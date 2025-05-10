הWürth Group היא המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ומכירה של חומרי חיבור והרכבה. יותר מ־400 חברות המפעילות מעל 2,800 סניפים וחנויות הן חלק מהעסק המשפחתי הגלובלי הזה, שמקורו בעיר הגרמנית קינצלסאו. תרבות הארגון של Würth מאופיינת בערכים כמו פתיחות, הכרת תודה, כבוד, סקרנות, אחריות, צניעות ופשטות. ערכים אלה הם אבן היסוד להצלחה של Würth והבסיס לכל שיתוף פעולה.

עם 88,000 עובדים הפזורים ביותר מ־80 מדינות, פועלות בחברה צוותים רב־לשוניים עם צרכים תפעוליים מגוונים. כדי לגשר על פערי התקשורת וההכשרה, Würth הייתה צריכה פתרון שיפשט את תהליכי התקשורת שלה, תוך שמירה על יעילות וחיסכון בעלויות. זה מה שהוביל את Würth ל־HeyGen.

תקשורת עם כוח עבודה גלובלי

כחברה משפחתית הפועלת ברחבי העולם, Würth התמודדה עם האתגר של הבטחת תקשורת עקבית ואפקטיבית מול כוח העבודה הרב־לאומי שלה. מנהלים – כולל המנכ״ל והדירקטוריונים – היו צריכים לשתף עדכונים ויוזמות אסטרטגיות במספר שפות, כדי להגיע לעובדים באזורים כמו APAC, אירופה ואמריקה. התהליכים הקיימים הסתמכו על דיבוב אולפני יקר או פתרונות כתוביות לא מדויקים, שלא היו ניתנים להרחבה ולא משתלמים מבחינת עלות.

״הייתה לנו באמת צורך בכלי כמו HeyGen, כי אם אתה למשל סגן נשיא בכיר באזור אסיה־פסיפיק, אתה אחראי על החברות שלנו ביפן, מלזיה, אינדונזיה וקמבודיה״, אמר אנדראס הנשל, מנהל קבוצת התקשורת התאגידית ב‑Würth.

לאתגרי האלה נוספו גם חוסר יעילות בעלויות ובזמן. שיטות הפקת וידאו מסורתיות, כולל תמלול, תרגום ויצירת כתוביות, דרשו הרבה משאבים. יצירת קריינות באולפנים חיצוניים עולה בין €800 ל-€1,200 עבור 10 דקות אודיו, בהתאם לשפה הנדרשת.

״כששחקני קול היו יקרים מדי לפרויקט בודד, היינו מנסים להוסיף כתוביות לשפות שונות מהגרסה האנגלית,״ אמר אנדראס. ״זו הייתה פתרון לא מספק והוא עדיין היה די יקר, כי אנשים שלא מבינים אנגלית עדיין התקשו עם וידאו באנגלית שיש בו רק כתוביות בשפה שלהם.״

הטמעת HeyGen והרחבת מקרי השימוש