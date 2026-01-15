ליצור סרטוני אונבורדינג לעובדים חדשים שהם באמת יצפו בהם
להפוך מצגות PowerPoint ומסמכי אונבורדינג לסרטוני הדרכה מרתקים שניתנים להרחבה לכל עובד, בכל מיקום ובכל שפה. בלי לתאם סשנים חיים, בלי צילום, ובלי עיכובים כשמדיניות החברה משתנה.
צוואר הבקבוק בתוכן ההדרכה והלמידה
צוואר הבקבוק באונבורדינג
הצוות שלך מגייס בקצב מהיר, אבל אונבורדינג חי לא באמת יכול להתרחב. תיאום סשנים מוציא מנהלים מהעבודה, עובדים מרחוק יושבים בשיחות Zoom ארוכות בין אזורי זמן שונים, והמידע משתנה לפי מי שמציג. דקים לאונבורדינג לא מעודכנים, הדרכות באנגלית בלבד משאירות עובדים גלובליים מאחור, ומשאבי אנוש מבזבזים שעות רק על ניהול הלוגיסטיקה. התוצאה היא שעובדים חדשים נשארים מבולבלים ולא מחוברים, ולוקח להם חודשים להגיע לפרודוקטיביות מלאה, בזמן שסליידים סטטיים וסשנים חיים לא מצליחים לעמוד בקצב הצמיחה שלך.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופך את חומרי האונבורדינג הקיימים שלך להדרכות וידאו מקצועיות שעובדים חדשים באמת מסיימים. העלה מצגות PowerPoint, הדבק תוכן מספר העובד שלך, או צור תסריטים עם AI, ואז בחר אווטאר מציג וצור סרטוני אונבורדינג מלוטשים בתוך דקות. עובדים חדשים לומדים בזמן שנוח להם, עם אפשרות לעצור ולהחזיר אחורה, מה שמשפר את הזכירה. כשמדיניות משתנה, פשוט ערוך את התסריט וצור מחדש את הווידאו מיד. מגייס גלובלית? תרגם את כל תוכנית האונבורדינג שלך ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול טבעי וסנכרון שפתיים. צוות ה-HR שלך יוצר פעם אחת, מעדכן מיד, ומגדיל את האונבורדינג בקצב הגיוס.
כל מה שצוותי למידה ופיתוח צריכים כדי להכשיר בקנה מידה גדול
ממצגת PowerPoint לסרטון אונבורדינג
די לבקש מעובדים חדשים לקרוא מצגות של 80 שקפים. להעלות את המצגות הקיימות שלך ו‑HeyGen תהפוך אותן ל‑וידאו מודרך על ידי אווטאר, הכשרת וידאו עם קריינות, מעברים וגימור מקצועי. ספריית השקפים שלך הופכת לתוכן וידאו בלי להתחיל מאפס.
ייבוא PowerPoint, Google Slides או PDF
האווטאר מציג את התוכן בצורה מקצועית
להוסיף את הלוגו שלך וצבעי המותג שלך באופן אוטומטי
שיבוט מומחה תוכן
מנהל המכירות שלך מעביר את הדרכת המוצר הכי טובה. מנהל ההנדסה שלך מסביר אונבורדינג טכני בצורה מושלמת. צור גרסאות דיגיטליות שלהם מתוך הקלטת וידאו קצרה. הם מקליטים פעם אחת, וממשיכים לאונבורד לנצח. העברה עקבית, בלי התנגשויות ביומן, ולא צריך יותר לחכות למומחי התוכן העסוקים.
לשכפל חברי צוות אמיתיים מהקלטה קצרה
להפיץ את המומחיות שלהם לכל כמות של עובדים חדשים
לעדכן תסריטי הדרכה בלי להקליט מחדש
לוקליזציה גלובלית לאונבורדינג
סרטון אונבורדינג אחד, בכל שפה שהצוות שלך מדבר. תרגום סרטוני AI עם שיבוט קול גורם להכשרה להישמע טבעית בספרדית, פורטוגזית, מנדרינית ועוד יותר מ־175 שפות נוספות, ולא כמו דיבוב מגושם. אפשר לאונבורד את כולם בשפה המועדפת עליהם מתוך מקור אחד.
שיבוט קול שומר על האותנטיות של המציג
סנכרון שפתיים מתאים את תנועות הפנים לכל שפה
פריסה גלובלית מווידאו מאסטר אחד
אינטגרציה עם LMS
ייצוא סרטוני אונבורדינג ישירות למערכת ניהול הלמידה שלך. אריזת SCORM 1.2 ו‑2004 עובדת עם Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR ועוד. עקוב אחרי השלמות, הגדר דרישות מעבר, ותשלב עם סטאק ה‑HR הטכנולוגי הקיים שלך.
ייצוא בפורמט SCORM 1.2 ו‑SCORM 2004
ספי השלמה ניתנים להתאמה אישית
תמיכה בהעלאה ישירה ל‑LMS
עדכוני תוכן מיידיים
מדיניות משתנה. תהליכים מתפתחים. כלים מוחלפים. כשצריך לרענן את תוכן האונבורדינג שלך, פשוט לערוך את הסקריפט וליצור מחדש תוך דקות, לא חודשים. בלי ימי צילום מחדש, בלי עיכובי הפקה, בלי הדרכות מיושנות. האונבורדינג שלך נשאר מעודכן עם מה שקורה באמת בחברה.
שינויים בתסריט עולים לאוויר תוך דקות
לא צריך לצלם מחדש
ניהול גרסאות למעקב ציות
קצב אישי לצוותים מרוחקים
עובדים מרחוק באזורי זמן שונים צופים מתי שנוח להם. אין צורך לתאם יומנים בשביל הדרכות לייב. אפשר לעצור, להריץ אחורה ולצפות שוב רק בחלקים שהם צריכים. האונבורדינג קורה לפי הלוח זמנים שלהם, לא שלך.
עובד בכל אזורי הזמן
גישה לפי דרישה בכל זמן
מותאם למובייל לגמישות מלאה
מצורך בהכשרה לקורס מוכן לפרסום ב־3 שלבים
להשתמש במה שכבר יש לך
להעלות מצגות PowerPoint קיימות, להדביק סקריפטים מספר הנהלים של העובדים, או לתת ל‑AI ליצור תוכן מתוך חומרי האונבורדינג שלך. אין יותר בעיית ״דף ריק״. כבר הגדרת מה עובדים חדשים צריכים לדעת. HeyGen פשוט הופכת את זה לתוכן וידאו שאפשר לצפות בו.
בחר את המציג שלך
בחר מתוך יותר מ‑120 אווטארים מקצועיים של AI או צור שיבוט דיגיטלי של ה‑CEO, ה‑CHRO או מנהל הגיוס שלך. בחר קול שמתאים לתרבות הארגונית שלך. התאם את המראה והתחושה למותג שלך. תהליך האונבורדינג שלך ייראה מופק ברמה מקצועית – בלי להזמין צוותי וידאו.
צור, תרגם, פרוס
לחיצה על ״צור״. תוך דקות יהיו לך סרטוני אונבורדינג מקצועיים. אפשר לייצא כקבצי SCORM ל‑LMS שלך, להוריד קבצי MP4 לפורטל האונבורדינג, או להטמיע באינטראנט. צריך שפות נוספות? ליצור את כל 175+ השפות מאותו מקור בלחיצה אחת. עובדים חדשים יכולים לגשת מהלפטופ, מהטאבלט או מהטלפון.
מותאם לכל צורך הדרכה
אונבורדינג לכל החברה
תן לכל עובד חדש היכרות אחידה ואיכותית עם החברה שלך. הודעת ברכה מההנהלה, היסטוריה וייעוד החברה, תרבות וערכים, מבנה ארגוני, סקירת הטבות ומדיניות מקום העבודה. הבסיס שכל אחד צריך, בלי קשר לתפקיד.
שימוש לדוגמה: חברת SaaS בצמיחה יוצרת סדרת אונבורדינג מרכזית של 8 סרטונים שמכסה את כל מה שחשוב לדעת על החברה. כל עובד חדש, מהעובד ה-50 ועד ה-500, צופה באותה היכרות מקצועית ואחידה.
הכשרה מותאמת לתפקיד
מתודולוגיית מכירות לאקזיקיוטיבי מכירות, סטנדרטים הנדסיים למפתחים, תהליכי עבודה של Customer Success לצוות התמיכה, דרישות ציות לצוות הפיננסי. הדרכה ממוקדת למחלקות שונות בלי להפעיל סשנים חיים נפרדים לכל תפקיד.
שימוש לדוגמה: חברת טק מנהלת מסלולי אונבורדינג נפרדים להנדסה, מכירות, מרקטינג וקסטומר סקסס. עובדים חדשים עוברים גם סדרת תכנים לכלל החברה וגם מודולים ייעודיים למחלקה שלהם.
אונבורדינג לעובדים מרחוק
קווים מנחים לצוותים מבוזרים, כלי תקשורת ושיטות עבודה מומלצות, בניית קשרים מרחוק, ציפיות לגבי סביבת עבודה מהבית, מדיניות עבודה מרחוק. לעזור לעובדים מרוחקים חדשים להרגיש חלק מהצוות כבר מהיום הראשון, בלי לחייב אותם לשיחות עם המטה בשעה 6 בבוקר.
שימוש לדוגמה: חברה שפועלת מרחוק בלבד עושה אונבורדינג ליותר מ־40 עובדים בכל רבעון ב־15 מדינות שונות. הדרכות וידאו מספקות חוויית למידה אחידה בלי קשר למיקום או לאזור הזמן.
אונבורדינג גלובלי לצוותים
להטמיע אונבורדינג אחיד בכל העולם באמצעות סרטוני הדרכה רב־לשוניים שמבטיחים שכל עובד ילמד בשפה המועדפת עליו.
שימוש לדוגמה: חברה רב־לאומית יוצרת תהליך אונבורדינג מרכזי אחד ומפרסמת אותו ב־8 שפות. הגיוס הבינלאומי מואץ בלי צורך בתקציבי הפקה נפרדים לכל שוק.
ציות והדרכות חובה
עמוד בדרישות הרגולציה עם הדרכות חובה עקביות שניתן לעקוב אחריהן. מניעת הטרדה, בטיחות במקום העבודה, אבטחת מידע, קוד אתי. ודא שעובדים חדשים משלימים את כל הנהלים המחייבים, הדרכות הבטיחות וההכשרות הרגולטוריות באמצעות סרטוני הדרכת ציות עם מעקב מבוסס SCORM ודוחות מוכנים לביקורת.
שימוש לדוגמה: חברת בריאות מוודאת ש-100% מהעובדים החדשים משלימים הדרכת HIPAA לפני קבלת גישה למערכות. פורמט הווידאו יחד עם מעקב SCORM מספקים תיעוד מלא לביקורות רגולטוריות.
אונבורדינג למנהלים
ציפיות מתפקידי הנהלה, יסודות ניהול אנשים, תהליך הערכת ביצועים, שיטות עבודה מומלצות לפגישות אחד על אחד, אחריות על גיוס וראיונות. להכין עובדים בודדים שקודמו לתפקידי ניהול לאחריות החדשה שלהם.
שימוש לדוגמה: החברה מקדמת 20 עובדים לתפקידי ניהול בכל שנה. מסלול האונבורדינג למנהלים מבטיח שהם יבינו את הציפיות לפני שהם מובילים צוותים.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מכשרת עובדים גלובלית ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש אצל יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
יש שאלות? יש לנו תשובות
איזה סוגי תוכן אונבורדינג עובדים טוב כווידאו?
רוב תוכן האונבורדינג עובד מצוין כווידאו, כולל היכרות עם החברה, תרבות, הטבות, הדרכה על מערכות, נהלים וציפיות מהתפקיד. הרבה צוותים גם מרחיבים את האונבורדינג להמשך סרטוני הדרכה פנימיים ללמידה מתמשכת ופיתוח מיומנויות.
מה האורך המומלץ לסרטוני אונבורדינג?
שמור כל וידאו בודד באורך 5–15 דקות. חלק נושאים ארוכים יותר לפרקים. תוכנית אונבורדינג מלאה יכולה להתפרס על פני כמה שעות, מחולקת למודולים קצרים. רמת הקשב יורדת משמעותית אחרי 15 דקות, ולכן סרטונים קצרים וממוקדים מביאים יותר סיום צפייה מאשר סשנים ארוכים.
האם צריך כישורי הפקת וידאו?
לא. אם אתה יודע להכין מצגת PowerPoint או לכתוב תסריט, אתה יכול ליצור סרטוני אונבורדינג מקצועיים. HeyGen מטפלת בכל הצד הטכני של ההפקה. רוב צוותי ה-HR יוצרים את הסרטון הראשון שלהם בפחות מ-30 דקות, בלי שום ניסיון בווידאו.
איך עובד ייצוא SCORM?
ייצא את סרטון האונבורדינג שלך כחבילת SCORM (פורמט 1.2 או 2004). העלה ל‑LMS שלך בדיוק כמו כל מודול הדרכה אחר. הגדר דרישות סיום. ה‑LMS שלך עוקב אחרי מי צפה, ההתקדמות ומצב ההשלמה. עובד עם Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors וכל פלטפורמת למידה מובילה.
אפשר לעדכן סרטונים בלי להתחיל מההתחלה?
כן. עדכן את הסקריפט עם המידע החדש וצור מחדש את הווידאו. זה לוקח 5–10 דקות. בלי הקלטה מחדש, בלי עדכונים מסובכים ב‑LMS, בלי בלבול בין גרסאות. קריטי כשמדיניות משתנה או כשמבינים שצריך להבהיר משהו בעקבות שאלות של עובדים חדשים.
מה לגבי שפות שונות?
צור את תהליך האונבורדינג שלך בשפת האם שלך. לחץ על ״תרגם״. בחר ספרדית, צרפתית, פורטוגזית, מנדרינית, הינדי, או כל שילוב מתוך יותר מ־175 שפות. HeyGen יוצרת גרסאות מותאמות לשפה עם שיבוט קול טבעי וסנכרון שפתיים. אותו אווטאר מדבר ספרדית, צרפתית או יפנית שוטפת.
האם זה מתאים גם לעובדים מרחוק?
מתאים במיוחד לעובדים מרחוק. הם צופים בתזמון שנוח להם, בכל אזור זמן. אפשר לעצור להפסקת צהריים, לחזור אחורה בקטעים שצריך עליהם יותר הבהרה, לצפות במחשב הנייד או בטלפון. לא צריך יותר להכריח את הצוות בטוקיו לעלות לשיחות עם המטה ב‑3 לפנות בוקר.
כמה זה עולה בהשוואה להכשרה פרונטלית?
אונבורדינג חי פותח עלויות נסתרות בזמן של רכזי HR, זמן מנהלים, מתקנים ונסיעות בחברות עם כמה משרדים. חברה טיפוסית משקיעה 15–25 שעות עבודה של אנשים בכל מחזור גיוס חדש. אונבורדינג בווידאו מבטל את רוב התקורה הזו. השקעת יצירה חד־פעמית, לשימוש חוזר בלי הגבלה. רוב צוותי ה‑HR רואים החזר השקעה חיובי כבר ברבעון הראשון.
