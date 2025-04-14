צור כתוביות מדויקות לכל וידאו בתוך שניות. HeyGen AI Subtitle Generator הופך אודיו מדובר לכתוביות נקיות ומוכנות לשימוש שמשפרות נגישות, מעלות מעורבות ועוזרות לתוכן שלך להציג ביצועים טובים יותר בכל פלטפורמה. העלה את הווידאו שלך, צור כתוביות מיד וערוך אותן עם כלים פשוטים ששומרים על תהליך העבודה שלך מהיר וללא כאב ראש.
למה להשתמש ב‑HeyGen כדי להוסיף כתוביות לסרטונים שלך
כתוביות עוזרות לצופים לעקוב אחרי המסר שלך, משפרות נגישות ומעלות את רמת המעורבות. HeyGen הופכת את התהליך למהיר על ידי יצירת כתוביות מדויקות באופן אוטומטי, כך שאין צורך בתמלול ידני או בשלבים מיותרים.
ה-AI מטפל בתמלול, בתזמון ובפורמט, ומספק לך כתוביות מוכנות לשימוש שמתאימות לאודיו שלך. אפשר לערוך אותן, לעצב אותן לפלטפורמות שונות ולייצא את הפורמט שאתה צריך עבור YouTube, TikTok, Instagram, Reels או תוכן ארוך. הכל רץ בדפדפן, כך שאפשר להוסיף כתוביות לסרטונים מכל מכשיר בלי להתקין תוכנה.
אם צריך לקצר את הקליפ לפני יצירת הכתוביות, אפשר להכין אותו במהירות בעזרת Online Video Trimmer:
שיטות מומלצות ליצירת כתוביות
כתוביות מדויקות הופכות את התוכן שלך לקל למעקב, גם כשצופים לא יכולים להשתמש בסאונד. השתמש בטיפים הפשוטים האלה כדי לשפר את איכות הכתוביות ולעזור ל‑AI להבין טוב יותר את האודיו שלך:
✓ להשתמש באודיו נקי: דיבור ברור ומינימום רעשי רקע משפרים את הדיוק.
✓ לדבר בקצב יציב: דיבור עקבי שומר על סנכרון טוב בין הכתוביות לוידאו.
✓ לעבור על פרטים חשובים: לבדוק שוב שמות, מונחים טכניים וביטויי מותג.
✓ לבחור סגנון קריא: להשתמש בפונטים נקיים וניגודיות טובה לוידאוים ארוכים. להשתמש בטקסט גדול יותר לפלטפורמות קצרות כמו TikTok או Reels.
✓ לייצא בצורה נכונה: להשתמש בקבצי SRT או VTT לפלטפורמות שתומכות בקבצי כתוביות. להשתמש בכתוביות ״צרובות״ (burned‑in) לאפליקציות שלא תומכות.
✓ לעשות תצוגה מקדימה לפני פרסום: לבדוק בפעם האחרונה תזמון, פורמט וקריאות.
שיפור נגישות הווידאו עם כתוביות AI
HeyGen נותן לך את כל מה שצריך כדי ליצור כתוביות מדויקות, לערוך אותן בקלות ולפרסם תוכן לכל פלטפורמה. כל פיצ׳ר חוסך זמן ובמקביל נותן לך שליטה מלאה על הכתוביות הסופיות.
✓ יצירת כתוביות עם AI: ליצור כתוביות ברורות ומדויקות תוך שניות. HeyGen מנתח את האודיו שלך ומפיק כתוביות נקיות עם תזמון מדויק.
✓ כלי עריכה פשוטים: להתאים תזמון, פיסוק או איות במהירות, בלי כלים או תוכנות נוספים.
✓ ייצוא או צריבה של כתוביות: להוריד קבצי SRT או VTT לפלטפורמות כמו YouTube, או לייצא וידאו עם כתוביות צרובות ל‑TikTok, Instagram או Reels.
✓ תמיכה בריבוי שפות: ליצור כתוביות בשפות שונות כדי להגיע לקהלים גלובליים.
✓ תהליך עבודה מהיר בדפדפן: הכל רץ אונליין, כך שאפשר להעלות, להוסיף כתוביות ולייצא מכל מכשיר.
✓ מאובטח ופרטי: הווידאו שלך נשאר מוגן לאורך כל התהליך.
לעצב ולהתאים אישית את הכתוביות שלך שנה פונט, גודל, מיקום ורקע כדי לקבל כתוביות קריאות ומוכנות לפלטפורמות. אם רוצים להוסיף טקסט נוסף על המסך או מיתוג, כדאי לנסות את כלי Add Text to Video :
להוסיף כתוביות לוידאו שלך ב־4 צעדים פשוטים
יצירת כתוביות עם HeyGen לוקחת רק כמה צעדים מהירים. לא צריך ניסיון בעריכה או תוכנה מיוחדת. הכל עובד אונליין, ותוכל לעבור מהעלאה לייצוא בתוך דקות.
בחר קובץ MP4, MOV או WebM והעלה אותו ישירות מהמכשיר שלך. HeyGen תומכת ברוב פורמטי הווידאו הנפוצים.
HeyGen מנתחת את האודיו שלך באופן אוטומטי ומייצרת כתוביות מדויקות ומתוזמנות לפי מה שנאמר.
להתאים את התזמון, לתקן שמות, להוסיף סימני פיסוק או לשנות את העיצוב של הכתוביות. יש לך שליטה מלאה על התוצאה הסופית.
הורד כתוביות כקבצי SRT או VTT, או ייצא וידאו עם כתוביות צרובות לפלטפורמות כמו TikTok, Instagram ו‑Reels.
HeyGen משתמשת בזיהוי דיבור מתקדם כדי ליצור כתוביות מדויקות מאוד, אפילו בדיבור מהיר. סקירה מהירה מאפשרת לך לחדד שמות, ראשי תיבות או מונחים טכניים כדי להגיע לתוצאה מושלמת.
כן. אפשר לייצא קבצי SRT/VTT לפלטפורמות שתומכות בכתוביות, או לצרוב כתוביות ישירות לתוך הווידאו שלך ל‑TikTok, Reels ו‑Shorts. כדי לחתוך את הווידאו לפני הוספת כתוביות, נסה את Online Video Trimmer
רוב הפיצ׳רים המרכזיים, כולל יצירת כתוביות אוטומטית, כלי עריכה וייצוא SRT/VTT, זמינים לשימוש בחינם. אפשר להוסיף כתוביות לסרטונים מיד בלי להתקין תוכנה.ליוצרים עצמאיים, תוכנית Creator מתחילה מ-$29
HeyGen תומכת בקבצי MP4, MOV, AVI ו‑WebM, כך שקל להוסיף כתוביות לתוכן שמגיע מטלפונים, מצלמות או הקלטות מסך.
לצרכים מתקדמים יותר,תוכנית Proמתחילה מ-$99
בהחלט. אפשר ליצור כתוביות במגוון שפות, כדי להפוך את התוכן שלך לנגיש לקהלים ברחבי העולם ברשתות חברתיות, בפלטפורמות e-learning ובערוצי שיווק.
לא. הווידאו שלך שומר על האיכות המקורית שלו, בין אם אתה מוריד קובצי כתוביות ובין אם אתה שורף את הכיתוביות ישירות לתוך הווידאו לפלטפורמות כמו TikTok או Instagram.
ממש לא. הממשק פשוט ומבוסס דפדפן, כך שכל אחד יכול ליצור, לערוך ולעצב כתוביות תוך דקות. אם צריך טקסט נוסף על המסך, אפשר גם להשתמש ב־הוספת טקסט לוידאו
