AI GIFクリエイターで、楽しいGIFをオンラインで即座に作成

HeyGen の AI GIF クリエイターを使って、テキストからアニメーション GIF を作成しましょう。短い説明文を、感情や状況、アイデアを静止画像よりも素早く伝えられる、表現力豊かなループ GIF に変換できます。アニメーションソフトやデザインスキルは一切不要です。

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ソーシャルメディアでのエンゲージメント

ソーシャルメディアでのエンゲージメント

Brands and creators use GIFs to add motion to posts, replies, and comments. This increases visibility and interaction compared to static images.

マーケティングおよびランディングページ

マーケティングおよびランディングページ

Short looping GIFs draw attention to calls to action, features, and key messages. They communicate quickly without the load time of full video.

メッセージングとコミュニティチャネル

メッセージングとコミュニティチャネル

Teams use custom GIFs in chat platforms to express tone, reactions, and updates more clearly. This makes communication feel more human and engaging.

製品デモ

製品デモ

Show quick interactions or micro features using looping GIFs that explain functionality at a glance. Users understand value without watching long videos.

教育用ビジュアル

教育用ビジュアル

Educators create GIFs to demonstrate processes, steps, or concepts that benefit from repeated motion. This improves clarity and retention.

クリエイティブな実験

クリエイティブな実験

Designers and creators test visual ideas rapidly by turning concepts into animated loops. This removes production overhead while encouraging iteration.

HeyGen が選ばれる理由：最高の AI GIF クリエイター

HeyGen は、現代的なビジュアルコミュニケーションのために設計されています。AI GIF クリエイターは、スピード、ループの品質、そして視認性に重点を置き、あらゆる GIF が意図を持ち、洗練され、さまざまなチャネルで再利用しやすいものになるようにします。

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ループ再生ビジュアルのために設計

静止画像や長尺の動画と異なり、GIFはスムーズな反復が重要です。HeyGenは自然にループする動きを生成し、魅力的なアニメーションGIFを通じて、視聴者が気を散らさずにメッセージをしっかりと受け取れるようにします。

手作業でGIFを作るよりも高速

従来のGIF作成では、フレームを切り出してループのタイミングを調整する必要がありました。AIなら、アイデアを一度伝えるだけで、すぐに使えるGIFを数秒で生成できます。

現実の世界での共有を想定した設計

AI GIFジェネレーターで作成されたすべてのGIFは、ソーシャルフィード、チャットアプリ、ランディングページ、メールなどの一般的な利用シーン向けに最適化されており、画質とファイルサイズのバランスが取れています。

テキストからGIFを生成

シーンや動き、感情をそのまま言葉で説明するだけで、AIが自動的にアニメーションフレームに変換します。モーション、テンポ、トランジションはすべてAIが処理するため、バラバラにつなぎ合わせたような印象ではなく、一貫性のある仕上がりになります。これにより、コマごとのアニメーション制作や編集ツールを使う必要がなくなります。

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image to video

ループ最適化されたモーションデザイン

すべてのGIFは、シームレスなループを最優先に生成されています。アニメーションは最後のフレームから最初のフレームへ自然につながるため、チャットやフィード、埋め込みコンテンツなどで、特にループ再生されるGIFとして繰り返し視聴するのに最適です。これにより、あなたが作成したGIFが途中で不自然にリセットされることなく、メッセージを常に滑らかで視覚的に心地よい状態で届けることができます。

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A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

スタイルと美的表現のコントロール

プロンプトでトーン、ムード、ビジュアルの方向性を調整して、GIFの見た目や雰囲気を思い通りにコントロールしましょう。ツールやワークフローを切り替えることなく、プレイフル、ミニマル、シネマティック、あるいは大胆なアニメーションをGIFメーカーで自在に作成できます。スタイルの試行錯誤も、文章を少し洗練させたり、GIF用のプロンプトを調整したりするだけで簡単に行えます。

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Voice cloning

軽量で高品質な出力

GIF は、ファイルサイズを抑えつつ、視覚的な鮮明さを保つように生成されます。これにより、パフォーマンスの問題を気にせず、さまざまなプラットフォームにアップロード、埋め込み、共有しやすくなり、常にすぐに使える状態を保てます。メッセージアプリやメールでも、アニメーションは高速で読み込まれ続けます。

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motion graphics photos to video

品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に関して私が持っているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソーリー, ラーニングメディアデザイナー
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ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週撮影していた番組があったときです。あるとき突然、台本を書いて送るだけで、もう二度と自分がカメラの前に立つ必要はないんだと気づいたのです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
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Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
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仕組み

AI GIFクリエイターの使い方

AI GIFジェネレーターを活用し、スピードとクリエイティブな自由度を重視したシンプルなワークフローで、アニメーションGIFを作成しましょう。

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ステップ1

あなたのアイデアを説明してください

GIFで表現したい動きや雰囲気、シーンを、テキストプロンプトとして入力してください。

ステップ 2

スタイルをガイドする

プロンプトを工夫して、アニメーションGIFのビジュアルトーン、テンポ、全体の雰囲気を思い通りにコントロールしましょう。

ステップ3

GIF を生成

AI GIFクリエイターが、あなたの説明にぴったり合ったループアニメーションを生成します。

ステップ4

ダウンロードして共有

GIF を書き出して、ソーシャルプラットフォーム、チャット、メール、ウェブページなどあらゆる場所で活用し、アニメーションでメッセージをより魅力的に伝えましょう。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AI GIFクリエイターとは何ですか？

AI GIFクリエイターは、テキストによる説明からアニメーションGIFを生成するために人工知能を活用し、手動でのアニメーション作成や編集の手間を省きます。

アニメーションやデザインのスキルは必要ですか？

いいえ。あなたは実現したい内容を説明するだけで構いません。動きやタイミング、ループ処理はすべてAIが自動で行います。

GIFの見た目を自分で調整できますか？

はい。スタイルや雰囲気、動きはテキストプロンプトで指定でき、バリエーションも簡単に再生成できます。

GIFは商用利用に適していますか？

GIF は、ご利用のプランに応じて、マーケティング、SNS、プロダクト、教育コンテンツなど、さまざまな用途でお使いいただけます。

GIFアニメーションの長さはどれくらいですか？

GIFは、スムーズにループ再生され、素早く情報を伝えるために作られた短いアニメーションです。

複数のGIFを素早く作成できますか？

はい。プロンプトを調整することで、数分で多くのGIFを生成し、何度も作り直すことができます。

どの形式でダウンロードできますか？

GIFは、ソーシャルプラットフォーム、メッセージアプリ、ウェブサイトと互換性のある標準フォーマットで書き出されます。

AI GIFクリエイターはどんな人におすすめですか？

マーケター、クリエイター、デザイナー、教育者、そしてコミュニティチームは、制作の複雑さを伴わずに、高速かつ表現力豊かなGIFを作成できるAI GIFジェネレーターを活用することで、最大のメリットを得られます。

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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