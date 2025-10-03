Workday היא פלטפורמת ה-AI לניהול אנשים, כסף וסוכנים. הפלטפורמה של Workday בנויה עם בינה מלאכותית בליבה שלה כדי לעזור ללקוחות לפתח את האנשים שלהם, להאיץ את העבודה ולהניע את העסק קדימה לתמיד. היא בשימוש של יותר מ-11,000 ארגונים ברחבי העולם ובמגוון תעשיות, מעסקים בינוניים ועד ליותר מ-60% מחברות Fortune 500.

כמובילה גלובלית, Workday מייצרת ספרייה עצומה והולכת וגדלה של תוכן מולטימדיה, שחלק גדול ממנו חייב להיות מותאם לשווקים בינלאומיים מגוונים. עם תמיכה ביותר מ־50 שפות ובקשות מצד בעלי עניין שבדרך כלל נעות בין 10 ל־15 שפות לכל פרויקט, היקף ומורכבות תהליכי הלוקליזציה יצרו אתגרים הולכים וגוברים.

"הפקנו כל כך הרבה תוכן — סרטוני שיווק, תקשורת פנימית, וובינרים ארוכים — והיינו צריכים להביא את הכול לכל כך הרבה שפות שונות", אמר ג׳סטין מייזינגר, מנהל תוכנית בצוות Globalization Production ב-Workday. "אבל הדרך הישנה פשוט לא הייתה ניתנת להרחבה."

האתגר לא היה רק היקף. "כשעובדים עם עשרות שפות, לשמור על התאמה מלאה לקול המותג שלך זה קשה בטירוף. זה לא רק לתרגם מילים, זה לשמור על הטון, הכוונה והבהירות." הכניסה של HeyGen שינתה לגמרי את הדרך שבה Workday ניגשת לוידאו.

להמציא מחדש את תהליך הלוקליזציה

לפני HeyGen, Workday הסתמכה רק על תהליכים ידניים, מה שהאט את ההפקה והגביל את סוגי הפרויקטים שהצוות יכול היה לתמוך בהם. "זה לא היה רק יקר, זה גם הגביל את היכולת שלנו להגיד כן לצרכים של העסק", אמר מייזינגר. "כל הזמן ניסינו לאזן בין הקיבולת לביקוש."

תהליך העבודה המסורתי של לוקליזציה התבסס על מתרגמים אנושיים, שחקני קול ומומחי פוסט־פרודקשן, ולקח שבועות או אפילו חודשים. התהליך כלל מתרגמים שעובדים על התסריטים, מבקרים שבודקים דיוק, טאלנט קולי שמקליט באולפני סאונד, וצוות שלם שמחבר את הכל יחד.

״יש לנו פורטפוליו ענק של תכנים, וכשמשהו משתנה, בדרך כלל יש לנו חלון זמן קצר מאוד שבו צריך לעדכן כמה סרטונים ולהוציא אותם בזמן,״ אמרה ג׳והנה סטאסי, אסטרטגית מוצר ב-Workday.

גם המודל עתיר המשאבים הזה הגיע עם תג מחיר כבד. "הוצאנו מאות אלפי דולרים בשנה על לוקליזציה", אמר מייזינגר. "ולפעמים היינו צריכים לוותר על פרויקטים, במיוחד סרטונים ארוכים כמו וובינרים, כי זה פשוט לא היה ישים עם המשאבים שהיו לנו."