צור סרטוני הדרכה מקצועיים עם בינה מלאכותית

להגדיל את היקף התוכן, לחסוך זמן ולהפיק סרטוני אונבורדינג, ציות והדרכה מקצועיים – בלי כאב הראש של הפקת וידאו מסורתית.

  ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים עם בינה מלאכותית
  • לוקליזציה של תוכן לצוותים גלובליים בקנה מידה גדול
  • לעדכן חומרים בכל רגע ובקלות
131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
מכיר את יוצר סרטוני ה־AI החינמי לאימונים

להפוך כל תסריט או חומר הדרכה לסרטון הדרכה מציאותי עם בינה מלאכותית. עם הפלטפורמה שלנו אפשר ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים בתוך דקות, בלי מצלמות, סטודיו או שחקנים. בין אם זה לאונבורדינג לעובדים, לתוכן לימודי או להדרכות ציות ורגולציה – ליצור סרטוני הדרכה באיכות גבוהה מעולם לא היה פשוט יותר.

שלב 1

להעלות את הסקריפט שלך

להתחיל בהעלאת המצגת, קובץ ה‑PDF או חומרי ההדרכה מבוססי הטקסט ישירות לפלטפורמה. ה‑AI יעבד מיד את התוכן שלך ויכין אותו לדיבוב וידאו ולוויז׳ואלים.

שלב 2

בחר את אווטאר ה-AI שלך

בחר מתוך מגוון רחב של אווטארים מציאותיים שעוצבו כדי לייצג את תכני ההדרכה שלך. האווטארים האלה יודעים להעביר את המסר שלך בצורה שמדברת אל הלומדים

שלב 3

התאמה אישית ופרסונליזציה

אחרי שהסרטון שלך נוצר, אפשר לכוונן את הטון, הקול והתנועות של האווטאר כך שיתאימו לצרכי ההדרכה שלך. אפשר להתאים צבעים, לוגואים ואפילו מוזיקת רקע כדי לתת לסרטון טאץ׳ אישי.

שלב 4

יצירה ושיתוף

לחץ על ״Generate״, ותוך דקות ספורות סרטון ההדרכה המקצועי והאיכותי שלך יהיה מוכן. אפשר להוריד ולשתף אותו בכל פלטפורמה, או לשלב אותו ישירות במערכת ניהול הלמידה (LMS) שלך.

פיצ׳רים והיתרונות של מחולל סרטוני ההדרכה עם בינה מלאכותית

עם יוצר סרטוני ה‑AI הזה יש לך כל מה שצריך כדי ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים ומרתקים במהירות ובקלות. הנה למה הפלטפורמה הזו היא הבחירה הטובה ביותר שלך ליצירת וידאו עם בינה מלאכותית:

אווטארים מותאמים אישית

אווטארים מותאמים אישית

בחר מבין יותר מ-1,100 אווטארים היפר-ריאליסטיים, או צור אחד שמשקף אותך או את פרסונת המותג שלך. כל אווטאר מציג תנועות מציאותיות והבעות טבעיות, כך שהסרטונים שלך ירגישו אותנטיים ומרתקים.

יכולות רב־לשוניות

יכולות רב־לשוניות

תרגם את הסקריפט שלך ליותר מ־175 שפות עם דיבור טבעי, דמוי אדם. תוכל להנגיש למידה ללומדים בכל העולם ולהתאים אישית את הסרטונים שלך לתרבויות ואזורים שונים.

לא צריך מצלמות או סטודיואים

לא צריך מצלמות או סטודיואים

לחסוך את הציוד היקר והימי צילום הארוכים. פשוט להעלות את הסקריפט והתמונה שלך, וליצור את הווידאו שלך בתוך דקות, כשה‑AI מטפל בכל הפרטים הטכניים

הפקת וידאו מהירה

הפקת וידאו מהירה

צור סרטוני הדרכה איכותיים עם בינה מלאכותית בתוך דקות, אידיאלי לעסקים וליוצרים שצריכים להגדיל את היקף הפקת התוכן בצורה יעילה.

שאלות נפוצות על מחולל סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית

מהו מחולל סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית?

מחולל סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית הופך את הסקריפטים, המסמכים או המצגות שלך לסרטוני הדרכה מקצועיים, עם אווטארים מציאותיים וסנכרון קול טבעי. הוא מבטל את הצורך בצילום, עריכה ועבודת הפקה ידנית.

איך עובד תהליך יצירת סרטוני ההדרכה עם בינה מלאכותית?

פשוט להעלות את הסקריפט או חומרי ההדרכה, לבחור אווטאר, ולתת ל‑AI ליצור וידאו מלא עם קריינות, מחוות וכתוביות. אפשר להתאים אישית מיתוג, טון ויז׳ואלס תוך דקות. צריך עזרה בכתיבת סקריפטים? לנסות את מחולל סקריפטים לסרטוני AI.

האם אפשר להשתמש בתמונה או בקול שלי בסרטוני ההדרכה?

כן. אפשר להעלות תמונת פורטרט והקלטת קול משלך כדי ליצור סרטוני הדרכה מותאמים אישית. אפשר גם לבחור מתוך מאות אווטארים של AI ואפשרויות קול AI טבעיות.

האם הפלטפורמה מתאימה להכשרת עובדים ואונבורדינג בארגונים?

בהחלט. חברות משתמשות בזה כדי לבנות מודולי אונבורדינג, עדכוני ציות, ווקתרו של מוצרים וסרטוני תקשורת פנימית. לסרטוני פרזנטור, אפשר גם לבדוק את AI Spokesperson Tool.

האם אפשר לבצע לוקליזציה לסרטוני הדרכה לצוותים גלובליים?

כן. הפלטפורמה תומכת ביותר מ־175 שפות וניבים, כולל מבטאים מקומיים וסנכרון שפתיים. כך תוכן ההדרכה שלך נגיש ללומדים בכל העולם.

האם אפשר לעדכן סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית אחרי שהם מפורסמים?

בהחלט. כלים, רגולציות ופרקטיקות מומלצות בתחום ה-AI משתנים מהר. HeyGen מאפשר לעדכן את תכני ההדרכה על AI בכל רגע בלי צורך בצילומים מחדש. ככה הצוותים שלך נשארים מעודכנים במדיניות, בתהליכי עבודה ובהנחיות AI שמתפתחות כל הזמן.

כמה מהר המערכת יוצרת סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית?

הפקה בדרך כלל לוקחת רק כמה דקות. אפילו מודולי הדרכה ארוכים יכולים להיווצר במהירות, מה שעוזר לצוותים לעדכן או להגדיל תכנים בלי עיכובים.

עד כמה HeyGen משתלמת לתוכניות הכשרה על בסיס בינה מלאכותית?

הפקת וידאו מסורתית לאימון מודלי AI בדרך כלל דורשת מומחי תוכן מול המצלמה, אולפנים ייעודיים וצוותי עריכה. HeyGen מצמצמת את העלויות האלה בעזרת אווטארים מבוססי AI והמרת טקסט לווידאו, ועדיין מייצרת תוכן מקצועי וממותג שאפשר להגדיל בקלות לכל הארגון.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי להשתמש בכלי הזה?

לא צריך ניסיון בעריכה. ה‑AI מטפל אוטומטית בקריינות, בתזמון, בוויז׳ואלים ובסנכרון. אפשר להתחיל ליצור את סרטון ההדרכה הראשון שלך מיד דרך HeyGen Signup.

