Creador de videos inmobiliarios: crea videos impresionantes de propiedades

Convierte una descripción de propiedad en un video de anuncio profesional en minutos. Este creador de videos inmobiliarios se encarga del guion, la narración y los visuales, para que puedas promocionar casas, compartir actualizaciones del mercado y hacer crecer tu marca sin grabar nada.

AI real estate video maker creating a stunning property listing video.
141,847,156Videos generados
116,613,760Avatares generados
19,559,221Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Funciones clave

Funciones que hacen sencillo el marketing inmobiliario

Convierte los detalles de la propiedad en video

Pega la descripción de la propiedad, sus características clave y el precio. Este flujo de trabajo de texto a video con IA se encarga de la creación del video de principio a fin: define el ritmo y agrega los elementos visuales, para que puedas crear videos de propiedades y publicar nuevos anuncios el mismo día.

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AI video generation from real estate property listings.

Dale vida a las fotos de tus anuncios con animación

Sube las fotos de tu propiedad y conviértelas en recorridos en video con movimientos tipo cine, acercamientos, alejamientos y animaciones. El motor de imagen a video agrega movimiento, transiciones y narración de forma automática, así que un simple set de fotos se convierte en un recorrido pulido que muestra los mejores ángulos de la propiedad a posibles compradores.

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Virtual property walkthrough created with AI animation.

Edición de video limpia con Speech Cleanup

Graba tu toma una sola vez y deja que Speech Cleanup se encargue de la edición del video por ti. Usa funciones de IA como el recorte automático para eliminar muletillas, pausas largas y repeticiones. En lugar de cortes bruscos, el editor de video con IA integrado une tus mejores clips con transiciones invisibles, para que te ahorres volver a grabar.

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AI video editing software for real estate content.

Locuciones naturales en más de 175 idiomas

Agrega narraciones con voz natural a cualquier video de propiedad sin contratar locutores ni grabar audio. El generador de voz con IA narra tu guion en más de 175 idiomas y dialectos, para que puedas personalizar tus anuncios para compradores locales e internacionales en el idioma que hablan en casa.

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AI video creator interface with multilingual voiceover options for real estate.

Plantillas de video inmobiliario listas para usar

Empieza con una amplia variedad de plantillas diseñadas profesionalmente para crear videos pulidos e impactantes, incluyendo formatos de Just Listed, Open House y presentaciones de agentes creados específicamente para bienes raíces. Elige un estilo, agrega tus datos y el generador de video con IA completa la estructura, para que cada propiedad se vea consistente y alineada con tu marca.

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AI video generator templates for real estate listings.

Ideas y casos de uso de videos para bienes raíces

Videos de anuncios de propiedades y recorridos en video

Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.

Videos de presentación de agentes y marca personal

Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.

Actualizaciones semanales del mercado en tu colonia

Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.

Reels para redes sociales de propiedades

Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.

Videos de guía de compra multilingües

International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.

Demostraciones y testimonios de ventas

Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.

Cómo funciona

Cómo funciona un creador de videos inmobiliarios

Crea un video inmobiliario en cuatro pasos que te llevan de la descripción de la propiedad a un video pulido y listo para compartir.

Paso 1

Elige una plantilla

Elige un diseño para bienes raíces, ajusta la relación de aspecto y selecciona el estilo que mejor se adapte a tu propiedad.

Paso 2

Agrega tu guion

Pega los detalles de tu propiedad o tus puntos clave, luego ajusta el tono y el ritmo para que todo quede claro.

Paso 3

Personaliza el video

Agrega una narración, fotos, subtítulos, música y tu marca, luego ajusta las escenas hasta que se vea como quieres.

Paso 4

Genera y comparte

HeyGen genera un video limpio y de alta calidad, listo para publicar en tu anuncio y en todos tus canales sociales.

Real estate video setup with template selection.
AI video creator interface for adding a real estate script.
Customizing a real estate video walkthrough.
AI-generated real estate social ads ready to share.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de videos inmobiliarios y cómo funciona?

Un creador de videos inmobiliarios es una plataforma con IA que convierte los detalles de una propiedad en videos inmobiliarios profesionales. Agrega la información de tu anuncio o un prompt corto, la herramienta de guion a video se encarga de la creación del video con escenas, narraciones y elementos visuales, y tu video está listo en minutos, para que crees videos inmobiliarios profesionales sin necesidad de grabar.

¿Puedo crear videos tipo talking head y recorridos en video para anuncios de MLS?

Sí. Crea videos tipo talking head donde una persona presenta tu guion, o arma un video sin rostro usando fotos y voz en off. Puedes producir recorridos en video, tours virtuales y videos en línea para tus anuncios en MLS, para que los agentes de bienes raíces puedan publicar sin tener que montar una cámara.

¿Cómo convierto las fotos de mi anuncio en un video de propiedad?

Sube tus fotos, elige un diseño y el creador de presentaciones las organiza en un recorrido virtual dinámico con animaciones y transiciones. Arrastra las tomas para cambiar el orden, abre la biblioteca de medios integrada para agregar música y contenido de stock, y luego exporta un recorrido finalizado.

¿Mis videos se verán lo suficientemente profesionales para propiedades de lujo?

Sí. Puedes crear videos de alta calidad que se renderizan en HD o 4K, con un ritmo cinematográfico y narración con calidad de estudio. Narra con tu propia voz usando clonación de voz con IA, personaliza los detalles para cada casa y produce videos por lotes para elevar cada propiedad en tu portafolio.

¿Cómo se compara el creador de videos inmobiliarios de HeyGen con VEED.io?

Ambas opciones ofrecen edición de video fácil de usar con función de arrastrar y soltar, pero este creador de videos para bienes raíces está diseñado específicamente para el marketing inmobiliario. En lugar de un editor general, obtienes plantillas para anuncios de propiedades, narraciones automáticas y traducción, para que pases menos tiempo editando y más tiempo vendiendo casas.

¿El creador de videos inmobiliarios es gratis y puedo hacer videos en línea sin marca de agua?

HeyGen te permite crear videos en línea gratis sin necesidad de tarjeta de crédito, aunque las exportaciones gratuitas incluyen una pequeña marca de agua. Una suscripción de pago elimina la marca de agua y desbloquea todo el conjunto de herramientas de IA, con planes desde $24 al mes para videos más largos y clonación de voz.

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