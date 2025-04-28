ストーリーボード作成やキーフレーム設定なしで、テキストや台本、アウトラインからAI動画を使ってアニメーション動画を作成できます。HeyGen のAIアニメーション生成ツールがシーンや動き、ナレーションまで自動で作ってくれるので、面倒な作業ではなく伝えたいメッセージに集中できます。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Transform complex features into simple animated explainers that show the value in under two minutes.
Announce new features, campaigns, or offers with animated promos that look like they came from a full studio. Use dynamic typography, animated UI mockups, and bold CTAs to drive clicks and sign ups.
Turn tweets, blog snippets, and announcements into vertical animated clips for Reels, TikTok, and Shorts. Add auto captions, stickers, and animated elements to hold attention even with sound off in your AI video.
Replace long PDFs and slide decks with animated modules that people will actually finish. Use avatars to host the training, diagrams to explain processes, and callouts to highlight what matters most.
Turn lesson plans, articles, and notes into bite-sized educational animations. Combine diagrams, timelines, and simple character scenes in your animation video to explain concepts clearly.
Tell brand stories, customer journeys, or founder narratives with animated scenes that feel human. Mix AI avatars with animated backgrounds to create shareable story clips in minutes.
HeyGen が最高の AI アニメーションジェネレーターである理由
HeyGen は、従来の動画生成のような複雑さなしに、高品質なアニメーションを大規模に必要とするクリエイター、マーケター、チームのために作られています。すべての機能は、高速で、コラボレーションしやすく、ブランドイメージに合った動画生成を実現するよう設計されています。
プロのチームが手がけたようなアニメーションを、たとえ一人で作業していても生成できます。アバター、モーショングラフィックス、レイアウトまで、すべてが現代的で各種プラットフォームにすぐ使えるクオリティになるよう最適化されています。
ロゴ、カラー、フォント、テロップを固定して、どの動画も自社ブランドらしい見た目と雰囲気になるようにしましょう。ブランドキットとテンプレートを活用すれば、チーム全員が動画制作の専門家でなくても、常に同じブランドイメージを保てます。
フックやCTA、フォーマットの複数バリエーションを数分で生成。成果の出ているものは活かし、うまくいかないものは改善しながら、スピードを落とさずに次々と新しいアニメーションを公開し続けましょう。
テキストからアニメーション動画をワンクリックで作成
説明したいこと、売りたいもの、発表したい内容を入力するだけで、HeyGen が最初のバージョンを自動生成します。AI があなたのアイデアを、目的に合った構成済みのスクリプト、シーン、アニメーションレイアウトへと変換します。数分で完成度の高いアニメーション動画のドラフトができあがるので、白紙から作り始めるのではなく、ブラッシュアップするところからスタートできます。
アバター、アイコン、シーンを自動でアニメーション化
リアルなトーキングアバターやシンプルなキャラクターを選ぶだけで、完璧なリップシンクとジェスチャーで自動的にアニメーションします。アイコンや図形、モーショングラフィックスを重ねて、伝えたいポイントごとにわかりやすいビジュアルを追加しましょう。エンジンがタイミングやトランジションを自動で処理するため、面倒なキーフレーム作業なしでも、アニメーションは滑らかでプロフェッショナルな仕上がりになります。
自動ボイスオーバー、字幕、サウンドデザイン
複数の言語とブランドに合ったトーンで、自然なナレーションを数秒で生成できます。HeyGen は自動で字幕と基本的なサウンドデザインも追加するため、あらゆる動画がすぐに各プラットフォームで配信できる状態になります。再生速度、強調、テンポもシンプルなコントロールで調整できるので、視聴者を最後まで惹きつけておけます。
シンプルなテキスト指示でシーンを編集
変更したい内容をHeyGenに伝えるだけで、アニメーションをすぐに更新できます。セクションを短くしたり、ビジュアルを差し替えたり、CTAを変更したり、背景を調整したりといった指示を出せば、数秒で反映されます。さらに細かく調整したい場合は、タイムラインエディターに入り、特定のショットを微調整できます。AIによる動画生成が、全体の同期を自動的に保ってくれます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
AIアニメーションジェネレーターの使い方
優れた結果を得るために、アニメーションの経験や編集スキルは必要ありません。HeyGen が、アイデア出しから書き出しまでをシンプルで分かりやすいフローでしっかりと導いてくれます。
既存のスクリプトを貼り付けるか、記事を投入するか、作りたい動画についての短いテキストプロンプトを入力するだけで、HeyGen が AI を使ってシーン構成や展開、明確なCTAまで備えたわかりやすいナラティブに自動で整理してくれます。コンテンツクリエイターに最適です。
トーキングアバターまたはシンプルなホストを選び、アニメーションスタイルを指定し、AI動画ジェネレーターでWeb・SNS・プレゼン用に最適なアスペクト比を選択します。フォント、カラー、ロゴをワンクリックでブランドキットに合わせて統一できます。
「生成」をクリックすると、HeyGen がシーン、トランジション、ナレーション、字幕まで含めたフルアニメーションを自動で作成します。システムがスクリプトに合わせて映像をマッピングするため、すべてのセリフが画面上でわかりやすく表現されます。
シンプルなコントロールでタイミングを微調整したり、ビジュアルを差し替えたり、声のトーンを調整したりできます。同じ基本アニメーションを使って動画を瞬時に別の言語にクローンし、世界中のオーディエンスに届けましょう。
AIアニメーションジェネレーターとは、テキストやスクリプト、アイデアを自動的にアニメーション動画に変換するツールです。すべてのフレームをデザインしたり、キャラクターを手作業でリギングしたりする代わりに、AIがシーンや動き、ボイスオーバーを自動生成してくれます。
いいえ、編集の経験がまったくなくても、最初のアニメーション動画を作成できます。インターフェースは、複雑なAI動画ジェネレーターを学ぶというより、フォームに入力する感覚で使えるように、シンプルなプロンプトやテンプレート、ガイド付きのステップを中心に設計されています。
製品説明動画、マーケティングプロモーション、オンボーディングやトレーニング用モジュール、SNS向けのショート動画、ストーリー仕立てのクリップなどを作成できます。トーキングヘッド形式のコンテンツにはアバターを使い、シンプルな説明にはクリーンなモーショングラフィックスを活用しましょう。
はい、HeyGen にはロゴ、フォント、ブランドカラー、スクリーンショット、商品画像を直接アップロードできます。これらのアセットはプロジェクト間で再利用できるため、すべてのアニメーション動画でビジュアルアイデンティティの一貫性を保つことができます。
HeyGen は多くの言語、アクセント、声のスタイルに対応しているため、同じアニメーションをさまざまな市場向けにローカライズできます（video translator）を使えば、映像やタイミングをそのままに、ナレーションの言語だけを切り替えることができます。
はい、各シーンは生成後もすべて編集可能です。ビジュアルの変更、セリフの書き換え、タイミングの調整、アバターの差し替えなどを、動画全体を作り直すことなく行えます。
HeyGenで作成された動画は、マーケティング、セールス、サポート、社内コミュニケーションでの利用を想定しています。ご利用のプランの条件に従い、自社サイトや各種キャンペーン、クライアント向けの各種資料・コンテンツでご活用いただけます。
ほとんどのユーザーは、アイデアを思いついてから共有できるアニメーションが完成するまで、数日や数週間ではなく、数分で到達できます。シンプルなプロモーション動画やソーシャル用クリップなら一度の制作で済むことが多く、より複雑な解説動画でも、数回の素早いブラッシュアップで仕上がります。
はい、複数のチームメンバーが同じワークスペースで作業し、テンプレートを共有し、アセットを再利用できます。レビュアーはコメントを残したり修正を依頼したりできるため、ファイルを何度もやり取りする必要はありません。
従来のツールでは、あらゆる細部を自分の手でデザインし、アニメーションを付け、編集することが求められます。HeyGen は AI を活用して、構成・ビジュアル・ナレーションを自動生成するため、すぐにブラッシュアップと公開作業に移ることができます。
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