להתחיל מתסריט, מצגת או הקלטת מסך וליצור סרטוני הדרכה מלוטשים עם HeyGen. ליצור אוטומטית דיבוב, כתוביות, רצף סצנות וייצוא מוכן לפלטפורמות, כדי שצוותים יפרסמו הדרכות, דמו וסרטוני how-to מהר יותר – בלי מצלמות ובלי עריכה על טיימליין.
Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.
Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.
Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.
Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.
Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.
Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.
למה HeyGen היא פלטפורמת ה-AI הטובה ביותר ליצירת סרטוני טיוטוריאל
HeyGen משלבת יצירה מבוססת תסריט, קריינות מדויקת ותבניות של Instructional Design כדי להפיק במהירות סרטוני הדרכה מקצועיים. ממודולי קורס ועד סרטוני הסבר קצרים, צוותים יכולים להגדיל את היקף ההדרכה תוך שמירה על איכות, מיתוג ונגישות עקביים בעזרת כלי יצירת סרטוני ההדרכה.
להפוך טקסט או שקופיות לסרטוני שיעור מוכנים בתוך דקות. HeyGen כותבת תסריטי סצנות, מתזמנת את הקריינות ומרכיבה את הוויז׳ואלים, כך שצוותי ההדרכה חוסכים סשני הקלטה ועריכה ידנית.
HeyGen מרכיבה תאורה, תנועת מצלמה וקריינות ברורה באופן אוטומטי, כך שסרטוני הדרכה נראים ונשמעים מקצועיים בלי הפקה פיזית באתר.
ליצור בבת אחת הרבה שיעורים, לתרגם תסריטים עם מתרגם הווידאו, ולהפיק דיבוב וכתוביות מותאמי שפה כך שההדרכה תצא לדרך גלובלית בלי צורך בהקלטה מחדש.
סקריפטינג חכם לקורסים וסגמנטציה מתקדמת
תן מתווה שיעור או הדבק תסריט מלא, ו‑HeyGen מארגן אותו אוטומטית לסצנות, כותרות וסימוני תזמון. המערכת מציעה מטרות למידה, מחלקת את התוכן למיקרו‑שיעורים שקל לעכל, ומוסיפה סימוני חידון או CTA כך שכל מדריך יעקוב אחרי זרימה פדגוגית מוכחת ויהיה מוכן לפרסום.
קריינות טבעית וכתוביות מסונכרנות
ליצור קריינות שנשמעת אנושית בעשרות שפות ומבטאים. HeyGen מספקת סנכרון שפתיים מדויק כשמשתמשים במגישים על המסך, מייצרת כתוביות אוטומטית, ומייצאת קבצי SRT או כתוביות צרובות לנגישות ולתאימות ל‑LMS. כך מבטיחים אודיו ברור ותמלולים ניתנים לחיפוש עבור לומדים.
קומפוזיציה ויזואלית ו־b-roll חכם
HeyGen ממירה שקופיות, צילומי מסך וצילומי מוצר לסצנות דינמיות עם תנועה, זומים והצעות ל־b-roll. הפלטפורמה מיישמת החלקה מ־image to video, מוסיפה שכבות של קטעי קוד או Callouts, ומתאימה את הקצב לנראציה כך ש־walkthroughs ודמואים נשארים מעניינים וקלים למעקב.
יצירה מרובת קבצים, ניהול גרסאות וייצוא ל‑LMS
צור מאות וריאציות של שיעורים מגיליונות נתונים או מספריות תוכן בעזרת וורקפלואו באצ׳ים, כדי לייעל את תהליך יצירת הווידאו שלך. HeyGen שומרת קיטים למיתוג, טמפלייטים והיסטוריית גרסאות, ומייצאת חבילות SCORM, LTI, MP4 וכתוביות להעלאה פשוטה ל‑LMS ולהפצה חוצת פלטפורמות באמצעות יכולות יצירת הווידאו שלה.
איך להשתמש במחולל מדריכי הווידאו עם בינה מלאכותית
צור סרטוני הדרכה מלאים בארבעה שלבים ברורים, מתוכן ועד נכסים מוכנים ללמידה.
להעלות שקופיות, הקלטות מסך, מסמך או תסריט קצר. HeyGen מנתחת את המבנה ומחלצת נקודות מפתח כדי לבנות מתווה שיעור.
בחר סוג מציג, מודל קול, אורך ותמה ויזואלית. החל את ערכת המיתוג שלך כדי שכל וידאו ישתמש בפונטים, בצבעים ובאוברים הנכונים.
לעבור על הטיוטות שנוצרו, לכוונן את הסקריפטים, להוסיף חידונים או הדגשות, וליצור מחדש וריאציות נוספות. העריכות מתעדכנות בכל הגרסאות כדי לחסוך זמן.
ייצוא קבצי SCORM, LTI, MP4 וקבצי כתוביות, או פרסום ישירות ל‑LMS. השתמש ביצואי באצ׳ כדי לפרוס ספריות קורסים שלמות ולעקוב אחרי ההתקדמות של הלומדים.
מדריך וידאו עם בינה מלאכותית הוא סרטון שיעור שנוצר מטקסט, שקופיות או הקלטות מסך, באמצעות סקריפט אוטומטי, קריינות והרכבת סצנות עם מחולל וידאו מבוסס AIמחולל וידאו. HeyGen לוקחת את חומרי המקור שלך, בונה מבנה שיעור, מפיקה דיבוב וכתוביות, ומרכיבה ויז׳ואלים לסרטוני מדריך מוכנים לפרסום באמצעות טכניקות מתקדמות ליצירת וידאו – בלי צילום ידני.
לא. HeyGen מייצרת סרטוני הדרכה מקצועיים בלי מצלמות או חדרי סאונד. אם אתה מעדיף, אפשר להעלות הקלטות משלך, אבל תהליכי העבודה של HeyGen לטקסט לווידאו ותמונה לווידאו יוצרים שיעורים מלוטשים מתוכן קיים בעזרת מחולל הווידאו שלה.
HeyGen, כלי בינה מלאכותית, יוצר סקрипטים ממוקדי המרה לפי הקלט שלך ויכול ליצור קריינות טבעית במגוון שפות. אפשר לערוך את הסקрипטים, ו‑HeyGen תומכת בשיבוט קול ובבחירת טון, כך שהקריינות תתאים לסגנון ההדרכה שלך.
כן, אפשר להשתמש בעורך הווידאו להמשך שיפור הסרטון. HeyGen תומכת ביצירת שאלות חידון ורובריקות הערכה מתוכן השיעור. אפשר להטמיע אותן בתוך זרימת הווידאו או לייצא אותן כפריטים תואמי LMS למעקב וניקוד.
אפשרויות הייצוא כוללות קבצי וידאו MP4, כתוביות SRT/VTT, חבילות SCORM וייצוא מוכן ל‑LTI. HeyGen משתלב עם פלטפורמות LMS נפוצות ותומך בהעלאות מרובות עבור קטלוגי קורסים גדולים.
השתמש בvideo translator כדי לתרגם תסריטים, ליצור מחדש דיבוב בשפות היעד ולהפיק כתוביות מסונכרנות. HeyGen מתאימה את התזמון וסנכרון השפתיים במידת הצורך, כך שהשיעורים המותאמים לשפה מרגישים טבעיים.
כן. אפשר להעלות ערכת מיתוג עם לוגואים, פונטים ופלטות צבעים. HeyGen מיישמת אותם אוטומטית ותומכת בטמפלייטים ואלמנטים נעולים כדי לשמור על אחידות בנראות ובמסרים של השיעורים.
מיקרו-שיעורים פשוטים נוצרים בתוך דקות, בעוד שמודולים ארוכים יותר עם כמה סצנות יכולים לקחת יותר זמן בהתאם לאורך ולמורכבות. עבודות באצ׳ים עבור הרבה שיעורים רצות במקביל, כך שאפשר לעבד קטלוגים גדולים ביעילות, מה שמקל על יצירת תוכן וידאו. ליוצרים בודדים,תוכנית Creatorמתחילה מ-$29
כן. HeyGen מייצרת שיעורים עם כתוביות, בגרסאות שונות וניתנים לייצוא, שעומדים בדרישות נגישות ומעקב. השתמש במטא-דאטה לייצוא ובמעקב אחר השלמה כדי לתמוך בדרישות הסמכה וביקורת.
אתה שומר על הבעלות על כל הווידאוים והנכסים שאתה יוצר. HeyGen משתמשת במשאבים ברישיון, והתוצרים שנוצרים מסופקים לשימוש מסחרי וחינוכי. ודא שלכל תוכן צד שלישי שאתה מעלה יש זכויות מתאימות לשימוש בכלי יצירת סרטוני ההדרכה שלך.
