להעלות מעורבות וזכירת תכנים בהדרכות בעזרת AI

הדרכה אפקטיבית רק כשבאמת מסיימים אותה. מצגות ארוכות ומדריכים עמוסים בטקסט מורידים את רמת המעורבות מהר מאוד. עם HeyGen, צוותי הדרכה ופיתוח יכולים ליצור בקלות סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית שמעלים את שיעור ההשלמה, משפרים את שימור הידע ומגבירים ביצועים.

יתרונות וערך

להפוך את הלמידה להכשרה בווידאו מרתקת

Make training videos more engaging and effective

Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.

Create compelling AI-driven training videos in minutes

Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.


Deliver consistent training videos in every region

Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.

גלה איך צוותי למידה ופיתוח מגדילים ומייעלים תוכן הדרכה

Sibelco cut training video production costs by €1,000 per minute

Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.

״עם HeyGen הדברים נהיים פחות מורכבים ויותר אינטואיטיביים. למרות ששימוש ב‑AI יכול להיות מאיים, הוורקפלואו עם HeyGen הופך את זה לפשוט להתמצאות, ומאפשר לצוות שלנו לחסוך זמן וכסף, תוך שמירה על הבטיחות של העובדים של Sibelco.״

ז׳אן-מארי פטיט

מנהל למידה דיגיטלית ב-Sibelco

Jean-Marie Petit

איך ליצור סרטוני הדרכה עם HeyGen

  1. פתח HeyGen

להתחיל ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים תוך דקות—בלי צוות הפקה ובלי צורך בכישורי עריכה.

  1. לבחור טמפלייט או להתחיל מאפס
  1. הוסף את הסקריפט שלך ובחר אווטאר
  1. התאם אישית את הווידאו שלך
  1. תרגם ותאם לשווקים גלובליים עבור צוותים ברחבי העולם
  1. שלח את הווידאו שלך

שאלות נפוצות

מהם סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית?

סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית הם סרטונים קצרים ומעניינים שמיועדים ללמד מיומנויות ספציפיות, תהליכי עבודה או שיטות עבודה מומלצות. הם עוזרים לחברות להעביר ידע חיוני, להגביר מעורבות ולהרחיב את הלמידה בקנה מידה רחב בין צוותים.

למה עסקים צריכים להשתמש בווידאו להכשרה?

וידאו הוא דרך יעילה להגביר מעורבות והבנה של לומדים בהשוואה לתוכן סטטי. HeyGen מקלה על יצירת סרטוני הדרכה איכותיים עם בינה מלאכותית, בלי צורך בצוות הפקה מלא, כך שאפשר לבנות מיומנויות מהר יותר ולשמור על שיתוף ידע עקבי.

איך HeyGen עוזרת ליצור סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית?

HeyGen משתמשת בכלי יצירת וידאו מבוססי בינה מלאכותית, כולל אווטארים מציאותיים, קריינות אוטומטית וטמפלייטים מוכנים. משווקים, אנשי L&D או כל יוצר תוכן אחר יכולים להפיק במהירות סרטוני הדרכה עם AI ברמה מקצועית, בלי צורך בכישורים טכניים מתקדמים.

האם אפשר להתאים את סרטון ה-AI ללמידה כך שיתאים למותג שלי?

כן. HeyGen מאפשרת לך להשתמש בצבעי המותג, בפונטים, בלוגואים ובאלמנטים ויזואליים נוספים, כך שסרטוני ה־AI ללמידה שלך ישקפו זהות מותג אחידה. אפשר גם להתאים את הטון והסגנון לפי קהל היעד.

האם אפשר להשתמש ב-HeyGen כדי ליצור סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית במספר שפות?

בהחלט. HeyGen תומכת בתרגום AI ובסנכרון שפתיים במגוון שפות, מה שמאפשר לך להגדיל היקף של תכני הדרכה גלובליים בלי עלויות הפקה נוספות.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי להשתמש ב-HeyGen?

לא. HeyGen מיועדת למשתמשים בכל רמות הידע. כלי ה־drag and drop האינטואיטיביים והממשק הידידותי שלה עוזרים ליצור סרטונים מלוטשים בלי צורך בניסיון קודם בעריכת וידאו.

איזה סוגי הדרכות אפשר ליצור עם HeyGen?

אתה יכול ליצור סרטוני אונבורדינג לעובדים, הדרכות ציות, מודולי פיתוח מנהלים, סרטוני הדרכה למוצרים או כל חומר הדרכה אחר. פשוט להתאים את הווידאו לצרכים של הלומדים שלך.

מה האורך המומלץ לסרטון הדרכה עם בינה מלאכותית?

בדרך כלל, 2–5 דקות זה אורך אידיאלי לקטע הדרכה ממוקד. אבל אפשר ליצור סרטונים קצרים או ארוכים יותר, בהתאם לנושא שלך ולפלטפורמה שבה תשתף אותם.

איפה אפשר לשתף את סרטוני ה-AI ללמידה שיצרתי?

אפשר להפיץ סרטוני HeyGen במגוון ערוצים: פלטפורמות LMS, קמפיינים במייל, מאגר הידע הפנימי של החברה או רשתות חברתיות. תן גישה קלה כדי שהלומדים יוכלו לצפות בזמנם החופשי.

כמה מהר אפשר ליצור סרטון הדרכה עם בינה מלאכותית ב‑HeyGen?

עם יכולות ה-AI של HeyGen אפשר להפיק סרטון הדרכה מקצועי בתוך דקות. התהליך המהיר הזה מאפשר לך לשמור את חומרי ההדרכה מעודכנים ולעמוד בקלות בלוחות זמנים צפופים.

