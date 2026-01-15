סרטוני הדרכת ציות בקנה מידה גדול

להפוך הדרכות חובה לתוכן וידאו שניתן לעקוב אחריו, עם ייצוא SCORM ל‑LMS שלך. לעדכן מיד כשנהלים ורגולציות משתנים. לפרוס ב‑175+ שפות. לשמור תיעוד ביקורת שמוכיח שכל עובד השלים את ההדרכות הנדרשות.

צוואר הבקבוק בתוכן ההדרכה והלמידה

אתגר הדרכות הציות

הדרכות ציות הן חובה חוקית, דחופות וקשה מאוד לנהל אותן בקנה מידה גדול. מאות עובדים מפספסים דד־ליינים, רגולציות משתנות מהר יותר ממה שאפשר לעדכן את חומרי ההדרכה, וביקורות מגלות חוסרים ברישומי ההשלמה. סשנים חיים נכשלים בין משמרות ומיקומים שונים, הדרכה באנגלית בלבד משאירה צוותים גלובליים מאחור, ומצגות PowerPoint כמעט לא מגיעות להשלמה. מדריכים חיצוניים עולים אלפי דולרים בשנה, בזמן שמעקב ידני גוזל שעות ומגדיל את סיכון הביקורת, האחריות והחשיפה לקנסות.

עם HeyGen

הפתרון של HeyGen

הפתרון של HeyGen

HeyGen הופכת דרישות ציות ל־סרטוני הדרכה מקצועיים עם מעקב SCORM מובנה לתיעוד מוכן לביקורת. העלה את התוכן שלך, בחר אווטאר AI מקצועי וצור סרטונים שניתן לייצא ישירות ל־LMS שלך עם נתוני השלמה, חותמות זמן ובקרת גרסאות. כשנהלים ותקנות משתנים, עדכן את הסקריפט וצור מחדש את הווידאו בתוך דקות, כשהגרסה החדשה מוגשת אוטומטית ללומדים. צריך הדרכות ציות במגוון שפות? תרגם תכני מניעת הטרדה, OSHA או HIPAA ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול טבעי וסנכרון שפתיים, כדי לספק הדרכה תואמת־חוק עם מסלול ביקורת יחיד ועקבי.

כל מה שצוותי למידה ופיתוח צריכים כדי להכשיר עובדים בקנה מידה גדול

ייצוא SCORM ותיעוד Audit Trails

ייצא סרטוני ציות כחבילות SCORM 1.2 או 2004 שמשתלבות עם כל LMS. Workday Learning, Cornerstone, ‏SAP SuccessFactors או כל פלטפורמת למידה אחרת. ה‑LMS שלך עוקב אוטומטית אחרי השלמות, זמן צפייה, ציוני מבחנים ותאריכי השלמה. כשמבקרים מבקשים תיעוד, שלוף דוחות השלמה ישירות מהמערכת שלך.

תואם תקני SCORM 1.2 ו‑2004

מעקב אוטומטי אחרי השלמת הקורס

רישומי ביקורת עם חותמת זמן

תיעוד בקרת גרסאות

עדכונים רגולטוריים מיידיים

הרגולציות לא מחכות ללוח הזמנים של ההפקה שלך. OSHA מעדכנת תקן. פסק דין משנה את דרישות ההכשרה למניעת הטרדה. עדכן את תסריט ההדרכה עם הדרישות החדשות וצור מחדש את הווידאו בתוך חמש דקות. העלה ל‑LMS שלך והוא יחליף אוטומטית את הגרסה הישנה. ההדרכות לציות שלך נשארות מדויקות בלי שבועות של עיכובי הפקה.

שינויים בתסריט עולים לאוויר תוך דקות

לא צריך לצלם מחדש

מעקב גרסאות לצורכי ציות

לעדכן את כל השפות בו־זמנית

הדרכות ציות רב־לשוניות

ברוב המדינות יש חובה חוקית להכשיר עובדים בשפה שהם מבינים. סרטון ציות אחד הופך למספר בלתי מוגבל של גרסאות בשפות שונות. אפשר לתרגם את הדרכות OSHA לספרדית לאתר שלך בטקסס, לפורטוגזית לעובדים מברזיל, לוייטנאמית לצוות שלך בקליפורניה. שיבוט קול מבטיח דיבור טבעי, לא טקסט־טו־ספיץ׳ רובוטי. כל גרסת שפה כוללת את אותו מעקב SCORM.

זמינות יותר מ־175 שפות

שיבוט קול טבעי לכל שפה

סנכרון שפתיים שמתאים לתנועות הפה

מעקב SCORM לכל גרסת שפה

תוכן ציות מקצועי

אף אחד לא מסיים מצגות PowerPoint של 40 שקופיות על מניעת הטרדה. שיעורי ההשלמה של וידאו גבוהים פי 3 מאשר הדרכות מבוססות מסמכים. מציגים מקצועיים עם אווטארים מעבירים את התוכן הנדרש בפורמט מעניין שקל לצפות בו. עובדים מבינים טוב יותר את הדרישות וזוכרים את ההדרכה לזמן ארוך יותר.

העברה מקצועית של המצגת

שיעורי השלמה גבוהים יותר מאשר במסמכים

שימור ידע טוב יותר

דוגמאות מבוססות תרחישים לפי הצורך

מצורך בהכשרה לקורס מוכן לפרסום ב־3 שלבים

שלב 1

להעלות את תוכן הציות שלך

להתחיל מחומרי הציות הקיימים. להעלות מצגות PowerPoint מהדרכות קודמות, להדביק תסריטים ממסמכי מדיניות, או להשתמש במתווה התוכן של היועץ החיצוני שלך. לנושאי ציות נפוצים, להסתמך על דרישות קיימות. תקני OSHA הם ציבוריים. הנחיות EEOC למניעת הטרדה מתועדות. דרישות HIPAA מוגדרות.

שלב 2

בחר מציג מקצועי

בחר מבין יותר מ־120 אווטארים מקצועיים של AI שמתאימים לנושאי ציות רציניים. מציגים עסקיים מקצועיים להכשרות הטרדה. אווטארים ממוקדי בטיחות לתכני OSHA. אנשי מקצוע בתחום הבריאות להכשרות HIPAA. הוסף את לוגו החברה והמיתוג שלך. כלול הצהרות משפטיות נדרשות.

שלב 3

פריסה עם מעקב SCORM

ייצא כחבילת SCORM. העלה ל‑LMS שלך יחד עם הדרכות חובה אחרות. הגדר דרישות סיום. הקצה לקבוצות העובדים הרלוונטיות. ה‑LMS שלך מטפל ברישום, מעקב, תזכורות ותיעוד. כשמבקרים מבקשים הוכחות, צור דוחות השלמה.

הדרכות ציות לכל דרישה רגולטורית

הדרכת בטיחות OSHA

ייצור, בנייה, לוגיסטיקה וכל תעשייה אחרת עם דרישות בטיחות בעבודה. תקשורת סיכונים, נוהלי lockout tagout, הגנה מפני נפילות, כניסה לחללים מוקפים, הפעלת מלגזה, דרישות ציוד מגן אישי (PPE). ליצור הדרכות תואמות OSHA עם תיעוד השלמה מלא לביקורות.

שימוש לדוגמה: חברת ייצור עם שלוש משמרות יוצרת סרטון הדרכת OSHA לנעילה ותיוג (lockout tagout). מפרסמת באנגלית ובספרדית. כל המשמרות משלימות את ההדרכה בזמנים שנוחים להן. מפקח OSHA מבקש תיעוד. המנהל מייצר דוח השלמה שמראה עמידה של 100% בדרישות בפחות משתי דקות.

הדרכת פרטיות ואבטחת מידע לפי HIPAA

ספקי שירותי בריאות, מרפאות, בתי חולים, חברות ביטוח וכל גורם מכוסה שמטפל במידע רפואי מוגן. כללי הפרטיות של HIPAA, כללי האבטחה, דיווח על פרצות אבטחה, זכויות מטופלים. דרישת ההדרכה השנתית של HIPAA מתקיימת באמצעות תוכן וידאו שניתן לעקוב אחריו.

שימוש לדוגמה: רשת מרפאות עם כמה סניפים יוצרת הדרכת פרטיות HIPAA. ההדרכה נפרסת לכל הצוותים הקליניים והאדמיניסטרטיביים בחמישה סניפים. מערכת ה‑LMS עוקבת אחרי ההשלמה ומוכיחה שכל העובדים סיימו את הדרישות השנתיות של HIPAA לפני הדדליין.

הדרכה למניעת הטרדה

נדרש ברוב המדינות עבור כל המעסיקים. הטרדה מינית, אפליה, נקמה, יצירת סביבת עבודה מכבדת, נהלי דיווח, אחריות מנהלים. דרישות ייחודיות לכל מדינה מכוסות באמצעות תוכן שניתן להתאמה אישית.

שימוש לדוגמה: רשת קמעונאית עם 50 סניפים בקליפורניה ובניו יורק יוצרת הדרכת מניעת הטרדה שעומדת בדרישות הספציפיות של שתי המדינות. המערכת עוקבת אחרי ההשלמה ומוכיחה שכל המנהלים סיימו את הדרכת שעתיים החובה של קליפורניה.

עמידה בדרישות פרטיות נתונים וסייברסקיוריטי

דרישות GDPR לפעילות באירופה, מדיניות הגנת נתונים, מודעות לפישינג, אבטחת סיסמאות, דיווח על תקריות. חברות טכנולוגיה, שירותים פיננסיים, כל ארגון שמטפל בנתוני לקוחות.

שימוש לדוגמה: חברת SaaS יוצרת הדרכת תאימות ל‑GDPR עבור עובדים באירופה. כולל עקרונות הגנת נתונים, זכויות פרט, נהלי דיווח על פריצות מידע. עוקב אחרי השלמת ההדרכה לצורכי תיעוד תאימות רגולטורית.

ציות לשירותים פיננסיים

מניעת הלבנת הון, חוק סודיות בנקאית, הכרת הלקוח (KYC), עמידה בדרישות SOX, רגולציות ניירות ערך, מניעת שימוש במידע פנים. בנקים, קואופרטיבי אשראי, חברות השקעות וחברות ביטוח שעומדים בדרישות הרגולציה הפיננסית.

שימוש לדוגמה: בנק אזורי יוצר הדרכת AML לכל הקופאים והצוות מול הלקוחות. מעדכן אותה רבעונית עם דוגמאות מקרים חדשות ושינויים רגולטוריים. מעקב SCORM מספק תיעוד מבחנים לביקורות רגולטוריות.

הדרכת ציות לעובדים חדשים

להבטיח שכל עובד משלים את כל הנהלים המחייבים במהלך האונבורדינג באמצעות סרטוני אונבורדינג לעובדים עם מעקב ציות אוטומטי.

המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם

מכשרת עובדים גלובלית ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשגילינו שלסרט שאני עושה כל שבוע יש פתרון אחר. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב-HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
יש שאלות? יש לנו תשובות

האם זה עומד בדרישות ההכשרה של OSHA?

כן. OSHA מחייבת הכשרה מתאימה, הבנת שפה ותיעוד. הדרכת וידאו עם מעקב SCORM עומדת בדרישות האלה. ארגונים רבים גם מרחיבים את ההכשרה לציות באמצעות סרטוני הדרכה פנימיים כדי לחזק מודעות לבטיחות ולרגולציה.

האם הדרכה בווידאו עומדת בדרישות החוק למניעת הטרדה?

ברוב מדינות ארה״ב, חוקי ההכשרה נגד הטרדה מחייבים תוכן אינטראקטיבי אבל לא דורשים הדרכה פרונטלית. הדרכת וידאו עם דוגמאות של תרחישים ובדיקות ידע עומדת בדרישות האינטראקטיביות. קליפורניה, ניו יורק, קונטיקט, דלאוור, אילינוי ומיין כולן מקבלות הדרכות הטרדה מבוססות וידאו.

איך מעקב SCORM עובד עבור תיעוד ציות ורגולציה?

SCORM שולח ל‑LMS שלך נתוני השלמה, כולל מי השלים, מתי, כמה זמן הושקע, ציוני מבחנים ואיזו גרסה הושלמה. ה‑LMS שלך שומר את זה לצמיתות, ויוצר תיעוד ביקורת שמוכיח שההכשרה הנדרשת בוצעה.

אפשר לעדכן סרטונים כשנדרשות התאמות לרגולציה?

חוקים פדרליים ומדינתיים לרוב מחייבים הדרכה בשפות שהעובדים מבינים. צור את סרטון הציות שלך באנגלית, תתרגם לספרדית, וייטנאמית, מנדריניתאו לכל שפה שהעובדים שלך מדברים. לכל גרסת שפה יש מעקב SCORM נפרד.

מה לגבי עובדים שלא מדברים אנגלית?

חוקים פדרליים ומדינתיים לרוב מחייבים הדרכה בשפות שהעובדים מבינים. צור את סרטון הציות שלך באנגלית, ותרגם אותו לספרדית, וייטנאמית, מנדרינית או לכל שפה שהעובדים שלך מדברים. לכל גרסת שפה יש מעקב SCORM נפרד.

מה האורך המומלץ לסרטוני הדרכת ציות?

תלוי בדרישות הרגולטוריות. בקליפורניה נדרשות שעתיים להכשרת מנהלים בנושא הטרדה. רוב המדינות מקבלות שעה אחת להכשרת עובדים. לצורכי ציות כללי, עדיף לשמור כל מודול מתחת ל־20 דקות. חלק דרישות ארוכות יותר לפרקים.

עם אילו פלטפורמות LMS זה עובד?

כל מערכת LMS שתומכת ב‑SCORM 1.2 או 2004, כלומר כמעט כולן. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard ועוד מאות נוספות

איך מוכיחים לעורכים שבוצע אימון?

ה‑LMS שלך שומר את כל נתוני ההשלמה. כשמבקרים מבקשים הוכחות, אפשר ליצור דוחות השלמה מתוך ה‑LMS. הדוחות מציגים שמות עובדים, תאריכי השלמה, זמן שהושקע, ציוני מבחנים ואיזו גרסת הדרכה הושלמה.

להתחיל ליצור סרטוני הדרכה כבר היום

די לחכות חודשים לתוכן שכבר מיושן לפני שהוא בכלל עולה לאוויר. צור סרטוני הדרכה מקצועיים בדקות, תרגם לכל שפה מיד, ועדכן בכל פעם שהעסק משתנה — בלי ימי צילום מחדש. הצטרף לצוותי L&D ב‑Workday, Advantive ו‑Würth Group שכבר שינו לגמרי את הדרך שבה הם מכשירים עובדים.

