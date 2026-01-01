איך ליצור תאום דיגיטלי

רוצה להפוך את הסרטונים שלך לאישיים יותר מאי פעם? עם Digital Twins ב‑HeyGen אפשר ליצור אווטאר שנראה ומרגיש כמוך, עד לרמת הסטייל, ההבעות והקול. זו הדרך הכי אישית להופיע בסרטונים שלך, בלי שתצטרך להיות מול המצלמה בכל פעם.

להתחיל בלשונית Avatars

התחבר לחשבון HeyGen שלך ופתח את לשונית Avatars מהדאשבורד. מכאן אפשר לבחור Digital Twin קיים או ליצור אחד חדש.

לחץ על Create Avatar ואז בחר Get Started. עבור על טיפים להקלטה כדי להבטיח את האיכות הטובה ביותר. תתבקש גם לבחור אם להפעיל זיהוי מחוות, שקולט תנועות גדולות יותר בצילומים שלך ושומר אותן כמחוות שניתן להשתמש בהן מחדש עבור הסרטונים שלך.

עכשיו בחר איך לספק את הצילומים שלך. אפשר להעלות וידאו, להקליט ישירות עם מצלמת הרשת, או להקליט דרך הטלפון.

שיטות מומלצות להקלטת וידאו

כדי לקבל תוצאות מיטביות, העלה או הקלט וידאו באורך של בערך שתי דקות. שמור על תנועות טבעיות והימנע מג׳סטות מוגזמות כדי שהאווטאר שלך לא ייראה מונפש מדי.

כדאי להשתמש במצלמה או בסמארטפון ברזולוציה גבוהה כשאפשר. אם אתה רק בודק, קליפ של 30 שניות מספיק. אפשר להעלות את הצילומים שלך או להקליט אותם ישירות בדפדפן.

להעלות ולהגיש את הצילומים שלך

אחרי העלאת הווידאו, תוכל לבחור אפשרויות נוספות כמו השארת סאונד רקע, נרמול עוצמת האודיו, הסרת הרקע וייצוא האווטאר שלך ברזולוציית 4K.

לאחר מכן תתבקש להקליט סרטון אימות קצר דרך מצלמת הרשת, שאפשר להשלים גם אחרי יצירת האווטאר שלך. HeyGen מנתחת את הצילומים שלך ומדגישה כל חלק שיכול להרוויח משיפור.

כשהכול נראה טוב, לחץ על Submit. HeyGen תיצור את ה-Digital Twin שלך ותוסיף אותו לספריית הנכסים שלך.

ערוך את התאום הדיגיטלי שלך

אחרי שהאווטאר שלך נוצר, אפשר לבצע שינויים בכל רגע. בחר את האווטאר שלך ולחץ על Edit Avatar.

מכאן אפשר להסיר או להתאים את הרקע, לשנות את הרזולוציה, ולבחור או לעדכן את הקול. כשתסיים, לחץ על Save Changes.

צור מראות אווטאר נוספות

אפשר גם ליצור Avatar Looks כדי להוסיף גיוון לסרטונים שלך. ה-Looks הם וריאציות של ה-Digital Twin שלך, עם תלבושות, פוזות או רקעים שונים.

כדי ליצור Look, העלה וידאו באורך דקה אחת או סט של תמונות מותאמות אישית. אם אתה מעלה תמונות, כלול שילוב של צילומי תקריב וצילומי גוף מלא מזוויות שונות ועם הבעות שונות. אחרי האימות, ה-Looks החדשים שלך יהיו זמינים לשימוש בכל פרויקט.

עכשיו יש לך Digital Twin אישי משלך, מוכן לשימוש ב‑HeyGen. עם Looks מותאמים ויכולות הבעה מתקדמות, אפשר ליצור בקלות סרטונים אישיים ומרתקים.