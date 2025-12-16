HubSpot היא פלטפורמת ניהול קשרי לקוחות (CRM) מבוססת בינה מלאכותית, שבה משתמשים צוותי שיווק, מכירות ושירות ברחבי העולם. עם מטרה להוביל את אימוץ ה-AI בארגון שלה ובקרב הלקוחות, HubSpot השקיעה רבות בהבנה איך בינה מלאכותית יכולה לעצב מחדש תהליכי עבודה, לצמצם חיכוך בתהליכי הפקה, ולעזור לצוותים לצמוח טוב יותר.

עבור נלסון צ׳אקון גוזמן, שיווק ופיתוח קהלים, ואוסקר אדוארדו אסטרדה, מומחה טכנולוגיית וידאו AI, העבודה שלהם תומכת באחת מהעדיפויות המרכזיות של HubSpot: לעזור ללקוחות להבין ולהפיק ערך מכלי AI חדשים, בזמן שהחברה מדגימה את האימוץ הזה מבפנים. כדי לעמוד במטרה הזו היה צריך להתמודד עם צוואר בקבוק משמעותי: האתגר של יצירה, עדכון ולוקליזציה של וידאו בקצב שהעסק צריך.

הכול השתנה כשהצוות התחיל להשתמש ב‑HeyGen. הפלטפורמה עזרה ל‑HubSpot להאיץ את תהליך ההפקה, לערוך וידאו בתוך דקות, לתרגם תוכן מיד, ולאפשר ליותר צוותים פנימיים ליצור סרטונים מקצועיים.

להסיר את החיכוך מתהליכי הפקת וידאו מסורתיים

לפני השימוש ב-HeyGen, הצוות התמודד עם המגבלה הגדולה ביותר ביצירת וידאו: זמן.

״האתגר הכי גדול שעמד בפנינו לפני שהתחלנו להשתמש ב‑HeyGen היה הזמן של האנשים״, אמר אוסקר. ״אם היינו צריכים לשנות מה שמישהו אמר בווידאו, זה כנראה היה לוקח ימים, כי היינו צריכים לתאם לוחות זמנים לא רק עם הטאלנט, אלא גם עם הצוות שצילם את הווידאו.״

זה לא היה רק חוסר נוחות. זה השפיע ישירות על לוחות הזמנים של המסירה.

״שינויים קטנים בפוסט־פרודקשן תורגמו כנראה לכמה ימי עיכוב בפרויקט,״ הוסיף אוסקר.

הלוקליזציה הוסיפה שכבת מורכבות נוספת. יצירת תוכן רב־לשוני דורשת לוחות זמנים ארוכים לתרגום. "לפעמים יש שבוע או אפילו שבועיים של זמן המתנה עד שמתרגמים חלק מהתמלולים של הווידאו האלה", אמר נלסון.

עבור מותג גלובלי שמשיק מוצרים שמתעדכנים לעיתים קרובות, הנוקשות של תהליכי הווידאו המסורתיים הפריעה למהירות, לעקביות ולאיכות. הצוות היה צריך פתרון שיכול להתאים את עצמו בקצב שבו צרכי התוכן של HubSpot מתפתחים.

מתהליכי עבודה מורכבים ליצירת וידאו מיידית

HeyGen הפכה לפלטפורמה שהסירה את המגבלות האלה ופתחה אפשרויות יצירתיות חדשות.

מההתנסות הראשונה הצוות ראה את הפוטנציאל. "הייתי די המום מכמה שזה נראה מציאותי וכמה שזה קרוב למוצר סופי וגמור כשמשתמשים בזה בפעם הראשונה", אמר נלסון.

הקלות בשימוש הפכה את האימוץ לחלק בין כל הצוותים. ״מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה כמה שזה פשוט לשימוש. הממשק באמת מוריד חיכוך והופך את זה לאפשרי לכל אחד, אפילו למי שאין לו רקע ביצירת וידאו, ליצור סרטונים עם האווטארים האישיים שלו״, אמר אוסקר.

הנגישות הזו אפשרה ליותר אנשים ב‑HubSpot ליצור תוכן מקצועי בלי להסתמך יותר מדי על צוותי הפקה. היא גם פתחה אפשרות לניסויים שלא היו אפשריים קודם, כמו שילוב פוסטים בבלוג עם סרטונים שנוצרים מיידית.

״אחד הדברים שתמיד רצינו לעשות היה ליצור וידאו שילווה כל פוסט בבלוג שיש לנו,״ אמר נלסון. ״עכשיו פשוט מדביקים את ה-URL ותוך כמה דקות אפשר ליצור תסריט ולהכין את השכבה הראשונה מוכנה לשליחה לעורך.״

היום כל אחד יכול לעשות מה שפעם דרש צוותים מקצועיים ותהליכי תיאום ארוכים.

HeyGen גם נתנה ל-HubSpot את הגמישות לערוך ולשנות סרטונים אחרי שכבר צולמו.

״עם HeyGen אנחנו יכולים לערוך סרטונים אחרי שהם כבר נוצרו, בתוך כמה דקות בלבד״, אמר אוסקר.

זה שינה לגמרי את הדרך שבה הצוות ניגש ללוחות זמנים ונתן להם ביטחון להסתגל במהירות. ״אם צריך לעשות איזשהו שינוי בדיעבד, אנחנו יכולים ליישם אותו בביטחון באמצעות HeyGen, בלי לדאוג לעיכובים אפשריים.״

יצירת תוכן חלק ורב־לשוני שמדבר אל הקהל

אחד היתרונות המשמעותיים ביותר של HeyGen עבור HubSpot הוא יכולות התרגום והלוקליזציה שלה. נלסון תיאר את החוויה של לראות לראשונה תוכן רב־לשוני:

״הרגשתי מאוד מסופק כשראיתי את הגרסה הראשונה של וידאו שאתה בדרך כלל צורך באנגלית. לראות אותו בשפה הטבעית היה מאוד מאוד משמעותי.״

מה שהיה מפתיע אפילו יותר היה כמה זה הרגיש אמיתי. "לדעת שהבן אדם לא יודע מילה בספרדית ולשמוע אותו מדבר ספרדית כמעט כמו דובר ילידי היה מאוד מפתיע", אמר נלסון.

עבור חברה שמשרתת לקוחות בשפות ואזורים שונים, רמת האותנטיות הזו הייתה משנה משחק.

מצד הלקוחות, אוסקר שם לב למשהו לא צפוי: אנשים בכלל לא הגיבו, וזה דווקא היה טוב. "האינטראקציה הכי מפתיעה היא כשאין אינטראקציה, כי אז מרגיש ש‑HeyGen פשוט נטמעת בצורה חלקה."

אם לקוחות לא יכולים לזהות אילו חלקים מהווידאו צולמו מחדש, תורגמו או עברו שינוי בעזרת AI, התוכן יכול להתעדכן במהירות שבה HubSpot מעדכנת את המוצר שלה.

מאפשרים ליותר צוותים ליצור ולחדש באמצעות וידאו

מעבר לאיכות התוכן ולמהירות, HeyGen שחררה את הצוותים של HubSpot לעבוד בצורה יצירתית ועצמאית יותר.

״זה מרגש שאפשר ליצור תוכן מקצועי בלי עזרה חיצונית. זה ממש מוריד את החסמים ליצירת וידאו,״ אמר אוסקר. ״זה נותן לכל מי שרוצה לספר סיפור מעולה את היכולת באמת לספר סיפור מעולה.״

עבור נלסון ואוסקר, הדמוקרטיזציה הזו היא בדיוק המקום שבו HeyGen הכי מתיישרת עם המשימה של HubSpot. לעזור ללקוחות לצמוח טוב יותר אומר לעזור לצוותים פנימיים לזוז מהר יותר, להפיק יותר ולשתף את התובנות שלהם לאורך הדרך.

כמו שאוסקר ניסח את זה: ״ל־HeyGen יש כל כך הרבה מוצרים שונים, והם כל הזמן משיקים עדכונים חדשים. זה באמת פותח אפשרויות להתנסות ולראות איפה הגבולות.״