Por fin, un avatar de IA indistinguible de ti
La consistencia del personaje es lo que separa a un avatar realmente útil de una simple curiosidad. Avatar V la ofrece en cada ángulo, cada expresión y cada video que creas.
- Calificados como los avatares más realistas #1 en G2
- Consistencia del personaje verificada en todas las escenas
- Una sola grabación, infinitas apariencias
La próxima generación de tu yo digital
Avatar V es el modelo de avatar de IA más avanzado de HeyGen. Los primeros avatares empezaban con una foto y animaban una cara. Después llegó el entrenamiento basado en video, que capturó mejor cómo te mueves y cómo suenas. Avatar V lleva esto un paso más allá: separa tu identidad de tu apariencia, aprendiendo con precisión cómo te mueves, gesticulas y te expresas, para que ese movimiento se pueda aplicar a cualquier versión de ti.
Eso significa que grabas una sola vez, con lo que traigas puesto y donde sea que estés. Después puedes generarte a ti mismo en cualquier escenario, con cualquier outfit, cualquier look que puedas imaginar. El avatar que aparece en tu video no es solo algo que se parece a ti. Se mueve como tú, suena como tú y mantiene esa identidad con precisión en cada video que creas.
Ya no necesitas un estudio profesional, un equipo de cámara ni horas de grabación. Una grabación de 15 segundos con tu webcam desbloquea video de calidad profesional a cualquier escala.
La única cosa que lo cambia todo
La consistencia del personaje es la capacidad que define a Avatar V. Significa que tu gemelo digital se ve, suena y se comporta como tú, no solo en un solo clip, sino en cada escena, cada fondo y en cada video que generes.
Consistencia del personaje
Avatar V mantiene una identidad única y coherente en cada video que creas. La misma cara, las mismas microexpresiones, la misma presencia ya sea en un clip de 30 segundos o en un módulo de curso de 10 minutos. Sin desvíos. Sin artefactos. Sin sensación extraña ni efecto inquietante.
Varios ángulos
Tomas abiertas, planos medios y primeros planos, todos consistentes, todos a partir de una sola grabación. Los ángulos que hacen que un solo avatar funcione en cualquier formato.
Escenas dinámicas
Movimiento fluido de la parte superior del cuerpo, gestos responsivos y movimiento consistente incluso cuando cambias de escena. La diferencia entre un avatar que solo presenta y uno que realmente interpreta.
Sincronización labial más precisa
Precisión a nivel de fonema en todos los idiomas compatibles. Lo que escuchas y lo que ves están en perfecta sincronía a cualquier velocidad, en más de 175 idiomas y dialectos.
Precisión de las expresiones faciales
Movimiento natural de cejas, contacto visual genuino y microexpresiones que se sienten reales. Entrenado con más de 10M de datos, esos detalles marcan la diferencia entre algo creíble y algo extraño.
Acerca del modelo de avatar
Avatar V introduce un cambio fundamental en la forma en que los modelos de generación de avatares manejan la identidad. Mientras que los sistemas anteriores se basan en un solo cuadro de referencia, Avatar V opera sobre toda la ventana de contexto de video, lo que le permite al modelo enfocarse de manera selectiva en los momentos más informativos de tu grabación.
El mecanismo de atención selectiva extrae señales de identidad relevantes a través de los cuadros, incluyendo la geometría de los labios, la estructura de la silueta facial y los patrones de transición de expresiones, mientras suprime de forma natural los cuadros en los que la pose, la iluminación o la oclusión reducen la calidad de la señal. El resultado es una incrustación de identidad más rica y anclada temporalmente, que se mantiene a lo largo de todo el contexto de generación.
Esta agregación dirigida entre cuadros resuelve el desvío de identidad, la divergencia progresiva entre la identidad de referencia y el resultado generado que limita la consistencia del personaje en sistemas que se basan en un solo cuadro de referencia. Avatar V mantiene una representación de identidad estable a través de escenas, ángulos de cámara y videos de larga duración, sin necesidad de ajuste fino adicional ni de más contenido de referencia.
Tres etapas de capacitación
El modelo primero aprende a copiar fielmente la apariencia facial dentro de la misma escena, estableciendo una base sólida para preservar la identidad antes de introducir cualquier complejidad entre escenas.
Luego, el modelo se entrena para cerrar la brecha entre dominios entre un video de referencia y una escena objetivo con un fondo, una iluminación y una distribución de poses diferentes, lo que permite una adaptación sólida entre escenas.
En la etapa final, el aprendizaje por refuerzo específico para cada tarea con señales de recompensa centradas en las personas maximiza la similitud de identidad, asegurando que el avatar generado sea lo más parecido posible a la persona real.
Un avance significativo
Avatar IV producía resultados reconocibles. Avatar V produce resultados indistinguibles. La diferencia es una nueva arquitectura de referencia que se basa en tu video completo en lugar de un solo cuadro, extrayendo datos de identidad más ricos y eliminando el desvío entre escenas.
De tu cámara web a tu gemelo digital en cuatro pasos
Sin estudio. Sin equipo de cámara. Sin configuraciones complicadas. Solo tú y una cámara web.
Graba 15 segundos de ti mismo
Abre la cámara web de tu laptop y graba un clip corto de ti hablando de forma natural. No necesitas iluminación especial ni equipo adicional.
Avatar V entrena a tu gemelo
El modelo procesa tu video como una ventana de contexto completa y aprende tu apariencia, expresiones, gestos y patrones de movimiento.
Elige tu escena
Elige cualquier fondo: un estudio profesional, una oficina con tu marca, una locación al aire libre o un entorno personalizado. Tu identidad viaja contigo.
Genera y comparte
Escribe tu guion y genera un video tan largo como necesites. La calidad no se degrada y tu personaje se mantiene consistente de principio a fin.
Cada caso de uso que te necesita, a gran escala
Desde un solo video de onboarding hasta toda una biblioteca de contenido localizado, Avatar V se encarga del volumen.
Capacitación e incorporación
Crea una biblioteca de capacitación completa una sola vez. Actualiza módulos individuales sin volver a grabar. Tu equipo recibe instrucciones consistentes y alineadas con tu marca en todo momento.
Capacitación de ventas
Graba un video de prospección una sola vez y personalízalo a escala. Avatar V mantiene tu presencia y credibilidad en cada mensaje de alcance.
Localización
Crea un video en inglés. El avatar V lo entrega en más de 175 idiomas con sincronización labial precisa, para que tu mensaje se reciba igual en todas partes.
Liderazgo de opinión
Publica de forma constante sin la fricción de grabar todo el tiempo. Tus ideas, tu cara, tu credibilidad. Entregadas al ritmo que tu audiencia espera.
Comunicaciones de fundadores y ejecutivos
Mantente presente en tu organización sin vivir en una cabina de grabación. Envía actualizaciones internas, anuncios de producto y mensajes para inversionistas según tu propio horario.
Marketing de producto
Convierte contenido escrito en mensajes pensados primero para video. Demos guiadas, anuncios de funciones y educación para tus clientes. Todo con tu propia cara en pantalla.