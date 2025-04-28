תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם

כלי לשיבוט עצמי עם AI לסרטונים אישיים

שכפל את עצמך עם AI וצור סרטונים בלי להקליט כל פעם מחדש. הפוך טקסט לוידאו שנראה ונשמע כמוך, בעזרת גרסה דיגיטלית שמעבירה מסרים בצורה עקבית בכל התכנים, העדכונים והתקשורות.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

בחר אווטאר
סנכרון שפתיים יוחל לאחר יצירת הווידאו
הקלד את הסקריפט שלך
להקליד בכל שפה
עדכונים ממייסדים ומנהלים בכירים

עדכונים ממייסדים ומנהלים בכירים

Leaders use AI clone workflows to share regular updates without scheduling recordings, keeping communication timely and consistent.

העברת תוכן לימודי

Educators clone themselves once and generate lessons, explanations, and updates by editing text instead of recording sessions repeatedly, essentially making an AI version of their teaching style.

סרטוני מכירות ואאוטריץ׳

Create personalized or repeatable sales messages that look like they were recorded individually, without the time cost.

הדרכה פנימית ואונבורדינג

Training teams deliver instructions through a familiar face while updating scripts as processes change.

יצירת תוכן ליוצרים

Creators maintain a steady publishing schedule by generating videos from scripts even when not on camera.

תקשורת גלובלית

Companies deliver the same message from the same presenter across regions using translated scripts and a single clone with the video translator.

למה HeyGen הוא הכלי הטוב ביותר לשיבוט עצמי עם AI

HeyGen הופך כל תסריט לסרטון איכותי וחי־אדם בתוך דקות. אפשר להתחיל מרעיון גולמי, מתסריט מלוטש או אפילו מכמה בולטים. HeyGen יוצר סצנות דיבור ריאליסטיות עם שליטה מתקדמת, כך שאפשר לעבור ממילים לסרטון גמור בלי תהליך הפקה מסורתי.

גרסה אחת שלך, אינסוף סרטונים

צור שיבוט אחד שלך והשתמש בו מחדש בעשרות סרטונים. עדכן את הסקריפט במקום להקים מצלמה בכל פעם מחדש כדי ליצור גרסת AI של עצמך.

נוכחות עקבית בקנה מידה גדול

הסרטונים המשובטים שלך שומרים על אותו קול AI, אותו מראה ואותו סגנון הגשה בכל הערוצים, הצוותים והשפות.

מותאם לצרכי פרודקשן אמיתיים

תהליך העבודה של שיבוט ה-AI של עצמך מיועד ליצירת תוכן חוזר, לא לניסויים חד-פעמיים או סרטוני גימיק, כדי להבטיח יעילות ביצירה של סרטון AI.

אווטאר תמונה מבוסס AI ואנימציית דמויות

הנפש פורטרטים, תמונות גוף מלא ואווטארים עם מחוות טבעיות וחיות. מחולל התמונות הזה מנתח הבעות ומוסיף אנימציית פנים ריאליסטית באמצעות בינה מלאכותית מתקדמת, כדי ליצור תוצאות וידאו מרשימות ומשכנעות.

image to video

יצירת וידאו מתמונה במהירות

להעלות תמונה, להוסיף את הסקריפט וללחוץ על יצירת וידאו. HeyGen כבר תטפל בכל השאר. להפוך תמונות לסרטונים מרהיבים בתוך שניות, באיכות וידאו גבוהה. זהו כלי מושלם להמרת תמונה לווידאו עבור מי שצריך יצירת וידאו מהירה ובקנה מידה גדול.

קול, מוזיקה וכתוביות בתהליך אחד

צור סרטונים בעזרת קולות ומוזיקה מובנים. צור אווטארים מדברים עם כתוביות מסונכרנות לאודיו. הוסף שכבות אודיו בלי צורך בכלים נפרדים. תומך במגוון פורמטי וידאו ורזולוציות שונות.

שליטה גמישה בסגנון ובתנועה

התאם אישית את אורך הווידאו, יחס התצוגה והקצב. נהל את המעברים עם פקודות טקסט כמו "slow pan" או "zoom on subject". כלי יצירת הווידאו הזה נותן לך שליטה מלאה בלי עקומת למידה.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה בעזרת פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
"הרגע הקסום בשבילי היה כשפתאום היה לנו סרטון שהייתי עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש בכלי שיבוט ה-AI של עצמך

ליצור סרטוני וידאו עם השיבוט AI שלך בארבעה שלבים פשוטים, מותאמים לשימוש חוזר.

שלב 1

צור את השיבוט שלך

תן דוגמה קצרה של וידאו וקול. HeyGen יוצרת אווטאר AI שמייצג אותך בצורה מדויקת.

שלב 2

הוסף את הסקריפט שלך

הקלד או הדבק את הטקסט שברצונך להקריא. המערכת תתאים אוטומטית את הקצב וההגשה.

שלב 3

בחר סגנון ושפה

בחר פריסת ויזואלית, טון ושפה. השיבוט מסתגל תוך שמירה על זהות עקבית.

שלב 4

ליצור ולייצא

לרנדר את הווידאו ולהוריד או לשתף אותו. אפשר לעדכן את הסקריפט בכל רגע כדי ליצור גרסה חדשה.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה המשמעות של לשכפל את עצמך עם AI?

לשכפל את עצמך עם AI אומר ליצור גרסה דיגיטלית שלך שיכולה להגיש סרטונים מטקסט בעזרת מחולל סרטוני AI. זה מאפשר לך להופיע על המסך בלי להקליט כל סרטון ידנית.

האם אני צריך להקליט כל וידאו?

לא. יוצרים את השיבוט פעם אחת, ואז יוצרים סרטונים חדשים על ידי עריכת הטקסט. זה חוסך צילום חוזר וצילומי תיקון חוזרים.

עד כמה השיבוט מציאותי?

השיבוט מבוסס ה‑AI מיועד להיראות ולהישמע כמוך, עם דיבור טבעי ותנועות עקביות שמתאימות לשימוש בווידאו מקצועי – מה שהופך אותו למושלם ל‑YouTube.

האם אפשר להשתמש באותו שיבוט קול בשפות שונות?

כן. שיבוט אחד יכול לדבר במספר שפות תוך שמירה על אותו מראה ואותן תכונות קול.

האם זה מתאים לשימוש מקצועי?

כן. הרבה צוותים משתמשים בוורקפלואו של שיבוט קול עם AI לחינוך, הדרכה, עדכוני הנהלה ויצירת תוכן.

האם אפשר לעדכן את הסרטונים אחר כך?

אפשר לערוך את הסקריפט וליצור מחדש את הווידאו בכל רגע, בלי לבנות מחדש את הלייאאוטים או להקליט שוב את הצילומים.

האם צריך ידע טכני או כישורי עריכה?

לא. התהליך מבוסס טקסט ומיועד למשתמשים ללא רקע טכני.

מי מרוויח הכי הרבה משיבוט של עצמו?

מייסדים, אנשי חינוך, יוצרים, צוותי מכירות וארגונים שצריכים תקשורת וידאו עקבית מרוויחים הכי הרבה מכלי AI לשיבוט עצמי בווידאו.

