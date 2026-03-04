Advantive היא חברת SaaS שמספקת תוכנה ייעודית ליצרנים ולמפיצים מתמחים, ועוזרת להם להתרחב ביעילות ולפעול ברווחיות גבוהה יותר. כמנהל תחום למידה ופיתוח, בוב בדנארז מוביל יוזמות אונבורדינג והעצמה גלובליות, שממוקדות בהאצת הצמיחה של העובדים ובמיצוי הפוטנציאל שלהם בכל הארגון.

עבור בוב, למידה היא לא רק העברת מידע; היא עוסקת בעזרה לאנשים לפתח מיומנויות ולשמור את מה שהם לומדים מהר יותר. המטרה שלו היא לקצר את הזמן שלוקח לעובדים להגיע לאבני דרך מרכזיות, ולדחוס תהליך שלפני כן נמשך שנתיים‑שלוש לתוך שישה עד שנים‑עשר חודשים, או פחות. כדי להשיג את זה בקנה מידה גדול, עם צוות L&D רזה, היה צריך גישה חדשה ליצירת תוכן ולמעורבות.

שמירה על מעורבות כשעובדים במתכונת רזה

צוות ה‑L&D של Advantive עובד רזה לפי תכנון. בוב מחזיק בכמה כובעים במקביל, ומאזן בין הנחיה, יצירת תוכן ועיצוב תוכניות, תוך תמיכה ביותר מ‑600 עובדים ברחבי העולם, בנוסף להכשרת לקוחות.

וידאו תמיד היה מרכזי באסטרטגיית הלמידה של Advantive, במיוחד לתכנים בקצב אישי ובדרישה. היה קשה ליצור וידאו שנשאר רלוונטי ומסקרן לאורך זמן.

״אחד האתגרים הכי גדולים עם וידאו מסורתי הוא שהוא נהיה מיושן מהר מאוד,״ אמר בוב. ״אתה יכול להקליט הדרכה של שעה, ואחרי 30 או 40 יום היא כבר לא מדויקת. ואז צריך להקליט את כל הדבר מחדש.״

מגבלה משמעותית נוספת הייתה התלות במומחי התוכן. המומחים הטכניים של Advantive עובדים לרוב מול לקוחות, והיה קשה למצוא עבורם זמן להקליט הדרכות, שלא לדבר על ליצור וידאו מעניין ומערב.

״לא תמיד יש להם את סט הכישורים להקליט הדרכה מעניינת,״ הסביר בוב. ״וגם לנו לא תמיד יש את הזמן למשוך אותם מהלקוחות.״

התוצאה הייתה מחזורי הפקה איטיים, תוכן מיושן ויכולת מוגבלת להגדיל תוכניות למידה בלי להעמיס על עומס העבודה.

למצוא דרך מהירה יותר ליצור תוכן לימודי מרתק

הרושם הראשון של בוב מ-HeyGen נוצר מתוך צורך. עם אחד מצוותי ה-L&D הרזים ביותר שהוא אי פעם עבד בהם, הוא היה צריך דרך ליצור תוכן מהר יותר, בלי לוותר על איכות או על רמת המעורבות.

״הייתי צריך דרך ליצור תוכן מהר יותר,״ הוא אמר. ״באותו זמן זה באמת היה רק אני ועוד אדם אחד שתמכנו במאות עובדים.״

מה שבלט מיד היה היכולת של HeyGen להפוך הדרכות מבוססות טקסט לסרטוני וידאו מרתקים, תוך הוספת אלמנט אנושי דרך אווטארים. ״אחד האתגרים הכי גדולים בלמידה בקצב עצמי הוא מעורבות,״ אמר בוב. ״אנשים צריכים חיבור רגשי כדי לשמור מידע.״

באמצעות שימוש באווטאר סטודיו, שלרוב מעוצב בדמותו, בוב הצליח ליצור תחושת נוכחות ומוכרות, אפילו בלמידה א-סינכרונית. "אם לומדים רואים אדם, אפילו גרסת אווטאר שלי, יש סיכוי גבוה יותר שהם יזכרו את מה שהם לומדים", הוא אמר.

לאפשר משחקי תפקידים מציאותיים בלי מאמן חי

אחד הפריצות הדרך הגדולות הגיע כש-Bob התחיל להשתמש ביכולות האווטאר האינטראקטיבי של HeyGen.

״הרגע הקסום בשבילנו היה לראות את האווטאר מתעורר לחיים,״ הוא אמר. ״אבל יותר חשוב מזה, זה היה ה‑LiveAvatar והיכולת לעשות משחקי תפקידים.״

בוב הדגים תרחיש ראיון מדומה עבור מנהל שהוא דיווח לו, והראה איך עובדים יכולים לתרגל מיומנויות מעשיות מהעולם האמיתי, כמו ראיונות או שיחות משוב וביצועים, בלי צורך בנוכחות של מאמן חי.

״זה היה הרגע שבו הבנו שאנחנו יכולים לעזור לאנשים לפתח מיומנויות בלי שיצטרכו מאמן שיושב איתם שעות,״ הוא אמר.

זה פתח את הדלת לתרגול שניתן להרחבה, שמשולב ישירות בלמידה בקצב אישי. במקום להסתמך על סדנאות של 90 דקות או סשנים של משחקי תפקידים אחד על אחד, עובדים יכולים עכשיו להתאמן בתרחישים מציאותיים לפי לוח הזמנים שנוח להם.

״לא חשבתי שכבר הגענו לשם עם בינה מלאכותית,״ אמר בוב. ״אבל זה הפך את זה לאפשרי.״

ייעול עדכוני תוכן והפצה רב־לשונית

HeyGen גם שינתה לגמרי את הדרך שבה Advantive מטפלת בעדכוני תוכן ובאחזור לשפות שונות.

במקום להקליט מחדש סרטונים שלמים בשביל שינויים קטנים, בוב יכול היה לעדכן מהר את הסקריפטים וליצור מחדש את התוכן. "אם אנחנו צריכים לעשות עדכון, זה הרבה יותר מהיר מלהקליט מחדש וידאו של שלוש או חמש דקות", הוא אמר.

הצוות גם התחיל להתנסות ביצירת וידאו גנרטיבית, שהופכת פרומפטים או תוכן בסגנון PowerPoint לסרטונים מלוטשים בתוך ימים במקום שבועות.

״לעיתים קרובות יש לנו רעיונות, אבל להפוך אותם לחזון ויזואלי פעם היה לוקח שבועות,״ אמר בוב. ״עכשיו אנחנו עושים את זה בתוך ימים.״

עבור הדרכת לקוחות, התרגום הפך להרבה יותר פשוט. Advantive פועלת בעיקר באנגלית, אבל לקוחות גלובליים צריכים הדרכה בשפות נוספות. ״היכולת להעלות וידאו ותוך זמן קצר להפוך אותו לזמין במספר שפות הייתה שינוי ענק בשבילנו״, אמר בוב.

בונים בסיס ללמידה מהירה וניתנת להרחבה

מאז שאימצה את HeyGen, Advantive רואה שיפורים ברורים ומדידים.

בוב מעריך ירידה של 50% בזמן שנדרש ליצור תכני למידה בקצב אישי. בדוגמה אחת לאחרונה, הדרכת PowerPoint עם קריינות, שבעבר הייתה לוקחת כמה ימים, הושלמה בתוך שעתיים‑שלוש בלבד. "חיסכון הזמן הזה הוא המדד הכי חשוב בשבילנו", אמר בוב.

מעבר ליעילות, הזמן שהתפנה מאפשר לבוב להתמקד בעבודה בעלת השפעה גבוהה יותר, כמו הנחיית סשנים, יצירת מעורבות עם עובדים ותמיכה במנהלים, במקום לבלות שעות ביצירת תוכן.

״אם אני חוסך זמן, אני גם חוסך כסף,״ הוא אמר. ״וככה אני יכול לבלות יותר זמן מול אנשים, מה שבסופו של דבר מעלה מעורבות ומשפר שימור.״

הדבר שבוב הכי מעריך ב-HeyGen הוא שהיא ממשיכה להתפתח. פיצ׳רים חדשים ממשיכים להרחיב את מה שאפשרי עבור צוותי למידה ופיתוח. "אנחנו עדיין רק מגרדים את פני השטח", הוא אמר,

העצה שלו לאחרים שמתחילים היא פשוטה: לקפוץ למים ולהתנסות. "ככל שמשחקים עם זה יותר, ככה לומדים יותר איך להשתמש בזה", אמר בוב. "וכדאי להשקיע זמן בבנייה של אווטאר הסטודיו שלך. ככל שתעשה את זה טוב יותר, כך החוויה תהיה מציאותית ומרתקת יותר."

עבור בוב וצוות ה‑L&D של Advantive, HeyGen הפכה לבסיס ללמידה מהירה יותר, מרתקת יותר וניתנת להרחבה בקנה מידה גדול יותר.

״אם רוצים לחסוך זמן, ליצור תוכן מהר יותר ולבנות חוויות למידה שאנשים באמת מתחברים אליהן וזוכרים״, אמר בוב, ״HeyGen בהחלט שווה ניסיון.״