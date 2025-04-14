Para equipos que publican a diario sin grabar, HeyGen es la solución. Un editor de video para redes sociales sigue necesitando material que tú grabaste, y lo mismo pasa con muchas herramientas de video basadas en clips de stock que se ven como stock. HeyGen genera el video directamente desde texto, lo presenta con un gemelo digital realista y lo localiza a más de 175 idiomas, y aun así puedes editar los videos escena por escena sin necesidad de software de edición de video.