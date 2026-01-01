כבר יותר מ־150 שנה, Sibelco היא חברת פתרונות חומרים גלובלית, המתמחה בכרייה ועיבוד של מינרלים תעשייתיים. המטה שלה נמצא בבלגיה והיא פועלת ברחבי העולם, כולל באירופה, צפון אמריקה, דרום אמריקה ואסיה. Sibelco מחויבת לקיימות וחדשנות, ומשפרת כל הזמן את התהליכים והמוצרים שלה כדי לענות על הצרכים המשתנים של הלקוחות, תוך צמצום ההשפעה הסביבתית.

ז׳אן-מארי פטי, מנהל למידה דיגיטלית ב‑Sibelco, שיתף שהתהליך המסורתי של יצירת סרטוני הדרכה פנימיים לוקח לעיתים קרובות חודשים של זמן הפקה. אבל עם HeyGen, הצוות שלו שיפר משמעותית את היעילות, תוך יישור המאמצים עם המשימה של החברה לספק חומרי הדרכה בטוחים ומידעיים שמפשטים את תהליך הייצור בשרשרת האספקה שלהם.

האתגר

בעבר, יצירת וידאו הייתה אתגר משמעותי עבור צוות ההדרכה של Sibelco. מציאת שחקנים, נסיעות לאתרים פיזיים שונים ברחבי העולם, עריכה והתאמה אישית של כל סרטון לשפות שונות גזלו זמן ומשאבים יקרים. הגישה המסורתית הזו לא רק העמיסה על התקציב שלהם, אלא גם פגעה ביכולת של הצוות להפיק סרטונים בצורה יעילה ואפקטיבית.

מתוך סקרנות לגבי כלי AI שיכולים לצמצם עלויות ולייעל את זמן ההפקה, צוות ה-Learning & Development של Jean-Marie גילה את HeyGen, ששינתה לחלוטין את תהליך העבודה שלהם. הצוות כבר לא צריך להביא שחקנים לסטודיו לשעות או אפילו ימים כדי ליצור סרטונים, מה שחוסך זמן ואנרגיה. עם HeyGen, אפשר לבצע עדכונים בתכנים שלהם במהירות, כך שחומרי ההדרכה תמיד משקפים את הנהלים והמדיניות העדכניים.

הפתרון

שילוב האווטארים הריאליסטיים של HeyGen ותכונות הטקסט‑לדיבור שינה באופן משמעותי את תהליכי ההכשרה של Sibelco, והפחית את התלות שלהם בספקים חיצוניים. על‑ידי הפקת סרטונים בתוך החברה, הצוות קיבל שליטה גדולה יותר בתוכן שלהם, מה שהוביל לחיסכון משמעותי בעלויות והעצים את צוות ההפקה ליצור סרטונים בעצמם.

תהליך העבודה החדש לא רק ייעל את התהליכים של Sibelco, אלא גם אפשר להם להפיק סרטוני הדרכה באיכות סטודיו בקנה מידה גדול יותר, תוך מתן הידע והכישורים שהעובדים צריכים כדי לבצע את עבודתם בצורה בטוחה ויעילה. על ידי ייעול תהליך ההפקה, צוות ה‑L&D של Jean-Marie יכול לפתח במהירות תכנים מותאמים לצורכי הדרכה ספציפיים. כך העובדים מקבלים הנחיות עקביות וברורות, מה שמפחית את הסיכוי לטעויות ומשפר את הביצועים הכוללים שלהם. כתוצאה מכך, זה לא רק עונה על דרישות ההדרכה, אלא גם מטפח תרבות של בטיחות ויעילות בכל הארגון.

התוצאות

בפחות משישה חודשים, Sibelco שינתה לחלוטין את הזמן שנדרש להפקת סרטוני הדרכה פנימיים. עלות הפקת הווידאו ירדה בצורה משמעותית, מה שמאפשר לצוות שלהם לחסוך 1,000 יורו על כל דקה אחת של תוכן הדרכה. בנוסף, הצוות שלהם השתמש ב‑HeyGen כדי להמחיש לצוותים שלהם את הפוטנציאל של בינה מלאכותית, מה שהתברר כמשאב חשוב בהדגשת היכולות המהפכניות של AI בתוך Sibelco.

בנוסף, השימוש ב‑HeyGen איפשר להם לשפר משמעותית את כמות הסרטונים שהם מפיקים ומפרסמים. השינוי הזה נתן כוח למגוון רחב יותר של אנשים לחדש וליצור, גם בלי מומחיות עמוקה בווידאו. עכשיו הצוות שלהם יכול לעדכן ביעילות תכנים קיימים ולהפיק חומרי הדרכה באיכות גבוהה — בלי להגדיל את התקציבים.

״עם HeyGen הדברים נהיים פחות מורכבים ויותר אינטואיטיביים. למרות ששימוש ב‑AI יכול להיות מאיים, הזרימה עם HeyGen הופכת את ההתמצאות לפשוטה, ומאפשרת לצוות שלנו לחסוך זמן וכסף ובו־זמנית לשמור על הבטיחות של העובדים של Sibelco.״

ז׳אן-מארי פטי

מנהל למידה דיגיטלית ב-Sibelco