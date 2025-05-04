ליצור סרטון הדרכה עם בינה מלאכותית מתסריט תוך דקות

להתחיל מתסריט, מצגת או הקלטת מסך וליצור סרטוני הדרכה מלוטשים עם HeyGen. ליצור אוטומטית דיבוב, כתוביות, רצף סצנות וייצוא מוכן לפלטפורמות, כדי שצוותים יפרסמו הדרכות, דמו וסרטוני how-to מהר יותר – בלי מצלמות ובלי עריכה על טיימליין.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

מודולי אונבורדינג מהירים לעובדים

Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.

סיורי מוצר ומדריכי פיצ׳רים

Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.

קליפים לחינוך ותמיכה בלקוחות

Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.

מודולי קורס ותכני eLearning

Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.

מיקרולירנינג ותמיכה בביצועים

Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.

הדרכה והסמכה רב־לשוניות

Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.

למה HeyGen היא פלטפורמת ה-AI הטובה ביותר ליצירת סרטוני טיוטוריאל

HeyGen משלבת יצירה מבוססת תסריט, קריינות מדויקת ותבניות של Instructional Design כדי להפיק במהירות סרטוני הדרכה מקצועיים. ממודולי קורס ועד סרטוני הסבר קצרים, צוותים יכולים להגדיל את היקף ההדרכה תוך שמירה על איכות, מיתוג ונגישות עקביים בעזרת כלי יצירת סרטוני ההדרכה.

הפקת שיעורים מהירה

להפוך טקסט או שקופיות לסרטוני שיעור מוכנים בתוך דקות. HeyGen כותבת תסריטי סצנות, מתזמנת את הקריינות ומרכיבה את הוויז׳ואלים, כך שצוותי ההדרכה חוסכים סשני הקלטה ועריכה ידנית.

איכות סאונד ברמת סטודיו – בלי סטודיו

HeyGen מרכיבה תאורה, תנועת מצלמה וקריינות ברורה באופן אוטומטי, כך שסרטוני הדרכה נראים ונשמעים מקצועיים בלי הפקה פיזית באתר.

בנוי לסקייל ולוקליזציה

ליצור בבת אחת הרבה שיעורים, לתרגם תסריטים עם מתרגם הווידאו, ולהפיק דיבוב וכתוביות מותאמי שפה כך שההדרכה תצא לדרך גלובלית בלי צורך בהקלטה מחדש.

סקריפטינג חכם לקורסים וסגמנטציה מתקדמת

תן מתווה שיעור או הדבק תסריט מלא, ו‑HeyGen מארגן אותו אוטומטית לסצנות, כותרות וסימוני תזמון. המערכת מציעה מטרות למידה, מחלקת את התוכן למיקרו‑שיעורים שקל לעכל, ומוסיפה סימוני חידון או CTA כך שכל מדריך יעקוב אחרי זרימה פדגוגית מוכחת ויהיה מוכן לפרסום.

קריינות טבעית וכתוביות מסונכרנות

ליצור קריינות שנשמעת אנושית בעשרות שפות ומבטאים. HeyGen מספקת סנכרון שפתיים מדויק כשמשתמשים במגישים על המסך, מייצרת כתוביות אוטומטית, ומייצאת קבצי SRT או כתוביות צרובות לנגישות ולתאימות ל‑LMS. כך מבטיחים אודיו ברור ותמלולים ניתנים לחיפוש עבור לומדים.

קומפוזיציה ויזואלית ו־b-roll חכם

HeyGen ממירה שקופיות, צילומי מסך וצילומי מוצר לסצנות דינמיות עם תנועה, זומים והצעות ל־b-roll. הפלטפורמה מיישמת החלקה מ־image to video, מוסיפה שכבות של קטעי קוד או Callouts, ומתאימה את הקצב לנראציה כך ש־walkthroughs ודמואים נשארים מעניינים וקלים למעקב.

יצירה מרובת קבצים, ניהול גרסאות וייצוא ל‑LMS

צור מאות וריאציות של שיעורים מגיליונות נתונים או מספריות תוכן בעזרת וורקפלואו באצ׳ים, כדי לייעל את תהליך יצירת הווידאו שלך. HeyGen שומרת קיטים למיתוג, טמפלייטים והיסטוריית גרסאות, ומייצאת חבילות SCORM, LTI, MP4 וכתוביות להעלאה פשוטה ל‑LMS ולהפצה חוצת פלטפורמות באמצעות יכולות יצירת הווידאו שלה.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל מדריכי הווידאו עם בינה מלאכותית

צור סרטוני הדרכה מלאים בארבעה שלבים ברורים, מתוכן ועד נכסים מוכנים ללמידה.

שלב 1

להעלות את התוכן שלך או להדביק בריף קצר

להעלות שקופיות, הקלטות מסך, מסמך או תסריט קצר. HeyGen מנתחת את המבנה ומחלצת נקודות מפתח כדי לבנות מתווה שיעור.

שלב 2

בחר סגנון, קול וקצב

בחר סוג מציג, מודל קול, אורך ותמה ויזואלית. החל את ערכת המיתוג שלך כדי שכל וידאו ישתמש בפונטים, בצבעים ובאוברים הנכונים.

שלב 3

תצוגה מקדימה, עריכה והוספת אינטראקטיביות

לעבור על הטיוטות שנוצרו, לכוונן את הסקריפטים, להוסיף חידונים או הדגשות, וליצור מחדש וריאציות נוספות. העריכות מתעדכנות בכל הגרסאות כדי לחסוך זמן.

שלב 4

ייצוא ופרסום סרטוני ה-AI שיצרת ללומדים.

ייצוא קבצי SCORM,‏ LTI,‏ MP4 וקבצי כתוביות, או פרסום ישירות ל‑LMS. השתמש ביצואי באצ׳ כדי לפרוס ספריות קורסים שלמות ולעקוב אחרי ההתקדמות של הלומדים.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה סרטון הדרכה עם בינה מלאכותית ואיך HeyGen יוצר כאלה?

מדריך וידאו עם בינה מלאכותית הוא סרטון שיעור שנוצר מטקסט, שקופיות או הקלטות מסך, באמצעות סקריפט אוטומטי, קריינות והרכבת סצנות עם מחולל וידאו מבוסס AIמחולל וידאו. HeyGen לוקחת את חומרי המקור שלך, בונה מבנה שיעור, מפיקה דיבוב וכתוביות, ומרכיבה ויז׳ואלים לסרטוני מדריך מוכנים לפרסום באמצעות טכניקות מתקדמות ליצירת וידאו – בלי צילום ידני.

האם צריך כישורי צילום או ציוד מיוחד כדי ליצור סרטוני הדרכה?

לא. HeyGen מייצרת סרטוני הדרכה מקצועיים בלי מצלמות או חדרי סאונד. אם אתה מעדיף, אפשר להעלות הקלטות משלך, אבל תהליכי העבודה של HeyGen לטקסט לווידאו ותמונה לווידאו יוצרים שיעורים מלוטשים מתוכן קיים בעזרת מחולל הווידאו שלה.

עד כמה מדויקים הסקריפטים והקריינות שנוצרים?

HeyGen, כלי בינה מלאכותית, יוצר סקрипטים ממוקדי המרה לפי הקלט שלך ויכול ליצור קריינות טבעית במגוון שפות. אפשר לערוך את הסקрипטים, ו‑HeyGen תומכת בשיבוט קול ובבחירת טון, כך שהקריינות תתאים לסגנון ההדרכה שלך.

האם אפשר להוסיף חידונים והערכות לתוך המדריכים?

כן, אפשר להשתמש בעורך הווידאו להמשך שיפור הסרטון. HeyGen תומכת ביצירת שאלות חידון ורובריקות הערכה מתוכן השיעור. אפשר להטמיע אותן בתוך זרימת הווידאו או לייצא אותן כפריטים תואמי LMS למעקב וניקוד.

אילו פורמטי ייצוא ואינטגרציות עם LMS נתמכים?

אפשרויות הייצוא כוללות קבצי וידאו MP4, כתוביות SRT/VTT, חבילות SCORM וייצוא מוכן ל‑LTI. HeyGen משתלב עם פלטפורמות LMS נפוצות ותומך בהעלאות מרובות עבור קטלוגי קורסים גדולים.

איך עובדת לוקליזציה עבור הדרכה רב־לשונית?

השתמש בvideo translator כדי לתרגם תסריטים, ליצור מחדש דיבוב בשפות היעד ולהפיק כתוביות מסונכרנות. HeyGen מתאימה את התזמון וסנכרון השפתיים במידת הצורך, כך שהשיעורים המותאמים לשפה מרגישים טבעיים.

האם אפשר לשמור על עקביות המותג בין הרבה מדריכים?

כן. אפשר להעלות ערכת מיתוג עם לוגואים, פונטים ופלטות צבעים. HeyGen מיישמת אותם אוטומטית ותומכת בטמפלייטים ואלמנטים נעולים כדי לשמור על אחידות בנראות ובמסרים של השיעורים.

כמה זמן לוקח ליצור סרטון הדרכה?

מיקרו-שיעורים פשוטים נוצרים בתוך דקות, בעוד שמודולים ארוכים יותר עם כמה סצנות יכולים לקחת יותר זמן בהתאם לאורך ולמורכבות. עבודות באצ׳ים עבור הרבה שיעורים רצות במקביל, כך שאפשר לעבד קטלוגים גדולים ביעילות, מה שמקל על יצירת תוכן וידאו. ליוצרים בודדים,תוכנית Creatorמתחילה מ-$29

האם סרטוני הדרכה שנוצרים באמצעות AI מתאימים להכשרות הסמכה או עמידה ברגולציה?

כן. HeyGen מייצרת שיעורים עם כתוביות, בגרסאות שונות וניתנים לייצוא, שעומדים בדרישות נגישות ומעקב. השתמש במטא-דאטה לייצוא ובמעקב אחר השלמה כדי לתמוך בדרישות הסמכה וביקורת.

למי שייך התוכן שנוצר עם HeyGen?

אתה שומר על הבעלות על כל הווידאוים והנכסים שאתה יוצר. HeyGen משתמשת במשאבים ברישיון, והתוצרים שנוצרים מסופקים לשימוש מסחרי וחינוכי. ודא שלכל תוכן צד שלישי שאתה מעלה יש זכויות מתאימות לשימוש בכלי יצירת סרטוני ההדרכה שלך.

