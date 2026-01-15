ליצור סרטוני הדרכה רב־לשוניים שכולם מבינים
העובדים דוברי הספרדית שלך לא מבינים את הדרכות הבטיחות באנגלית. קיבלת ציטוט מ‑OSHA על הפרות שפה. חברת תרגום מסורתית מציעה לך הצעת מחיר של 50,000$ על תוכנית ההדרכה. צור הדרכות ביותר מ‑175 שפות עם שיבוט קול טבעי וסנכרון שפתיים. סרטון אחד הופך ללא הגבלה של שפות. תואם לדרישות OSHA, זול ב‑90%.
צוואר הבקבוק בתוכן ההדרכה והלמידה
אתגר ההכשרה הרב־לשונית
הכוח האנושי שלך מדבר שפות שונות, אבל הדרכות הבטיחות והציות מועברות רק באנגלית. הרבה עובדים לא מבינים אותן עד הסוף, מה שמעמיד את הארגון שלך בסיכון להפרות שפה לפי תקנות OSHA ולקנסות של עד $15,000 לכל מקרה. תרגום הדרכות בשיטות המסורתיות הוא איטי ויקר, לעיתים עולה אלפי דולרים לכל שפה ומייצר דיבוב באיכות נמוכה שמפחית מעורבות. כתוביות לא פותרות את הבעיה, כי הן מניחות כישורי קריאה חזקים וצפייה עם סאונד. התוצאה היא הבנה חלקית, שיעורי השלמה נמוכים וחשיפה משפטית מתמשכת — בזמן שארגונים עם תוכניות הדרכה רב־לשוניות פועלים בבטחה ובהתאם לתקנות בכל קבוצות השפה.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופכת את חומרי ההדרכה הקיימים שלך לתוכן וידאו רב־לשוני ביותר מ־175 שפות. העלה את ההדרכה באנגלית ותוכל מיד ליצור תרגומים טבעיים עם שיבוט קול בינה מלאכותית וסנכרון שפתיים מדויק, ברמת איכות מקצועית וללא דיבוב מביך. בניגוד לתרגום מסורתי שעולה אלפי דולרים לכל שפה, המנוי הקבוע של HeyGen כולל כמות בלתי מוגבלת של סרטונים בכמות בלתי מוגבלת של שפות, ומפחית עלויות בעד 90%. כשחומר ההדרכה משתנה, מעדכנים את הסקריפט פעם אחת ומייצרים מחדש את כל גרסאות השפה בתוך דקות, כך שההדרכה הגלובלית שלך נשארתספריית ההדרכהמדויקת, תואמת רגולציה ותמיד מעודכנת.
כל מה שצוותי למידה ופיתוח צריכים כדי להכשיר בקנה מידה גדול
יותר מ־175 שפות עם שיבוט קול
לתרגם את ההדרכות לכל שפה שהצוות שלך מדבר. ספרדית (אמריקאית לטינית + אירופית), מנדרינית, וייטנאמית, טגלוג, ערבית, הינדי, פורטוגזית, פולנית, קוריאנית, יפנית ועוד יותר מ־165 שפות נוספות. שיבוט קול בינה מלאכותית (AI voice cloning) מספק הדרכות שנשמעות טבעי בכל שפה. לא טקסט־טו־ספיץ׳ רובוטי, אלא קולות מקצועיים באיכות אנושית ששומרים על רגש וטון.
טכנולוגיית סנכרון שפתיים מקצועית
תנועות הפה תואמות את השפה המדוברת. הדרכה בספרדית מציגה תנועות שפתיים בספרדית. הדרכה במנדרינית מציגה הגייה במנדרינית. מבטל את אפקט הדיבוב המוזר שבו האודיו לא תואם את הוויז׳ואל. איכות הצגה מקצועית בונה אמון ואמינות אצל הלומדים. עובדים מתחברים לתוכן שנראה ונשמע טבעי.
עמידה בדרישות שפה של OSHA
OSHA מחייבת הדרכה בשפה שהעובדים מבינים. HeyGen מספקת הדרכות בטיחות רב־לשוניות תואמות תקן. תקשורת סיכונים, ניתוק ונעילה (lockout tagout), ציוד מגן אישי (PPE), נהלי חירום – כולם בשפת האם של העובד. תעד עמידה בדרישות בעזרת מעקב אחר השלמת הדרכות. הימנע מקנסות ודוחות עם הדרכות שהעובדים באמת מבינים.
חיסכון של 90% בעלויות לעומת תרגום מסורתי
סוכנויות מסורתיות: 3,000$–8,000$ לכל שפה לכל וידאו. HeyGen: מנוי קבוע לכמות בלתי מוגבלת של שפות. אותו מחיר בין אם זו שפה אחת או חמישים. כמה סרטונים רב־לשוניים ראשונים כבר מחזירים את ההשקעה. החזר השקעה ענק על תוכניות הדרכה גלובליות. תפסיק לבחור לפי אילו שפות אתה יכול להרשות לעצמך. דריך את כולם בשפת האם שלהם.
לעדכן את כל השפות בו־זמנית
צריך לעדכן את ההדרכה? לערוך את הסקריפט באנגלית. ליצור מחדש את כל השפות בתוך דקות. בלי לתאם שמונה פרויקטי תרגום נפרדים. בלי לחכות חודשים לעדכונים. כל גרסאות השפה נשארות מסונכרנות ומעודכנות אוטומטית. שינוי בתהליך משפיע על הדרכת בטיחות? לעדכן את כל השפות באותו היום.
פריסה גלובלית באותו היום
ליצור הדרכה באנגלית ביום שני. לפרוס ב־12 שפות ביום שלישי. תרגום מסורתי לוקח שבועות או חודשים. HeyGen מאפשרת פריסה רב־לשונית באותו היום. להשיק הדרכות גלובליות בלי עיכובים בגלל תרגום. להגיב מיד לשינויים רגולטוריים בכל קבוצות השפה של העובדים.
מאימון באנגלית ליותר מ־175 שפות ב־3 שלבים
ליצור בשפת האם שלך
פיתוח הדרכה באנגלית או בשפת האם שלך. להעלות מצגות PowerPoint קיימות, להקליט מומחי תוכן או ליצור תכנים חדשים. זה הופך להיות המקור לכל הגרסאות המתורגמות.חומרי ההדרכהעובדים מצוין. אין צורך ליצור את התוכן מחדש מאפס.
בחר שפות יעד
בחר אילו שפות הצוות שלך צריך. ספרדית למתקן בטקסס. וייטנאמית למחסן בקליפורניה. מנדרינית למשרד בשנגחאי. פורטוגזית לברזיל. אפשר לבחור שפה אחת או חמישים. HeyGen יוצרת שיבוט קול טבעי וסנכרון שפתיים לכל שפה שנבחרת באופן אוטומטי.
פריסה לצוותים גלובליים
להפיץ הדרכות רב־לשוניות למיקומים המתאימים. גרסה בספרדית לדוברי ספרדית. גרסה בווייטנאמית לדוברי וייטנאמית. לעקוב אחרי השלמת ההדרכה לפי שפה. לוודא תיעוד ציות בכל קבוצות השפה של העובדים. ה‑LMS שלך מטפל בתוכן רב־לשוני בדיוק כמו בהדרכות באנגלית.
מותאם לכל צורך הדרכה
עמידה בדרישות הדרכת בטיחות OSHA
עמוד בדרישות השפה של OSHA על ידי העברת הדרכות בטיחות שעובדים באמת מבינים. צור הדרכות על תקשורת סיכונים, נעילה ותיוג (lockout tagout) וציוד מגן אישי (PPE) באנגלית, ספרדית, וייטנאמית, מנדרינית ועוד. ארגונים מדווחים על אפס דוחות הקשורים לשפה אחרי הטמעה של הדרכות רב־לשוניות.
הכשרות תאגידיות גלובליות
להטמיע תוכניות מנהיגות, ציות ואונבורדינג בצורה עקבית בכל המשרדים הבינלאומיים. לתרגם תוכניות ליבה לשפות מקומיות בלי הפקה נפרדת באמצעות סרטוני אונבורדינג לעובדים, כדי לשמור על אחידות גלובלית ולהאיץ את ההשקה.
הכשרת כוח עבודה מגוון בארה״ב
לתמוך בכוח עבודה רב־לשוני בקמעונאות, אירוח ושירותים עם הדרכות בטיחות מזון, מניעת הטרדה ושירות לקוחות במגוון שפות. העברה רב־לשונית מעלה את שיעורי ההשלמה מכ־50% ליותר מ־90% ועוזרת לעמוד בדרישות השפה של המדינות.
צוות רב־לשוני בתחום הבריאות
ספק הדרכות על בטיחות מטופלים, HIPAA ובקרת זיהומים בשפות האם של אנשי הצוות. הבנה ברורה מצמצמת מקרים של חוסר תקשורת ומשפרת את תוצאות הבטיחות של המטופלים.
בטיחות באתרי בנייה
ספק הדרכות בטיחות ייעודיות לאתר בשפות הצוות, עבור עבודה בגובה, הפעלת ציוד ובטיחות חפירות. הדרכה מותאמת שפה מפחיתה תקריות ומאפשרת לעבור בדיקות OSHA בלי ליקויים.
תוצאה מאומתת
ארגונים רואים עלייה של יותר מ־85% בהבנה כשההדרכה ניתנת בשפות האם של העובדים, לעומת תוכן באנגלית בלבד או עם כתוביות.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מכשרת עובדים גלובלית ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
יש שאלות? יש לנו תשובות
אילו שפות זמינות?
יותר מ־175 שפות, כולל ספרדית (לטינו־אמריקאית ואירופית), מנדרינית, וייטנאמית, טגלוג, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית (ברזילאית ואירופית), ערבית, הינדי, קוריאנית, יפנית, פולנית, רוסית, איטלקית, תאית ועוד יותר מ־160 שפות נוספות. זמינות וריאציות אזוריות לשפות מרכזיות כדי להבטיח התאמה תרבותית ולשונית.
האם זה עומד בדרישות השפה של OSHA?
כן. OSHA מחייבת הדרכה בשפה שהעובדים מבינים. HeyGen מספקת הדרכות בקול טבעי עם תיעוד השלמה, כדי לתמוך בביקורות ציות.סרטוני הדרכה פנימייםשמחזקים לאורך זמן את נושאי הבטיחות והנהלים.
כמה עולה הדרכה רב־לשונית?
תרגום מסורתי: 3,000$–8,000$ לכל שפה לכל וידאו. מנוי קבוע של HeyGen מכסה כמות בלתי מוגבלת של סרטונים בכמות בלתי מוגבלת של שפות. אותו מחיר לשפה אחת או לחמישים. חיסכון טיפוסי: 90% לעומת שירותי תרגום מסורתיים. בדרך כלל כמה הסרטונים הראשונים כבר מכסים את עלות המנוי השנתית.
איך שיבוט קול בהשוואה לדיבוב?
שיבוט קול יוצר קולות טבעיים באיכות אנושית בכל שפה. דיבוב מסורתי נשמע רובוטי, עם אודיו מוזר שלא תואם את הוויז׳ואל. HeyGen כולל סנכרון שפתיים, כך שתנועות הפה מתאימות לשפה המדוברת בצורה מקצועית. עובדים מתחברים להכשרות שנשמעות טבעי במקום לצחוק על דיבוב מגוחך.
האם אפשר לעדכן את ההדרכה בכל השפות?
כן. ערוך את הסקריפט בשפת המקור פעם אחת. צור מחדש את כל גרסאות השפה בתוך דקות. כל השפות מתעדכנות בו־זמנית. בלי לתאם פרויקטי תרגום נפרדים או לחכות שבועות. התהליך השתנה? עדכן את כל השפות באותו היום.
כמה זמן לוקחת התרגום?
באותו היום. בחר שפות יעד, צור תרגומים עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. לפרוס מיד. תרגום מסורתי לוקח שבועות או חודשים לכל שפה. HeyGen מאפשר השקה גלובלית מיידית.
מה לגבי וריאנטים אזוריים של שפות?
זמין לשפות מרכזיות. ספרדית לטינו-אמריקאית לעומת ספרדית אירופאית. פורטוגזית ברזילאית לעומת פורטוגזית אירופאית. סינית מפושטת לעומת סינית מסורתית. בחר את הווריאנט המתאים לכוח העבודה שלך כדי להבטיח הדרכה טבעית ומתאימה תרבותית.
האם זה מתאים גם לתוכן טכני?
כן. אפשר להעלות גלוסרי מונחים. HeyGen דואגת שמונחים טכניים, שמות מוצרים ומונחי בטיחות יתורגמו בצורה מדויקת, ושיישמרו עקביות ואחידות בין שפות בתוכן מקצועי. איכות ההדרכה הטכנית נשארת גבוהה בכל השפות.
איך HeyGen משתווה להפקת וידאו מסורתית?
הפקת סרטוני הדרכה מסורתית דורשת לתאם מרצים, להזמין אולפנים, לתאם צוותי צילום ועריכה בפוסט־פרודקשן — בדרך כלל 2–3 חודשים ועלות של $5,000–$15,000+ לכל וידאו גמור. HeyGen יוצרת איכות מקבילה בדקות עד שעות, עם כמות בלתי מוגבלת של תיקונים. Advantive דיווחה על קיצור של 50% בזמן יצירת התוכן. קבוצת Würth קיצרה את זמן ההפקה ב־50% ואת עלויות התרגום ב־80%.
להתחיל ליצור סרטוני הדרכה כבר היום
די לחכות חודשים לתוכן שכבר מיושן לפני שהוא בכלל עולה לאוויר. צור סרטוני הדרכה מקצועיים בדקות, תרגם לכל שפה מיד, ועדכן בכל פעם שהעסק משתנה—בלי ימי צילום מחדש. הצטרף לצוותי L&D ב‑Workday, Advantive ו‑Würth Group שכבר שינו לגמרי את הדרך שבה הם מכשירים עובדים.
