絵コンテのアイデアから始めて、HeyGen がキャラクターや環境に命を吹き込む様子を体験しましょう。物語に集中しながら創造性を保ち、映画制作をこれまでよりも速く進めることができます。
動画編集の過程でテンポやビジュアル、パフォーマンスを素早く変更し、何度でも改善を重ねることができます。カメラワークやナレーション、サウンドはあなたが指示し、重い制作作業はAIに任せましょう。
完成した映画シーンを書き出して、あらゆるプラットフォームで共有できます。各バージョンを確認・改善しながら、あなたの目指すストーリーテリングに一歩ずつ近づけます。
スクリプトからシーンを自動生成
スクリプトやアイデアを貼り付けるだけで、HeyGen がシーンやキャラクター、ナレーションを自動生成します。そこから素早く洗練された映像シーケンスへと仕上げていくための出発点が手に入ります。
映画のようなカメラワークと演出
各シーンでキャラクターやカメラの動きを演出し、ムードやテンポにぴったり合うようにコントロールしましょう。プロのディレクションのようなビジュアル調整を、すぐに適用できます。
ボイスオーバーと完全なサウンドデザイン
キャラクターの個性やトーンに合った声を選び、効果音や音楽を加えて、あらゆる瞬間が感情と臨場感にあふれるようにしましょう。
即座に動画を生成して書き出し
シーンを素早く制作し、すぐに共有できるムービーファイルとしてダウンロードできます。各書き出しを何度でもブラッシュアップして、最高のシネマティックな仕上がりを追求しましょう。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、あなたのビジネスのような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
AIムービーメーカーの使い方
HeyGen は、編集の制約にとらわれずに動画を制作できるワークフローを提供します。制作のあらゆるステップを加速させ、ストーリーテリングに集中し続けられるようにします。
コンセプトを入力し、キャラクター、スタイル、ストーリー展開に関するメモをAI動画ジェネレーターに追加します。これらの詳細が、あなたの映画の最初のバージョンを形作ります。
あなたのストーリーに合ったアート風のルックや動きを選び、思い描く世界観にふさわしいキャストを作り上げましょう。
ストーリーの展開に合わせて、タイミングや演技、背景環境などを素早く調整できます。動画制作のプロセス全体を通して、クリエイティブな判断は常にあなたの手の中にあります。
共有やプレゼン用にムービーをダウンロードしましょう。あなたのアイデアが映画のような形で命を吹き込まれる瞬間をお楽しみください。
AIムービーメーカーは、アイデアや脚本から自動的にシーン・映像・ナレーションを生成するツールです。映像制作のスピードを大幅に高め、クリエイターが物語や演出に集中できるようにします。
いいえ。HeyGen がカメラワークやキャラクターの動き、演技まで処理するので、あなたはクリエイティブな部分に集中できます。シネマティックな仕上がりを得るために、編集や制作の専門知識は必要ありません。
ほとんどのシーンは AI 動画ジェネレーターによって数分で生成されるため、制作が大幅にスピードアップします。複数のバージョンを素早く試し、最適な方向性をすぐに見つけることができます。
はい、利用可能な無料のAIツールを使えば、創造性は無限に広がります。AI動画ジェネレーターを使って、カメラアングル、テンポ、キャラクターの動き、シーンの照明などを細かく調整できます。動画制作のサイクルの中で素早く修正できるため、改善のサイクルをスムーズかつクリエイティブに保つことができます。
はい。HeyGen で作成したコンテンツは、共有・公開したり、収益化したりできます。アップロードするメディアについては、商用利用の権利がクリアになっていることを必ず確認してください。
はい。複数のコラボレーターがアセットをレビュー、編集、共有できます。クリエイティブチームは効率的に作業し、最新の動画コンテンツ戦略に沿って制作を進めることができます。
はい。テキストから動画へのアプローチを使って、複数のシーンや章を含む動画を作成できます。各シーンは、物語全体のタイムラインをしっかり表現できるように編集・更新することが可能です。
はい。シネマティックなルック、アニメ調のスタイル、リアルなシーンなどから選んで、さまざまなジャンルに合わせることができます。制作中にスタイルを切り替えて、自由にクリエイティビティを追求できます。
はい。カスタムのオーディオトラック、サウンドデザイン、またはボイスオーバー音声をアップロードして、動画コンテンツを強化できます。これらの要素によって、感情的なインパクトやブランディング効果が高まります。
はい。ムービーはソーシャルメディアやプレゼンテーションに適した高解像度形式で書き出され、動画コンテンツのクオリティを高めます。複数回の修正を行っても、高品質をしっかりと維持できます。
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あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変換しましょう。