Malecare היא עמותה ארצית לתמיכה בחולי סרטן וארגון סנגור, בהובלת דריל מיטלדורף, אונקולוג ועובד סוציאלי שהקדיש עשרות שנים לעזרה למטופלים לחיות חיים ארוכים ומאושרים יותר. מה שהתחיל לפני 30 שנה כתגובה לאבחון סרטן הערמונית של אביו, צמח לאחד מארגוני הסרטן הגדולים בארצות הברית. ״ראיתי בזה הזדמנות לנקום במחלה״, אמר דריל.

בלב העשייה של Malecare נמצאת Cancer Academy, פלטפורמת לימוד דיגיטלית שנבנתה כדי לספק לחולי סרטן ולבני המשפחה שלהם הדרכה ברורה ומעשית. "Cancer Academy היא פלטפורמה עבור כל חולי הסרטן וכל מי שאוהב חולי סרטן", אמר דריל. דרך סרטונים קצרים וממוקדים, הפלטפורמה שואפת להחזיר ביטחון, להפחית פחד, ולעזור לאנשים להתמודד טוב יותר עם הטיפול, התסמינים והאתגרים היומיומיים.

עם הזמן, Malecare הבינה שהחזון החינוכי שלה דורש אלפי סרטונים, שכל אחד מהם מעוצב בקפידה, תומך רגשית ומדויק מבחינה רפואית. אבל עם צוות שמורכב כולו מעובדים סוציאליים ופסיכולוגים, יצירה של כמות כזו של תוכן איכותי הרגישה בלתי אפשרית.

״הפלטפורמה Cancer Academy של Malecare דורשת אלפי סרטונים,״ אמר דריל. ״לפני HeyGen, האתגר היה ליצור אלפים בקנה מידה גדול על ידי צוות של שישה אנשים, שכולם עובדים סוציאליים או פסיכולוגים, ולאף אחד מהם אין רקע בהפקת וידאו.״

הכול השתנה כשהצוות גילה את HeyGen. הפלטפורמה אפשרה להם ליצור סרטוני לימוד אמפתיים ומדויקים בקנה מידה גדול, בלי צורך במומחיות מיוחדת בצילום או במשאבי הפקה יקרים.

עוברים את מחסומי ההפקה כדי להגיע למיליוני מטופלים

לפני HeyGen, Malecare התקשתה להגיע לכל קהילת המטופלים שהייתה זקוקה למידע. "יש לנו 120,000 אנשים שמגיעים לקבוצות התמיכה שלנו. יש מיליוני אנשים שאובחנו עם סרטן. אז אנחנו מפספסים המון אנשים", אמר דריל.

כדי להגיע למטופלים האלה נדרש רמת הפקת וידאו שהצוות פשוט לא הצליח להגיע אליה. הם היו צריכים מציגים שאפשר לחזור עליהם שוב ושוב, מסר ברור ותפוקה בהיקף גבוה, אבל צילום חי היה איטי, יקר ותלוי בגורמים חיצוניים. ״אנחנו לא צריכים לחכות לזמן סטודיו או שהדוברים המקוריים יתפנו. אנחנו לא צריכים להעסיק אנשים עם כישורים מאוד גבוהים״, אמר דריל. ״אני עובד סוציאלי, ואני יוצר סרטונים ברמה, או כמעט ברמה, של מקצוענים עם 20 או 30 שנות ניסיון.״

בלי יכולת להפיק וידאו בצורה עקבית ומהירה, הרבה מטופלים נשארו בלי גישה לתשובות אמינות. הצוות קיבל לא מעט פניות מאנשים שצפו בסרטונים באמצע הלילה, מפוחדים ולא בטוחים אם התסמינים שלהם נורמליים.

״בכל פעם שהם מזיעים בלילה ותוהים, מה אני אגיד לרופא שלי? או האם אני בכלל אחזיק מעמד עד הבוקר? הם יכולים להסתכל על וידאו שנוצר ב‑HeyGen ולגלות שהתרופה שהם לוקחים באמת גורמת לתופעת לוואי. אתה הולך לעבור את הלילה, ותהנה ממחר.״

עבור Malecare, לעזור למטופלים להרגיש בטוחים ברגעים האלה הפך למרכז המשימה שלהם ולסיבה שהם היו צריכים פתרון סקיילבילי ואמין.

אימוץ בינה מלאכותית כדי להרחיב את ההכשרה בבירור, בביטחון ובאכפתיות

החוויה הראשונה של הצוות עם HeyGen הייתה מה שדריל מכנה ״רגע קסום״. ביום אחד בלבד, מהסלון בבית שלו, הם הצליחו להשיג משהו שבעבר הרגיש בלתי אפשרי.

״שלושתנו ישבנו בסלון שלי, ובסוף היום יצרנו 15 סרטונים. זה היה כזה, 'איך עשינו את זה בכלל?'״ אמר דריל. ״חמישה־עשר סרטונים לגמרי ראויים, מוכנים לפרסום.״

הרגע הזה הראה להם מה אפשרי. HeyGen אפשרה להם להרחיב את ההפקה מעבר לכמה תורמים בודדים ולהעצים כל חבר צוות ליצור תוכן וידאו חזק ועקבי. "העברנו את תהליך העבודה הזה לאנשים באופן אישי", הסביר דריל. "פסיכולוגים יכולים בקלות ליצור 5 עד 10 סרטונים ביום."

למצוא את הקול והטון הנכונים היה חשוב לא פחות. Malecare הבחינו שמטופלי סרטן מגיבים הכי טוב למציגים נגישים, במיוחד כאלה שמרגישים כמו מורי מדעי הטבע בתיכון. אחרי שבדקו עשרות מציגים אמיתיים, HeyGen אפשרה לצוות לשחזר דיגיטלית את אותם קולות חמים ומרגיעים.

״אנחנו בעצם יכולים להעניק לכל אווטאר אישיות,״ אמר דריל. ״יכולנו לחקות את אותם מורי מדעי־הטבע בתיכון שהשתמשנו בהם כאנשים חיים.״

מטופלים לרוב לא מצליחים להבחין אילו סרטונים מציגים מנחים אמיתיים ואילו משתמשים באווטארים, וברבים מהמקרים אנשים מתחברים אפילו יותר לגרסאות הדיגיטליות. משתתף אחד בקבוצת מיקוד שיתף תובנה שנשארה עם דריל מאז:

״אני יודע שזה אווטאר. אמרת לי שזה אווטאר, אבל אני מרגיש שאני יכול לנהל איתם שיחה עמוקה יותר על אותו נושא שהם מציגים לי. וגם עכשיו, אני מרגיש דמעות עולות לי בעיניים כשאני חושב על איך אנחנו יודעים שהצלחנו להתחבר לאנשים, לגרום להם להרגיש בנוח, להפחית את החרדה שלהם, ולעזור להם באמת לשמוע ולקלוט מידע שהוא מאוד קשה.״

עבור דריל, התגובה הרגשית הזו הראתה ש-HeyGen לא רק מאפשרת סקייל, אלא גם מעצימה אמפתיה. "אם יש דבר אחד שאפשר להגיד על HeyGen, זה שלא רק שתהיה לך שליטה, אלא שתהיה לך היכולת להשתמש ביצירתיות שלך ובלב שלך כדי ליצור שיחות עם אנשים שמעולם לא פגשת."

השגת השפעה מדידה והחזרת האמון של המטופלים

HeyGen הפכה לחלק מרכזי מתהליך העבודה של Malecare, ומאפשרת לצוות ליצור תוכן בדיוק ובזריזות.

״יש לי את היכולת ליצור חינוך דיגיטלי שאפשר למדוד, לדעת איזה חלק מהווידאו צריך התאמה ואז לערוך אותו מחדש. אפשר לעשות את זה רק כשיש לך שליטה דיגיטלית על הביצועים של האווטאר״, אמר דריל.

HeyGen גם הופכת את העבודה ליציבה רגשית ויצירתית לאורך זמן. במקום להרגיש מוצף רק מהמחשבה על עריכה, דריל מתאר תחושת קלילות. ״הסטודיו לעריכה מאפשר לי לא לחשוב בכלל על תהליך העריכה. אני לא עורך, אני יוצר״, אומר דריל. ״זו תחושה מדהימה״.

הכי חשוב, התוצאות עבור המטופלים משתפרות. Malecare מסתמכת על כלים מאומתים כדי למדוד שינויים בידע של המטופלים, ברמת המוכנות שלהם ובמידת המעורבות שלהם. ״כל המספרים שלנו עלו על הציפיות שלנו״, אמר דריל. ״מעט מאוד דברים אפשר לומר שמצליחים להגיע לזה במהירות שבה הצלחנו להראות את זה״.

עבור דריל והצוות שלו, HeyGen היא הרבה יותר מכלי; זו דרך לפגוש מטופלים עם בהירות, נוחות ותקווה ברגעים שהם הכי צריכים את זה. ״זה כאילו מלאך ירד דרך ה‑iPhone שלהם ונכנס להם לראש״, אמר דריל. ״וזה באמת נפלא.״