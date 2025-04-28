להגדיל את היקף התוכן, לחסוך זמן ולהפיק סרטוני אונבורדינג, ציות והדרכה מקצועיים – בלי כאב הראש של הפקת וידאו מסורתית.
מכיר את יוצר סרטוני ה־AI החינמי לאימונים
להפוך כל תסריט או חומר הדרכה לסרטון הדרכה מציאותי עם בינה מלאכותית. עם הפלטפורמה שלנו אפשר ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים בתוך דקות, בלי מצלמות, סטודיו או שחקנים. בין אם זה לאונבורדינג לעובדים, לתוכן לימודי או להדרכות ציות ורגולציה – ליצור סרטוני הדרכה באיכות גבוהה מעולם לא היה פשוט יותר.
להתחיל בהעלאת המצגת, קובץ ה‑PDF או חומרי ההדרכה מבוססי הטקסט ישירות לפלטפורמה. ה‑AI יעבד מיד את התוכן שלך ויכין אותו לדיבוב וידאו ולוויז׳ואלים.
בחר מתוך מגוון רחב של אווטארים מציאותיים שעוצבו כדי לייצג את תכני ההדרכה שלך. האווטארים האלה יודעים להעביר את המסר שלך בצורה שמדברת אל הלומדים
אחרי שהסרטון שלך נוצר, אפשר לכוונן את הטון, הקול והתנועות של האווטאר כך שיתאימו לצרכי ההדרכה שלך. אפשר להתאים צבעים, לוגואים ואפילו מוזיקת רקע כדי לתת לסרטון טאץ׳ אישי.
לחץ על ״Generate״, ותוך דקות ספורות סרטון ההדרכה המקצועי והאיכותי שלך יהיה מוכן. אפשר להוריד ולשתף אותו בכל פלטפורמה, או לשלב אותו ישירות במערכת ניהול הלמידה (LMS) שלך.
פיצ׳רים והיתרונות של מחולל סרטוני ההדרכה עם בינה מלאכותית
עם יוצר סרטוני ה‑AI הזה יש לך כל מה שצריך כדי ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים ומרתקים במהירות ובקלות. הנה למה הפלטפורמה הזו היא הבחירה הטובה ביותר שלך ליצירת וידאו עם בינה מלאכותית:
אווטארים מותאמים אישית
בחר מבין יותר מ-1,100 אווטארים היפר-ריאליסטיים, או צור אחד שמשקף אותך או את פרסונת המותג שלך. כל אווטאר מציג תנועות מציאותיות והבעות טבעיות, כך שהסרטונים שלך ירגישו אותנטיים ומרתקים.
יכולות רב־לשוניות
תרגם את הסקריפט שלך ליותר מ־175 שפות עם דיבור טבעי, דמוי אדם. תוכל להנגיש למידה ללומדים בכל העולם ולהתאים אישית את הסרטונים שלך לתרבויות ואזורים שונים.
לא צריך מצלמות או סטודיואים
לחסוך את הציוד היקר והימי צילום הארוכים. פשוט להעלות את הסקריפט והתמונה שלך, וליצור את הווידאו שלך בתוך דקות, כשה‑AI מטפל בכל הפרטים הטכניים
הפקת וידאו מהירה
צור סרטוני הדרכה איכותיים עם בינה מלאכותית בתוך דקות, אידיאלי לעסקים וליוצרים שצריכים להגדיל את היקף הפקת התוכן בצורה יעילה.
מחולל סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית הופך את הסקריפטים, המסמכים או המצגות שלך לסרטוני הדרכה מקצועיים, עם אווטארים מציאותיים וסנכרון קול טבעי. הוא מבטל את הצורך בצילום, עריכה ועבודת הפקה ידנית.
פשוט להעלות את הסקריפט או חומרי ההדרכה, לבחור אווטאר, ולתת ל‑AI ליצור וידאו מלא עם קריינות, מחוות וכתוביות. אפשר להתאים אישית מיתוג, טון ויז׳ואלס תוך דקות. צריך עזרה בכתיבת סקריפטים? לנסות את מחולל סקריפטים לסרטוני AI.
כן. אפשר להעלות תמונת פורטרט והקלטת קול משלך כדי ליצור סרטוני הדרכה מותאמים אישית. אפשר גם לבחור מתוך מאות אווטארים של AI ואפשרויות קול AI טבעיות.
בהחלט. חברות משתמשות בזה כדי לבנות מודולי אונבורדינג, עדכוני ציות, ווקתרו של מוצרים וסרטוני תקשורת פנימית. לסרטוני פרזנטור, אפשר גם לבדוק את AI Spokesperson Tool.
כן. הפלטפורמה תומכת ביותר מ־175 שפות וניבים, כולל מבטאים מקומיים וסנכרון שפתיים. כך תוכן ההדרכה שלך נגיש ללומדים בכל העולם.
בהחלט. כלים, רגולציות ופרקטיקות מומלצות בתחום ה-AI משתנים מהר. HeyGen מאפשר לעדכן את תכני ההדרכה על AI בכל רגע בלי צורך בצילומים מחדש. ככה הצוותים שלך נשארים מעודכנים במדיניות, בתהליכי עבודה ובהנחיות AI שמתפתחות כל הזמן.
הפקה בדרך כלל לוקחת רק כמה דקות. אפילו מודולי הדרכה ארוכים יכולים להיווצר במהירות, מה שעוזר לצוותים לעדכן או להגדיל תכנים בלי עיכובים.
הפקת וידאו מסורתית לאימון מודלי AI בדרך כלל דורשת מומחי תוכן מול המצלמה, אולפנים ייעודיים וצוותי עריכה. HeyGen מצמצמת את העלויות האלה בעזרת אווטארים מבוססי AI והמרת טקסט לווידאו, ועדיין מייצרת תוכן מקצועי וממותג שאפשר להגדיל בקלות לכל הארגון.
לא צריך ניסיון בעריכה. ה‑AI מטפל אוטומטית בקריינות, בתזמון, בוויז׳ואלים ובסנכרון. אפשר להתחיל ליצור את סרטון ההדרכה הראשון שלך מיד דרך HeyGen Signup.
