יצירת סרטוני הדרכה פנימיים שמגדילים את היכולת של צוות ה‑L&D שלך להתרחב
צוות ה‑L&D שלך מונה שלושה אנשים ומשרת 2,000 עובדים. כל מחלקה רוצה הדרכות: פיתוח מנהלים, אונבורדינג למנהלים חדשים, הדרכות על מערכות, עדכוני תהליכים, מיומנויות תקשורת. הגדל את יכולת ההדרכה שלך בלי להגדיל את הצוות.
- לא נדרש כרטיס אשראי
- ייצוא SCORM כלול
הפקת תוכן הדרכה נתקעת בפקק
אתגר קיבולת ההכשרה
להעביר הדרכות בטיחות, ציות, אונבורדינג ותפעול בשפות שהעובדים מבינים. לעמוד בדרישות השפה של OSHA, לשפר את ההבנה ולהפחית סיכונים על‑ידי פריסת הדרכות באנגלית, ספרדית, מנדרינית, וייטנאמית ועוד. צוותים גלובליים משתמשים בתוכניות רב־לשוניות, כולל סרטוני אונבורדינג לעובדים, כדי לשמור על הדרכה אחידה בין אזורים בלי הפקות נפרדות. ארגונים מדווחים על יותר מ‑85% שיפור בהבנה ופחות תקריות בטיחות כשההדרכות ניתנות בשפת האם של העובדים.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופך את צוות ה-L&D הקטן שלך למכונת על לייצור הדרכות. אפשר להמיר מצגות PowerPoint קיימות, תיעוד וידע של מומחי תוכן להדרכות וידאו מקצועיות. להעלות שקפים מסדנת המנהיגות של השנה שעברה. להדביק תסריטים ממדריכי התהליכים שלך. להקליט את אנשי הביצוע המובילים שלך מסבירים את שיטות העבודה המומלצות. ליצור סרטוני הדרכה באיכות שידור בתוך דקות.
לשכפל את מומחי התוכן שלך כאווטארים של AI. מנהל התקשורת שלך מקליט פעם אחת ומכשיר בלי הגבלה עובדים על מיומנויות פרזנטציה. המומחיות של מנהל התפעול הופכת להכשרת תהליכים שניתן להשתמש בה שוב ושוב. ראש ה‑IT מעביר הדרכות על מערכות בלי לקום מהשולחן. הידע של ה‑SME גדל ומתרחב בלי הצורך בזמן של ה‑SME.
לעדכן את ההדרכה מיד כשהדברים משתנים. התהליך השתפר? לערוך את הסקריפט, ליצור מחדש את הווידאו בחמש דקות. הושק מערכת חדשה? לעדכן את ההדרכה באותו היום. ספריית ההדרכה שלך נשארת עדכנית בלי לבנות הכול מחדש מאפס
כל מה שצוותי למידה ופיתוח צריכים כדי להכשיר עובדים בקנה מידה גדול
להפוך תוכן קיים לוידאו
בארגון שלך כבר יש המון חומרי הדרכה שמתחבאים בתוך מצגות PowerPoint, קובצי PDF, מסמכי Word והידע של המומחים. העלאת המצגות ל‑HeyGen הופכת אותן לקורסי וידאו מקצועיים. העתקת טקסטים ממדריכים מאפשרת ליצור הדרכות מדובבות. כל מה שכבר יצרת הופך לסרטוני וידאו מרתקים.
ייבוא PowerPoint, Google Slides, PDF
להפוך תיעוד להכשרת וידאו
להוסיף מציג אווטאר מקצועי
מיתוג עם צבעי החברה והלוגו
לשכפל מומחי תוכן מקצועיים
קצין הציות שלך הוא היחיד שבאמת מבין את הנהלים שלך. איש המכירות הכי טוב שלך מחזיק בטכניקות ששווה לשתף. מנהל התפעול שלך מכיר תהליכים יעילים. לשכפל אותם כאווטארים של AI. להקליט אותם פעם אחת, ולהפעיל את המומחיות שלהם בלי הגבלה ובלי לתאם אותם שוב ושוב.
להקליט מומחה תוכן פעם אחת ולהשתמש בו ללא הגבלה בהדרכות
מומחה דיגיטלי זמין 24/7
תוצאה עקבית בכל פעם
לשחרר עסקים קטנים ובינוניים מסשנים חוזרים ומשעממים
איכות מקצועית בלי צורך במומחיות הפקה
ההדרכות שלך צריכות להיראות מקצועיות כמו החברה שלך. לא צריך מצלמות, תאורה, סטודיו או כישורי עריכת וידאו. בחר מתוך יותר מ־120 אווטארים מקצועיים או צור שיבוטים מותאמים אישית. בחר רקעים. הוסף מיתוג. צור הדרכות באיכות שידור שמשקפות מצוין את הארגון שלך.
מציגים מקצועיים לכל נושא
איכות עקבית בכל ההדרכות
לא צריך מומחיות בהפקת וידאו
איכות סטודיו בלי סטודיו
לעדכן אימון בתוך דקות
חברות משתנות. תהליכים משתפרים. מערכות מתעדכנות. נהלים עוברים עדכון. ארגונים עוברים ארגון מחדש. כשההדרכה שלך צריכה עדכונים, פשוט לערוך את הסקריפט וליצור מחדש את הווידאו. חמש דקות במקום חמישה שבועות. ספריית ההדרכה שלך נשארת מעודכנת יחד עם העסק.
שינויים בתסריט נפרסים מיד
לא צריך לצלם מחדש
ניהול גרסאות לצורכי ביקורת ומעקב
לשמור על הדרכות מדויקות ורלוונטיות
פריסה בכל המיקומים
חמישה משרדים. שלוש משמרות. עובדים מרחוק. צוותים בינלאומיים. כולם צריכים את אותו אימון, אבל ניגשים אליו בצורה שונה. ליצור פעם אחת, לפרוס בכל מקום. גישה לפי דרישה אומרת שמשמרת לילה צופה ב‑2am, צוותים מרחוק ניגשים מהבית, ומשרדים בינלאומיים מקבלים את ההדרכה באזור הזמן שלהם.
גישה לפי דרישה 24/7
פריסה במספר אתרים
עובד בכל המשמרות
למידה מותאמת למובייל
רב־לשוני לצוותים גלובליים
משרדים בינלאומיים צריכים הדרכה בשפה שלהם. ליצור באנגלית, לתרגם ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול. המשרד בגרמניה מקבל הדרכה בגרמנית, הצוות בשנגחאי מקבל מנדרינית, וסאו פאולו מקבלת פורטוגזית. הכול מתוך תוכן מקור אחד שלך.
יותר מ־175 שפות מווידאו אחד
שיבוט קול טבעי לכל שפה
סנכרון שפתיים שמתאים לתנועות הפה
הכשרת כוח עבודה גלובלי
מצורך בהכשרה לקורס מוכן לפרסום ב־3 שלבים
להתחיל ממה שכבר יש לך
להעלות חומרי הדרכה קיימים. מצגות PowerPoint מסדנאות. מדריכי PDF. תיעוד תהליכים. תסריטים מהדרכות חיות. או להקליט מומחי תוכן מסבירים נושאים שהם מלמדים שוב ושוב. תוכן ההדרכה שלך כבר קיים בצורות שונות. HeyGen ממירה אותו לוידאו מקצועי.
ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים
בחר אווטאר AI שמציג את התוכן שלך בצורה הכי מתאימה. מציגים מקצועיים להכשרת מנהלים, פרזנטורים ידידותיים לכישורים רכים, ומומחים טכניים להכשרות על מערכות. התאם אישית לפי המיתוג שלך: הוסף לוגו חברה, צבעים ופונטים מאושרים. צור סרטונים שנראים כאילו הופקו בסטודיו מקצועי.
פריסה בארגון שלך
ייצוא ל‑LMS שלך עם חבילת SCORM. להוריד לאינטראנט או ל־knowledge base. להטמיע בפורטלי עובדים. לשתף דרך לינקים. ההדרכה שלך מגיעה לעובדים בכל מקום שבו הם לומדים. לעקוב אחרי השלמה, לנטר התקדמות ולמדוד אפקטיביות דרך המערכות הקיימות שלך.
מותאם לכל צורך הדרכה
מנהיגות וניהול
הכשרות פתח מנהיגים בכל הדרגים עם הכשרות למנהלים חדשים, אימון, קבלת החלטות וניהול שינוי. ארגונים מדווחים על שיפור של עד 40% ביעילות הניהול לאחר תוכניות מנהיגות מובנות.
תוכניות פיתוח מיומנויות
פיתוח מיומנויות ליבה מקצועיות כמו תקשורת, פתרון בעיות, ניהול משא ומתן וניהול זמן. הדרכה בקצב אישי משפרת את היכולות של כוח האדם ומובילה לשיפור מדיד בשביעות רצון הלקוחות.
הדרכות תהליכים ונהלים
אחֵד תהליכי עבודה ופרקטיקות מומלצות עם הדרכות SOP עקביות. צוותים שעוברים הדרכות תהליכים מבוססות וידאו מפחיתים טעויות ומשפרים את האיכות ביותר מ־30%.
הדרכה על מערכות וכלים
להאיץ אימוץ של מערכות פנימיות כמו CRM, ERP וכלי פרודוקטיביות. הדרכות וידאו מובילות לשליטה מהירה יותר ולשימוש גבוה יותר לעומת תיעוד כתוב בלבד.
הכשרות ייעודיות למחלקות
ספק הדרכות ממוקדות לצוותי מכירות, שיווק, תפעול, משאבי אנוש ושירות לקוחות. הצוותים משיקים עדכונים בתוך ימים במקום שבועות, עם מסירה עקבית שניתנת להרחבה.
תוצאה מאומתת
ארגונים מגיעים לעד פי 10 יותר תוצרי הדרכה כשהם משתמשים בהדרכה מבוססת וידאו לעומת שיטות מסורתיות
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מטריינינג גלובלי ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, נוחות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה בעזרת פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
יש שאלות? יש לנו תשובות
איזה סוגי הדרכות פנימיות אפשר ליצור?
כל סוגי ההדרכות לעובדים: פיתוח מנהיגות, מיומנויות ניהול, מיומנויות רכות, הדרכה טכנית, נהלי תהליכים, הדרכה על מערכות, רענוני ציות ורגולציה, הדרכות ייעודיות למחלקות, פיתוח מקצועי, מיומנויות תקשורת, ניהול פרויקטים, ניהול זמן. אם צריך להכשיר עובדים על זה, HeyGen מטפלת בזה.
מה שונה בזה מקורסי הדרכה מוכנים מהמדף?
קורסים מוכנים מראש הם גנריים. לארגון שלך יש תהליכים, מערכות, תרבות ומונחים ייחודיים. HeyGen יוצרת הדרכות מותאמות לארגון שלך בעזרת התוכן שלך, המומחים הפנימיים שלך והדוגמאות שלך. העובדים לומדים בדיוק את מה שהם צריכים בשביל הארגון שלך.
כמה זמן לוקח ליצור קורס הדרכה?
הדרכה על תהליך פשוט: 30 דקות. תוכנית מנהיגות מקיפה: שבוע אחד. מהיר משמעותית מייצור מסורתי (שבועות עד חודשים) או מספקים חיצוניים (חודשים). רוב הארגונים בונים ספריות הדרכה שלמות כבר ברבעון הראשון שלהם.
מה קורה אם צריך לעדכן את חומרי ההדרכה שלנו?
לעדכן את הסקריפט וליצור מחדש. חמש דקות במקום להעסיק ספקים או לצלם מחדש. התהליך השתנה? לעדכן את ההדרכה באותו יום. המערכת שודרגה? לרענן את ההדרכה מיד.
האם הדרכה בווידאו באמת משפרת את שיעורי ההשלמה?
כן. ארגונים מדווחים באופן עקבי על שיעורי השלמה גבוהים יותר פי 2–3 עבור וידאו לעומת הדרכה מבוססת מסמכים. וידאו הרבה יותר מעניין, קל יותר לצריכה, ומשתלב טוב יותר בתהליכי העבודה. עובדים באמת מסיימים הדרכות וידאו.
איך זה עובד עם ה‑LMS שלנו?
ייצא סרטונים כחבילות SCORM שתואמות לכל מערכות ניהול הלמידה המובילות. או הורד קבצי MP4 לפורטלים פנימיים, מאגרי ידע ואינטראנטים. עובד עם Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors או כל LMS שתומך ב‑SCORM.
מה האורך המקסימלי של סרטוני ההדרכה?
צור הדרכה בשפת האם שלך, תרגם ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. אותה הדרכה, מועברת באופן טבעי בכל שפה. כוח עבודה גלובלי מקבל הדרכה עקבית בשפה המועדפת עליו מצוות L&D יחיד שלך.
האם כמה אנשים בצוות ה-L&D שלי יכולים להשתמש ב-HeyGen?
כן. HeyGen for Business כולל וורקפלאו צוותי שבו מעצבי הדרכה, מנהלי הדרכה ויוצרי תוכן יכולים לעבוד יחד. ספריות נכסים משותפות שומרות על אווטארים מאושרים, אלמנטים של המותג וטמפלייטים זמינים לכל הצוות שלך. בקרות אדמין מאפשרות לנהל הרשאות ולעקוב אחרי השימוש.
איך HeyGen משתווה להפקת וידאו מסורתית?
הפקת סרטוני הדרכה מסורתיים דורשת לתאם מציגים, להזמין אולפנים, לתאם צוותי צילום ועריכה בפוסט־פרודקשן — בדרך כלל 2–3 חודשים ועלות של $5,000–$15,000+ לכל וידאו גמור. HeyGen יוצרת איכות מקבילה בתוך דקות עד שעות, עם כמות בלתי מוגבלת של תיקונים. Advantive דיווחה על קיצור של 50% בזמן יצירת התוכן. קבוצת Würth קיצצה את זמן ההפקה ב־50% ואת עלויות התרגום ב־80%.
מה לגבי הדרכה לצוותים גלובליים?
ליצור הדרכה בשפת האם שלך, לתרגם ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. אותה הדרכה, מועברת באופן טבעי בכל שפה. כוח עבודה גלובלי מקבל הדרכה עקבית בשפה המועדפת עליו מצוות L&D יחיד שלך.
אילו פורמטי וידאו ורמות איכות נתמכות?
HeyGen מייצאת בפורמט MP4 וברזולוציה של עד 4K. רוב צוותי ה‑L&D משתמשים ב‑1080p (Full HD), שמאזן בין איכות לגודל קובץ עבור משלוח דרך LMS ושיקולי רוחב פס. אפשר גם לייצא ב‑720p לסביבות מובייל‑פרסט או כשיש מגבלות רוחב פס.
גלה פתרונות נוספים
שימושים אפשריים
כלים
להתחיל ליצור סרטוני הדרכה כבר היום
די לחכות חודשים לתוכן שכבר מיושן לפני שהוא בכלל עולה לאוויר. צור סרטוני הדרכה מקצועיים בדקות, תרגם לכל שפה מיד, ועדכן בכל פעם שהעסק משתנה — בלי ימי צילום מחדש. הצטרף לצוותי L&D ב‑Workday, Advantive ו‑Würth Group שכבר שינו לגמרי את הדרך שבה הם מכשירים עובדים.
- לא נדרשת כרטיס אשראי
- ייצוא SCORM כלול
- ניתן לבטל בכל רגע