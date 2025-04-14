הוסף טקסטים ברורים ומעניינים וסאבטייטלים לוידאו שלך עם כלי ה‑AI של HeyGen. הפוך את התוכן לנגיש, הגדל את המעורבות של הצופים ושפר את הנראות בחיפוש – בלי עריכה מורכבת.
להוסיף טקסט וכתוביות לסרטונים שלך בקלות
עם כלי הווידאו מבוססי הבינה המלאכותית של HeyGen, הוספת כתוביות ותרגום כתוב כדי לשדרג את התוכן שלך היא מהירה, פשוטה ומשתלמת. יוצר הווידאו עם AI הזה מאפשר ליצור סרטונים עשירים בטקסט בקלות. על ידי שילוב האלמנטים האלה, אפשר לגרום לסרטונים שלך לבלוט, להגיע לקהלים רחבים יותר ולשפר נגישות.
באמצעות שימוש בכתוביות וסאבטייטלס, HeyGen מבטיחה שהווידאו שלך יהיה ברור גם כשהוא נצפה על מיוט או על ידי אנשים עם לקויות שמיעה. עם כתוביות זמינות במגוון שפות, אפשר להגיע לקהל גלובלי בלי עלויות הפקה כבדות — מושלם לקהלים ואזורים מגוונים.
מנועי חיפוש יודעים לקרוא טקסט אבל מתקשים להבין תוכן וידאו. על ידי הוספת כתוביות ותמלולים בעזרת HeyGen אתה משפר את הנראות של הסרטונים שלך במנועי חיפוש. זה הופך את הסרטונים שלך לנגישים יותר ומגדיל את טווח החשיפה לקהל בעזרת אפשרויות יצירת סרטוני AI מטקסט.
שיטות מומלצות להוספת טקסט לסרטוני וידאו
כדי למקסם את האפקטיביות של שכבות הטקסט שלך, כדאי לפעול לפי ההמלצות הבאות:
להגדיל מעורבות עם סרטונים מועשרים בטקסט
כשמשתמשים במחולל הטקסט‑לווידאו עם בינה מלאכותית שלנו, הוספת טקסט יכולה להגדיל משמעותית את המעורבות. כשצופים יכולים לקרוא תוך כדי צפייה, הם מתחברים טוב יותר לתוכן. זה מוביל ליותר אינטראקציות ולשימור גבוה יותר של הצופים. סרטונים מעניינים עם כתוביות במספר שפות יוצרים חוויות מכלילות עבור קבוצות תרבות שונות, ומשפרים את הנגישות וההנאה שלהם.
HeyGen מובילה את תחום יצירת הווידאו בעזרת בינה מלאכותית, ועסקים ברחבי העולם סומכים עליה כדי לשדרג את התקשורת שלהם באמצעות פתרונות וידאו מותאמים אישית. בין אם מדובר במדיה, חינוך או תקשורת ארגונית, יוצר הווידאו מבוסס ה-AI שלנו מאפשר ליצור תוכן מרתק שמדבר לקהלים רחבים.
להוסיף טקסט וכתוביות לוידאו שלך ב־4 צעדים פשוטים
שדרג את הסרטונים שלך עם טקסט מעוצב על גבי הווידאו, כיתוביות וכתוביות המופעלות על ידי AI.
להתחיל בהדבקת התוכן שלך, כמו פוסט בבלוג או הודעה, לתוך העורך כדי להתחיל את המסע שלך עם מחולל סרטוני ה‑AI מטקסט שלנו – בחינם.
מתוך הספרייה הרחבה שלנו, בחר מבין יותר מ־300 אווטארים וקולות שמתאימים לטון ולסוג הקהל שלך. יוצר סרטוני ה‑AI הזה חוסך את הצורך בשחקנים או בסטודיו.
להוסיף טקסט על המסך או כתוביות על הווידאו שלך. לבחור מתוך מגוון פונטים, גדלים, צבעים ועיצובים של כתוביות שמתאימים בול למסרים ולסגנון הוויזואלי שלך. מחולל הווידאו עם הבינה המלאכותית שלנו מאפשר ליצור סרטונים באיכות מקצועית בלי מאמץ.
לאפשר ל‑HeyGen לעבד את הווידאו שלך עם שדרוגי טקסט חלקים. הורדה ופרסום של התוכן שלך לוקחים רק כמה דקות — מוכן להגדיל את הנגישות והמעורבות של הווידאו שלך.
הכלי Add Text to Video של HeyGen מאפשר להוסיף טקסט, כתוביות וכותרות לסרטונים שלך ישירות מהדפדפן. הוא מיועד להיות פשוט ויעיל, גם אם אין לך שום ניסיון בעריכת וידאו.
להעלות את הווידאו שלך לפלטפורמת HeyGen, לבחור באפשרות הטקסט ואז להתאים את הפונט, הצבע, הגודל והמיקום. אפשר להוסיף כמה אלמנטים של טקסט, לכוון את התזמון שלהם ולצפות בשינויים מיד.
כן, HeyGen מציעה מבחר גדול של פונטים, צבעים וסגנונות טקסט. אפשר גם להנפיש את הטקסט, להתאים יישור, ולהציב אותו בכל מקום על המסך.
HeyGen מציעה גם תוכניות חינמיות וגם תוכניות פרימיום. יכול להיות שתכונות עריכת טקסט בסיסיות זמינות בגרסה החינמית, בעוד שכלים מתקדמים יותר ואפשרויות ייצוא כלולות בתוכניות בתשלום.
בהחלט. HeyGen מאפשרת לך לראות תצוגה מקדימה של מיקום הטקסט והסגנון בזמן אמת, כדי שתוכל לבצע התאמות לפני סיום הווידאו שלך.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.