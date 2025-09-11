Coursera היא אחת מפלטפורמות הלמידה המקוונות המובילות בעולם, המחויבת לספק גישה אוניברסלית לחינוך ברמה עולמית. עם יותר מ־100 מיליון לומדים, מעל 7,000 קורסים ושיתופי פעולה עם יותר מ־300 אוניברסיטאות וחברות מובילות, Coursera הגדירה מחדש את הדרך שבה אנשים לומדים בעידן הדיגיטלי.

אבל כשהפלטפורמה התרחבה גלובלית, צץ אתגר קריטי: איך לספק חוויות למידה באמת מותאמות מקומית, שמייצרות חיבור רגשי לסטודנטים בשפות ובתרבויות שונות — בלי לפגוע באותנטיות ובלי ליצור עלויות הפקה שלא ניתן לעמוד בהן.

מוסטפא פורניצ׳רוולה, ה‑CTO של Coursera, מוביל את צוות ההנדסה וה‑AI של Coursera. העבודה שלו מתמקדת בבניית כלי בינה מלאכותית גנרטיבית (כמו דיבוב AI, שיבוט קול, סנכרון שפתיים ועוד) ובהבטחה שההתקדמות הטכנולוגית תשרת את המשימה המרכזית: יצירת חוויית לימוד מותאמת אישית, נגישה ויעילה לכל אחד, בכל מקום.

״Coursera פועלת כדי לספק חוויות למידה בקנה מידה עולמי,״ אמר מוסטפא. ״וכדי לעשות את זה בצורה יעילה, אנחנו חייבים להסיר חסמי שפה, להתאים את הלמידה אישית, ולשמור על האיכות והכוונה של ההוראה המקורית. שם נכנסת לתמונה הבינה המלאכותית הגנרטיבית, ובמיוחד HeyGen, שהייתה מהפכנית עבורנו.״

מספקים חוויות לימוד מרתקות בהובלת מרצים

לפני השימוש ב‑HeyGen, Coursera כבר הטמיעה בהצלחה פתרונות AI כדי להרחיב תרגומי טקסט ואודיו. אבל לוקליזציה של וידאו נשארה אתגר משמעותי.

״התחלנו מטקסט,״ אמר מוסטפא. ״זה עוד היה אפשרי לניהול, אבל כשזה הגיע לתרגום וידאו עם הטון, הרגש וסנכרון השפתיים של המרצה לשפה החדשה, זה כבר לא היה ישים. זה היה יקר מדי ומורכב מדי לעשות בקנה מידה גדול.״

הפריצה הגדולה הגיעה כשמוסטפא והצוות שלו גילו את HeyGen, ובעיקר את יכולות שיבוט הקול וסנכרון השפתיים. Coursera הטמיעה את HeyGen כדי ליצור גרסאות מקומיות של סרטוני הדרכה בהובלת מרצים בצרפתית, ספרדית, גרמנית ושפות נוספות, תוך שמירה לא רק על מה שנאמר, אלא גם על איך שזה נאמר.

״מה שהפתיע אותנו הכי הרבה זה כמה טבעי זה הרגיש״, אמר מוסטפא. ״יכולנו לקחת וידאו של מרצה שמדבר אנגלית ולהפוך אותו לכזה שמרגיש כאילו הוא מדבר ספרדית, תוך שמירה על הטון, הקצב והביטוי הרגשי שלו.״

האותנטיות הזו הייתה קו אדום עבור Coursera. הצוות תמיד היה חשדן כלפי תוכן שנוצר בעזרת בינה מלאכותית שהרגיש רובוטי או מנותק. "אנחנו לא רק מעבירים מידע. אנחנו יוצרים חוויות לימוד סוחפות בהובלת מרצים," הסביר מוסטפא. "אם הרגש הולך לאיבוד, הלמידה נפגעת."

היכולת של HeyGen לספק איכות בקנה מידה גדול בלי לוותר על רגש או נוכחות המרצה הייתה בדיוק מה ש-Coursera חיכתה לו.

להגיע ל״רגע הקסם״ עם HeyGen

מוסטפא שיתף שמה שפעם דרש השקעות גדולות והרבה זמן קורה היום בזריזות. "תמיד חשבנו שתרגום וידאו בקנה מידה גדול ידרוש השקעה עצומה בהפקה או בטכנולוגיה", הוא אמר. "כשהצוות הצליח לבנות את זה בתוך כמה ספרינטים או שבועות, הופתענו מכמה מהר הצלחנו להגיע לקנה מידה כזה."

עבור המרצים, לראות שהקול והרגש שלהם נשמרים בתוך הסרטונים המתורגמים היה חזק מאוד. "זה הרגיש כמוהם", אמר מוסטפא. "הסרטונים המתורגמים עדיין נראו ונשמעו כמו המורים שלנו, רק בשפה אחרת."

ההישג הטכנולוגי השתווה לעוצמה הרגשית. ״הרגע הקסום בשבילנו היה כשראינו סרטון מדובב עם סנכרון שפתיים מושלם ושימור מלא של הרגש״, נזכר מוסטפא. ״שם הבנו שזה לא רק כלי, זו פלטפורמה להגדלת היקף הלמידה בלי לאבד את מה שהופך אותה לאנושית.״

HeyGen לא רק שיפרה את הלוגיסטיקה, היא פתחה אפשרויות יצירתיות ותפעוליות חדשות. המהנדסים ויוצרי התוכן של Coursera יכולים עכשיו להגיד: "אני יצרתי את זה", לא רק כי הם יצרו את חומרי הלימוד, אלא כי הם גם תרגמו ולוקליזו אותם בעצמם, בלי להסתמך על עזרה מצד שלישי.

״זה היה מפתיע מאוד,״ אמר מוסטפא. ״הווידאו היה בשפה שונה לגמרי, אבל הוא עדיין שמר על ההקשר, הרגש והבהירות ההדרכתית של המקור. זה הרגיש טבעי.״

שיפור זמן הצפייה ושיעורי ההשלמה

מאז ש-Coursera הטמיעה את HeyGen, היא השיגה שיפור מדיד במעורבות הלומדים, בנגישות הפלטפורמה ובתוצאות הלמידה.

תוצאות עיקריות:

עלייה של 40% בזמן הצפייה בווידאו – באזורים כמו אמריקה הלטינית, תוכן וידאו מותאם לשפה המקומית הגדיל משמעותית את זמן הצפייה הכולל.

– באזורים כמו אמריקה הלטינית, תוכן וידאו מותאם לשפה המקומית הגדיל משמעותית את זמן הצפייה הכולל. עלייה של 25% בשיעור סיום הקורסים – סטודנטים היו בעלי סיכוי גבוה יותר לסיים קורסים כשהווידאו הועבר בשפת האם שלהם.

– סטודנטים היו בעלי סיכוי גבוה יותר לסיים קורסים כשהווידאו הועבר בשפת האם שלהם. לוקליזציה אותנטית שניתנת להרחבה – Coursera מספקת עכשיו סרטוני וידאו מתורגמים במגוון פורמטים ושפות, בלי צילומים חוזרים יקרים.

מוסטפא ממליץ לצוותים אחרים להתחיל בקטן. "התחלנו עם וידאו אחד. זה כל מה שהיה צריך כדי לראות את ההשפעה", הוא אומר. "ברגע שחווים את זה, ברור מה זה יכול לפתוח."

הוא גם הדגיש עד כמה טכנולוגיית ה-AI, ובעיקר HeyGen, מתפתחת במהירות. "התחום הזה זז מהר. אם לא מתנסים עכשיו, נשארים מאחור אחר כך. HeyGen הפכה לחלק קריטי מהתשתית שלנו."