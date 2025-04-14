Creador de videos para redes sociales que detienen el scroll

El creador de videos para redes sociales de HeyGen convierte un guion escrito en videos de alta calidad listos para publicar, sin necesidad de grabar ni tener experiencia en edición de video. Crea Reels, videos de TikTok, Shorts y publicaciones para LinkedIn desde un solo lugar.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
147,601,887Videos generados
122,720,138Avatares generados
20,413,145Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Ícono de carro blanco estilizado sobre un fondo azul.Funciones clave

Funciones del creador de videos para redes sociales de HeyGen

Videos para redes sociales a partir de un solo guion

Escribe una idea del tamaño de un caption o pega un guion completo, y el motor de texto a video crea las escenas, la narración y el ritmo a partir de eso. Creas un video para redes sociales en minutos en lugar de perder toda la noche en una línea de tiempo, y cada escena se mantiene editable como texto.

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

Tamaños nativos para cada plataforma de redes sociales

Genera el mismo clip de video en formato 9:16 para TikTok y Reels, 1:1 para el feed y 16:9 para YouTube. Redimensiona tu video para que se adapte a cualquier plataforma de redes sociales sin recortes manuales, así tu sujeto se mantiene centrado y tus subtítulos siguen siendo legibles en la pantalla de cualquier celular.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

Subtítulos automáticos para ver sin sonido

La mayoría de las personas en redes sociales ven el contenido con el sonido apagado, por eso el generador de subtítulos integrado agrega automáticamente subtítulos precisos y con estilo a cada clip de video. Las publicaciones con subtítulos mantienen la atención por más tiempo y consiguen más reproducciones de video de quienes van deslizando con el sonido en silencio.

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

Un presentador constante, sin cámara

Graba un solo clip de 15 segundos y HeyGen crea un gemelo digital realista que presenta cada publicación con tu voz y tu estilo. Crea videos con apariencia profesional todos los días sin tener que montar luces, repetir tomas ni salir en cámara los días que no tengas ganas.

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

De prompt a video con Video Agent

Dale al generador de videos con IA un tema, link o brief, y Video Agent escribe el guion, elige escenas de video animadas y B-roll con IA en lugar de video de stock genérico, y renderiza una publicación completa. Revisa el plan creativo antes de que se renderice algo y luego genera varios videos de una sola vez.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
Ícono de caja de regalo verde.Casos de uso

Casos de uso del creador de videos para redes sociales

Un Reel de Instagram que se crea a partir de un hook escrito y se convierte en escenas verticales usando plantillas de video personalizables.

Videos para Reels e historias de Instagram

Los ciclos de tendencias van más rápido que los tiempos de grabación. Escribe el hook, deja que el generador de reels cree escenas verticales a partir de plantillas de video personalizables y arma videos atractivos la misma tarde en que aparece la tendencia.

Explorar herramienta
Una fila de clips cortos verticales para TikTok, con ganchos, subtítulos y cortes rápidos, programados a lo largo de una semana, sin cámara a la vista.

Videos de TikTok sin grabar diario

Para alimentar el algoritmo de TikTok tienes que publicar varias veces a la semana. Convierte tus puntos clave en clips cortos y verticales con hooks, subtítulos y cortes rápidos, y crea videos según tu calendario sin siquiera abrir la app de cámara.

Una entrada de blog larga de un lado que se divide en varios YouTube Shorts con ritmo dinámico y subtítulos llamativos del otro.

YouTube Shorts a partir de ideas de formato largo

Los guiones largos esconden decenas de ganchos cortos. Reutiliza entradas de blog, podcasts o notas de webinars para crear shorts de YouTube con ritmo ágil y subtítulos llamativos, y convierte un solo proyecto de video en una semana entera de actividad para tu canal.

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Un video tipo presentación para LinkedIn, con el nombre y el puesto de la persona hablando en una franja inferior sobrepuesta, dentro de un feed profesional.

Videos de LinkedIn que construyen autoridad

Las publicaciones escritas se pierden entre tantas en los feeds profesionales. Comparte tu punto de vista en un video con presentador, con tu nombre y puesto en pantalla, y dale a tus prospectos una cara que recuerden antes de la primera llamada.

Un solo guion promocional que genera un video para Facebook, una promo para Instagram y una versión para LinkedIn, todos listos como variantes de anuncio para el día de lanzamiento.

Anuncios de video y publicaciones promocionales

Antes, los anuncios de lanzamiento tenían que esperar a los equipos de producción. Ahora puedes escribir la oferta, generar versiones de tus anuncios para redes sociales para cada canal y crear un video para Facebook, una promo para Instagram y una versión para LinkedIn a partir de un solo guion el día del lanzamiento.

Una publicación para redes sociales terminada, duplicada en varias versiones de idioma con sincronización labial precisa, y banderas que representan más de 175 idiomas.

Una publicación, más de 175 versiones en distintos idiomas

Los editores de plantillas se quedan en un solo idioma. HeyGen traduce tu contenido de video terminado para redes sociales a más de 175 idiomas, con sincronización labial y tu voz clonada, para que el mismo contenido social llegue a todos los mercados donde vendes.

Explorar herramienta
Ícono de documento blanco desenfocado con un botón de reproducir sobre un fondo azul claro.Cómo funciona

Cómo funciona el creador de videos para redes sociales

Crea un video para redes sociales en línea en cuatro pasos, empezando desde plantillas gratis o desde un guion en blanco. La mayoría de las personas crean y publican sus videos en menos de quince minutos.

Empieza a crear →
step icon

Paso 1: elige tu plantilla

Explora plantillas de videos para redes sociales y luego elige el tamaño ideal para la plataforma donde los vas a publicar.

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Paso 2: pega tu guion

Describe the video you want to create, or paste your hook and talking points and let AI draft the rest.

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Step 3: Style your video

Agrega subtítulos, música, colores de tu marca y un presentador. El editor es fácil de usar: edita tu video editando el texto.

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Paso 4: exporta y publica

Download in MP4 up to 4K, or resize the same video for every other channel first.

Preguntas frecuentes sobre el creador de videos para redes sociales

¿Qué es un creador de videos para redes sociales con IA y cómo funciona?

Un creador de videos para redes sociales con IA es una herramienta de creación de video que convierte texto en un video terminado para redes sociales. Escribes un guion, el creador de videos en línea arma las escenas, la narración y los subtítulos, y tú exportas clips listos para plataformas como Reels, Shorts y LinkedIn, además de videos explicativos y educativos, sin tener que aprender a usar herramientas de edición de video.

¿Los videos generados con IA se verán demasiado genéricos en mi feed?

Not if they carry your identity. HeyGen's Avatar V model builds your digital twin from a 15-second clip and keeps your face, voice, and delivery consistent across every post. G2 rates it the most realistic on the market, so you publish impactful social media videos that look like you.

¿Cómo convierto un solo guion en videos para TikTok, Reels y Shorts?

Genera el video una sola vez y luego cámbiale el tamaño dentro del editor. HeyGen vuelve a encuadrar el mismo clip en 9:16, 1:1 y 16:9, con los subtítulos recolocados y el formato correcto de video para cada red social, así un solo guion se convierte en publicaciones nativas en todas las plataformas donde lo compartes.

Is there a free online social media video maker without a watermark?

El plan gratis de creador de videos para redes sociales de HeyGen incluye tres exportaciones de video al mes con marca de agua, suficiente para probar la calidad en publicaciones reales. El plan gratis incluye el editor completo, así que también te sirve como editor de video gratuito mientras evalúas la herramienta. Los planes de pago eliminan la marca de agua —el límite que las personas creadoras mencionan en todos los hilos de comunidades en línea— y exportan archivos MP4 limpios en HD o 4K.

¿Qué dimensiones y duración de video funcionan mejor en cada plataforma de redes sociales?

Use 9:16 vertical for TikTok, Reels, and Shorts. Square 1:1 works well for videos for Facebook and LinkedIn feeds. Keep your videos short, under 60 seconds, with the hook in the first three seconds, since that is roughly how long you have before a viewer scrolls past. HeyGen exports every ratio from one project, so you create video content once and publish everywhere.

¿Cómo puedo crear videos atractivos para redes sociales de forma constante sin grabar?

Haz tu creación de videos por lotes. Escribe cinco guiones de una sola sentada, crea videos para redes sociales con el mismo presentador digital y la misma plantilla de video con tu marca, y programa las exportaciones en todos tus canales de redes sociales. Nada depende de las grabaciones, así que puedes armar tu calendario de redes sociales sin estar atado a días de cámara.

¿Cuál es el mejor creador de videos para contenido en redes sociales?

Para equipos que publican a diario sin grabar, HeyGen es la solución. Un editor de video para redes sociales sigue necesitando material que tú grabaste, y lo mismo pasa con muchas herramientas de video basadas en clips de stock que se ven como stock. HeyGen genera el video directamente desde texto, lo presenta con un gemelo digital realista y lo localiza a más de 175 idiomas, y aun así puedes editar los videos escena por escena sin necesidad de software de edición de video.

¿El video con IA puede seguir el ritmo de un calendario real de publicaciones en redes sociales?

Sí, y a un volumen que la mayoría de los equipos nunca alcanza de forma manual. La agencia Vision Creative Labs usó HeyGen como su creador de videos para redes sociales y llevó a sus clientes de uno o dos videos al año a 50-60 videos increíbles al día, llenando canales que antes estaban vacíos. Lee la historia de Vision Creative Labs para conocer el flujo de trabajo exacto que usan.

¿Cuánto cuesta HeyGen para creadores de contenido en redes sociales?

Los planes empiezan gratis para que puedas probar la calidad del contenido antes de pagar. Los planes de creador de pago comienzan desde $24 al mes y eliminan la marca de agua, cuestan menos que contratar a un profesional de video por una hora y cubren todos los formatos y todas las redes sociales donde publiques.

¿Puedo publicar el mismo video para redes sociales en varios idiomas?

Sí. Pasa cualquier publicación terminada por el traductor de video con IA y generará versiones localizadas en más de 175 idiomas, con sincronización labial y tu propia voz clonada, para que las cuentas globales publiquen contenido de video nativo en redes sociales a partir de un solo video maestro en lugar de volver a grabar.

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