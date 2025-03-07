תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם

להפוך את הדרכות הבטיחות למהירות יותר, חכמות יותר ומשתלמות יותר

סרטוני הדרכת בטיחות אפקטיביים הם חיוניים לכל ארגון. בין אם מדובר בהדרכת עובדים על סיכונים במקום העבודה, תגובה למצבי חירום או נהלי בטיחות ייחודיים לתעשייה, HeyGen מאפשרת לצוותים ליצור במהירות סרטוני הדרכת בטיחות מקצועיים – בלי צורך במשאבי הפקה יקרים.

להפוך את הדרכות הבטיחות למהירות יותר, חכמות יותר ומשתלמות יותר
G24.81,000+ ביקורות
יתרונות וערך

שפר את בטיחות העבודה הקריטית עם סרטוני הדרכה מרתקים

Streamline safety training videos with no production delays

Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.

safety training video with stewardess

Deliver clear and consistent safety instructions with AI avatars

Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.

safety training rules and general guidelines with different scenes

Easily update, adapt, and translate safety training videos

With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.

translate safety training videos in any language

גלה איך צוותי למידה ופיתוח מגדילים את ההיקף של הדרכות הבטיחות

Sibelco boosts corporate training and safety with AI video

Sibelco boosts corporate training and safety with AI video

Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.

״עם HeyGen הדברים נהיים פחות מורכבים ויותר אינטואיטיביים. למרות ששימוש ב‑AI יכול להיות מאיים, הוורקפלואו עם HeyGen הופך את זה לפשוט להתמצאות, ומאפשר לצוות שלנו לחסוך זמן וכסף, תוך שמירה על הבטיחות של העובדים של Sibelco.״

ז׳אן-מארי פטי

מנהל למידה דיגיטלית ב-Sibelco

Jean-Marie Petit

איך ליצור סרטוני הדרכת בטיחות עם HeyGen

  1. פתח HeyGen

התחבר ל-HeyGen והתחל ליצור סרטוני הדרכת בטיחות מקצועיים עם בינה מלאכותית בתוך דקות ספורות.

  1. למצוא את טמפלייט הווידאו המושלם
  1. להוסיף תסריטי דיבור, אווטארים ורקעים
  1. התאם אישית את סרטון ה-AI שלך
  1. להעשיר עם אלמנטים יצירתיים נוספים
  1. ייצוא הווידאו הסופי שלך

שאלות נפוצות

מה זה HeyGen, ואיך אפשר להשתמש בו להכשרת בטיחות?

HeyGen היא פלטפורמת יצירת סרטוני AI שעוזרת לארגונים להפיק ביעילות סרטוני הדרכה איכותיים לבטיחות. היא תומכת בצוותים בהדרכת עובדים על בטיחות במקום העבודה, היערכות למצבי חירום ונהלים ייעודיים לתעשייה.

איך HeyGen משפרת את הפקת סרטוני הדרכת בטיחות לעומת שיטות מסורתיות?

HeyGen מבטלת את הצורך במגישים מול מצלמה, בצוותי וידאו יקרים ובמחזורי הפקה ארוכים. אווטארים מבוססי AI מעבירים הוראות בטיחות בצורה מקצועית ועקבית, מה שהופך סרטוני הדרכת בטיחות ליותר ניתנים להרחבה ונגישים.

האם אפשר להתאים אווטארים של AI לסגנון הדרכות הבטיחות של הארגון שלי?

בהחלט. HeyGen מציעה אווטארים מותאמים אישית עם בינה מלאכותית שמתאימים לתרבות הבטיחות ולמטרות ההדרכה של החברה שלך. אפשר להתאים מראה, טון ותסריט כך שיתיישרו עם נהלי הבטיחות שלך.

האם אפשר להשתמש ב‑HeyGen להכשרת בטיחות לתעשיות נישתיות?

כן. HeyGen מתאימה למגוון רחב של תעשיות — בנייה, ייצור, בריאות, תחבורה ועוד. אפשר להתאים בקלות סרטוני הדרכה לסטנדרטים ספציפיים של בטיחות.

איך לעדכן סרטוני הדרכת בטיחות עם פרוטוקולים חדשים?

עם HeyGen, עדכון סרטונים הוא מהיר ופשוט. אפשר לערוך את הסקריפט, לשנות ויז׳ואלים ולהפיק גרסה מעודכנת בתוך דקות — בלי ימי צילום יקרים מחדש.

האם אפשר להשתמש בסרטוני ההדרכה הבטיחותית של HeyGen בפלטפורמות שונות?

כן, לגמרי. אפשר להעלות סרטוני HeyGen לפורטלים פנימיים, פלטפורמות e-learning, מודולי אונבורדינג ואפילו לאפליקציות מובייל.

כמה מהר אפשר ליצור סרטון הדרכת בטיחות עם HeyGen?

בדרך כלל לוקח רק כמה שעות להפיק סרטוני הדרכת בטיחות מקצועיים, תלוי בעומק התוכן וברמת ההתאמה האישית הנדרשת.

האם צריך כישורי הפקת וידאו כדי להשתמש ב-HeyGen להכשרת בטיחות?

לא. הממשק האינטואיטיבי של HeyGen מיועד לצוותי HR, מנהלי בטיחות ומדריכים שיש להם מעט או שאין להם בכלל רקע בהפקת וידאו.

איזה סוגי תוכן להכשרת בטיחות מרוויחים הכי הרבה משימוש ב‑HeyGen?

HeyGen אידיאלי להכשרות בטיחות במקום העבודה, מודולי ציות, מדריכי תגובה למצבי חירום, נהלי פינוי ונושאי בטיחות ייעודיים לתעשיות שונות.

איך להתחיל להשתמש ב-HeyGen לסרטוני הדרכת בטיחות?

הירשם ל-HeyGen, גלה את הכלים המופעלים ב-AI והתחל ליצור סרטוני הדרכת בטיחות מרתקים ויעילים כבר עכשיו.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background