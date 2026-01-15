ליצור סרטוני הדרכת מוצר שמאיצים את פרודוקטיביות המכירות
שכפל את מנהלי המוצר ומהנדסי המכירות שלך לאווטארים של AI שמכשירים מספר בלתי מוגבל של חברי צוות. עדכן את הדרכות המוצר מיד כשפיצ׳רים משתנים. הגדל את הידע על המוצר בצוותי המכירות, התמיכה והשותפים בלי לקבוע עוד סשן לייב.
- לא נדרש כרטיס אשראי
- ייצוא SCORM כלול
צוואר הבקבוק בתוכן ההדרכה והלמידה
צוות המוצר שלך תקוע בלחזור על אותם הדרכות שוב ושוב בזמן שידע המוצר נשאר מאחור. מנהלי מוצר מבזבזים שעות על להסביר מחדש פיצ׳רים, אנשי מכירות חדשים מחכים להכשרה, צוותי התמיכה וה־Customer Success מתקשים להישאר מעודכנים עם הגרסאות האחרונות, ושותפים מדגימים את המוצר בצורה לא נכונה. עם עשרות עדכונים שיוצאים בכל רבעון, הדרכות לייב לא יכולות להתרחב, לוקח לאנשי מכירות חודשים להגיע לרמת ביצוע מלאה, איכות הדמו משתנה מאדם לאדם, והמומחים הכי טובים שלך למוצר מאבדים זמן פיתוח יקר על הדרכות. תיעוד לא נקרא, הקלטות Zoom באיכות נמוכה קשה לעדכן, וצוות המכירות שלך מפסיד עסקאות למתחרים שהנציגים שלהם מבינים את המוצר טוב יותר.
הפתרון של HeyGen
HeyGen משכפלת את מומחי התוכן שלך לאווטארים של AI שמספקים הדרכות מוצר ללא הגבלה בלי לקחת להם זמן. מקליטים פעם אחת את מנהל המוצר, מהנדס הסולושנס או איש המכירות המוביל שלך, והתאום הדיגיטלי שלהם מדריך כל עובד חדש, מסביר כל פיצ׳ר ומדגים כל use case. כשהמוצר משתנה, פשוט מעדכנים את הסקריפט ומייצרים מחדש הדרכה בתוך דקות כדי שצוותי המכירות ילמדו פיצ׳רים חדשים באותו יום שהם עולים לאוויר. מייצבים את הדמו שהכי עובד טוב בכל הצוות, ומבטיחים דמואים עקביים ואיכותיים במקום תוצאות שמשתנות מנציג לנציג.
כל מה שצוותי למידה ופיתוח צריכים כדי להכשיר בקנה מידה גדול
שיבוט מומחה תוכן
מנהל המוצר שלך הוא צוואר הבקבוק. לשכפל אותו בתור אווטאר AI. הגרסה הדיגיטלית שלו מעבירה סקירות מוצר, צלילות עומק לפיצ׳רים, מיצוב מול מתחרים וארכיטקטורה טכנית. מקליטים פעם אחת, מאמנים לנצח. מהנדס המכירות עסוק מדי להכשרות שותפים? לשכפל אותו. למוביל המכירות יש הדמו הכי טוב? לשכפל אותו.
להקליט מומחה תוכן פעם אחת עבור אינסוף הדרכות
שכפל מנהלי מוצר, מהנדסי מכירות ומובילי ביצועים
מומחה דיגיטלי זמין 24/7
לשחרר מומחי תוכן מעבודה חוזרת בהדרכות
הדרכת השקה מיידית של פיצ׳רים חדשים
חברות SaaS משיקות גרסאות חדשות כל שבוע או כל חודש. צור הדרכת פיצ׳רים באותו יום שאתה משיק. מנהל המוצר שלך מקליט עדכון של 10 דקות. צור וידאו. פרוס מיד לצוותי המכירות, התמיכה וההצלחה. כולם יודעים על הפיצ׳רים החדשים לפני שהלקוחות בכלל שואלים. ההשקה של החודש הבא? עדכן את הסקריפט, צור מחדש.
הדרכת פיצ׳רים ביום ההשקה
לעדכן הדרכות תוך דקות
להישאר בקצב עם קצב ההתפתחות של המוצר
בלי להקליט מחדש מומחי תוכן בכל עדכון
איכות דמו עקבית
הנציג הטוב ביותר שלך סוגר פי 3 יותר עסקאות מהממוצע. זה בזכות הדמו שלו. הפוך את הדמו שלו לסטנדרט שכולם לומדים. הקלט את זרימת הדמו הטובה ביותר שלו, את מהלך השיחה ואת הטיפול בהתנגדויות. כל עובד חדש לומד את השיטה המוכחת הזו. האיכות של הדמו הופכת ליתרון התחרותי שלך.
להקליט את הדמו הטוב ביותר כסטנדרט ההכשרה
איכות דמו עקבית בכל הצוות
תסריטי שיחה מוכחים לכל אנשי המכירות
שאלות דיסקברי סטנדרטיות
זמן הטמעה מהיר לצוותי מכירות
לעובדים חדשים לוקח שישה חודשים עד שהם באמת פרודוקטיביים. לקצר את זמן האונבורדינג עם הדרכת מוצר מקיפה שהם עוברים בזמנים שנוחים להם. ביום הראשון הם כבר מתחילים לצפות בהדרכות מהמומחים המשובטים שלך. בשבוע השני הם מבינים את הפיצ׳רים המרכזיים. אחרי חודש הם כבר יכולים להדגים בביטחון. זמן ממוצע לעסקה ראשונה יורד משישה חודשים לשלושה.
קצר את זמן הרמפה ב־40–60%
למידה בקצב אישי לעובדים חדשים
ידע מוצר זמין לפי דרישה
זמן מהיר יותר לעסקה ראשונה
צוותים גלובליים רב־לשוניים
צוותי מכירות, תמיכה ושותפים בינלאומיים צריכים הדרכת מוצר בשפה שלהם. ליצור את ההדרכה פעם אחת באנגלית. לתרגם לגרמנית, פורטוגזית, יפנית ומנדרינית. שיבוט קול מספק הדרכה בשפה טבעית, לא דיבוב מגושם. צוותים גלובליים מבינים את המוצרים לעומק, בדיוק כמו המטה.
יותר מ-175 שפות ממקור אחד
שיבוט קול טבעי לכל שפה
העצמת צוותים גלובליים
הדרכה בינלאומית באותו היום
להתרחב בלי לגייס עובדים
צוות ההכשרה הקטן שלך, שני אנשים בלבד, תומך היום ב‑200 עובדים ועומד לגדול ל‑400. שכפל את המומחים שלך (SMEs). האווטארים שלהם מטפלים בנפח הדרכות בלתי מוגבל. מחזורי קליטה של 50 עובדים חדשים? בלי בעיה. יכולת ההדרכה שלך הופכת לאינסופית — בלי להגדיל את מצבת העובדים.
קיבולת הדרכה בלתי מוגבלת
לא צריך לגייס עוד עובדים
לתמוך בארגונים בצמיחה
להתרחב מהר יותר מגיוס עובדים
מצורך בהכשרה לקורס מוכן לפרסום ב־3 שלבים
ללכוד ידע מוצרי
להתחיל עם מומחי המוצר שלך. מנהלי מוצר, מהנדסי פתרונות, אנשי המכירות המובילים. להקליט אותם מסבירים את המוצר, מדגימים פיצ׳רים, מעבירים דמוים. או להעלות מצגות קיימות. המומחיות כבר קיימת. HeyGen הופכת אותה לניתנת לשימוש חוזר.
צור אווטאר מומחה תוכן (SME)
הפוך הקלטות לאווטארים עם בינה מלאכותית. מנהל המוצר שלך הופך למציג דיגיטלי שמעביר הדרכות לפי דרישה. בחר אווטארים מקצועיים או צור שיבוטים מותאמים אישית מווידאו. המומחיות של ה‑SME שלך ניתנת להרחבה בלי לדרוש את הזמן שלו.
פריסה ועדכון רציפים
להטמיע לצוותי מכירות, קסטומר סקסס, תמיכה ושותפים. לאחסן ב‑LMS שלך, להטמיע בבסיסי ידע, לשתף דרך לינקים. כשהמוצרים משתנים, לעדכן את הסקריפטים וליצור מחדש בתוך דקות. ההדרכה שלך מתפתחת יחד עם המוצר.
מותאם לכל צורך הדרכה
הדרכת מוצר לצוות המכירות
תן לנציגי המכירות ידע מעמיק על המוצר. סקירות פיצ׳רים, מיצוב מול מתחרים, שימושים לפי תעשייה, תמחור, דרישות טכניות וטיפול בהתנגדויות. עובדים חדשים מסיימים הכשרה מקיפה עוד לפני שיחת הפרוספקט הראשונה שלהם.
תן לנציגים ידע מעמיק על המוצר עוד לפני שיחת הפרוספקט הראשונה שלהם. הרבה צוותים משלבים את זה עם סרטוני אונבורדינג לעובדים כדי להאיץ את העלייה המהירה לקצב.
העצמת Customer Success
להכשיר CSMs על יכולות המוצר, שיטות עבודה מומלצות לשימוש בפיצ׳רים, אסטרטגיות אימוץ והזדמנויות להרחבה. CSMs מבינים את המוצרים לעומק מספיק כדי להוביל ערך ללקוח ולאתר הזדמנויות אפסייל.
שימוש לדוגמה: צוות CSM של 40 אנשים שמנהל 2,000 חשבונות. גרסאות מוצר יוצאות אחת לחודש. מנהל ה-CSM יוצר הדרכת פיצ׳רים באותו יום של ההשקה. אימוץ הפיצ׳רים על ידי הלקוחות משתפר ב-60%.
הכשרת תמיכה טכנית
לאפשר לצוותי התמיכה לעבוד עם ידע טכני מעמיק על המוצר: יכולות פיצ׳רים, מדריכי פתרון תקלות, תקלות ידועות, פרטי אינטגרציה ופתרון שגיאות. כך נציגי התמיכה סוגרים פניות מהר יותר בזכות הבנה מלאה של המוצר.
שימוש לדוגמה: צוות תמיכה גלובלי בשלושה אזורי זמן. מנהל מוצר משובט כאווטאר מעביר הדרכה טכנית. זמן הטיפול בקריאות תמיכה ירד ב־35%.
העצמת שותפים וערוצי הפצה
להכשיר משווקים חוזרים ושותפי הטמעה על פורטפוליו המוצרים שלך. ליצור הדרכות שותפים שניתנות להרחבה לכל כמות של ארגוני שותפים, בלי צורך בצוות ייעודי ל־partner enablement.
שימוש לדוגמה: ספק תוכנה עם 200 שותפי ערוץ. מנהל השותפים יוצר הדרכת מוצר. השותפים משלימים הסמכה. ההכנסות שמקורן בשותפים עלו ב־45%.
תוצאה מאומתת: ארגונים מדווחים על צמצום של 50% בזמן החפיפה למכירות כשמשתמשים בהדרכות מוצר מבוססות וידאו לעומת גישה שמבוססת רק על תיעוד.
הדרכת השקת פיצ׳רים
להכשיר צוותים על פיצ׳רים חדשים כבר ביום ההשקה. מנהלי מוצר יוצרים הדרכות מהירות לגרסאות חדשות. מכירות, הצלחת לקוחות ותמיכה נשארים מעודכנים כל הזמן עם ההתפתחות המתמשכת של המוצר.
שימוש לדוגמה: פלטפורמת SaaS שמשחררת גרסאות חדשות כל שבוע. צוות השיווק למוצר יוצר הדרכת ריליס של 5–10 דקות. צוותי הרווח משתמשים בפיצ׳רים החדשים בתוך ימים במקום לחכות שבועות.
יש שאלות? יש לנו תשובות
מה זה שיבוט SME להכשרת מוצר?
שיבוט SME יוצר אווטארים מבוססי AI של מומחי המוצר שלך, שמעבירים הדרכות בקול ובסגנון שלהם. הרבה צוותים מרחיבים את זה מעבר להדרכות מוצר לשימוש גם בסרטוני הדרכה פנימייםללמידה מתמשכת לכל התפקידים בארגון.
איך שומרים על אימון עדכני כשהפיצ׳רים משתנים כל הזמן?
ערוך את הסקריפט עם המידע המעודכן וצור מחדש את הווידאו בתוך דקות. אווטאר המומחה שלך מסביר את הפיצ׳רים החדשים בלי להקליט שוב את האדם האמיתי. ההדרכה נשארת מסונכרנת עם גרסאות המוצר. עדכן את ההדרכה במהירות שבה אתה משחרר קוד.
האם זה יכול להחליף לחלוטין הדרכות מוצר חיות?
להעברת ידע והדרכות דמו – כן. וידאו מעולה להסביר פיצ׳רים וללמד מסרים. לתרגול אינטראקטיבי (role play), כדאי לשלב וידאו להעברת הידע עם סשנים חיים לתרגול. רוב הארגונים משתמשים בווידאו עבור כ־80% מהדרכות המוצר.
כמה זמן לוקח ליצור הדרכת מוצר מקיפה?
לרוב מוצרי ה‑SaaS, 2–4 שעות של תוכן מוקלט מספיקות כדי לכסות פיצ׳רים מרכזיים, שימושים עיקריים והפוזישנינג. הקלט את המומחה בתחום (SME) שלך עובר על הנושאים. צור סרטונים. רוב הארגונים בונים את ההכשרה המרכזית שלהם בתוך שבוע.
האם הדרכת וידאו באמת מקצרת את זמן העלייה לאוויר של אנשי המכירות?
כן. ארגונים מדווחים על ירידה של 40–60% בזמן עד להגעה לפרודוקטיביות. וידאו ללמידה עצמית מאפשר לעובדים חדשים ללמוד בקצב שבו הם מסוגלים לקלוט מידע, במקום לחכות להכשרות מתוזמנות. היכרות מקיפה עם המוצר כבר בחודש הראשון מאיצה את הדרך שלהם לעסקה הראשונה.
איך זה עובד עבור העצמת שותפים?
צור הכשרת הסמכה לשותפים. השותפים משלימים אותה לפי הזמנים שנוחים להם. עקוב אחרי ההשלמה כדי לוודא את רמת הידע. הרבה ספקי תוכנה דורשים הסמכת שותפים לפני אישור רישום עסקה.
מה האורך המקסימלי של סרטוני ההדרכה?
HeyGen תומכת בווידאו באורכים שונים. הדרכה אפקטיבית במיוחד מבוססת על עקרונות מיקרו-למידה — מודולים של 3–10 דקות שמתמקדים במטרות למידה ספציפיות. עם זאת, אפשר ליצור גם תכנים ארוכים יותר לנושאים מקיפים. עבור הדרכות ארוכות (20+ דקות), כדאי לחלק את התוכן לפרקים כדי לשפר מעורבות של הלומדים ושיעורי השלמת הקורס.
האם כמה אנשים בצוות ה-L&D שלי יכולים להשתמש ב-HeyGen?
כן. HeyGen for Business כולל סביבת עבודה צוותית שבה מעצבי הדרכה, מנהלי הדרכה ויוצרי תוכן יכולים לעבוד יחד. ספריות נכסים משותפות שומרות על אווטארים מאושרים, אלמנטים של המותג וטמפלייטים זמינים לכל הצוות שלך. בקרות אדמין מאפשרות לנהל הרשאות ולעקוב אחרי השימוש.
איך HeyGen בהשוואה להפקת וידאו מסורתית?
הפקת סרטוני הדרכה מסורתיים דורשת תיאום מרצים, הזמנת אולפנים, תיאום צוותי צילום ועריכה בפוסט־פרודקשן — בדרך כלל 2–3 חודשים ועלות של $5,000–$15,000+ לכל וידאו גמור. HeyGen יוצרת איכות מקבילה בדקות עד שעות, עם כמות בלתי מוגבלת של תיקונים. Advantive דיווחה על קיצור של 50% בזמן יצירת התוכן. קבוצת Würth קיצצה את זמן ההפקה ב־50% ואת עלויות התרגום ב־80%.
מה אם מנהל המוצר שלנו לא רוצה שיקליטו אותו?
השתמש באווטארים מקצועיים עם בינה מלאכותית במקום לשבט קולות. הידע על המוצר שלך מועבר על ידי מציג מקצועי. המומחיות בתוכן חשובה יותר מזהות מי שמעביר אותו.
להתחיל ליצור סרטוני הדרכה כבר היום
די לחכות חודשים לתוכן שכבר מיושן לפני שהוא בכלל עולה לאוויר. צור סרטוני הדרכה מקצועיים בדקות, תרגם לכל שפה מיד, ועדכן בכל פעם שהעסק משתנה — בלי ימי צילום מחדש. הצטרף לצוותי L&D ב‑Workday, Advantive ו‑Würth Group שכבר שינו לגמרי את הדרך שבה הם מכשירים עובדים.
