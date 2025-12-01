Generador de YouTube Shorts con IA para clips virales

Crea YouTube Shorts que detengan el scroll en minutos con el generador de YouTube Shorts con IA de HeyGen. Desde el guion hasta el video vertical listo para publicar, nuestra IA escribe hooks, genera visuales, sincroniza el audio y agrega subtítulos para que creadores y marcas puedan escalar contenido en formato corto sin cámaras ni ediciones eternas.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
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Reutilizar contenido de formato largo

Reutilizar contenido de formato largo

Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.

Crecimiento de creadores y publicaciones constantes

Crecimiento de creadores y publicaciones constantes

Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.

Promociones de música y audio

Promociones de música y audio

Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.

Microlecciones educativas

Microlecciones educativas

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

Detrás de cámaras y narración de historias

Detrás de cámaras y narración de historias

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

Campañas para agencias y marcas

Campañas para agencias y marcas

Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.

Por qué HeyGen es el mejor generador de YouTube Shorts con IA

HeyGen combina la creación de videos con IA de calidad profesional con flujos de trabajo pensados para Shorts, para que puedas conceptualizar, iterar y publicar más rápido. Produce Shorts optimizados para captar la atención con cortes sincronizados al ritmo, presets para cada plataforma y localización automática, todo diseñado para aumentar las vistas y hacer crecer tu audiencia.

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Publica más, más rápido

Genera guiones, escenas y Shorts terminados en minutos. HeyGen automatiza el trabajo pesado para que puedas publicar con frecuencia y mantener el impulso del algoritmo.

Diseñado para el rendimiento de la plataforma

Cada video se diseña con enfoque mobile-first, subtítulos fáciles de leer y un ritmo optimizado para descubrimiento y retención en YouTube Shorts. Exporta archivos listos para publicar en tus plataformas, con sugerencias de metadatos incluidas.

Escala y localiza fácilmente

Crea variantes de idioma, haz pruebas A/B de hooks o genera por lotes decenas de clips a partir de un solo video largo. HeyGen admite flujos de trabajo masivos y automatización por API para creadores y equipos.

Generador de guiones y hooks para Shorts

Empieza con un tema o pega un párrafo y HeyGen crea un guion corto listo para hacerse viral, con un gancho poderoso, llamado a la acción y marcadores de escena. El guion define los visuales, subtítulos y tiempos para maximizar la retención en los primeros segundos.

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script to video

Subtítulos automáticos y estilo de subtítulos

Los shorts se basan en la reproducción centrada en texto, lo que los hace ideales para TikTok y otras plataformas. HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos, aplica tipografía y movimiento fáciles de leer y te da control instantáneo sobre el estilo, tamaño y ubicación para pantallas de celular en tus proyectos de videos cortos.

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YouTube video captions

Visuales generativos y selección de b-roll

Desde gráficos animados hasta escenas generadas con IA, HeyGen crea visuales que se ajustan a tu guion. Cambia el material con tus propios videos o deja que el generador elija b-roll con licencia que encaje con el tono y el ritmo.

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Voice cloning

Ajustes predefinidos de la plataforma y optimización de exportación

Exporta videos verticales en MP4 optimizados para YouTube Shorts, con las proporciones correctas, bitrate adecuado, subtítulos y títulos y descripciones sugeridos para mejorar el descubrimiento.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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1,300+ reviews
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de YouTube Shorts con IA

Prepara tus YouTube Shorts llamativos en cuestión de minutos con estos sencillos pasos.

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Paso 1

Escribe un prompt o sube tu video

Escribe un tema, pega un guion o sube un video largo. HeyGen crea automáticamente hooks sugeridos y el desglose de escenas.

Paso 2

Elige un estilo de Shorts y el audio

Elige el nivel de energía, el estilo de subtítulos y la voz para tus shorts con IA. Agrega música o deja que HeyGen sugiera el audio que mejor se adapte a tu guion y formato.

Paso 3

Previsualiza y ajusta rápido

Edita subtítulos, cambia los visuales o modifica el gancho con prompts en lenguaje natural dentro de tu generador de video. Regenera una escena o todo el Short en segundos.

Paso 4

Exportar y publicar

Descarga videos verticales en MP4 optimizados para YouTube Shorts, además de títulos, descripciones y etiquetas sugeridas para tu contenido de videos cortos. Usa exportaciones por lotes o la API para publicar a gran escala.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de shorts de YouTube con IA?

Un generador de YouTube Shorts con IA es una herramienta que convierte guiones cortos, ideas o videos largos en Shorts verticales terminados, usando IA para el guion, la edición, la sincronización de audio y los subtítulos. HeyGen crea videos pensados primero para celular, diseñados para rendir al máximo en el feed de Shorts de YouTube, para que los creadores puedan publicar más seguido sin una edición complicada.

¿Cómo hace HeyGen Shorts que tienen buen rendimiento?

HeyGen se enfoca en los primeros tres segundos, en la claridad de los subtítulos y en una edición consciente del ritmo. El sistema genera ganchos potentes, alinea los visuales con las pistas de audio y aplica diseños centrados en subtítulos para que los Shorts estén optimizados tanto para la reproducción automática como para verse sin sonido.

¿Puedo convertir videos largos en muchos Shorts?

Sí, vamos a crear videos cortos. HeyGen detecta automáticamente los momentos más destacados en videos largos y crea varios Shorts con subtítulos y cortes optimizados. Este flujo de trabajo de reutilización es ideal para podcasts, transmisiones en vivo y clases o conferencias.

¿Se admiten subtítulos y traducciones?

Claro que sí. HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos y puede traducir guiones y subtítulos a muchos idiomas usando la avanzada tecnología de IA para shorts.traductor de videofunción. Las voces en off localizadas y la sincronización de los subtítulos se mantienen para una entrega natural.

¿Necesito proporcionar música o material de video?

No. HeyGen puede generar visuales y seleccionar audio con licencia automáticamente. También puedes subir tus pistas y material de video para lograr una apariencia y un sonido más personalizados.

¿Cuánto tiempo tarda en generarse un Short?

La mayoría de los Shorts se generan en cuestión de minutos. La complejidad, la duración y el volumen por lote afectan el tiempo total de renderizado. Los trabajos por lotes se pueden poner en cola y procesar vía API para necesidades de alto volumen.

¿Puedo hacer pruebas A/B con varios hooks y variantes?

Sí. HeyGen crea varias versiones por brief para que puedas probar hooks, elementos visuales y CTAs. Usa los conjuntos de exportación para hacer experimentos y escalar rápidamente las que mejor funcionen.

¿Qué formatos de exportación hay disponibles para Shorts?

Exporta videos verticales en MP4 optimizados para YouTube Shorts, así como versiones cuadradas y horizontales cuando las necesites. HeyGen también proporciona archivos SRT y recomendaciones de metadatos para la publicación.

¿Puedo usar mi propia voz o mis propios avatares en Shorts?

Sí. Sube una muestra de voz para clonar tu voz o usa avatares y creadores de la biblioteca. Los avatares incluyen sincronización labial precisa y una presencia en pantalla consistente a lo largo de varios Shorts.

¿Quién es dueño del contenido que creo?

Tú conservas la propiedad total de todos los recursos que generes. HeyGen no reclama derechos sobre tu contenido. Asegúrate de que cualquier material de terceros que incluyas tenga las licencias correspondientes.

¿HeyGen es seguro para los recursos de creadores y marcas?

HeyGen sigue prácticas de seguridad estándar en la industria con almacenamiento cifrado y controles de acceso. Los planes Enterprise incluyen gobernanza del espacio de trabajo, permisos basados en roles y opciones de almacenamiento privado.

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