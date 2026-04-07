Avatar V es el modelo de avatar de IA más avanzado de HeyGen. Los primeros avatares empezaban con una foto y animaban una cara. Después llegó el entrenamiento basado en video, que capturó mejor cómo te mueves y cómo suenas. Avatar V lleva esto un paso más allá: separa tu identidad de tu apariencia, aprendiendo con precisión cómo te mueves, gesticulas y te expresas, para que ese movimiento se pueda aplicar a cualquier versión de ti.

Eso significa que grabas una sola vez, con lo que traigas puesto y donde sea que estés. Después puedes generarte a ti mismo en cualquier escenario, con cualquier outfit, cualquier look que puedas imaginar. El avatar que aparece en tu video no es solo algo que se parece a ti. Se mueve como tú, suena como tú y mantiene esa identidad con precisión en cada video que creas.

Ya no necesitas un estudio profesional, un equipo de cámara ni horas de grabación. Una grabación de 15 segundos con tu webcam desbloquea video de calidad profesional a cualquier escala.