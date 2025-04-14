כתוביות עוזרות לצופים לעקוב אחרי המסר שלך, משפרות נגישות ומעלות את רמת המעורבות. HeyGen הופכת את התהליך למהיר על ידי יצירת כתוביות מדויקות באופן אוטומטי, כך שאין צורך בתמלול ידני או בשלבים מיותרים.

ה-AI מטפל בתמלול, בתזמון ובפורמט, ומספק לך כתוביות מוכנות לשימוש שמתאימות לאודיו שלך. אפשר לערוך אותן, לעצב אותן לפלטפורמות שונות ולייצא את הפורמט שאתה צריך עבור YouTube, TikTok, Instagram, Reels או תוכן ארוך. הכל רץ בדפדפן, כך שאפשר להוסיף כתוביות לסרטונים מכל מכשיר בלי להתקין תוכנה.

אם צריך לקצר את הקליפ לפני יצירת הכתוביות, אפשר להכין אותו במהירות בעזרת Online Video Trimmer: