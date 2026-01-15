הדרכת בטיחות OSHA ייצור, בנייה, לוגיסטיקה וכל תעשייה אחרת עם דרישות בטיחות בעבודה. תקשורת סיכונים, נוהלי lockout tagout, הגנה מפני נפילות, כניסה לחללים מוקפים, הפעלת מלגזה, דרישות ציוד מגן אישי (PPE). ליצור הדרכות תואמות OSHA עם תיעוד השלמה מלא לביקורות. שימוש לדוגמה: חברת ייצור עם שלוש משמרות יוצרת סרטון הדרכת OSHA לנעילה ותיוג (lockout tagout). מפרסמת באנגלית ובספרדית. כל המשמרות משלימות את ההדרכה בזמנים שנוחים להן. מפקח OSHA מבקש תיעוד. המנהל מייצר דוח השלמה שמראה עמידה של 100% בדרישות בפחות משתי דקות.

הדרכת פרטיות ואבטחת מידע לפי HIPAA ספקי שירותי בריאות, מרפאות, בתי חולים, חברות ביטוח וכל גורם מכוסה שמטפל במידע רפואי מוגן. כללי הפרטיות של HIPAA, כללי האבטחה, דיווח על פרצות אבטחה, זכויות מטופלים. דרישת ההדרכה השנתית של HIPAA מתקיימת באמצעות תוכן וידאו שניתן לעקוב אחריו. שימוש לדוגמה: רשת מרפאות עם כמה סניפים יוצרת הדרכת פרטיות HIPAA. ההדרכה נפרסת לכל הצוותים הקליניים והאדמיניסטרטיביים בחמישה סניפים. מערכת ה‑LMS עוקבת אחרי ההשלמה ומוכיחה שכל העובדים סיימו את הדרישות השנתיות של HIPAA לפני הדדליין.

הדרכה למניעת הטרדה נדרש ברוב המדינות עבור כל המעסיקים. הטרדה מינית, אפליה, נקמה, יצירת סביבת עבודה מכבדת, נהלי דיווח, אחריות מנהלים. דרישות ייחודיות לכל מדינה מכוסות באמצעות תוכן שניתן להתאמה אישית. שימוש לדוגמה: רשת קמעונאית עם 50 סניפים בקליפורניה ובניו יורק יוצרת הדרכת מניעת הטרדה שעומדת בדרישות הספציפיות של שתי המדינות. המערכת עוקבת אחרי ההשלמה ומוכיחה שכל המנהלים סיימו את הדרכת שעתיים החובה של קליפורניה.

עמידה בדרישות פרטיות נתונים וסייברסקיוריטי דרישות GDPR לפעילות באירופה, מדיניות הגנת נתונים, מודעות לפישינג, אבטחת סיסמאות, דיווח על תקריות. חברות טכנולוגיה, שירותים פיננסיים, כל ארגון שמטפל בנתוני לקוחות. שימוש לדוגמה: חברת SaaS יוצרת הדרכת תאימות ל‑GDPR עבור עובדים באירופה. כולל עקרונות הגנת נתונים, זכויות פרט, נהלי דיווח על פריצות מידע. עוקב אחרי השלמת ההדרכה לצורכי תיעוד תאימות רגולטורית.

ציות לשירותים פיננסיים מניעת הלבנת הון, חוק סודיות בנקאית, הכרת הלקוח (KYC), עמידה בדרישות SOX, רגולציות ניירות ערך, מניעת שימוש במידע פנים. בנקים, קואופרטיבי אשראי, חברות השקעות וחברות ביטוח שעומדים בדרישות הרגולציה הפיננסית. שימוש לדוגמה: בנק אזורי יוצר הדרכת AML לכל הקופאים והצוות מול הלקוחות. מעדכן אותה רבעונית עם דוגמאות מקרים חדשות ושינויים רגולטוריים. מעקב SCORM מספק תיעוד מבחנים לביקורות רגולטוריות.