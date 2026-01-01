Un creador de videos inmobiliarios es una plataforma con IA que convierte los detalles de una propiedad en videos inmobiliarios profesionales. Agrega la información de tu anuncio o un prompt corto, la herramienta de guion a video se encarga de la creación del video con escenas, narraciones y elementos visuales, y tu video está listo en minutos, para que crees videos inmobiliarios profesionales sin necesidad de grabar.