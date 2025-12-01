Generador de YouTube Shorts con IA para clips virales

Crea YouTube Shorts que detengan el scroll en minutos con el generador de YouTube Shorts con IA de HeyGen. Desde el guion hasta el video vertical listo para publicar, nuestra IA escribe hooks, genera visuales, sincroniza el audio y agrega subtítulos para que creadores y marcas puedan escalar contenido en formato corto sin cámaras ni ediciones eternas.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.
Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.
Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.
Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.
Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.
Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.
Por qué HeyGen es el mejor generador de YouTube Shorts con IA
HeyGen combina la creación de videos con IA de calidad profesional con flujos de trabajo pensados para Shorts, para que puedas conceptualizar, iterar y publicar más rápido. Produce Shorts optimizados para captar la atención con cortes sincronizados al ritmo, presets para cada plataforma y localización automática, todo diseñado para aumentar las vistas y hacer crecer tu audiencia.
Genera guiones, escenas y Shorts terminados en minutos. HeyGen automatiza el trabajo pesado para que puedas publicar con frecuencia y mantener el impulso del algoritmo.
Cada video se diseña con enfoque mobile-first, subtítulos fáciles de leer y un ritmo optimizado para descubrimiento y retención en YouTube Shorts. Exporta archivos listos para publicar en tus plataformas, con sugerencias de metadatos incluidas.
Crea variantes de idioma, haz pruebas A/B de hooks o genera por lotes decenas de clips a partir de un solo video largo. HeyGen admite flujos de trabajo masivos y automatización por API para creadores y equipos.
Generador de guiones y hooks para Shorts
Empieza con un tema o pega un párrafo y HeyGen crea un guion corto listo para hacerse viral, con un gancho poderoso, llamado a la acción y marcadores de escena. El guion define los visuales, subtítulos y tiempos para maximizar la retención en los primeros segundos.
Subtítulos automáticos y estilo de subtítulos
Los shorts se basan en la reproducción centrada en texto, lo que los hace ideales para TikTok y otras plataformas. HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos, aplica tipografía y movimiento fáciles de leer y te da control instantáneo sobre el estilo, tamaño y ubicación para pantallas de celular en tus proyectos de videos cortos.
Visuales generativos y selección de b-roll
Desde gráficos animados hasta escenas generadas con IA, HeyGen crea visuales que se ajustan a tu guion. Cambia el material con tus propios videos o deja que el generador elija b-roll con licencia que encaje con el tono y el ritmo.
Ajustes predefinidos de la plataforma y optimización de exportación
Exporta videos verticales en MP4 optimizados para YouTube Shorts, con las proporciones correctas, bitrate adecuado, subtítulos y títulos y descripciones sugeridos para mejorar el descubrimiento.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de YouTube Shorts con IA
Prepara tus YouTube Shorts llamativos en cuestión de minutos con estos sencillos pasos.
Escribe un tema, pega un guion o sube un video largo. HeyGen crea automáticamente hooks sugeridos y el desglose de escenas.
Elige el nivel de energía, el estilo de subtítulos y la voz para tus shorts con IA. Agrega música o deja que HeyGen sugiera el audio que mejor se adapte a tu guion y formato.
Edita subtítulos, cambia los visuales o modifica el gancho con prompts en lenguaje natural dentro de tu generador de video. Regenera una escena o todo el Short en segundos.
Descarga videos verticales en MP4 optimizados para YouTube Shorts, además de títulos, descripciones y etiquetas sugeridas para tu contenido de videos cortos. Usa exportaciones por lotes o la API para publicar a gran escala.
Un generador de YouTube Shorts con IA es una herramienta que convierte guiones cortos, ideas o videos largos en Shorts verticales terminados, usando IA para el guion, la edición, la sincronización de audio y los subtítulos. HeyGen crea videos pensados primero para celular, diseñados para rendir al máximo en el feed de Shorts de YouTube, para que los creadores puedan publicar más seguido sin una edición complicada.
HeyGen se enfoca en los primeros tres segundos, en la claridad de los subtítulos y en una edición consciente del ritmo. El sistema genera ganchos potentes, alinea los visuales con las pistas de audio y aplica diseños centrados en subtítulos para que los Shorts estén optimizados tanto para la reproducción automática como para verse sin sonido.
Sí, vamos a crear videos cortos. HeyGen detecta automáticamente los momentos más destacados en videos largos y crea varios Shorts con subtítulos y cortes optimizados. Este flujo de trabajo de reutilización es ideal para podcasts, transmisiones en vivo y clases o conferencias.
Claro que sí. HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos y puede traducir guiones y subtítulos a muchos idiomas usando la avanzada tecnología de IA para shorts.traductor de videofunción. Las voces en off localizadas y la sincronización de los subtítulos se mantienen para una entrega natural.
No. HeyGen puede generar visuales y seleccionar audio con licencia automáticamente. También puedes subir tus pistas y material de video para lograr una apariencia y un sonido más personalizados.
La mayoría de los Shorts se generan en cuestión de minutos. La complejidad, la duración y el volumen por lote afectan el tiempo total de renderizado. Los trabajos por lotes se pueden poner en cola y procesar vía API para necesidades de alto volumen.
Sí. HeyGen crea varias versiones por brief para que puedas probar hooks, elementos visuales y CTAs. Usa los conjuntos de exportación para hacer experimentos y escalar rápidamente las que mejor funcionen.
Exporta videos verticales en MP4 optimizados para YouTube Shorts, así como versiones cuadradas y horizontales cuando las necesites. HeyGen también proporciona archivos SRT y recomendaciones de metadatos para la publicación.
Sí. Sube una muestra de voz para clonar tu voz o usa avatares y creadores de la biblioteca. Los avatares incluyen sincronización labial precisa y una presencia en pantalla consistente a lo largo de varios Shorts.
Tú conservas la propiedad total de todos los recursos que generes. HeyGen no reclama derechos sobre tu contenido. Asegúrate de que cualquier material de terceros que incluyas tenga las licencias correspondientes.
HeyGen sigue prácticas de seguridad estándar en la industria con almacenamiento cifrado y controles de acceso. Los planes Enterprise incluyen gobernanza del espacio de trabajo, permisos basados en roles y opciones de almacenamiento privado.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.