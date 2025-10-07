スピードと分かりやすさに特化したAI広告ジェネレーターで、すぐに使える動画広告を作成しましょう。商品情報、オファー内容、またはスクリプトからスタートして、ビジュアル・音声・字幕・テンポ調整まで自動で仕上げた高品質な広告動画を生成できます。撮影や複雑な編集作業は一切不要です。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.
Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.
Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.
Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.
Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.
Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.
HeyGen が最高の AI 広告ジェネレーターである理由は？
HeyGenは、あらゆるスクリプトを数分で高品質な動画広告に変換します。アイデアや原稿、いくつかの箇条書きから始めて、リアルな話し手シーンを生成し、従来の制作ワークフローなしで広告を完成させることができます。
スクリプトを数分で洗練された動画に変換できます。撮影や再撮影、複雑な編集スケジュールに比べて、はるかに短時間かつ低コストで制作できます。
シンプルで直感的なワークフローで、プロ品質の動画を作成しましょう。編集の経験も、特別な技術的セットアップも不要。あとは、文章を書いて、生成して、仕上げるだけです。
初稿から最終書き出しまで、HeyGen のテキストベースエディターが制作フロー全体を効率化します。セリフの修正、テンポの調整、シーンの見直しを、タイムラインではなくドキュメントを編集するような感覚で、素早く何度でも繰り返せます。
プロンプトとプロダクトに基づく生成
広告コンテンツを作成するために、ブリーフ、スクリプト、または商品情報から始めましょう。AI広告ジェネレーターが、入力内容をもとに、広告の目的に沿ったシーン構成・ビジュアル・ナレーションを備えた完成版の動画広告へと変換します。
スクリプトから作成できるAI動画ジェネレーター
テキストを直接編集して、フックやベネフィット、オファーを洗練できます。AI動画ジェネレーターがビジュアル・音声・字幕を自動で更新するため、広告のテストや改善をシンプルかつスピーディーに行えます。
プラットフォームに最適化されたフォーマットとテンポ
ソーシャルフィード、プレロール、各種配信枠に最適なサイズとテンポの広告を生成します。自動フォーマットにより、どのチャネルでもネイティブでスクロールしやすい動画として表示されます。
コンバージョンにつながる字幕と音声
自動生成されたキャプションと自然な音声による読み上げにより、AI を活用した高パフォーマンス広告の明瞭さとアクセシビリティが向上します。音声なしで視聴されても広告効果を維持できるため、Facebook や LinkedIn のようなプラットフォームに最適です。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AI広告ジェネレーターの使い方
4つのステップで、AI生成の動画広告を作成しましょう。
高パフォーマンスな広告を作成するために、簡単な説明文、スクリプト、または商品情報を入力してください。システムが、AIを活用した広告向け動画制作用にコンテンツを自動で準備します。
フック、ベネフィット、オファーをテキスト上で直接編集できます。AIツールがシーン構成やテンポを自動で調整し、広告制作プロセスを最適化してコンバージョン率向上につなげます。
レイアウト、キャプション、ブランディング、ナレーションのスタイルを選ぶだけでOK。タイミングとリップシンクはプラットフォーム側で自動処理されます。
最終的な広告動画をレンダリングし、広告キャンペーン用に書き出します。新しい切り口を試すときは、いつでも更新して再生成できます。
AI広告ジェネレーターは、テキスト、プロンプト、または商品情報から高い成果を生む広告動画を自動生成するツールです。撮影や編集ソフト、制作の専門知識がなくても、ビジュアル、ナレーション、字幕、テンポなどを自動で作成し、すぐに動画広告を配信できるようにします。
短いソーシャル広告、商品プロモーション、サービス広告、新機能のお知らせ、キャンペーンのバリエーションなどを作成できます。AI広告ジェネレーターは、デジタルチャネル全体で、簡潔でコンバージョン重視の動画広告を作成するために設計されています。
ほとんどの広告動画は、AI技術を使って数分で生成されます。編集はテキストレベルで行われるため、メッセージの更新や新しいフックのテストも、従来の動画編集ワークフローと比べて、AIを活用したワークフローの方が圧倒的にスピーディーに行えます。
はい、最適なAIツールを活用することで、広告の効果を高めることができます。ブランドカラー、レイアウト、ビジュアルスタイルを適用して、すべての広告動画がブランドガイドラインに沿うようにしつつ、キャンペーン全体で一貫したメッセージを維持できます。
はい。動画は、適切なテンポ、キャプション、アスペクト比を備えたプラットフォーム対応の形式で生成されるため、ソーシャルメディアや広告プラットフォーム全般で簡単に公開できます。
はい。1つの入力から複数のバリエーションを生成できるため、広告を一から作り直すことなく、フックやビジュアル、メッセージの切り口をテストできます。
いいえ。このワークフローは編集作業をしない人向けに設計されています。あなたはテキストと設定を用意するだけで、タイミングやビジュアル、制作上の細かな部分はすべてAIが処理します。
広告動画は標準的なMP4ファイルとして書き出されるため、広告プラットフォームやソーシャルネットワーク、社内のキャンペーンツールなどへ簡単にアップロードできます。
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