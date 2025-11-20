להפוך טקסט סטטי ונושאים מורכבים לסרטוני הסבר קצרים שאנשים באמת מבינים. עם HeyGen אפשר ליצור סרטוני הסבר בהובלת מציג שמשלבים קול, ויז׳ואליים ומבנה ברור – בלי מצלמות ובלי טיימליין עריכה. ללמד לקוחות, צוותים ולומדים מהר יותר בעזרת יצירת וידאו שנשארת נאמנה למותג וקלה לעדכון.
נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו
Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.
Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.
Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.
Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.
Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.
למה לבחור ב‑HeyGen לסרטוני הסבר עם בינה מלאכותית
HeyGen הופכת את זה לפשוט להפוך תוכן כבד לסרטוני הסבר קלים לעיכול בתוך דקות. להתחיל ממסמך, תסריט או URL ולתת ל-AI לבנות סקיצת סצנות, להוסיף קריינות ולארגן את המסר. ככה מקבלים סרטוני הסבר שנראים מקצועיים, אבל עדיין נשארים גמישים לעריכות מהירות וגרסאות חדשות.
פרק מסמכים ארוכים, מדריכים טכניים או תהליכים מורכבים לסצנות קצרות וממוקדות. טקסט על המסך, ויז׳ואלים וקריינות עובדים יחד כדי שהצופים יבינו מהר את הרעיון המרכזי. זה משפר את הלמידה ומפחית בלבול אצל כל קהל היעד שלך.
לחסוך את כל הכאב ראש של הקלטת קריינות, גיוס טאלנטים או לימוד מוושן דיזיין. HeyGen מטפלת בשבילך במגישים, בלייאאוטים ובתזמון, כדי שתוכל להישאר ממוקד במה שאתה צריך להסביר במקום איך לבנות את הווידאו.
להשתמש מחדש במבנים בין מוצרים, צוותים ואזורים שונים, תוך שינוי התוכן והשפה. לרענן במהירות מקטעים כשפרטים משתנים ולשמור על ספריית סרטוני ההסבר שלך מדויקת. תהליך עבודה אחד תומך במגוון רחב של שימושים שונים.
מסמך, סקריפט וקישור לוידאו מסביר
להתחיל עם קובצי PDF, מאמרי מרכז ידע או תסריטים ולהפוך אותם במהירות לסרטוני הסבר. HeyGen מזהה את החלקים המרכזיים וממפה אותם לסצנות עם קריינות ויזואליים. אפשר לחדד את המבנה כך שיתאים לזרימה המועדפת עליך.
מציגי AI ודיבוב קולי טבעי
בחר מציגים וקולות ריאליסטיים כדי להקריא את התוכן שלך בעשרות שפות עם יוצר סרטוני ההסבר ב‑AI. דיבור ידידותי וברור בסרטוני ה‑AI שלך שומר על מעורבות הצופים גם כשהנושאים מורכבים. אפשר להתאים את הטון להכשרות, להדרכת מוצר או לצרכים שיווקיים.
פריסות ויזואליות, מדיה וכיתובי תמונה
שלב טקסט, אייקונים, הדגשות על המסך ומדיה תומכת בתוך לייאאוטים נקיים. כתוביות אוטומטיות משפרות נגישות ועוזרות לצופים לעקוב גם כשהסאונד כבוי. אחידות ויזואלית מחזקת אמון ומשפרת זכירה.
עריכה מהירה וייצוא באיכות גבוהה
לעדכן תסריטים, סצנות וקצב בסרטוני הווידאו שלך בלי להתחיל הכל מאפס. כשתהיה מוכן, אפשר לייצא סרטוני הסבר באיכות גבוהה שמתאימים לפלטפורמות LMS, מרכזי עזרה, אתרים ורשתות חברתיות. התוכן שלך נשאר קל למיחזור ולהתאמה מחדש.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת image-to-video החדשנית ביותר בשוק.
איך להשתמש ביוצר סרטוני ההסבר עם בינה מלאכותית
HeyGen נותנת לך תהליך עבודה מודרך שהופך רעיונות כתובים לסרטוני הסבר ברורים במהירות. לא צריך ניסיון בעריכה, רק מסר שרוצים להעביר בצורה טובה יותר.
להעלות מסמך, להדביק סקריפט או לשתף URL עם המידע המרכזי.
בחר קול ואווטאר שמתאימים לקהל שלך ולטון המותג.
לעבור על כל סצנה ולהתאים את הניסוח, הדוגמאות והדגשים. להוסיף תמונות, אייקונים או צילומי מסך תומכים איפה שזה יכול לעזור.
צור את סרטון ההסבר הסופי וייצא אותו לערוצים המועדפים עליך. הטמע אותו במרכזי עזרה, פורטלי למידה, פורטלים פנימיים או עמודים ציבוריים.
סרטון הסבר עם בינה מלאכותית הוא וידאו קצר שמשתמש ב‑AI כדי להפוך טקסט, מסמכים או פרומפטים להסברים ויזואליים. הוא משלב קריינות, סצנות וטקסט על המסך כדי לפשט רעיונות, כך שאנשים יבינו אותם מהר יותר ובפחות מאמץ.
לא. HeyGen מיועד כדי שמומחי תוכן, אנשי שיווק ומדריכים יוכלו ליצור סרטונים עם בינה מלאכותית בלי כישורי עריכה. טמפלייטים ופלואוים מודרכים מטפלים בלייאאוט ובתזמון, ואתה יכול להתמקד במסר.
כן. אפשר להעלות קובצי PDF, תסריטים או כל תוכן מבוסס טקסט אחר ולהשתמש בהם כבסיס לסרטון ההסבר שלך. HeyGen עוזרת לך לסכם ולבנות את החומר לרצף של סצנות ברורות שקל לעקוב אחריהן בסרטון ה-AI ההסברתי שלך.
כן. אפשר ליצור דיבוב וכתוביות בעשרות שפות דרך פיצ׳ר תרגום הווידאו. ככה קל להתאים את אותו סרטון הסבר לאזורים או קהלים שונים, בלי לבנות מחדש את כל הוויז׳ואלים מאפס.
אפשר להשתמש בסרטוני הסבר במרכזי עזרה, בפלטפורמות LMS, במיילים שיווקיים, בדפי נחיתה, בפורטלים פנימיים וברשתות חברתיות. כל מקום שבו אנשים צריכים להבין נושא בצורה ברורה יכול להרוויח מסרטון הסבר.
הרבה סרטוני הסבר עובדים הכי טוב כשהם בין דקה לחמש דקות, תלוי כמה עמוק הנושא. HeyGen מאפשר לך לפרק נושאים ארוכים למודולים קטנים יותר בתוך סרטון ה‑AI המסביר שלך, כדי שהצופים יוכלו לראות בדיוק את מה שהם צריכים, בזמן שהם צריכים את זה.
כן. אפשר לפתוח מחדש פרויקט, להתאים את הסקריפט או הסצנות, וליצור מחדש רק את מה שהשתנה. ככה ספריית הסרטונים ההסברתיים שלך נשארת מעודכנת בלי לבנות הכול מחדש בכל פעם שמשהו מתעדכן.
כן. אפשר להוסיף צילומי מסך של המוצר, דיאגרמות והקלטות מסך ישירות לסרטון ההסבר שלך. האלמנטים האלה עוזרים לפשט רעיונות מופשטים ולהפוך אותם לקלים יותר להבנה ולעקיבה בתוך סרטון ההסבר.
כן. HeyGen מייצאת סרטוני וידאו באיכות גבוהה שמתאימים מצוין ללמידה מקצועית, אונבורדינג וחוויות פרונטליות ללקוחות. ויז׳ואל נקי, אודיו ברור וכתוביות תומכים בשימושים מקצועיים ורציניים.
כן. צוותים יכולים לשתף גישה לפרויקטים, לעבור על תסריטים ולהציע עריכות. שיתוף פעולה שומר על דיוק התוכן ועדיין מאפשר הפקה מהירה של וידאו. עבור יוצרים עצמאיים,תוכנית Creatorמתחילה מ-$29
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.