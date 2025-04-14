シンプルなテキストプロンプトから、数分でシネマティックなBロールを生成できます。AI Bロールジェネレーターが、広告、解説動画、SNSコンテンツ向けに、カメラもストック素材費も編集ソフトも不要で、すぐに使える映像素材を作成します。
AI Bロールジェネレーターの機能
プロンプトからBロール映像を生成
シーンを入力するだけで、AIが数分でそのまま使えるBロール映像を生成します。ストック映像ライブラリも撮影クルーも不要です。HeyGen に搭載された最新のテキストから動画へのモデル（Sora、Veo、Kling など）が、あなたのプロンプトを高品質なシネマティックなカットシーン、プロダクトショット、モーション背景へと変換します。
写真を撮るだけで高品質なBロールを生成
静止画をアップロードするか写真を撮るだけで、イメージから動画へのエンジンがパンやズーム、カメラワークを自動で加え、滑らかなBロールを生成します。短いプロンプトから動画のカメラワークを指定できるので、ひとつのブランドアセットが、撮影なしで洗練されたシーンに生まれ変わります。
AIビデオエディターでテイクを自動編集
Speech Cleanup は、あらゆる A ロールのテイクを自動で編集し、不要なつなぎ言葉や無音、言い直し、撮り直し部分を取り除いたうえで、ベストなクリップをつなぎ合わせて動画編集まで行います。AI 動画エディター内では、見えないトランジションがすべての隙間を自然につなぐため、映像は最初から完璧に収録されたかのように仕上がります。
ブランドに合ったBロールとカラーをマッチさせる
汎用的なストック素材を自社ブランドのアセットに差し替えて、世界観を統一しながらあらゆるシーンのクオリティを高めましょう。テンポを調整し、トランジションを洗練させ、プロレベルのカラーグレーディングを適用することで、ダイナミックな映像でも一貫したメッセージを届けられます。さらに、生成した映像にAIトーキングヘッドを組み合わせて、ストーリーの軸となる存在を加えましょう。
オールインワンプラットフォーム：スクリプトから動画まで
クリップ編集を超えて、1つのオールインワンプラットフォームで完成した動画まで仕上げましょう。簡単なブリーフをスクリプトから動画へのワークフローに貼り付けるだけで、Video Agent がスクリプトを作成し、ストーリーボードを構成し、内容に合ったBロールを生成し、さらにダイナミックなボイスオーバーと字幕トラックを追加して、すぐに公開できる動画を完成させます。
代理店での撮影は、予算と時間を食いつぶします。マーケターは、台本からスクロールを止めるカットアウェイやモーションシーンを生成して時間を節約し、購買意欲を高めたうえで、それらを数分であらゆるチャネル向けのマーケティング動画に組み込みます。
毎日新しい映像を撮影するのは時間がかかるうえに、クオリティも安定しません。ひらめいたアイデアをすぐに、リーチを伸ばすシネマティックなBロールやフックに変換し、エンゲージメント向けに最適化されたTikTok動画ワークフローで、バズるTikTok、Reels、Shortsを次々と公開しましょう。
洗練されたデモ動画を撮影するには、入念な準備や機材、編集作業が必要です。紹介したい機能を説明するだけで、その内容に合ったBロールやクローズアップ映像を自動生成し、プロダクトデモにシームレスなカットで組み込めます。スタジオ撮影のようなクオリティで、すぐに公開できる動画に仕上がります。
抽象的なアイデアは、話している人の映像だけでは伝わりにくいものです。アニメーションによる概念表現や補足映像を加えることで、AI動画の解説が複雑なトピックを直感的に理解できるものに変わり、情報量の多いスクリプトも、わかりやすく最後まで見たくなるストーリーテリングへと生まれ変わります。
アップデートのたびにトレーニング映像を再撮影するのはコストがかかります。トレーニング動画の各ステップを分かりやすく示すライフスタイルシーンを生成し、台本を編集して再生成することで、内容が変わるたびに制作を止めずにコンテンツを更新できます。
各エピソードやポッドキャスト、リパーパス用のプロジェクトごとに新しい素材を探す必要はもうありません。YouTube動画ジェネレーターのワークフローを支える無制限のBロールをオンデマンドで生成し、何百本ものエピソードにわたってクリエイターのビジュアルを一貫させましょう。
AI Bロールジェネレーターの仕組み
文章のプロンプトから、編集にそのまま使える洗練された映像まで、4つのステップでシネマティックなBロールを作成できます。
フォーマット、アスペクト比、ビジュアルの雰囲気を選び、ムードとシーンの指示を設定します。
撮影したいシーンを説明するか、参考画像をアップロードすると、システムが自動でショットプランを作成します。
AIが数分で滑らかな動きのシネマティックなBロールを生成し、ストック映像ライブラリや撮影は一切不要です。
テンポやトランジション、カラーを調整し、広告・SNS・YouTube向けにあらゆるアスペクト比で書き出せます。
AI Bロールジェネレーターは、テキストプロンプトや参照画像から、すぐに編集に使える映像素材を生成するツールです。このAIツールはあなたの台本を読み取り、必要なシーンを特定し、顔出し不要の動画やあらゆるプロジェクト向けに、シネマティックなカットアウェイ、商品ショット、モーション背景などを自動生成します。
はい。映像は、HeyGen で利用可能な Sora、Veo、Kling、Seedance などの最先端モデルから生成され、滑らかな動き、リアルなライティング、奥行き表現を実現します。AIビデオジェネレーター内でテンポ、トランジション、カラーグレーディングを細かく調整し、あらゆるシーンでプロ品質の仕上がりを得ることができます。
いいえ。Pexels のようなストックサイトを探し回る代わりに、このジェネレーターはスクリプトに必要なシーンを自動的に把握し、オンデマンドで新しい B ロール映像を生成します。さらに、生成されたクリップはメディアライブラリとして保存され、複数のプロジェクトで再利用できます。
はい。お持ちの動画や画像をアップロードするだけで、システムが自然な動きやパン、カメラワークを自動で追加します。撮り直しやストック素材のサブスクリプションなしで、既存のアセットを商品動画用のフッテージに変換する最速の方法です。
はい。動画をアップロードすれば、AI 搭載エディターを使って、メッセージをより強調できる箇所に B ロール映像を追加できます。関連性の高いカット映像を挿入することで、動画のクオリティを高め、手作業で何時間も編集しなくても、洗練されたコンテンツに仕上げられます。
はい。字幕ジェネレーターを使えば、ワンクリックで字幕やキャプションを追加し、ボイスオーバーと自動で同期できます。字幕を焼き付けた動画ファイルとしても、字幕トラックを分離した状態でも、あらゆるアスペクト比で共有可能な動画をダウンロードできます。
はい。有料プランで生成された映像には、広告、製品ローンチ、クライアント案件などに使える商用利用権がすべて含まれます。クリップをAI広告作成ツールのフローや、あらゆる納品物にそのまま組み込めます。無料エクスポートにはウォーターマークが入りますが、有料プランではこれが削除され、完全な商用利用が可能になります。
本編集に入る前に、App Library で環境クリップ、商品クローズアップ、モーション背景をまとめて作成できます。有料プランでは生成数が無制限に解放されるため、クリップごとの追加料金なしで、キャンペーンやチャンネル用のカットアウェイ素材をフルライブラリとして構築できます。
ストックライブラリは、他社も使っている汎用的なクリップが多く、ライセンス料もかさんでしまいます。Bロールジェネレーターなら、あなたのシーンやブランドにぴったり合った映像を生成できるため、ビジュアルにオリジナリティが生まれます。さらに、動画スクリプトジェネレーターと組み合わせれば、企画から制作までを一つの場所で完結できます。
はい。シーンベースのインターフェースは、既存の動画編集ワークフローにフィットし、バッチ処理用のAPI連携にも対応しています。生成されたBロールはプロジェクトの雰囲気にマッチするため、カットアウェイをタイムラインにそのまま差し込んでも、クリエイティブな流れを損ないません。
クレジットカード不要で無料から始められ、ワークフローを試すための映像をウォーターマーク付きで書き出せます。月額24ドルからの有料プランにアップグレードすると、ウォーターマークが外れ、より高解像度・長尺の動画作成と、完全な商用利用権が利用可能になります。
はい。1つのプロジェクト内で、プレゼンター付きの生成クリップ、AI音声ナレーション、音楽、字幕を組み合わせて作成できます。すべてが1つのタイムライン上で一緒にレンダリングされ、完成した動画をHDでダウンロードすることも、そのまま各チャンネルに共有することも可能です。
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