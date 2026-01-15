ליצור סרטוני הדרכה ארגוניים שהצוות שלך באמת יצפה בהם
להפוך מצגות PowerPoint, קובצי PDF וידע ארגוני לסרטוני הדרכה מרתקים שניתנים להרחבה לכל צוות, מיקום ושפה—בלי סטודיואים, צוותי צילום או המתנה למומחי תוכן.
- לא נדרשת כרטיס אשראי
- ייצוא SCORM כלול
צוואר הבקבוק בתוכן ההדרכה והלמידה
רשימת ההכשרות שלך רק הולכת וגדלה. עובדים חדשים צריכים אונבורדינג. עדכוני מוצר דורשים הדרכות. ההנהלה רוצה תוכניות לפיתוח מיומנויות. אבל יצירת וידאו הדרכה אומרת לתאם מומחי תוכן שלעולם אין להם זמן, להזמין אולפנים, לשכור צוותי הפקה, ולהמתין חודשים לתוכן שכבר מיושן לפני שהוא בכלל עולה לאוויר. בינתיים, כוח העבודה הגלובלי שלך צריך את הכל במספר שפות — והתקציב שלך לא כולל עלויות דיבוב לכל שוק. מצגות סטטיות לא מצליחות לייצר מעורבות. סשנים חיים לא באמת ניתנים להרחבה. וצוות של שני אנשים לא יכול לשרת ארגון של אלפים.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופך את חומרי ההדרכה הקיימים שלך לתוכן וידאו מקצועי שהלומדים שלך באמת מסיימים. העלה מצגת PowerPoint, הדבק תסריט, או תן ל-AI ליצור תוכן מהדוקומנטציה שלך. בחר אווטאר AI — או clone your subject מומחה התוכן שלך — וצור סרטוני הדרכה מלוטשים בתוך דקות. צריך להגיע לכוח העבודה הגלובלי שלך? בלחיצה אחת תתרגם את הווידאו שלך ל-175+ שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. עדכונים הם מיידיים: ערוך את התסריט, צור מחדש, ו-LMS שלך נשאר מעודכן בלי צילומים חוזרים.
כל מה שצוותי למידה ופיתוח צריכים כדי להכשיר בקנה מידה גדול
PowerPoint לוידאו
די לבקש מלומדים לקרוא שקופיות. להעלות את המצגות הקיימות שלך, ו‑HeyGen הופכת אותן למודולי וידאו מונחי אווטאר עם קריינות, מעברים וגימור מקצועי. ספריית התוכן שלך הופכת לספריית וידאו — בלי להתחיל מאפס.
• לייבא PowerPoint, Google Slides או PDF
• לשמור על המבנה והזרימה הקיימים שלך
• להוסיף אווטאר מציג באופן אוטומטי
שיבוט מומחה תוכן
המדריכים הכי טובים שלך לא יכולים להיות בכל מקום. צור תאומים דיגיטליים מהקלטת וידאו קצרה, ואז הפץ את המומחיות שלהם בכל כמות של מודולי הדרכה. העברת תוכן עקבית, בלי התנגשות ביומנים, ובלי יותר עיכובים של "אנחנו מחכים ל‑SME".
• לשכפל מומחי תוכן (SMEs) מהקלטה קצרה
• שימוש חוזר בכל כמות של מודולים
• לעדכן תסריטים בלי להקליט מחדש
לוקליזציה גלובלית של הדרכות
סרטון הדרכה אחד, בכל שפה שהצוות שלך מדבר. תרגום וידאו עם בינה מלאכותית עם שיבוט קול אומר שתהליך האונבורדינג שלך נשמע מקומי בספרדית, מנדרינית, גרמנית ועוד יותר מ־175 שפות נוספות — לא כמו דיבוב. להכשיר את כולם בשפה המועדפת עליהם מתוך מקור אחד.
• שיבוט קול שומר על האותנטיות של המציג
• סנכרון שפתיים מתאים לתנועות הפנים
• לפרוס גלובלית מתוך וידאו מאסטר אחד
אינטגרציה עם LMS
ייצוא מודולי הדרכה ישירות למערכת ניהול הלמידה שלך. אריזת SCORM 1.2 ו‑2004 עובדת עם Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors ועוד. עקוב אחרי השלמות, הגדר ספי מעבר, והשתלב עם סביבת הלמידה הקיימת שלך.
• ייצוא SCORM 1.2 ו‑SCORM 2004
• ספי השלמה ניתנים להתאמה אישית
• תמיכה בהעלאה ישירה ל-LMS
עדכוני תוכן מהירים
מוצרים משתנים. תהליכים מתפתחים. נהלים מתעדכנים. כשצריך לרענן את חומרי ההדרכה שלך, פשוט לערוך את הסקריפט וליצור מחדש — בדקות, לא בחודשים. בלי ימי צילום מחדש, בלי זמן סטודיו, בלי עומס הפקה. ההדרכה שלך נשארת עדכנית כמו העסק שלך.
• שינויים בתסריט עולים לאוויר תוך דקות
• לא צריך לצלם מחדש
• ניהול גרסאות למעקב ביקורת
עקביות מותג
שמור על זהות המותג הוויזואלית של הארגון שלך עם Brand Kit. צבעים, פונטים, לוגואים ואווטארים מאושרים מבטיחים שכל סרטון הדרכה ייראה כאילו הגיע מאותו צוות מקצועי — גם כשאנשים שונים יוצרים אותו. Brand Glossary מבטיח ששמות המוצרים והמונחים ייהגו נכון בכל פעם.
• להחיל סטנדרטים מותגיים על כל הסרטונים
• לשלוט בהגייה של מונחים מרכזיים
• ספריית אווטארים מאושרת לצוות שלך
מצורך בהכשרה לקורס מוכן לפרסום ב־3 שלבים
להתחיל ממה שכבר יש לך
להעלות מצגות PowerPoint קיימות, להדביק סקריפטים מהדוקומנטציה שלך, או לתת למחולל הסקריפטים עם בינה מלאכותית ליצור תוכן מתוך מטרות הלמידה שלך. אין יותר בעיית דף ריק — מתחילים מהידע שכבר יש לך.
בחר את המציג שלך
בחר מתוך יותר מ־200 אווטארים מגוונים של AI או צור תאום דיגיטלי למדריך שלך. בחר קול שמתאים למותג שלך, או שבט את הקול של המומחה הפנימי שלך לאותנטיות מלאה. התאם את המראה והחוויה כך שיתאימו לארגון שלך.
לבחור מתוך יותר מ־200 אווטארים מגוונים של AI או ליצור תאום דיגיטלי למדריך שלך. לבחור קול שמתאים למותג שלך, או לשבט את הקול של המומחה הפנימי שלך לאותנטיות מלאה. להתאים את המראה והאווירה כך שיתאימו בדיוק לארגון שלך.
מותאם לכל צורך הדרכה
אונבורדינג לעובדים חדשים
להפוך עובדים חדשים לפרודוקטיביים מהר יותר עם אונבורדינג עקבי שלא תלוי בזמינות של מדריכים. סרטוני אונבורדינג מכסים את תרבות החברה, הדרכות על מערכות וציפיות מהתפקיד — ומועברים באותה צורה בכל פעם, בכל מיקום.
שימוש מומלץ: לאחד את תהליך החפיפה לעובדים חדשים בכל המשרדים עם מודולי וידאו שמחליפים סשנים פרונטליים.
הכשרת פיתוח מיומנויות
בנה יכולות בכל כוח העבודה שלך עם הכשרות מיומנויות שניתן להגדיל בקלות. פיתוח מנהיגות, מיומנויות תקשורת, הכשרה טכנית — ליצור פעם אחת, ולהעביר לאלפים.
שימוש מומלץ: לפרוס הכשרת ניהול לכל מנהל חדש בלי לתאם סדנאות פרונטליות.
הדרכות על מוצרים ומערכות
שמור על הצוותים מעודכנים בעדכוני מוצר, שינויים בתוכנה וכלים חדשים. סרטוני הדרכה מראים בדיוק איך המערכות עובדות — ומתעדכנים מיד כשהממשק משתנה.
שימוש מומלץ: ליצור סרטוני הדרכה ל-CRM שמתעדכנים אוטומטית בכל פעם שמשיקים פיצ׳רים חדשים.
הכשרת כוח עבודה גלובלי
להכשיר את הצוותים הגלובליים שלך בשפות האם שלהם, בלי הפקה נפרדת לכל שוק. אותו תוכן, אותה איכות, יותר מ־175 שפות.
שימוש לדוגמה: להעביר הדרכות בטיחות למחסן ב־12 שפות במרכזי הפצה גלובליים.
תוצאה מאומתת: קבוצת Würth הפיקה מצגת הדרכה באורך 65 דקות ב־8 שפות בתוך 4 ימים בלבד, והפחיתה את עלויות התרגום ב־80%.
הדרכות ציות ובטיחות
עמוד בדרישות הרגולציה עם הדרכות ציות עקביות שניתן לעקוב אחריהן. ייצוא SCORM מאפשר ל‑LMS שלך לתפוס השלמות לצורכי תיעוד ביקורת.
שימוש מומלץ: הפצה של אישורי ציות שנתיים עם מעקב אחרי השלמות בכל המחלקות.
העצמת שותפים וערוצי הפצה
להרחיב את ההדרכה מעבר לעובדים גם לשותפים, מפיצים וצוותי ערוצים. לשמור על מסרים עקביים בקנה מידה גדול, בלי לשלוח מדריכים פיזית לכל מיקום.
שימוש מומלץ: לאפשר לצוותי המכירות של המפיצים ללמוד על השקות מוצרים חדשים באמצעות וידאו־טריינינג שהם משלימים בזמן שנוח להם.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מכשרת עובדים גלובלית ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
יש שאלות? יש לנו תשובות
מה זה תוכנה ליצירת סרטוני הדרכה?
תוכנת וידאו להכשרה עוזרת לצוותי L&D ליצור, לנהל ולהפיץ תוכן למידה מבוסס וידאו. HeyGen משתמשת באווטארים מבוססי בינה מלאכותית ובסינתזת קול כדי ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים מתסריטים, מצגות או מסמכים — בלי מצלמות, סטודיואים או צוותי הפקה. התוצאה היא הדרכה בווידאו שניתנת להרחבה, שניתן לעדכן במהירות ולתרגם לכל שפה.
איך ליצור סרטוני הדרכה ארגוניים בלי סטודיו?
העלה את מצגת ה‑PowerPoint או סקריפט ההדרכה הקיימים שלך ל‑HeyGen. בחר אווטאר AI שישמש כמגיש על המסך, בחר קול וצור את הווידאו שלך. כל התהליך לוקח דקות, לא חודשים. כדי לתת נגיעה אישית יותר, שכפל את מומחה התוכן שלך כדי שהטווין הדיגיטלי שלו יעביר את ההדרכה.
האם אפשר להמיר מצגות PowerPoint קיימות לסרטוני הדרכה?
כן — זה אחד מתהליכי ה‑L&D הכי פופולריים ב‑HeyGen. העלה את המצגת שלך מ‑PowerPoint או Google Slides, ו‑HeyGen תהפוך כל שקופית לסצנת וידאו עם נראטור אווטאר. המבנה, התוכן והזרימה הקיימים שלך נשמרים. אפשר לערוך את הסקריפטים, לכוון זמנים ולהוסיף מעברים לפני יצירת הווידאו הסופי.
איך עובד אימון רב־לשוני?
צור את סרטון ההדרכה שלך פעם אחת בשפת המקור שלך. אחר כך השתמש ביכולת ה-translation featureשל HeyGen כדי ליצור גרסאות בכל אחת מ-175+ השפות הנתמכות. התרגום כולל שיבוט קול (כדי שהמציג ישמע טבעי בכל שפה) וסנכרון שפתיים (כדי שתנועות הפה יתאימו לאודיו המתורגם). וידאו מקור אחד, הגעה גלובלית.
האם HeyGen משתלב עם מערכת ה‑LMS שלנו?
כן. HeyGen מייצאת חבילות SCORM 1.2 ו‑SCORM 2004 שעובדות עם מערכות ניהול למידה מובילות, כולל Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb ועוד. אפשר להגדיר ספי השלמה, לעקוב אחרי התקדמות הלומדים ולהשתלב עם סביבת הלמידה הקיימת שלך.
איך ליצור שיבוט דיגיטלי של מומחה התוכן שלנו?
HeyGen AI clone feature יוצרת תאום דיגיטלי מהקלטת וידאו קצרה. המומחה שלך מקליט פעם אחת — לפי הנחיות פשוטות לתאורה ופריימינג — והאווטאר שלו יכול אחר כך להעביר תוכן הדרכה ללא הגבלה. גם כשהם לא זמינים או עוזבים את הארגון, הידע שלהם נשאר אצלך כסרטון.
מה האורך המקסימלי של סרטוני ההדרכה?
HeyGen תומכת בווידאו באורכים שונים. הדרכה אפקטיבית במיוחד מבוססת על עקרונות מיקרו-למידה — מודולים של 3–10 דקות שמתמקדים במטרות למידה ספציפיות. עם זאת, אפשר ליצור גם תכנים ארוכים יותר לנושאים מקיפים. עבור הדרכות ארוכות (20+ דקות), כדאי לשקול לפצל את התוכן לפרקים כדי לשפר מעורבות של הלומדים ושיעורי השלמת הקורס.
האם כמה אנשים בצוות ה-L&D שלי יכולים להשתמש ב-HeyGen?
כן. HeyGen for Business כולל סביבת עבודה צוותית שבה מעצבי הדרכה, מנהלי הדרכה ויוצרי תוכן יכולים לעבוד יחד. ספריות נכסים משותפות שומרות על אווטארים מאושרים, אלמנטים של המותג וטמפלייטים זמינים לכל הצוות שלך. בקרות אדמין מאפשרות לנהל הרשאות ולעקוב אחרי השימוש.
איך HeyGen משתווה להפקת וידאו מסורתית?
הפקת סרטוני הדרכה מסורתיים דורשת תיאום מרצים, הזמנת אולפנים, תיאום צוותי צילום ועריכה בפוסט־פרודקשן — בדרך כלל 2–3 חודשים ועלות של $5,000–$15,000+ לכל וידאו גמור. HeyGen יוצרת איכות מקבילה בדקות עד שעות, עם מספר בלתי מוגבל של תיקונים. Advantive דיווחה על קיצור של 50% בזמן יצירת התוכן. קבוצת Würth קיצצה את זמן ההפקה ב־50% ואת עלויות התרגום ב־80%.
האם אפשר להוסיף חידונים או אינטראקטיביות לסרטוני ההדרכה שלי?
HeyGen תומכת באלמנטים אינטראקטיביים כמו חידונים, בדיקות ידע ונתיבי למידה מתפצלים. אפשר להוסיף שאלות אמריקאיות, להטמיע קישורים וליצור נקודות החלטה שמותאמות אישית לחוויית הלמידה. הפיצ׳רים האינטראקטיביים יוצאים יחד עם חבילת ה‑SCORM שלך לצורך מעקב ב‑LMS.
האם תוכן ההדרכה שלי מאובטח?
HeyGen עומדת בתקן SOC 2 Type II ותואמת ל‑GDPR. התוכן שלך מוצפן בזמן העברה ובמנוחה. עבור צוותי L&D בארגונים שמנהלים חומרי הדרכה רגישים, HeyGen מציעה סביבת עבודה ייעודית עם אינטגרציית SSO וניהול משתמשים מרכזי. אנחנו לא מאמנים את מודלי ה‑AI שלנו על בסיס התוכן שלך.
אילו פורמטי וידאו ורמות איכות נתמכות?
HeyGen מייצאת בפורמט MP4 וברזולוציה של עד 4K. רוב צוותי ה‑L&D משתמשים ב‑1080p (Full HD), שמאזן בין איכות לגודל קובץ עבור משלוח דרך LMS ושיקולי רוחב פס. אפשר גם לייצא ב‑720p לסביבות מובייל‑פרסט או כשיש מגבלות רוחב פס.
