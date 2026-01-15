הדרכת מוצר לצוות המכירות תן לנציגי המכירות ידע מעמיק על המוצר. סקירות פיצ׳רים, מיצוב מול מתחרים, שימושים לפי תעשייה, תמחור, דרישות טכניות וטיפול בהתנגדויות. עובדים חדשים מסיימים הכשרה מקיפה עוד לפני שיחת הפרוספקט הראשונה שלהם. תן לנציגים ידע מעמיק על המוצר עוד לפני שיחת הפרוספקט הראשונה שלהם. הרבה צוותים משלבים את זה עם סרטוני אונבורדינג לעובדים כדי להאיץ את העלייה המהירה לקצב.

העצמת Customer Success להכשיר CSMs על יכולות המוצר, שיטות עבודה מומלצות לשימוש בפיצ׳רים, אסטרטגיות אימוץ והזדמנויות להרחבה. CSMs מבינים את המוצרים לעומק מספיק כדי להוביל ערך ללקוח ולאתר הזדמנויות אפסייל. שימוש לדוגמה: צוות CSM של 40 אנשים שמנהל 2,000 חשבונות. גרסאות מוצר יוצאות אחת לחודש. מנהל ה-CSM יוצר הדרכת פיצ׳רים באותו יום של ההשקה. אימוץ הפיצ׳רים על ידי הלקוחות משתפר ב-60%.



הכשרת תמיכה טכנית לאפשר לצוותי התמיכה לעבוד עם ידע טכני מעמיק על המוצר: יכולות פיצ׳רים, מדריכי פתרון תקלות, תקלות ידועות, פרטי אינטגרציה ופתרון שגיאות. כך נציגי התמיכה סוגרים פניות מהר יותר בזכות הבנה מלאה של המוצר. שימוש לדוגמה: צוות תמיכה גלובלי בשלושה אזורי זמן. מנהל מוצר משובט כאווטאר מעביר הדרכה טכנית. זמן הטיפול בקריאות תמיכה ירד ב־35%.



העצמת שותפים וערוצי הפצה להכשיר משווקים חוזרים ושותפי הטמעה על פורטפוליו המוצרים שלך. ליצור הדרכות שותפים שניתנות להרחבה לכל כמות של ארגוני שותפים, בלי צורך בצוות ייעודי ל־partner enablement. שימוש לדוגמה: ספק תוכנה עם 200 שותפי ערוץ. מנהל השותפים יוצר הדרכת מוצר. השותפים משלימים הסמכה. ההכנסות שמקורן בשותפים עלו ב־45%. תוצאה מאומתת: ארגונים מדווחים על צמצום של 50% בזמן החפיפה למכירות כשמשתמשים בהדרכות מוצר מבוססות וידאו לעומת גישה שמבוססת רק על תיעוד.

