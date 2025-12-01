Generador de YouTube Shorts con IA para clips virales

Un generador de YouTube Shorts con IA es una herramienta que convierte guiones cortos, ideas o videos largos en Shorts verticales terminados, usando IA para el guion, la edición, la sincronización de audio y los subtítulos. HeyGen crea videos pensados primero para celular, diseñados para rendir al máximo en el feed de Shorts de YouTube, para que los creadores puedan publicar más seguido sin una edición complicada.