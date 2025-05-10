הWürth Group היא המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ומכירה של חומרי חיבור והרכבה. יותר מ־400 חברות המפעילות מעל 2,800 סניפים וחנויות הן חלק מהעסק המשפחתי הגלובלי הזה, שמקורו בעיר הגרמנית קינצלסאו. תרבות הארגון של Würth מאופיינת בערכים כמו פתיחות, הכרת תודה, כבוד, סקרנות, אחריות, צניעות ופשטות. ערכים אלה הם אבן היסוד להצלחה של Würth והבסיס לכל שיתוף פעולה.
עם 88,000 עובדים הפזורים ביותר מ־80 מדינות, פועלות בחברה צוותים רב־לשוניים עם צרכים תפעוליים מגוונים. כדי לגשר על פערי התקשורת וההכשרה, Würth הייתה צריכה פתרון שיפשט את תהליכי התקשורת שלה, תוך שמירה על יעילות וחיסכון בעלויות. זה מה שהוביל את Würth ל־HeyGen.
תקשורת עם כוח עבודה גלובלי
כחברה משפחתית הפועלת ברחבי העולם, Würth התמודדה עם האתגר של הבטחת תקשורת עקבית ואפקטיבית מול כוח העבודה הרב־לאומי שלה. מנהלים – כולל המנכ״ל והדירקטוריונים – היו צריכים לשתף עדכונים ויוזמות אסטרטגיות במספר שפות, כדי להגיע לעובדים באזורים כמו APAC, אירופה ואמריקה. התהליכים הקיימים הסתמכו על דיבוב אולפני יקר או פתרונות כתוביות לא מדויקים, שלא היו ניתנים להרחבה ולא משתלמים מבחינת עלות.
״הייתה לנו באמת צורך בכלי כמו HeyGen, כי אם אתה למשל סגן נשיא בכיר באזור אסיה־פסיפיק, אתה אחראי על החברות שלנו ביפן, מלזיה, אינדונזיה וקמבודיה״, אמר אנדראס הנשל, מנהל קבוצת התקשורת התאגידית ב‑Würth.
לאתגרי האלה נוספו גם חוסר יעילות בעלויות ובזמן. שיטות הפקת וידאו מסורתיות, כולל תמלול, תרגום ויצירת כתוביות, דרשו הרבה משאבים. יצירת קריינות באולפנים חיצוניים עולה בין €800 ל-€1,200 עבור 10 דקות אודיו, בהתאם לשפה הנדרשת.
״כששחקני קול היו יקרים מדי לפרויקט בודד, היינו מנסים להוסיף כתוביות לשפות שונות מהגרסה האנגלית,״ אמר אנדראס. ״זו הייתה פתרון לא מספק והוא עדיין היה די יקר, כי אנשים שלא מבינים אנגלית עדיין התקשו עם וידאו באנגלית שיש בו רק כתוביות בשפה שלהם.״
הטמעת HeyGen והרחבת מקרי השימוש
HeyGen אפשרה ל‑Würth להפיק סרטונים רב־לשוניים בקלות. סגני נשיא אזוריים משתמשים ב‑HeyGen כדי ליצור עדכונים חודשיים בעד 10 שפות, כך שהצוותים ברחבי אסיה‑פסיפיק, אירופה והאמריקות יקבלו מסרים בזמן ובגרסה מותאמת מקומית. הסרטונים האלה משותפים דרך מערכות האינטראנט של Würth, שמסנכרנות את התוכן אוטומטית עם הגדרות השפה המועדפת של המשתמשים, ומשפרות נגישות ומעורבות.
״פיצ׳ר תרגום הווידאו והשימושיות של הממשק כל כך טובים לעומת המתחרים. HeyGen היא בלי תחליף״, אמר אנדראס.
Würth מצאה שימוש נוסף ב‑HeyGen כדי להכשיר צוותים על המוצרים המורכבים שלה. עם פורטפוליו מגוון שכולל כלי עבודה תעשייתיים ורכיבים אלקטרוניים, Würth נזקקה לחומרי הדרכה רב־לשוניים גם לצוותים פנימיים וגם ללקוחות. אבל מחסומי שפה פגעו ביעילות ההדרכות, בין אם מרחוק ובין אם באתר הלקוח.
״מכיוון שיש לנו כוח מכירות גלובלי שצריך ללמוד את נקודות המכירה והעבודה הפנימית של רוב המוצרים שלנו, הייתה בעיה בהעברת הידע ממחלקות ה־R&D שלנו לניהול המוצר ומשם לכוח המכירות הגלובלי שלנו״, אמר אנדראס.
עכשיו צוותים יכולים להקליט סדנאות בשפה המקומית שלהם, ו-HeyGen מתרגמת ומפיקה סרטוני וידאו מלוטשים במגוון שפות. היכולת הזו מאפשרת לצוותים לעדכן קטעים ספציפיים בצורה חלקה בלי לצלם מחדש את כל הווידאו, מה שמפחית משמעותית את הזמן והמשאבים הנדרשים תוך שמירה על דיוק התוכן.
״הדבר הכי טוב בזה הוא שגם אם עושים טעות, נגיד נתקעים על מילה, אפשר בקלות לערוך את זה מחדש ב‑HeyGen״, אמר אנדראס. ״אם יש עדכון מוצר, אפשר לשנות אותו בלי לצלם מחדש את כל הווידאו. זה משהו שהמאמנים שלנו מגלים שהוא נכס ענק.״
להפוך לחברה שמובילה בווידאו
האימוץ של HeyGen משנה את הדרך שבה קבוצת Würth מתקשרת ומכשירה את כוח העבודה הגלובלי שלה, ומעביר את החברה מתקשורת כתובה לתקשורת מבוססת וידאו.
- חיסכון בעלויות: על ידי החלפת דיבוב אולפן מסורתי ביכולות התרגום מבוסס ה‑AI של HeyGen, Würth השיגה חיסכון של 80% בעלויות. הפקת מצגות הנהלה עולה כעת הרבה פחות, מה שמאפשר לחברה להקצות משאבים בצורה אסטרטגית יותר.
- יעילות בזמן: HeyGen קיצרה בחצי את הזמן הנדרש להפקת וידאו. מצגת עדכנית באורך 65 דקות של המנכ״ל ובעל החברה, שתורגמה לשמונה שפות, הושלמה בתוך ארבעה ימי עבודה — תהליך שלפני כן היה לוקח לפחות שמונה ימים.
- נגישות משופרת: עם סרטונים זמינים בעד 10 שפות, התקשורת של Würth הפכה לכלולה ומשפיעה יותר. עובדים יכולים לגשת לתוכן שמותאם להעדפות השפה שלהם, מה שמעלה את רמת המעורבות וההבנה.
- שימושיות משופרת: הממשק האינטואיטיבי של HeyGen קיצר את זמן האונבורדינג בהשוואה לקורסי e-learning או לכלי עריכת וידאו מסורתיים. עובדים יכלו ללמוד להשתמש בכלי בתוך 45 דקות בלבד, מה שאיפשר לצוותים במשרדי Würth ברחבי העולם לאמץ את הטכנולוגיה בצורה חלקה.
״HeyGen שינתה לגמרי את הדרך שבה אנחנו יוצרים תוכן וידאו ועזרה לנו להשתמש בווידאו בתור ערוץ תקשורת״, אמר אנדראס. ״היא הפכה את התקשורת לנגישה הרבה יותר ואישית הרבה יותר.״