ליצור סרטוני מיקרו-למידה שעובדים באמת מסיימים
קורסי ההדרכה שלך באורך 60 דקות מגיעים ל־35% השלמה. עובדים אומרים שאין להם זמן. בכל מקרה הם שוכחים הכול בתוך שבוע. חלק את ההדרכה לסרטונים ממוקדים של 3–5 דקות. שיעורי ההשלמה קופצים ל־90%. הידע באמת נשאר.
צוואר הבקבוק בתוכן ההדרכה והלמידה
בעיית האימון הארוך
עובדים לא מסיימים תוכניות הדרכה ארוכות. קורסי ציות והדרכת מוצר שאורכים שעה מגיעים לשיעורי השלמה נמוכים של כ‑35% בלבד, כשמרבית הלומדים נושרים אחרי 10–15 הדקות הראשונות. זה לא חוסר מוטיבציה, אלא חוסר זמן – ימי עבודה עמוסים משאירים רק חלונות קצרים ללמידה. גם כשהקורסים הארוכים כן מסתיימים, עודף מידע פוגע בהבנה ובזכירה. טווחי הקשב מגיעים לשיא סביב 8–10 דקות, מה שהופך הדרכות ״מרתון״ ללא יעילות. התוצאה: מעורבות נמוכה, מיומנויות קריטיות שמתפספסות והדרכה שלא מתורגמת לביצועים. מחקרים מראים שעובדים לומדים טוב יותר דרך הדרכות קצרות וממוקדות, שמועברות במרווחים, בדיוק בזמן הצורך.
הפתרון של HeyGen
Microlearning מספק הדרכה בסרטוני וידאו ממוקדים של 2–10 דקות, עם נושא, מיומנות או תהליך אחד בכל מודול. במקום קורסים ארוכים, הצוותים לומדים בדיוק את מה שהם צריכים, בזמן שהם צריכים את זה. נציגי מכירות יכולים לצפות בסרטון דיבוב התנגדויות של 3–5 דקות לפני שיחה וליישם את הטכניקה מיד, מה שמשפר את הזכירה דרך שימוש בזמן אמת. Microlearning משתלב באופן טבעי ביום עבודה עמוס, ומאפשר לעובדים ללמוד בין פגישות, בהפסקות או תוך כדי תנועה. HeyGen הופך Microlearning לפשוט על ידי המרה של תוכן קיים לסרטונים קצרים מקצועיים, מותאמים לצפייה במובייל, עם מעקב השלמה מובנה ומעורבות גבוהה יותר.
הרבה צוותים משתמשים במיקרולירנינג כדי להשלים סרטוני אונבורדינג לעובדים, לחזק מושגים מרכזיים לאורך זמן במקום להציף עובדים חדשים כבר בשבוע הראשון.
כל מה שצוותי למידה ופיתוח צריכים כדי להכשיר עובדים בקנה מידה גדול
מושלם לסרטוני פוקוס באורך 2–10 דקות
HeyGen יוצרת באופן טבעי את האורך המושלם למיקרו־למידה. אווטארים עם בינה מלאכותית מעבירים תוכן ממוקד בלי חפירות. שלוש דקות על טכניקות הקשבה פעילה. חמש דקות על הגשת דוח הוצאות. שבע דקות על סקירת פיצ׳ר חדש. ממוקד, מלא, ישים. בחר מטמפלייטים וסגנונות מקצועיים שמתאימים למותג שלך.
בלי חפירות, בלי מילוי מיותר. רק תוכן מרכזי שעובדים יכולים לצרוך וליישם מיד. פורמט מושלם לטווחי הקשב המודרניים ולצפייה במובייל.
ליצור מודולים מהר יותר ממה שהעובדים מספיקים לצפות בהם
לבנות ספריית מיקרו-למידה זה מהיר. צור סרטון של 5 דקות ב־10 דקות. עשרה מודולים ממוקדים אחר הצהריים אחד. יש לך קורס ארוך שלקח שבועות להפיק? חלק אותו ל־15 מיקרו-מודולים. צור את כולם ביום אחד. מהירות היא קריטית כשבונים ספריות של עשרות או מאות סרטונים ממוקדים.
צוות המכירות שלך צופה בהדרכות בין פגישות עם לקוחות בטלפונים שלהם. טכנאי שירות לומדים באתרי העבודה דרך טאבלטים. עובדי קמעונאות משלימים מודולים בהפסקות במכשירים שלהם. מיקרו-למידה היא למידה במובייל. סרטונים קצרים נטענים מהר. קבצים ידידותיים לדאטה. עצירה והמשך בצורה חלקה. ללמוד בכל מקום, בכל זמן, מכל מכשיר.
לבנות ספריות מיקרו-למידה שניתן לחפש בהן
במקום לחפש בתוך וידאו של 90 דקות בשביל תשובה אחת, עובדים מוצאים בדיוק את מודול ה‑4 דקות שהם צריכים. ספריות מסודרות של תוכן ממוקד. מקוטלג לפי נושא. ניתן לחיפוש לפי מילות מפתח. גישה מיידית בדיוק למה שהם צריכים, ברגע שהם צריכים. צריך ריענון על התמודדות עם לקוחות כועסים? מחפשים. מוצאים את סרטון ה‑3 דקות. צופים. מיישמים.
לעדכן מודולים בודדים בלי לעשות הכול מחדש
קורס ארוך צריך עדכון? לעדכן מחדש את כל 60 הדקות. מודול מיקרולירנינג צריך עדכון? ליצור מחדש סרטון אחד של 4 דקות. גישה מודולרית אומרת עדכונים נקודתיים. התהליך השתנה? לעדכן את הסרטון היחיד שמכסה את התהליך הזה. פיצ׳ר במוצר התעדכן? לרענן רק את המודול של 5 הדקות על אותו פיצ׳ר.
חזרת מרווחים לזכירה טובה יותר
Microlearning מאפשר חזרתיות במרווחים בצורה טבעית. במקום סשן אחד של 60 דקות, עובדים צופים בסרטוני וידאו קשורים של 5 דקות לאורך כמה ימים או שבועות. הריווח משפר את הזכירה ב־200–300%. שבוע 1: היכרות עם משא ומתן (5 דקות). שבוע 2: טקטיקות הכנה (4 דקות). שבוע 3: מהלכי פתיחה (6 דקות). למידה במרווחים שנשארת איתך, במקום סשן אחד עמוס שנשכח מיד.
מצורך בהכשרה לקורס מוכן לפרסום ב־3 שלבים
לחלק תוכן לנושאים ממוקדים
קח את תכני ההדרכה שכבר יש לך. זיהוי נושאים נפרדים. הדרכת מוצר של שעה? לפרק ל־12 פיצ׳רים נפרדים של המוצר. כל אחד הופך לסרטון ממוקד של 5 דקות. ממוקד. ניתן לסיום. קל למצוא. או להתחיל מאפס: לרשום את כל המיומנויות שהעובדים צריכים. ליצור סרטון ממוקד אחד לכל מיומנות. לבנות את ספריית הווידאו שלך נושא אחרי נושא.
ליצור סרטוני וידאו באורך 2–10 דקות
בחר אווטאר מקצועי. הדבק את הסקריפט הממוקד שלך. שלוש דקות על טכניקות לניהול זמן. חמש דקות על ניווט ב-CRM. שבע דקות על טקטיקות דה-אסקלציה. צור מיקרולירנינג מקצועי שמכבד את טווחי הקשב. שמור כל וידאו על יעד למידה אחד ברור. העובדים צריכים לסיים עם מחשבה "למדתי דבר ספציפי אחד".
להטמיע ספרייה מותאמת למובייל
לארגן מודולים לפי קטגוריה. מיומנויות. תהליכים. מוצרים. מערכות. עובדים מחפשים לפי צורך. למצוא את סרטון ה‑4 דקות המדויק שהם צריכים עכשיו. לצפות בטלפון. ליישם מיד. הלמידה הופכת ל־just‑in‑time במקום just‑in‑case. לעקוב אחרי אילו מודולים נצפים הכי הרבה. לזהות פערי ידע. ליצור מיקרו‑תוכן ממוקד כדי לסגור אותם.
מותאם לכל צורך הדרכה
יישום מיומנויות בזמן אמת
העובדים לומדים בדיוק את מה שהם צריכים, בדיוק לפני שהם צריכים את זה. נציגי מכירות צופים בסרטון דיבוב התנגדויות של 3–4 דקות לפני השיחות ומיישמים אותו מיד, מה שמשפר את שיעורי הזכייה ב־28%.
הכשרת כוח עבודה נייד
סרטוני פתרון תקלות קצרים משתלבים טבעי בין משימות. טכנאי שטח צופים במודולים של 3–5 דקות במכשירים שלהם באתרי העבודה, מעלים את שיעור התיקון בפעם הראשונה ב-35% ומפחיתים ביקורי שירות חוזרים.
חזרת ריווח לשיפור הזכירה
להחליף סדנאות ארוכות בסרטונים קצרים שנשלחים לאורך זמן. חלוקה של ההכשרה למודולים של 5–7 דקות שמופצים אחת לשבוע משפרת את שימור הידע לטווח ארוך ביותר מפי 2 לעומת סשנים מרתוניים.
עדכוני תהליכים ומערכות
Microlearning מאפשר עדכונים מהירים כשפיצ׳רים, תהליכים או מדיניות משתנים. הצוותים מקבלים סרטוני עדכון של 3–6 דקות באותו היום שבו השינויים עולים לפרודקשן, מה שמוביל לאימוץ מהיר יותר.
חיזוק אונבורדינג
הרחב את תהליך האונבורדינג מעבר לשבוע הראשון עם מודולי מיקרו-למידה שבועיים שמותאמים לצרכים האמיתיים של התפקיד. הגישה המדורגת הזו מפחיתה עומס ומקצרת את הזמן עד לפרודוקטיביות מ-87 ימים ל-52 ימים.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מכשרת עובדים גלובלית ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך.
יש שאלות? יש לנו תשובות
מה האורך המומלץ לסרטוני מיקרולירנינג?
2-10 דקות זה הטווח האידיאלי. 3-5 דקות לנושאים פשוטים או עדכונים מהירים. 5-7 דקות לתהליכים או מיומנויות. 7-10 דקות לנושאים מורכבים שבאמת דורשים יותר זמן. מעל 10 דקות זה כבר לא מיקרולירנינג. אם נושא דורש יותר מ-10 דקות, חלק אותו למספר מודולים ממוקדים.
האם מיקרולירנינג באמת משפר שיעורי השלמת קורסים?
כן. נתוני התעשייה מראים שיעור השלמה של יותר מ־90% למיקרו־למידה, לעומת 30–40% בקורסי e-learning ארוכים ומסורתיים. עובדים מסיימים סרטונים קצרים כי הם נכנסים בקלות ללוח הזמנים שלהם. הם נוטשים קורסים ארוכים כי כמעט בלתי אפשרי למצוא 60 דקות רצופות פנויות.
אילו נושאים עובדים הכי טוב למיקרו־למידה?
מיומנויות, תהליכים, פיצ׳רים של המוצר, סיורי מערכת ועדכוני מדיניות עובדים מצוין. בשביל ידע מעמיק יותר על המוצר, צוותים בדרך כלל משלבים מיקרולירנינג עם סרטוני הדרכה על המוצר.
איך אפשר לארגן המון סרטונים קצרים?
לבנות ספריות ניתנות לחיפוש שמאורגנות לפי קטגוריות: מיומנויות, תהליכים, מוצרים, ציות, מערכות. לתייג סרטונים עם מילות מפתח. ליצור פלייליסטים למסלולי למידה. עובדים יכולים לחפש בדיוק מה שהם צריכים או לעקוב אחרי רצפים מוכנים.
האם אפשר להשתמש במיקרו-למידה גם להכשרות מורכבות?
כן, אבל כדאי לבנות את זה כרצף. נושא מורכב שצריך 60 דקות? צור 12 סרטונים של 5 דקות כל אחד. העובדים עוברים עליהם במשך כמה ימים או שבועות במקום בישיבה אחת. חזרה במרווחים actually משפרת את הזכירה לנושאים מורכבים.
האם אימון קצר אומר שהלמידה פחות טובה?
לא. ממוקד עדיף על מקיף. עובדים זוכרים יותר מחמישה סרטונים ממוקדים של 5 דקות מאשר מסרטון אחד של 25 דקות שמכסה חמישה נושאים. פחות זה יותר כשמדובר בעומס קוגניטיבי ובריכוז.
איך מיקרולירנינג משתלב עם מערכת LMS מסורתית?
בדיוק כמו כל הדרכת וידאו אחרת. להעלות ל‑LMS, להוסיף תגיות לחיפוש, ולעקוב אחרי השלמה. סרטוני וידאו שתואמים ל‑SCORM עובדים בכל LMS. סרטונים קצרים יותר קל לארגן ולמצוא מאשר סרטונים ארוכים.
ומה לגבי הדרכה מעשית שדורשת תרגול?
Microlearning עובד מצוין ללמידת ידע ולהדגמה. לתרגול מעשי, כדאי לשלב גישות: סרטון microlearning מראה איך לעשות את זה (5 דקות), ואז סשן תרגול מיישם את זה. הווידאו מלמד את המיומנות. התרגול מפתח מיומנות גבוהה וביטחון.
איך מיקרולירנינג עובד יחד עם LMS?
סרטוני מיקרו-למידה משתלבים בצורה חלקה עם כל LMS וקלים למעקב ולארגון. ארגונים רבים גם מרחיבים את השימוש במיקרו-למידה לסרטוני הדרכה פנימייםכדי לתמוך בלמידה מתמשכת ופיתוח מיומנויות.
להתחיל ליצור סרטוני הדרכה כבר היום
די לחכות חודשים לתוכן שכבר מיושן לפני שהוא בכלל עולה לאוויר. צור סרטוני הדרכה מקצועיים בדקות, תרגם לכל שפה מיד, ועדכן בכל פעם שהעסק משתנה — בלי ימי צילום מחדש. הצטרף לצוותי L&D ב-Workday, Advantive ו-Würth Group שכבר שינו לגמרי את הדרך שבה הם מכשירים עובדים.
