現実の世界での共有を想定した設計

AI GIFジェネレーターで作成されたすべてのGIFは、ソーシャルフィード、チャットアプリ、ランディングページ、メールなどの一般的な利用シーン向けに最適化されており、画質とファイルサイズのバランスが取れています。