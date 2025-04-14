El creador de videos para redes sociales de HeyGen convierte un guion escrito en videos de alta calidad listos para publicar, sin necesidad de grabar ni tener experiencia en edición de video. Crea Reels, videos de TikTok, Shorts y publicaciones para LinkedIn desde un solo lugar.
Funciones del creador de videos para redes sociales de HeyGen
Videos para redes sociales a partir de un solo guion
Escribe una idea del tamaño de un caption o pega un guion completo, y el motor de texto a video crea las escenas, la narración y el ritmo a partir de eso. Creas un video para redes sociales en minutos en lugar de perder toda la noche en una línea de tiempo, y cada escena se mantiene editable como texto.
Tamaños nativos para cada plataforma de redes sociales
Genera el mismo clip de video en formato 9:16 para TikTok y Reels, 1:1 para el feed y 16:9 para YouTube. Redimensiona tu video para que se adapte a cualquier plataforma de redes sociales sin recortes manuales, así tu sujeto se mantiene centrado y tus subtítulos siguen siendo legibles en la pantalla de cualquier celular.
Subtítulos automáticos para ver sin sonido
La mayoría de las personas en redes sociales ven el contenido con el sonido apagado, por eso el generador de subtítulos integrado agrega automáticamente subtítulos precisos y con estilo a cada clip de video. Las publicaciones con subtítulos mantienen la atención por más tiempo y consiguen más reproducciones de video de quienes van deslizando con el sonido en silencio.
Un presentador constante, sin cámara
Graba un solo clip de 15 segundos y HeyGen crea un gemelo digital realista que presenta cada publicación con tu voz y tu estilo. Crea videos con apariencia profesional todos los días sin tener que montar luces, repetir tomas ni salir en cámara los días que no tengas ganas.
De prompt a video con Video Agent
Dale al generador de videos con IA un tema, link o brief, y Video Agent escribe el guion, elige escenas de video animadas y B-roll con IA en lugar de video de stock genérico, y renderiza una publicación completa. Revisa el plan creativo antes de que se renderice algo y luego genera varios videos de una sola vez.
Los ciclos de tendencias van más rápido que los tiempos de grabación. Escribe el hook, deja que el generador de reels cree escenas verticales a partir de plantillas de video personalizables y arma videos atractivos la misma tarde en que aparece la tendencia.Explorar herramienta
Para alimentar el algoritmo de TikTok tienes que publicar varias veces a la semana. Convierte tus puntos clave en clips cortos y verticales con hooks, subtítulos y cortes rápidos, y crea videos según tu calendario sin siquiera abrir la app de cámara.
Los guiones largos esconden decenas de ganchos cortos. Reutiliza entradas de blog, podcasts o notas de webinars para crear shorts de YouTube con ritmo ágil y subtítulos llamativos, y convierte un solo proyecto de video en una semana entera de actividad para tu canal.Explorar herramienta
Las publicaciones escritas se pierden entre tantas en los feeds profesionales. Comparte tu punto de vista en un video con presentador, con tu nombre y puesto en pantalla, y dale a tus prospectos una cara que recuerden antes de la primera llamada.
Antes, los anuncios de lanzamiento tenían que esperar a los equipos de producción. Ahora puedes escribir la oferta, generar versiones de tus anuncios para redes sociales para cada canal y crear un video para Facebook, una promo para Instagram y una versión para LinkedIn a partir de un solo guion el día del lanzamiento.
Los editores de plantillas se quedan en un solo idioma. HeyGen traduce tu contenido de video terminado para redes sociales a más de 175 idiomas, con sincronización labial y tu voz clonada, para que el mismo contenido social llegue a todos los mercados donde vendes.Explorar herramienta
Cómo funciona el creador de videos para redes sociales
Crea un video para redes sociales en línea en cuatro pasos, empezando desde plantillas gratis o desde un guion en blanco. La mayoría de las personas crean y publican sus videos en menos de quince minutos.
Explora plantillas de videos para redes sociales y luego elige el tamaño ideal para la plataforma donde los vas a publicar.
Describe the video you want to create, or paste your hook and talking points and let AI draft the rest.
Agrega subtítulos, música, colores de tu marca y un presentador. El editor es fácil de usar: edita tu video editando el texto.
Download in MP4 up to 4K, or resize the same video for every other channel first.
Un creador de videos para redes sociales con IA es una herramienta de creación de video que convierte texto en un video terminado para redes sociales. Escribes un guion, el creador de videos en línea arma las escenas, la narración y los subtítulos, y tú exportas clips listos para plataformas como Reels, Shorts y LinkedIn, además de videos explicativos y educativos, sin tener que aprender a usar herramientas de edición de video.
Not if they carry your identity. HeyGen's Avatar V model builds your digital twin from a 15-second clip and keeps your face, voice, and delivery consistent across every post. G2 rates it the most realistic on the market, so you publish impactful social media videos that look like you.
Genera el video una sola vez y luego cámbiale el tamaño dentro del editor. HeyGen vuelve a encuadrar el mismo clip en 9:16, 1:1 y 16:9, con los subtítulos recolocados y el formato correcto de video para cada red social, así un solo guion se convierte en publicaciones nativas en todas las plataformas donde lo compartes.
El plan gratis de creador de videos para redes sociales de HeyGen incluye tres exportaciones de video al mes con marca de agua, suficiente para probar la calidad en publicaciones reales. El plan gratis incluye el editor completo, así que también te sirve como editor de video gratuito mientras evalúas la herramienta. Los planes de pago eliminan la marca de agua —el límite que las personas creadoras mencionan en todos los hilos de comunidades en línea— y exportan archivos MP4 limpios en HD o 4K.
Use 9:16 vertical for TikTok, Reels, and Shorts. Square 1:1 works well for videos for Facebook and LinkedIn feeds. Keep your videos short, under 60 seconds, with the hook in the first three seconds, since that is roughly how long you have before a viewer scrolls past. HeyGen exports every ratio from one project, so you create video content once and publish everywhere.
Haz tu creación de videos por lotes. Escribe cinco guiones de una sola sentada, crea videos para redes sociales con el mismo presentador digital y la misma plantilla de video con tu marca, y programa las exportaciones en todos tus canales de redes sociales. Nada depende de las grabaciones, así que puedes armar tu calendario de redes sociales sin estar atado a días de cámara.
Para equipos que publican a diario sin grabar, HeyGen es la solución. Un editor de video para redes sociales sigue necesitando material que tú grabaste, y lo mismo pasa con muchas herramientas de video basadas en clips de stock que se ven como stock. HeyGen genera el video directamente desde texto, lo presenta con un gemelo digital realista y lo localiza a más de 175 idiomas, y aun así puedes editar los videos escena por escena sin necesidad de software de edición de video.
Sí, y a un volumen que la mayoría de los equipos nunca alcanza de forma manual. La agencia Vision Creative Labs usó HeyGen como su creador de videos para redes sociales y llevó a sus clientes de uno o dos videos al año a 50-60 videos increíbles al día, llenando canales que antes estaban vacíos. Lee la historia de Vision Creative Labs para conocer el flujo de trabajo exacto que usan.
Los planes empiezan gratis para que puedas probar la calidad del contenido antes de pagar. Los planes de creador de pago comienzan desde $24 al mes y eliminan la marca de agua, cuestan menos que contratar a un profesional de video por una hora y cubren todos los formatos y todas las redes sociales donde publiques.
Sí. Pasa cualquier publicación terminada por el traductor de video con IA y generará versiones localizadas en más de 175 idiomas, con sincronización labial y tu propia voz clonada, para que las cuentas globales publiquen contenido de video nativo en redes sociales a partir de un solo video maestro en lugar de volver a grabar.
Explora más herramientas impulsadas por IA
Da vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Convierte tus ideas en videos para redes sociales que detengan el scroll con IA.