Workday היא פלטפורמת ה-AI לניהול אנשים, כסף וסוכנים. הפלטפורמה של Workday בנויה עם בינה מלאכותית בליבה שלה כדי לעזור ללקוחות לפתח את האנשים שלהם, להאיץ את העבודה ולהניע את העסק קדימה לתמיד. היא בשימוש של יותר מ-11,000 ארגונים ברחבי העולם ובמגוון תעשיות, מעסקים בינוניים ועד ליותר מ-60% מחברות Fortune 500.
כמובילה גלובלית, Workday מייצרת ספרייה עצומה והולכת וגדלה של תוכן מולטימדיה, שחלק גדול ממנו חייב להיות מותאם לשווקים בינלאומיים מגוונים. עם תמיכה ביותר מ־50 שפות ובקשות מצד בעלי עניין שבדרך כלל נעות בין 10 ל־15 שפות לכל פרויקט, היקף ומורכבות תהליכי הלוקליזציה יצרו אתגרים הולכים וגוברים.
"הפקנו כל כך הרבה תוכן — סרטוני שיווק, תקשורת פנימית, וובינרים ארוכים — והיינו צריכים להביא את הכול לכל כך הרבה שפות שונות", אמר ג׳סטין מייזינגר, מנהל תוכנית בצוות Globalization Production ב-Workday. "אבל הדרך הישנה פשוט לא הייתה ניתנת להרחבה."
האתגר לא היה רק היקף. "כשעובדים עם עשרות שפות, לשמור על התאמה מלאה לקול המותג שלך זה קשה בטירוף. זה לא רק לתרגם מילים, זה לשמור על הטון, הכוונה והבהירות." הכניסה של HeyGen שינתה לגמרי את הדרך שבה Workday ניגשת לוידאו.
להמציא מחדש את תהליך הלוקליזציה
לפני HeyGen, Workday הסתמכה רק על תהליכים ידניים, מה שהאט את ההפקה והגביל את סוגי הפרויקטים שהצוות יכול היה לתמוך בהם. "זה לא היה רק יקר, זה גם הגביל את היכולת שלנו להגיד כן לצרכים של העסק", אמר מייזינגר. "כל הזמן ניסינו לאזן בין הקיבולת לביקוש."
תהליך העבודה המסורתי של לוקליזציה התבסס על מתרגמים אנושיים, שחקני קול ומומחי פוסט־פרודקשן, ולקח שבועות או אפילו חודשים. התהליך כלל מתרגמים שעובדים על התסריטים, מבקרים שבודקים דיוק, טאלנט קולי שמקליט באולפני סאונד, וצוות שלם שמחבר את הכל יחד.
״יש לנו פורטפוליו ענק של תכנים, וכשמשהו משתנה, בדרך כלל יש לנו חלון זמן קצר מאוד שבו צריך לעדכן כמה סרטונים ולהוציא אותם בזמן,״ אמרה ג׳והנה סטאסי, אסטרטגית מוצר ב-Workday.
גם המודל עתיר המשאבים הזה הגיע עם תג מחיר כבד. "הוצאנו מאות אלפי דולרים בשנה על לוקליזציה", אמר מייזינגר. "ולפעמים היינו צריכים לוותר על פרויקטים, במיוחד סרטונים ארוכים כמו וובינרים, כי זה פשוט לא היה ישים עם המשאבים שהיו לנו."
ליצור את רגע הקסם הזה עם סרטון AI
ההיכרות עם HeyGen הייתה פריצת דרך. Workday בחנה בתחילה את HeyGen כדרך להאיץ את שלב התרגום הראשוני, אבל מהר מאוד גילתה שהוא יכול לעשות הרבה יותר. "HeyGen הייתה קסומה בשבילנו," שיתף Meisinger. "הוא יכול לתרגם וידאו בתוך דקות, ואנחנו יכולים להביא את הבלשנים שלנו ישירות ל‑HeyGen כדי להגיה ולעשות תיקונים קטנים כדי לשמור על קול המותג שלנו."
״הרגע הקסום היה בלי ספק האווטארים המותאמים אישית והיכולת לשנות את התוכן בתוך דקות,״ אמרה ג׳והנה. ״אני יכולה לקבל וידאו, הם יכולים לשלוח לי וידאו, ואני יכולה לרנדר אותו בשלוש שפות בשביל שהם יאשרו באותו היום.״
אחת הסיבות המרכזיות לבחור ב‑HeyGen הייתה הפונקציונליות מבוססת המונחים שלה, שמשתלבת עם סט התרגומים המאושרים מראש של Workday למונחים מרכזיים. "זה מאפשר לנו להעלות את בסיס המונחים שלנו, כך שכשה‑AI מתרגם תוכן, הוא כבר משתמש בניסוח הנכון", הוא אמר. "זה משהו שלא ראינו בשום מקום אחר."
סיבה מרכזית נוספת לבחירה ב‑HeyGen הייתה יכולות האודיו המתקדמות שלה. גם כשלא היו זמינים ערוצי האודיו המקוריים, HeyGen הצליחה לבודד את קול הדובר מהמוזיקת הרקע ולסנתז אותו מחדש בשפה אחרת — משהו שבדרך כלל היה דורש צוות הפקה שלם.
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעליתי וידאו שלי, וכמה דקות אחר כך HeyGen הוציא וידאו שבו אני מדבר גרמנית. לקחתי את הווידאו הזה והראיתי אותו לקולגות הגרמנים שלי, והם שאלו אותי, 'אתה מדבר גרמנית?' אז אני חושב שזה פשוט גרם לזה להרגיש כמו קסם אמיתי," אמר מייזינגר.
בסופו של דבר, HeyGen בלטה כשותפה שחולקת את הערכים של Workday סביב חדשנות ויושרה. "גם אנחנו חברת AI, אז חשוב לנו מאוד שימוש אתי ב-AI", הדגיש מייזינגר. "HeyGen נתנה לנו את השליטה והגמישות שהיינו צריכים, בלי להתפשר על העקרונות שלנו."
לאפשר לצוות של Workday להגיד ״אני יצרתי את זה״
HeyGen שינתה לחלוטין את הדרך שבה Workday מטפלת בלוקליזציה. "מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים", אמר מייזינגר. "זה כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."
״כדי לתרגם קורס, זה היה לוקח בממוצע בין 4 ל־6 שבועות,״ אמרה ג׳והנה. ״היום אני יכולה לתרגם את המדיה לאחד מהקורסים שלנו בתוך שבועות, ולפעמים אפילו בתוך ימים, תלוי בפרויקט. דבר כזה פשוט לא היה קורה פעם.״
על ידי שילוב HeyGen בתהליך הלוקליזציה שלה, Workday הגדירה מחדש את אסטרטגיית הווידאו הגלובלית שלה, והפכה אותה למהירה יותר, חכמה יותר ואתית יותר. התוצאה היא תהליך איכותי וניתן להרחבה, שמוכן לעמוד בדרישות של קהל בינלאומי הולך וגדל.
- מהירות וקנה מידה: זמן ההפקה ללוקליזציה התקצר משבועות לדקות, עם 10–15 שפות לכל וידאו, כולל וובינרים בני שעתיים.
- יעילות בעלויות: חיסכון משמעותי עם תמחור קבוע; הגדלת קיבולת ב-100% בלי להוסיף כוח אדם.
- שלמות מותג ואתיקה: מותאם לחלוטין לסטנדרטים של המונחים של Workday ולשימוש אתי ב-AI, תוך הימנעות מפרקטיקות מטעות כמו סנכרון שפתיים.
כשחזר על החוויה, מייזינגר הדגיש את תחושת הגאווה המקצועית שמגיעה עם מסירה של עבודה איכותית ויעילה. "חשוב לי מבחינה מקצועית להיות מסוגל לעשות את זה. לא רק כי זה גורם לי להיראות טוב, אלא כי אני יכול ללכת הביתה בסוף היום ולהרגיש שסיפקתי מוצר איכותי והפכתי את עצמי ליעיל יותר", שיתף.
עבור צוותים אחרים ששוקלים להשתמש ב‑AI ללוקליזציה, ל‑Workday יש מסר פשוט: "פשוט לנסות. זה בחינם לבדיקה. יכול להיות שתופתע עד כמה זה משפר את תהליך העבודה שלך."
״להיכנס לזה, לבדוק, ולהישאר סקרן. אני בהחלט מצאתי כמה דברים טובים שלא ציפיתי להם, שחסכו לנו זמן והוסיפו ערך לתהליך העבודה שלנו״, אמרה ג׳והנה.