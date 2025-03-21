הדרכה אפקטיבית רק כשבאמת מסיימים אותה. מצגות ארוכות ומדריכים עמוסים בטקסט מורידים את רמת המעורבות מהר מאוד. עם HeyGen, צוותי הדרכה ופיתוח יכולים ליצור בקלות סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית שמעלים את שיעור ההשלמה, משפרים את שימור הידע ומגבירים ביצועים.
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
״עם HeyGen הדברים נהיים פחות מורכבים ויותר אינטואיטיביים. למרות ששימוש ב‑AI יכול להיות מאיים, הוורקפלואו עם HeyGen הופך את זה לפשוט להתמצאות, ומאפשר לצוות שלנו לחסוך זמן וכסף, תוך שמירה על הבטיחות של העובדים של Sibelco.״
ז׳אן-מארי פטיט
מנהל למידה דיגיטלית ב-Sibelco
איך ליצור סרטוני הדרכה עם HeyGen
להתחיל ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים תוך דקות—בלי צוות הפקה ובלי צורך בכישורי עריכה.
סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית הם סרטונים קצרים ומעניינים שמיועדים ללמד מיומנויות ספציפיות, תהליכי עבודה או שיטות עבודה מומלצות. הם עוזרים לחברות להעביר ידע חיוני, להגביר מעורבות ולהרחיב את הלמידה בקנה מידה רחב בין צוותים.
וידאו הוא דרך יעילה להגביר מעורבות והבנה של לומדים בהשוואה לתוכן סטטי. HeyGen מקלה על יצירת סרטוני הדרכה איכותיים עם בינה מלאכותית, בלי צורך בצוות הפקה מלא, כך שאפשר לבנות מיומנויות מהר יותר ולשמור על שיתוף ידע עקבי.
HeyGen משתמשת בכלי יצירת וידאו מבוססי בינה מלאכותית, כולל אווטארים מציאותיים, קריינות אוטומטית וטמפלייטים מוכנים. משווקים, אנשי L&D או כל יוצר תוכן אחר יכולים להפיק במהירות סרטוני הדרכה עם AI ברמה מקצועית, בלי צורך בכישורים טכניים מתקדמים.
כן. HeyGen מאפשרת לך להשתמש בצבעי המותג, בפונטים, בלוגואים ובאלמנטים ויזואליים נוספים, כך שסרטוני ה־AI ללמידה שלך ישקפו זהות מותג אחידה. אפשר גם להתאים את הטון והסגנון לפי קהל היעד.
בהחלט. HeyGen תומכת בתרגום AI ובסנכרון שפתיים במגוון שפות, מה שמאפשר לך להגדיל היקף של תכני הדרכה גלובליים בלי עלויות הפקה נוספות.
לא. HeyGen מיועדת למשתמשים בכל רמות הידע. כלי ה־drag and drop האינטואיטיביים והממשק הידידותי שלה עוזרים ליצור סרטונים מלוטשים בלי צורך בניסיון קודם בעריכת וידאו.
אתה יכול ליצור סרטוני אונבורדינג לעובדים, הדרכות ציות, מודולי פיתוח מנהלים, סרטוני הדרכה למוצרים או כל חומר הדרכה אחר. פשוט להתאים את הווידאו לצרכים של הלומדים שלך.
בדרך כלל, 2–5 דקות זה אורך אידיאלי לקטע הדרכה ממוקד. אבל אפשר ליצור סרטונים קצרים או ארוכים יותר, בהתאם לנושא שלך ולפלטפורמה שבה תשתף אותם.
אפשר להפיץ סרטוני HeyGen במגוון ערוצים: פלטפורמות LMS, קמפיינים במייל, מאגר הידע הפנימי של החברה או רשתות חברתיות. תן גישה קלה כדי שהלומדים יוכלו לצפות בזמנם החופשי.
עם יכולות ה-AI של HeyGen אפשר להפיק סרטון הדרכה מקצועי בתוך דקות. התהליך המהיר הזה מאפשר לך לשמור את חומרי ההדרכה מעודכנים ולעמוד בקלות בלוחות זמנים צפופים.
