תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם
HeyGen לעסקים

להגדיל את תפוקת הווידאו של הצוות, לא את עומס העבודה

HeyGen for Business נותן לארגון שלך פי 5 יותר יכולת יצירה, וידאו אינטראקטיבי להכשרות, SSO בשירות עצמי, הגבלות וידאו מורחבות ועוד. בין אם אתה סטארטאפ או מוביל מחלקות בארגון גדול, HeyGen נותן לצוותים דרך משותפת, מנוהלת וסקיילבילית ליצור ולוקליזציה של וידאו במהירות, מה שהופך אותו לפלטפורמת סרטוני ה‑AI הטובה ביותר לעסקים.

לנסות את HeyGen לעסקים

בשימוש על ידי צוותים בחברות החדשניות ביותר בעולם.

4.8/5 מתוך יותר מ-1,300 ביקורות
G24.81,000+ ביקורות

שביעות הרצון הגבוהה ביותר של לקוחות ב‑G2

HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך, והלקוחות שלנו מסכימים. אנחנו גאים להחזיק בדירוג שביעות הרצון הגבוה ביותר ב‑G2 בתחומי יצירת סרטוני AI, תרגום ואיכות האווטארים. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו כבר רואים:

פי 10הפקת וידאו מהירה יותר
40%עלייה בזמן הצפייה בווידאו
5Xעלייה בתפוקת נכסי הווידאו
5Xהחזר על הוצאות פרסום
מה זה HeyGen for Business?

תוכנית HeyGen היחידה שמיועדת במיוחד לצוותים. קבלו שיתוף פעולה במרחב עבודה, קיבולת יצירה גדולה פי 5 וגישה בלעדית למודלי וידאו AI מתקדמים – הכל עם חיוב מרוכז.

פי 5 יותר כוח יצירה לתמונות AI, אודיו ועוד.

ליצור ולתרגם סרטונים באורך של עד60 דקות

צור 5 אווטארים מותאמים אישית לארגון שלך

להוסיף חברי צוותלשיתוף פעולה בסביבת העבודה

Company logo

"HeyGen אפשרה לצוות הכותבים שלנו ליהנות מ אותה רמת יצירתיות בתהליך שאני מביא כשמדובר במדיה של סטוריטלינג ויזואלי."

Steve Sowrey

מעצב למידת מדיה ב-Miro

יצירת וידאו הפכה עכשיו לסופר־פאוור שלך

צור תכני הדרכה, שיווק, מכירות ותוכן פנימי מאותו וורקפלואו אחד, עם אבטחה ברמת אנטרפרייז ושליטה מלאה למנהלי מערכת.

צור

ליצור מיד עם תוצאות באיכות סטודיו

להפוך סקריפטים, קובצי PDF ומצגות לסרטוני אווטאר מציאותיים תוך דקות. בלי מצלמות. בלי טיימליין עריכה. בלי עלויות הפקה. רק תוכן מהיר, מדויק למותג, מכל אחד בצוות שלך.

תרגם

סרטון אחד, כל שפה, כל שוק

תרגם תוכן קיים ליותר מ־175 שפות עם תרגום ברמת שפת אם, סנכרון שפתיים מדויק והגהה מובנית. HeyGen עוזרת לצוותים גלובליים להגיע לקהלים חדשים בדקות, לא בחודשים.

התאמה אישית

ליצור סרטוני וידאו מותאמים אישית בקנה מידה גדול עם אימפקט אנושי

תן לכל צופה להרגיש שמדברים אליו אישית. צור סרטונים אותנטיים ומותאמים אישית שעוזרים לצוותי מכירות, שיווק והדרכה לבנות קשרים חזקים יותר בכל נקודת מגע – בלי צורך בהקלטות ידניות.

אינטגרציות

אינטגרציה חלקה עם תהליכי העבודה הקיימים שלך

התחבר ל‑Zapier, HubSpot, Make ו‑n8n כדי להפעיל יצירת וידאו אוטומטית. צור תוכן מותאם אישית מעדכוני CRM, מילוי טפסים או כל אירוע אחר בסטאק שלך.

כלי אדמין

SSO (Single sign-on) ומנגנוני ניהול וציות מוכנים לארגונים

שמור על עקביות המותג ושליטה מלאה עם וורקפסייסים לצוותים, תפקידי משתמש מותאמים, התחברות יחידה (SSO), שימוש משותף וכלי אדמין מרוכזים. גדל בבטחה עם תאימות SOC 2 Type II, GDPR וממשל בינה מלאכותית (AI governance) מובנים מהיום הראשון.

גישה למודלי הווידאו החדשים ביותר

הצוות שלך מקבל גישה ל-Avatar IV, Sora 2 ו-Veo 3 – דגמי הווידאו המתקדמים ביותר עם בינה מלאכותית, כולם מתוך וורקפלואו אחד.

Avatar IV
טכנולוגיית האווטאר המתקדמת ביותר. יצירת וידאו מורחבת עד 5 דקות עם תנועות והבעות טבעיות.

Sora 2
צור תוכן וידאו יצירתי עם Sora 2 של OpenAI. אפשרויות חדשות לשיווק ולסטוריטלינג.

Veo 3 
איכות וידאו פרימיום מהמודל המתקדם ביותר של Google. לתוכן שדורש את האיכות הגבוהה ביותר.

"התחלנו עם וידאו אחד. זה כל מה שהיה צריך כדי לראות את ההשפעה. ברגע שחווים את זה, ברור מה זה יכול לפתוח"

Mustafa Furniturewala

CTO ב-Coursera

המחירים שלנו

תמחור פשוט שמותאם לעסקים

עסקי

149$/mo

20$/מושב נוסף. מושלם לארגונים שצריכים דרך מאובטחת וסקיילבילית לצוותים ליצור, להתאים אישית ולתאם לשפות שונות סרטוני AI איכותיים במהירות.

פי 5 יותר שימוש ביצירה

5 אווטארים מותאמים אישית

SAML/SSO בשירות עצמי

וידאו אינטראקטיבי ללמידה דיגיטלית

ייצוא SCORM

הקלטת מסך

שיתוף פעולה בצוות העבודה

הערות ועריכה על טיוטות וידאו

הזמנות וניהול צוות

זכויות שימוש מסחרי לסרטונים

תרגום וידאו עד 60 דקות

עיבוד בעדיפות גבוהה

להגדיל את המותג עם נכסים מרוכזים

אינטגרציה עם Zapier, HubSpot, Make, n8n ועוד

חיוב מרוכז

להגדיל את הווידאו בכלמחלקה בארגון

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת הווידאו ומניעים צמיחה עם פלטפורמת סרטוני ה‑AI החדשנית ביותר.

שיווק

להפוך קמפיינים, בלוגים והשקות מוצרים לסרטוני וידאו מקצועיים בתוך דקות. ליצור יותר תוכן בלי להגדיל את הצוות. לשמור על אחידות המותג בכל נכס ותוכן.

למידה ופיתוח
מכירות
לוקליזציה
תקשורת פנימית
שימושים אפשריים

יותר מ-100 שימושים ליוצרים עם מחולל סרטוני AI

ממדיה חברתית ופרסומות וידאו ועד שיווק והדרכה, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך.

צוותי למידה ופיתוח והדרכה

להפוך מצגות ומסמכים לסרטוני הדרכה ניתנים להרחבה עם אווטארים של AI, עם עדכונים מהירים.

צוותי Customer Success

סרטוני אונבורדינג ללקוחות עם AI. להפחית פניות לתמיכה ולהאיץ אימוץ במעל 175 שפות.

צוותי מרקטינג

צור סרטוני שיווק בדקות. השקת קמפיינים מהר יותר בכל ערוץ ובכל שפה.

צוותי הדרכת ציות

צור סרטוני הדרכת ציות בקנה מידה גדול. אחֵד מדיניות במהירות בין צוותים ושפות.

צוותי מכירות

צור סרטוני מכירה מותאמים אישית בקנה מידה גדול. הגדל את שיעור התגובות עם אאוטריץ׳, דמוים וחומרי אנייבלמנט.

סוכנויות

להגדיל את היקף הפקת הווידאו בסוכנות. לספק ללקוחות תוכן בתוך דקות ביותר מ־175 שפות.

צוותי שיווק מוצר

להשיק סרטוני מוצר כבר ביום הראשון. לשלוח דמוים, חומרים לאנייבלמנט ועדכונים ביותר מ־175 שפות.

צוותי תקשורת פנים-ארגונית

ליצור סרטוני תקשורת פנימית שעובדים באמת צופים בהם. לשתף עדכונים במהירות בין צוותים ובכל השפות.

יכולות ברמת אנטרפרייז, הגדרה עצמית מהירה

להעצים את הארגון שלך עם כלים מאובטחים, שיתופיים ועקביים למותג, שמיועדים לייעל כל שלב ביצירת וידאו.

SAML/SSO

אפשר גישה מאובטחת וחלקה לצוות עם התחברות יחידה (SSO) וניהול זהויות ברמת אנטרפרייז.

חיוב מרוכז

חיוב ארגוני מרוכז במקום אחד. לא צריך יותר להתעסק עם התאמה בין כמה מנויים.

זכויות שימוש מסחריות

ליצור ולפרסם סרטונים בביטחון מלא, עם כל הזכויות המסחריות כלולות לשימוש עסקי.

מוכן לאינטגרציה

התחבר ל‑Zapier, HubSpot, Make, n8n ועוד. יצירת וידאו בתוך תהליכי העבודה הקיימים שלך.

ניהול צוות

נהל תפקידים, הרשאות ונכסים משותפים כדי לשמור שכל הצוותים יהיו מסונכרנים ועל המותג.

עיבוד בעדיפות גבוהה

יצירת וידאו מהירה יותר עם רינדור בעדיפות. משתמשי עסק מקבלים קדימות בתור.

פי 5 יותר שימוש ביצירה

קבל הרבה יותר נפח יצירה חודשי מתוכניות אישיות. צור בקנה מידה גדול בלי להיתקל במגבלות.

סרטונים באורך של עד 60 דקות

ליצור ולתרגם סרטונים באורך של עד 60 דקות. תומך בתכני הדרכה ארוכים, וובינרים ומצגות.

יכולות מפתח שעסקים אוהבים

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת הווידאו ומניעים צמיחה עם פלטפורמת סרטוני ה‑AI החדשנית ביותר.

תאום דיגיטלי

להפוך כל חבר צוות למציג שניתן להרחבה. הקלטה אחת יוצרת אווטאר שיכול להופיע בכמות בלתי מוגבלת של סרטונים.

שיבוט קול

התאם את הקול האמיתי שלך בדיוק גבוה. ערוך משפט או עדכן פסקה בלי להקליט מחדש, כדי לשמור על עקביות בטון ובאנרגיה בכל הווידאוים.

עדכונים קלים

ערוך את הסקריפט, החלף מסך ולחץ על יצירה. בלי צילומים חדשים, בלי עיכובים. שמור על תוכן עדכני כדי שתמיד יהיו לך סרטונים מעולים זמינים.

שיתוף פעולה

עבוד יחד בסביבות עבודה משותפות שבהן צוותים יכולים לסקור, להגיב ולשפר סרטונים. צור מהר יותר ותישאר מסונכרן בלי סבבי פידבק ארוכים.

כתוביות ותמלול

הוסף כתוביות מדויקות באופן אוטומטי לצפייה ברורה ונגישה. מושלם לתוכן גלובלי, מושתק או רב-ערוצי.

ערכת מיתוג

העלה את רכיבי המותג שלך כדי לוודא שכל וידאו נשאר עקבי. שמור על צבעים, פונטים ולוגואים אחידים בכל הספרייה שלך עבור כל המשתמשים.

להתחיל ליצור וידאו עם HeyGen Academy

קרא מדריך

איך חברות מחיות סיפורים עם HeyGen

קרא מדריך

תובנות מדוח מגמות ה-AI לשנת 2026

קרא מדריך

בשימוש אצל החברות המובילות כדי להגדיל את היקף הפקת הווידאו

תן לצוות שלך את כל העוצמה של HeyGen, עם פרטיות, ניהול ומנגנוני אבטחה מובנים. הגדל את סביבת העבודה שלך בקלות עם מושבים גמישים, קרדיטים ושליטה אדמינית.

HeyGen לעסקים – מותאם לכל צוות

גלה איך צוותי Marketing, Sales, L&D, Product ו-Customer Success משתמשים ב-HeyGen כדי להוביל צמיחה ומעורבות.

יש שאלות? יש לנו תשובות

מה זה HeyGen for Business?

HeyGen for Business היא פלטפורמת וידאו AI מוכוונת-צוות, שמיועדת לארגונים שצריכים שיתוף פעולה מאובטח, שימוש משותף ויצירת וידאו בקנה מידה גדול. היא כוללת קרדיטים משותפים, בקרות אדמין, SSO ופיצ׳רי ניהול שלא זמינים בתוכניות האישיות. בנוסף, היא מספקת את העוצמה של מחולל סרטוני AI לעסקים, שנבנה במיוחד לצוותים גלובליים.

איך תוכנית ה-Business שונה מתוכניות אחרות?

תוכניות אישיות מיועדות ליצירת וידאו לשימוש אישי. תוכנית ה-Business מיועדת לצוותים, וכוללת וורקস্পייסים משותפים, קרדיטים משותפים, מושבים בעלות נמוכה יותר, חיוב מרוכז, תפקידי משתמש מותאמים ואימות ואבטחה ברמת אנטרפרייז.

איך קרדיטים משותפים עובדים?

כל סביבת Business מקבלת מדי חודש מאגר קרדיטים גנרטיביים שכל המשתמשים חולקים. הוספת מושבים לא מגדילה את המאגר, אבל אדמינים יכולים להוסיף שימוש דרך טעינה אוטומטית או חבילות Add-on כדי לאפשר סקיילינג צפוי.

האם הצוות שלי יכול לעבוד יחד בתוך HeyGen?

כן. צוותים יכולים לעבוד יחד בסביבות עבודה משותפות כדי לסקור, להגיב ולשפר סרטונים בצורה שיתופית. נכסים, טמפלייטים, אווטארים וקיטים למיתוג משותפים עוזרים לכולם להישאר מסונכרנים.

האם HeyGen תומכת בתרגום ולוקליזציה?

בהחלט. אפשר לתרגם כל וידאו ליותר מ־175 שפות וניבים עם סנכרון שפתיים טבעי וכלי הגהה מובנים. זה מאפשר תקשורת והדרכה גלובלית מהירה, עקבית וחסכונית.

האם HeyGen for Business מאובטח?

כן. HeyGen for Business כולל SSO, גישה מבוססת תפקידים ואבטחה ברמת אנטרפרייז. HeyGen עומדת בתקן SOC 2 Type II, ובדרישות GDPR, CCPA ו-Data Privacy Framework, עם בקרות מחמירות להגנה על הנתונים שלך.

האם HeyGen מתאימה לארגונים גדולים?

כן. תוכנית ה-Business מיועדת לחברות עם 100 עד 100,000 עובדים. היא עוזרת לצוותים לאמץ סרטוני AI במהירות עם הגדרה פשוטה, ניהול מושבים גמיש, ואפשרות לעבור לתוכניות Enterprise כשתהיו מוכנים.

איזה סוגי וידאו הצוות שלך יכול ליצור?

צוותים יכולים ליצור כל סוג של וידאו, כמו הדרכות, אונבורדינג, סרטוני הסבר על מוצרים, תקשורת פנימית, תוכן שיווקי, פניות מכירה, סרטוני תמיכה ללקוחות ועוד. אפשר ליצור, לעדכן ולתאם לוקליזציה של סרטונים בתוך דקות בעזרת מחולל סרטוני ה‑AI הטוב ביותר לעסקים.

