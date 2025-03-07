תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם

לקבל עובדים חדשים עם סרטוני אונבורדינג מרתקים מבוססי AI

תהליך אונבורדינג חזק מכין עובדים להצלחה. בין אם מציגים את תרבות החברה, מסבירים תהליכים או מנחים הכשרות ייעודיות לצוותים, HeyGen מאפשרת לצוותי HR ליצור סרטוני אונבורדינג במהירות, בלי צורך בצוות הפקה מלא.

לקבל עובדים חדשים עם סרטוני אונבורדינג מרתקים מבוססי AI
G24.81,000+ ביקורות
יתרונות וערך

אונבורדינג עובדים מהיר יותר עם חוויות וידאו מרתקות

Automate onboarding training with AI-powered videos

Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.

template onboarding training with ai video

Generate consistent and professional onboarding with AI avatars

Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.

ai avatar template onboarding training schedule for employees

Adapt and translate onboarding training for global workforces

With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.

translate onboarding training for any location and language

גלה איך צוותי HR מגדילים את הסקייל של תהליכי האונבורדינג

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.

איך ליצור סרטוני אונבורדינג עם HeyGen

  1. פתח HeyGen

התחבר ל-HeyGen והתחיל ליצור סרטוני אונבורדינג מרתקים עם בינה מלאכותית בתוך דקות ספורות.

  1. למצוא את טמפלייט הווידאו המושלם
  1. להוסיף תסריטי דיבור, אווטארים ורקעים
  1. התאם אישית את סרטון ה-AI שלך
  1. להעשיר עם אלמנטים יצירתיים נוספים
  1. ייצוא הווידאו הסופי שלך

שאלות נפוצות

מה זה HeyGen, ואיך אפשר להשתמש בו להכשרת אונבורדינג?

HeyGen היא פלטפורמת יצירת סרטוני AI שעוזרת לחברות ליצור סרטוני אונבורדינג במהירות. היא מייעלת את ההכשרה לעובדים חדשים בעזרת תוכן וידאו דינמי שניתן להרחבה.

איך HeyGen משפרת את הפקת סרטוני האונבורדינג לעומת שיטות מסורתיות?

HeyGen מבטלת את הצורך בהפקה יקרה, מצולמים מול מצלמה ועריכות ארוכות. אווטאר מבוסס בינה מלאכותית מעביר את תכני האונבורדינג בצורה מקצועית, מקצר משמעותית את זמן ההפקה ומשפר את היעילות הכוללת של ההכשרה.

האם אפשר להתאים אווטארים של AI כך שישקפו את המותג והתרבות הארגונית שלי?

בהחלט. HeyGen מאפשרת להתאים אישית את המנחה הווירטואלי שלך כך שיתאים למיתוג הספציפי שלך. אפשר לשנות את המראה, הטון והטקסט שלו כדי לשמור על אחידות בחוויית האונבורדינג.

האם אפשר להשתמש ב-HeyGen לאונבורדינג ייעודי לצוותים?

בהחלט. HeyGen עוזרת לארגונים ליצור סרטוני אונבורדינג מותאמים לצוותים, תפקידים או מחלקות ספציפיים, כך שעובדים חדשים יקבלו תוכן הדרכה רלוונטי.

איך לעדכן סרטוני אונבורדינג כשמדיניות החברה משתנה?

HeyGen הופכת את עריכת הווידאו למהירה ופשוטה. שנה את הסקריפט או הוויז׳ואלס וצור מחדש את התוכן בתוך דקות – בלי צורך בצילומים חוזרים.

האם אפשר להשתמש בסרטוני האונבורדינג של HeyGen בפלטפורמות שונות?

כן, אפשר להתאים סרטוני HeyGen לפורטלי HR, פלטפורמות למידה או אינטראנטים. כך עובדים חדשים מקבלים גישה קלה להכשרות מכל מקום.

כמה מהר אפשר ליצור סרטון אונבורדינג הדרכתי עם HeyGen?

תלוי בתוכן ובהתאמה האישית, HeyGen יכולה לעזור לך להפיק סרטוני אונבורדינג בתוך כמה שעות בלבד, ובכך לקצר בצורה דרמטית את זמני ההפקה הרגילים.

האם צריך כישורי הפקת וידאו כדי להשתמש ב-HeyGen להכשרת אונבורדינג?

ממש לא. בזכות העיצוב הידידותי למתחילים של HeyGen, אנשי HR, מנהלים ומדריכים יכולים ליצור בקלות סרטוני אונבורדינג בלי צורך בכישורים טכניים מתקדמים.

איזה סוגי תוכן אונבורדינג הכי נהנים מ־HeyGen?

אידיאלי לאונבורדינג לעובדים חדשים, בניית תרבות ארגונית, הדרכות תפקיד ספציפיות או הדרכות ציות. בקיצור, בכל מקום שבו צריך תוכן ברור ומעניין לעובדים חדשים, HeyGen דואגת לך.

איך להתחיל להשתמש ב-HeyGen לסרטוני אונבורדינג?

הירשם ל-HeyGen, נצל את יכולות הווידאו מבוססות הבינה המלאכותית שלו והתחל ליצור סרטוני אונבורדינג אפקטיביים לצוות שלך כבר עכשיו.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background