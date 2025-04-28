ステップ1 スクリプト、記事、またはアイデアを追加 既存のスクリプトを貼り付けるか、記事を投入するか、作りたい動画についての短いテキストプロンプトを入力するだけで、HeyGen が AI を使ってシーン構成や展開、明確なCTAまで備えたわかりやすいナラティブに自動で整理してくれます。コンテンツクリエイターに最適です。

ステップ2 アニメーションスタイル、アバター、フォーマットを選択 トーキングアバターまたはシンプルなホストを選び、アニメーションスタイルを指定し、AI動画ジェネレーターでWeb・SNS・プレゼン用に最適なアスペクト比を選択します。フォント、カラー、ロゴをワンクリックでブランドキットに合わせて統一できます。

ステップ3 シーン、モーション、音声を自動生成 「生成」をクリックすると、HeyGen がシーン、トランジション、ナレーション、字幕まで含めたフルアニメーションを自動で作成します。システムがスクリプトに合わせて映像をマッピングするため、すべてのセリフが画面上でわかりやすく表現されます。