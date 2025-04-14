צור סרטוני קמפיין בחירות מקצועיים מתסריט כתוב בתוך דקות. בין אם אתה מתמודד למשרה מקומית או מנהל קמפיין ארצי, יוצר סרטוני הבחירות מאפשר לך להפיק סרטונים מלוטשים ומדויקים במסר – בלי מצלמות, צוותי צילום או ניסיון בעריכה. כתוב את המסר שלך, בחר את הסגנון, וקבל אוטומטית וידאו מוכן לשידור.
למה מותגים בוחרים ב‑HeyGen ליצירת סרטוני בחירות
המרה מהירה מסקריפט לסרטון לקמפייני פרומו
להפוך את תסריט הקמפיין שלך לסרטון פרומו מוכן תוך דקות. להדביק את הנקודות המרכזיות, עמדות המדיניות או טקסט הקריאה לפעולה, והיוצר סרטוני AIבונה מסביב למילים שלך סרטון פוליטי מקצועי באופן אוטומטי. בלי סטוריבורד, בלי עיכובים בהפקה. המסר שלך מגיע לקהל היעד באותו היום שבו כתבת אותו, ולא שבועות אחרי יום צילום.
הגעה לבוחרים רב־לשונית בכל ערוץ
להגיע לכל מצביע באזור שלך, בלי קשר לאיזו שפה מדברים בבית. המתרגם הווידאו עם בינה מלאכותיתהמובנה ממיר את הווידאו המקורי שלך ליותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים מדויק ופלט קול טבעי. מקליטים פעם אחת, ומבצעים לוקליזציה מיידית בכל הערוצים שצריך להגיע אליהם — מפייסבוק ואינסטגרם ועד שידורי טלוויזיה ודיגיטל מחוץ לבית. צוותי קמפיין שפעם היו משקיעים חודשים בהפקה רב־לשונית יכולים עכשיו לכסות כל קהילת שפה אחר־הצהריים אחד.
מציג מקצועי בלי צילום מול מצלמה
צור נוכחות וידאו מלוטשת ואמינה בלי להזמין צוות צילום. בחר מתוך יותר מ־500 מחוללי דמויות AI אנושיות של פרזנטורים מוכנים, או בנה פרזנטור מותאם אישית מתמונה אחת בעזרת טכנולוגיית אווטאר תמונה מבוסס AI . בלי מסכי ירוק, בלי מערכי תאורה, בלי תיאומים. המסר של המועמד שלך מופיע על המסך באיכות שידור בכל פעם, בלי הצורך לשכור אנשי הפקה יקרים.
מיתוג מבוסס טמפלייטים לכל פורמט קמפיין
לכל ערוץ קמפיין יש דרישות פורמט שונות: פרסומות לטלוויזיה, קליפים לרשתות חברתיות, סיכומי אסיפות תושבים, פניות לגיוס תרומות. אפשר להתחיל מטמפלייט מותאם לכל מיקום, מפרסומות YouTube באורך מלא ועד רילס של 15 שניות למובייל. החלת צבעי הקמפיין, הלוגו והפונט פעם אחת דרך ממשק הדרג־אנד־דרופ, וכל וידאו שתיצור יישאר אוטומטית בהתאם למיתוג. כלי script to video מקל על שינוי הגודל והדיוק של כל פורמט בלי לבנות הכל מחדש מאפס.
יצירת וידאו סקיילבילית לאורך כל מחזור הקמפיין
קמפיין אחד דורש עשרות סרטונים: סרטוני הכרזה, סרטוני הסבר על מדיניות, קליפים לגיוס מתנדבים, מסרי ״צא להצביע״ ותוכן תגובה מהירה. מנוע text to video מאפשר לכל חבר צוות ליצור סרטוני קמפיין פוליטיים באיכות שידור ישירות מתסריט, בלי ניסיון בהפקה. לעבור מסרטון אחד בשבוע לסרטון אחד ביום — בלי להוסיף כוח אדם או תקציב.
שימושים בכלי ליצירת סרטוני בחירות
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
איך יוצר סרטוני בחירות עובד
לעבור מתסריט לסרטון בחירות מוכן לקמפיין בארבעה שלבים, בלי צילום, בלי תוכנת עריכה ובלי צורך בניסיון בהפקה.
לפתוח את העורך ולהקליד או להדביק את מסר הקמפיין. להוסיף את נקודות המדיניות המרכזיות, הקריאה לפעולה לבוחרים או טקסט ההודעה. הפלטפורמה קוראת את הסקריפט שלך ומכינה אוטומטית את מבנה הסצנות, התזמון והקריינות.
בחר אווטאר, טמפלייט ופורמט ויזואלי שמתאימים לטון הקמפיין שלך. בחר יחס מסך וצבעי מיתוג כדי לשמור על זהות קמפיין אחידה בכל סרטון שאתה יוצר.
הוסף את לוגו הקמפיין שלך, התאם את סגנון כותרת המשנה, כוונן את קול הקריינות ובדוק את פירוט הסצנות. אפשר לעשות שינויים דרך עורך הטקסט בלי לגעת בטיימליין או בהגדרות הייצוא.
לרנדר את סרטון הבחירות המוגמר ולהוריד אותו לשידור, לרשתות חברתיות או לאימייל. אפשר לתרגם לשפות נוספות בלחיצה אחת כדי להגיע לכל קהילות הבוחרים באזור הבחירה שלך.
יוצר סרטוני בחירות הוא כלי שהופך תסריטי קמפיין כתובים לסרטוני וידאו מוגמרים באיכות שידור, בלי צורך בצילום או בעריכה. כותבים את המסר, בוחרים פורמט ויזואלי ומגיש, והפלטפורמה בונה את הווידאו אוטומטית – כולל קריינות, מבנה סצנות, טקסט על המסך ומיתוג. התוצאה היא וידאו מלוטש שמוכן לשידור בטלוויזיה, ברשתות חברתיות, באימייל או במודעות דיגיטליות בתוך דקות במקום ימים.
כן. אפשר ליצור מציג מקצועי מתמונה אחת בלבד בעזרת טכנולוגיית אווטאר מתמונה, שמייצרת דמות מציאותית על המסך שמעבירה את הטקסט שלך בלי צורך בצילום. לחלופין, אפשר לבחור מבין יותר מ־500 מציגים מוכנים מספריית אווטארי ה‑AI.
רוב הסרטונים מוכנים תוך דקות מרגע שליחת התסריט. לתוכן תגובה מהירה אחרי עימות, כתבת חדשות או מודעת יריב, אפשר לעבור מנקודת מסר כתובה לסרטון גמור בפחות מעשר דקות. קמפיינים שבעבר נדרשו להם יומיים‑שלושה כדי להפיק תגובת וידאו יכולים עכשיו לפרסם באותו היום.
כן. הפלטפורמה מייצרת וידאו באיכות סטודיו, מתאים לפרסומות טלוויזיה, פרה-רול, קמפיינים ב-YouTube ומיקומים ברשתות חברתיות. אפשר לשלוט במיתוג, בפורמט, במעברים ובאיכות הקריינות. הפלט עומד בדרישות הטכניות של פלטפורמות פרסום גדולות וערוצי שידור, בלי צורך בעבודת פוסט-פרודקשן נוספת.
סרטון בחירות אחד יכול להיות מותאם ליותר מ־175 שפות בעזרת מתרגם הווידאו, ששומר על סגנון ההגשה המקורי של הדובר ומייצר דיבוב מדויק וסנכרון שפתיים בכל שפת יעד. סרטון ״צאו להצביע״ אחד יכול לכסות ספרדית, וייטנאמית, מנדרינית, ערבית ועוד עשרות שפות נוספות מקובץ מקור יחיד, בלי צורך בהפקה נפרדת לכל גרסת שפה.
אין הגבלה על מספר הסרטונים שאתה מייצר. המסרים בקמפיין משתנים כל הזמן לאורך מחזור הבחירות, וכל עדכון של התסריט לוקח רק כמה דקות כדי ליצור גרסה חדשה. עדכן את הטקסט, בצע רנדר מחדש והפץ את הגרסה המעודכנת. אין צילומים מחדש, אין הזמנת צוות מחדש, ואין המתנה לעורך. קמפיינים יכולים לפרסם תוכן וידאו חדש מדי יום בלי להעמיס על משאבי ההפקה.
הפקת וידאו פוליטי מסורתית בדרך כלל עולה בין 5,000 ל־25,000 דולר לכל סרטון גמור ולוקחת בין שבוע לשלושה שבועות לכל וידאו. כלי ליצירת סרטוני בחירות מאפשר להפיק את אותו וידאו באיכות שידור, בעלות נמוכה בהרבה ובתוך דקות. משתמשי HeyGen מדווחים על ירידה של עד 70% בעלויות ההפקה. עבור קמפיינים מקומיים עם תקציבים מוגבלים, זה הופך פרסומות פוליטיות מקצועיות לנגישות בהיקף שהיה בעבר שמור רק לקמפיינים עתירי משאבים.
כן. תכונת שיבוט הקול עם AI מאפשרת לשכפל את הקול שלך מדגימת אודיו קצרה, כך שכל קריינות וידאו נשמעת בדיוק כמוך בלי צורך בהקלטות נוספות. הקול המשובט זמין בכל סרטון שאתה יוצר, ועדכונים לסקריפטים משתמשים אוטומטית באותו קול משובט, כדי לשמור על מסרים עקביים לאורך כל הקמפיין.
כן. להשתמש בכלי PDF to video כדי להמיר מסמכי מדיניות, דקים לתדרוך או חומרים מודפסים לסרטון קריינות באופן אוטומטי. כלי PPT To video עושה את אותו הדבר עבור קבצי PowerPoint. שני הכלים שולפים את התוכן, בונים מבנה סצנות ומפיקים סרטון סופי עם קריינות – בלי צורך בעריכה ידנית.
כן. יש תוכנית חינמית שלא דורשת כרטיס אשראי ומאפשרת ליצור סרטונים ולחקור את יכולות הליבה בלי עלות. תוכניות בתשלום שמתחילות ב-$24 לחודש פותחות גישה לשיבוט קול, סרטונים ארוכים יותר, וגישה מלאה לספריית המציגים ולפלט מרובה שפות. קמפיינים מקומיים ובשטח יכולים להתחיל להפיק תוכן וידאו מקצועי כבר באותו היום שבו נרשמים, בלי התחייבות מראש. עבור יוצרים פרטיים, תוכנית ה-Creator planמתחילה ב-$29
כן. אפשר להעלות לסטודיו את הצילומים, התמונות והאודיו שלך ישירות לעורך, ולבנות סרטון פוליטי שמשלב נכסי קמפיין אמיתיים יחד עם אלמנטים שנוצרו ב-AI. אפשר להוסיף באנרי טקסט, להחיל פילטרים, ולחבר את הוויז׳ואלים שהעלית עם קריינות AI כדי להפיק סרטון סופי באיכות גבוהה. זה שימושי במיוחד לקמפיינים שרוצים להשתמש בצילומים מאירועים או עצרות יחד עם תוכן שנוצר במערכת, בלי לעבור בין כלים או פלטפורמות שונות.
אפשר לפרסם סרטוני קמפיין פוליטי ישירות ל‑Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ולכל אתר או פלטפורמת אימייל שתומכים בקבצי וידאו סטנדרטיים. העורך כולל כלים לשינוי גודל כך שכל סרטון יוצא אוטומטית בפורמט וביחס התצוגה הנכונים לכל פלטפורמה. להוריד את הקובץ המוגמר, לחבר את החשבונות ולהפיץ לכל הערוצים בתהליך עבודה אחד, בלי לעצב מחדש את התוכן ידנית.
